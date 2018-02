Samba, un nombre borrado

Voz 1 00:00 Punto de fuga Pablo Morán

Voz 1667 00:03 la historia de nuestro siguiente protagonista también tiene África como escenario Senegal en concreto hasta allí ese fue nuestro invitado con una misión hablar con la familia de su amigo samba para contarles

Voz 2 00:12 lo que le había pasado su viaje lo relata el documental Samba un nombre bordado tu

Voz 3 00:25 estamos en Europa estoy me acuerdo dicen ya que nos obligan a aquella el cuarto

Voz 4 00:32 Diez años después la que Sevilla el equipo han muerto catorce personas en Ceuta cruzando la frontera con la playa del Tarajal qué tal buenas noches

Voz 1667 00:49 oye quién eso quién era samba cuéntanos

Voz 6 00:53 eh samba es la le que formaba parte de los desaparecido en la playa para Hall de el seis de febrero dos mil catorce y lo que pasos samba bueno como todo el mundo lo que habíamos dicho samba formaba parte de la gente que querían Kursaal la abaya la playa de Tarajal impopular y claro ahí de pelotas de goma que Samba fue de lo que había metido en el agua ahí le desaparecido de de de sería

Voz 1667 01:34 en el documental en San va un nombre borrado tú tienes una misión no tu vuelves a Senegal para contarle a la familia a la familia de samba que pasó

Voz 6 01:44 es cierto mi era como la visión de no porque es lo que pasó Sálvame podría pasar perfectamente amigo y entonces se era para mí es como lo importante de dar esa noticia de burlar eso nicho en el cementerio de Ceuta son mucho desde como siempre como raza negra eso es lo que les emitida con un moro entonces es volver a poner la samba icono lo que ensambla tiene atrás suyo la familia donde viene a lo que lo que es realmente pensar que no es el suyo que es el esa cifra

Voz 1667 02:28 oye cómo fue ese viaje Manu

Voz 6 02:32 son en su viaje muy duro porque imagínate lo que que a mí Si un día un inmigrante que ha estado conmigo en dos mil cinco porque parece como una cosa nueva en dos mil cinco desaparecidos bueno lo lo que habían ha fallecido en la valla asegurando MI5 imagínate en que si alguien se volvía a mi madre de comentarlo al al fallecimiento como ha ocurrido de su ser querido mamut es dolor es también una misión muy muy difícil dar porque esté enfrentando primero Amy cultura que yo sé que es una cosa muy tabúes que no se cuentan nunca en mi tierra como son los fallecimientos aquí a encuentra una familia que seguramente están pasando una herida que aún de desaparecido que es el mejor de la casa evidentemente en el llevando allí cuenta que Samba era el base de la familia y de su casa

Voz 1667 03:36 te entendido bien allí no se habla de los fallecimientos en en estos viajes hacia Europa

Voz 6 03:43 es muy ve muy pocas veces suelen dar la noticia de una manera por eso estarme eran nuestra misión no de que se se se que se hable de él porque la noticia nunca siguieron allí sobre lo que pasa entra Hall sobre lo que pasa en la información sobre todo también migrante como lo hace muy llegar a la familia ir casi específica que no ha hablado en porque hasta el periodista que que con nosotros no tiene ni iría lo que esa valla de Ceuta que separan Ceuta oí ibicenco que no no hablan eso son noticias que realmente nunca le llega

Voz 1667 04:22 claro si aquí no

Voz 6 04:24 vale noticia de que somos el problema de de Europa entonces a una doble cara no de lo que lo que es ese a esa esa noticia aquí somos lo problema allí no se hablan nada lleno de otros

Voz 1667 04:39 qué te respondió la comunidad de de samba allí en Senegal cuando les contaste la verdad no cómo es realmente ese camino hacia Europa que completa este tú que lo intentó también San hay miles de inmigrantes no cada día

Voz 6 04:55 la continuación de la familia fue en principio muy triste pero muy agradecido no de que se le puede la entrevista del padre se quedó agradeciendo unos diciendo que es hoy va a admitir realmente que su hijo Samuel porque desaparecidos porque muchas veces la la la muerte de Cindy que un niño tuyo que tú ha dado acuerdo al teléfono con él en San muerto esos son un heridas externas con cual la gente ni siquiera alguna vez están esperando sus familiares pensando que todavía está en el camino saben por qué una noticia sin que les digan tu hijo está muerto no es no llega a creer no entonces en Notre llegara a Ciro una llegada de que con cual la familiares de samba Ciro Romeo Bergua otro de su herida con la misión que han mandado por el estado de su vuelo porque ellos no pueden imaginar la siendo entre una frontera que para ellos el pueblo de ambas no se sabe si forma parte de Gambia Senegal porque ellos son son gente fronterizos se cruzó la frontera se cruzan a ver cómo ahora eran cuenta que dentro de una frontera hay aquí se matan gente imaginando que es el primer mundo muy tu supuestamente entonces para ello era un dolor muy fuerte pero también un un respiro no de decir que ya sabemos lo que ha pasado con otro hijo

Voz 1667 06:29 creo que tienes a tu lado a Mariano agudo que es el el director de este documental de samba un nombre borrado Mariano buenas noches

Voz 1398 06:38 buenas noches nos estaba contando ahora

Voz 1667 06:40 sí un poco el objetivo de de este documental no de Sanma un nombre borrado que es precisamente ponerle nombre a tantos y tantos inmigrantes que desaparece ni de los que no quedan constancia de ellos no en su viaje hacia Europa

Voz 1398 06:54 sí eso es común ha dado como comisiones este documental un euro para ponerle nombre a casos que normalmente son cifras Coco figuran en el registro el cementerio de Ceuta joven varón raza negra donde dio un nuevo hombre diez sí contar la historia sería cada y luego tenemos otra misión también en Senegal que contar que a veces la aventura migratoria es un fracaso y que muere en el camino que soy que es un tema tabú que en general del que no se olvida

Voz 1667 07:28 Mariano sorprendió la reacción de la familia de samba y también del del resto de la comunidad no cuando se enteró de lo que había pasado y de las dificultades que pasan tantos inmigrantes cada día no en su viaje hacia Europa

Voz 1398 07:39 sí porque es un tema tabú al que no se quieren enfrentar porque a veces el proceso migratorio está ningún proyecto colectivo el de tengo una familia que ha juntado y negros de la cosecha para que el mejor de la casa el más preparado tome ese rumbo de alguna manera es aceptar el fracaso de toda una comunidad cuando pasa algo así porque no se imaginaban que hubiera podido morir de esa manera que murió entrar en pelotas de goma botes lacrimógenos que murió un asalto como si fuera un delincuente yo no entendían que el cruzar una frontera poder llevar ese castigo

Voz 1667 08:16 nosotros recomendamos a nuestros oyentes porque es algo más que un documental esta historia que hoy nos han contado Mahmud Traoré el protagonista principal del documental y Mariano agudos subdirector lo decimos es algo más con documentales la Historia de una vida de tantas y tantas vidas que quedan en el anonimato ahogadas en nuestras costas Mariano manda mucho es más gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo