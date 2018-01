Be OK: ¡Ponte en hora! Regula tu reloj interno con la crononutrición (21/10/2017)

Voz 0598 00:00 escuchan Be OK Go laboratorios Pileje y aprende a cuidar

Voz 2 00:38 bienvenido es una vez más

Voz 0187 00:40 lo que hay un programa desde el que cada semana intentamos poner nuestro granito de arena y contribuir al bienestar de quienes nos escuchan ya saben que aquí hablamos de nutrición intentamos siempre encontrar la mejor manera de nutrir unos que no de alimentarnos pero tampoco nos olvidamos del deporte de la psicología de las tendencias en el mundo de la cocina de la literatura de la gastronomía siempre me acompaña Isabel Bolaño buenos días hola Ángela buenos días cómo estás muy bien

Voz 0394 01:07 pues muy bien yo no sé si en el programa de hoy nos va a dar tiempo a contar todo eso que dices pero bueno igualmente tenemos un menú que yo creo que es bastante interesante los oyentes no se podrán quejar venga cuéntanos así rapidito que cuenten vengan para decir tengo pues mira vamos a hablar fundamentalmente de la temida vuelta al cole que bueno ya esté que ahora muchos pueden estar pensando que la pillamos un poco tarde porque la mayoría de nuestros oyentes seguro que ya están y dos reincorporado al trabajo a lo largo de de este último mes pero la verdad es que nunca es tarde para aterrizar bien ni del todo la rutina de invierno eso implica todo Ángela implica como saber reconducir el sueño poner orden en la mesa que de ser tú sabes mucho también con los más pequeños pues horas exactamente los horarios que esta costumbre en Alcolea las actividades vamos a hablar también de la mente ahora es cuando uno se pone propósitos se pone metas que hay que cumplir eso sí no vale con esa es la luego que se queden ahí bueno esto es un poco secreto pero como sabes siempre te traigo una tendencia de estas que te dejan un poco descolocada sí la verdad es que sí que espero que te guste pero creo que te va a dejar un poco loca ya cuando llegue el momento te enteras bueno pues madre mía cuantas cosas tú decías que no va a entrar todo vamos a darlo venga lo empezábamos

Voz 0187 02:41 como les decíamos hoy queremos poner sobre la mesa un tema que bueno seguro que conocen de primera mano conseguir que el cuerpo se acostumbre de nuevo a una rutina una vez terminadas las vacaciones esto implica coordinar muy bien varios factores el trabajo las horas de sueño la alimentación y también el tiempo que nos exponemos a la luz y para ello hemos vuelto a invitar a nuestro programa a un auténtico experto en este tema Isabel cuéntanos atienden

Voz 0394 03:06 hemos pues nuestro invitado de hoy podríamos decir que es algo así como el maestro del tiempo como nosotros nos gusta llamarlo relojero del del tiempo biológico se llama Juan Antonio Madrid es catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia es experto en biología un término que que bueno ya veremos ahora qué esconde mucho detrás y que él mismo se encargará de explicarnos unos esté escuchando Ángela desde era pero Murcia

Voz 5 03:28 buenos días Juan Antonio cómo estás muy buenos días Ángela Isabel muy bien oye muchas gracias pero el título que me habéis puesto está el tiempo la verdad es que me gusta más que yo creo no había luego eh

Voz 0159 03:39 es bonito verdad te lo debería estar muy poético y me lo voy a poner las tarjetas de tal si empezamos por el principio si te parece que es la crono biología

Voz 6 03:50 sí pues es una una ciencia una disciplina científica que es transversal es decir que que abarca muchísimos campos que estudia todas aquellas fenómenos aquellos proceso que se repiten en el tiempo que están controladas por un reloj biológico por ejemplo el dormir de noche estar activo de día los ritmos de presión arterial lo ritmo de estado de ánimo los de nuestras hormonas como la melatonina o el cortisol es decir todo aquello que cambia entre el día y la noche y que cambie de una forma absolutamente predecible eso es el objeto de estudio de la crono biología por tanto se dedica tanto al sujeto sano a las personas sanas con las personas que tiene alteraciones patológica hizo también las enfermedades que causan las alteraciones de los ritmos biológicos

Voz 0187 04:33 yo recuerdo que la primera vez que no nos visita este en el vio Kay nos contabas que la las sociedades industriales como la nuestra hay tres tiempos que nos marca la vida cuál serían esos tres tiene

Voz 6 04:43 pues sí exactamente es un tema que llevamos desarrollando intentando medir que son los tiempos que no están afectando de una forma diferenciarla nuestra vida el primer tiempo que sería el tiempo natural digamos se sería el tiempo interno el que marca nuestro reloj las tendencias espontánea no cuando lo dejan levantar no dormir a la hora de deseada sin ningún imperativo es es el que se manifiesta el tiempo interno pero sobre ese tiempo y sobre todo ahora que estamos volviendo otra vez tanto los mayores como los los chicos tal al a la rutina pues se imponen tiempos social es decir el tiempo que nos obliga a estar en clase a las ocho la nueve de la mañana que te obliga a entrar al trabajo las siete todas estos tiempos sociales son los que te van a imponer en realidad Honorario de sueño que puede o no puede coincidir con tu tiempo no hay ahí donde entran los conflictos no y en tercer lugar existe otro tiempo que es el ambiental que no podemos olvidar que la luz del sol y la oscuridad ahora también las cubrirá artificial y la luz artificial ponen en hora tu reloj y por tanto tu tiempo interno jugando con el tiempo estudiando ofrecen pues vemos si hay discordancia Si hay desajustes y hay estrés temporal o si la persona vive de una forma armónica uniendo los tres tiempos en uno solo esa sería el objetivo que se queda con un solo tiempo

Voz 0187 06:03 qué ocurre cuando ese desajuste en estos tiempos

Voz 6 06:06 muy cuando se desarrollen los tiempos depende de la edad de las personas pero siempre aparecen alteraciones patológicas no en principio no son grandes es enfermedades pero son enfermedades metabólicas Se agrava incluso enfermedades más serias como un cáncer sea agrava una patología como es el Alzheimer o el Parkinson tenemos problemas de sueño que ya sabemos que nos afecta mucho a la calidad de nuestra vida despiertos sufrimos a veces de hipertensión nocturna tenemos de sufrimos con más facilidad de depresión es decir que al final esto tiene una consecuencia no básicamente esa consecuencia se debe a dos razones una porque vamos a dormir poco insuficiente porque lo vamos a hacer porque vamos a organizar la estructura en la música de nuestro cuerpo no es armonía de nuestro tiempo se desea organiza Cuando se rompen los relojes biológicos

Voz 0187 06:58 esto por ejemplo en el caso de los niños es más acusado que en el caso de los adultos son les afecta por igual

Voz 6 07:04 bueno lo niñas tienen sus sus peculiaridades en en vacaciones lo que ha ocurrido es que se produce una libertad de horarios total entonces de yo tienden a retrasar su tiempo de ir a la cama su tiempo a levantarse y sobre todo porque además estamos en verano estábamos viviendo en un periodo con mucha luz por la tarde noche y ahora de pronto tienen que volver a adelantar esos horarios y hacerlo además en muy poco que por lo tanto lo primero lo van a sufrir una tener una privación de sueño les va a costar mucho tiempo mucho más levantarse pero los niños tienen una enorme plasticidad en una enorme facilidad para adaptarse no serían los lo que más van a sufrir estos estas alteraciones probablemente desde sufre más en una edad adulta en personas mayores estable

Voz 0187 07:53 muy bueno imagino que habrá hábitos que no deberemos de hace no deberíamos hacer antes de irnos a la cama no como mirar el móvil lo leer no

Voz 6 08:02 soy una pantalla que me esté proporciona andaluz

Voz 0187 08:05 yo eso sí que afecta no al final

Voz 6 08:07 lo claro es que el sueño se prepara durante el día pero sobre todo se prepara en las dos horas anteriores a dormir ahí tenemos que aprender a desarrollar una serie de rutinas que nos lleven poquito poco a poco a nuestro cerebro a la calma no entrar en una fase en la cual cuando nos metemos en la cama no nos sintamos inquietud dando vueltas todavía estresado tenemos que aplacar nuestro cerebro antes cómo podemos hacerlo pues mira aún una un para una persona no digo que esto sea la receta para todo el mundo pero lo ideal es desconectar de dispositivos electrónicos el trabajo se acabó dos horas antes de dormir la claro hay costumbres y tú lees si tú tienes la rutina de leer antes de dormir tu cerebro entiende que cada vez que que cuando empiezas a leer poco después vendrá el sueño de una forma natural y entonces tú les vas enseñando a tu cerebro es una señal para dormir otra persona puede elegir a lo mejor ver alguno algo la televisión pero tampoco una cosa que sea especialmente excitante no la dan no desarrollará su estrategia o escuchar la radio antes de dormirse

Voz 0187 09:13 no yo por ejemplo también veo quizás a veces en la consulta que hay gente que dice me tomo un vasito de leche y dice que ahí me voy al año son una manera de relacionar ese vasito de leche con la hora de ir a

Voz 6 09:23 exacto hay que encontrar rutina si son dos mejor que una todas esas hacerlas todas las noches para que nuestro nuestro cerebro se acostumbre a que esa es la señal para dormir

Voz 7 09:35 no

Voz 0187 09:40 José Antonio hemos hablado del sueño de cuando se ajustan estos ustedes tiempos pero si te parece vamos a hablar de cómo afecta este desajuste de los tres tiempos sobre el sobrepeso que yo creo que es algo que sea oído hablar mucho no sobre esta resistencia a la insulina que es verdad que la gente que trabaja por turnos o duerme poco tiene más predisposición a subir de peso a no mantener ese sí que llamamos peso peso adecuado no

Voz 6 10:06 sí sí sí es cierto que las personas que tienen alteraciones biológicas crónica que desarrollada a lo largo tiempo como por ejemplo un trabajo a turnos pues tiene tienen más tendencia a sufrir obesidad ahí bueno pues en algunas pues síndrome metabólico más incidencia de diabetes en en buena medida esto tiene que ver también con los horarios y con los hábitos que tenemos porque la noche se ha hecho para permanecer en ayuno y mientras que odiaba el día tienen que ser activo el día tiene que ser el momento en el que ingerir el alimento pero cuando llega la oscuridad llega la noche no deberíamos comer en España desgraciadamente es muy común que tenemos muy tarde no solamente muy tarde sino que con los horarios GM vamos teniendo a veces se reserva la comida más potente del día la noche hechas un error fijaros que que el refranero es que está plagada en todos los idiomas de refranes de que De Grandes en la sepultura llena o NC muy trágico que desayuna como honre y come como un privado dicen que como siempre fijaros que siempre se ha atacado a la última comida en el sentido de que no debería ser una comida copiosa una comida tardío no cuando lo estudias experimentalmente te das cuenta de que la comida de la noche sobre todo si es muy rica en carbohidratos pues genera resistencia insulina por la noche no profesamos bien los carbohidratos por la noche no se vacía el estómago con la misma rapidez que por día es decir nos acostamos y tenemos todavía la comida que poco a poco se liberal entré en nuestro tracto digestivo sin duda que eso no va a afectar a la calidad de sueño puede producir pesadilla un sueño más superficial alteraciones metabólicas que lo que muchas veces no vemos hasta que llega la analítica no no claro evidentemente yo pondría también ese punto igual que antes decíamos dos horas antes pues no Active tu cerebro no utilice dispositivo electrónico ni móvil yo también diría que ojo no acostarnos con el estómago lleno recién cenado eh

Voz 0187 12:10 claro si por ejemplo funciona muy bien hacer una cena que contenga bastante cantidad de proteína de proteína porque así también dejamos descansar a nuestro páncreas no que no se ha hecho de insulina y de esa manera también tenemos aporte de aminoácidos sin olvidarnos de esos aminoácidos esenciales como el triple afanó claro que es el que produce la serotonina y a partir de ahí ahí producimos la melatonina que es esta hormona que nos hace dormir de manera profunda que es muy importante

Voz 6 12:33 claro uno de los objetivos que que tenemos en cualquier terapia deberíamos tener es permitir que la melatonina que es nuestro hormona de la noche la hormona que nos ayuda a pasar mejor periodo de descanso nocturno se libere en cantidad y en tiempo suficiente por ejemplo si no respetamos un mínimo de siete u ocho horas de oscuridad no tenemos la noche pero también lo que tu decías ingerir tristón que va a ser el precursor en el que nos va a permitir luego sintetizar a través de serotonina posteriormente melatonina es una buena forma de potenciar nuestro melatonina endógena ya hay una gran paradoja curiosamente si recibe luz durante el día producen van melatonina de noche esto es algo que sea observado en muchos casos muchas especies ir es una paradoja que en cambio la luz por la noche hace desaparecer tú melatonina pero la que recibe pretendía es positiva

Voz 0187 13:29 todo lo contrario todo lo contrario que ocurre por ejemplo con la gente que trabaja por turnos y además una semana va de noche otra semana de día otra semana saque que van todo el rato variando me imagino que eso alterara muchísimo

Voz 6 13:41 claro el turno rotatorio de larga duración es decir una semana León turno otra semana de otro y otro en un tercer turno es muy en lo que llamamos nosotros crono directorio decir rompedor de los relojes rompedor de esa armonía del tiempo porque cuando tu cuerpo se va adaptando a un turno por ejemplo al de noche lleva ya cinco días trabajada de pronto cambia el turno y en ese momento tienes que volver otra vez a poner en una torre Eiffel fijaros que que el reloj biológico le cuesta aproximadamente entre un día y dos días adaptarse al cambio de una hora en tu bien eso es mucho decir cuando ya te terminando de adaptar vuelves a través de Nakano

Voz 8 14:24 otra claro ese sería el peor tú no en cambio entonces

Voz 6 14:27 rotatorio rápido donde tienes mañana tarde y noche ya haces una noche de vez en cuando bueno pues esa noche es digamos la excepción a tu vida diurna in no es tan dañino como el largo de semana semana semana

Voz 0187 14:42 cuántas cosas hemos aprendido

Voz 6 14:46 a mí me me estás cambiando nombres hoy juegan Antonio Pérez muy fácil cambiar de de de Juan Antonio José Antonio no perdona

Voz 0187 14:54 bueno lo lo siento si me he equivocado pues Juan Antonio Madrid es catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia y experto en pero no biología o como nosotros le llamamos el relojero del tiempo

Voz 5 15:04 yo lo del tiempo ya me quedo con ese equipo te lo has quedado planea si no

Voz 0187 15:08 muchísimas gracias por habernos acompañado

Voz 8 15:11 bueno y ahora pasamos al al la reseña de Isabel Bolaños paso ASO

Voz 0394 15:18 las comidas las horas de sueño o el ritmo arterial son sólo algunos de los procesos biológicos que cambian en nuestro cuerpo en función de si este día aussies de noche procesos que se repiten en el tiempo y que estudia la crono biología nos lo ha contado el profesor Juan Antonio Madrid que como si de sus alumnos de la Universidad de Murcia se tratara nos enseña va a diferenciar los tres tiempos que marcan la vida las sociedades industriales el interno que marca nuestro propio cuerpo el social que nos obliga por ejemplo a fichar en el trabajo y el tiempo ambiental y la noche si se les ajustan puede reinar el caos alteraciones de sueño empeoramiento de enfermedades que ya tuviéramos como la depresión el Alzheimer o algunos tipos de cáncer o cambios en nuestro metabolismo sí han escuchado bien no poner nuestra vida en orden puede situarnos en el camino hacia la obesidad y es que nuestro cuerpo nos ha explicado no le sientan bien los mismos alimentos por el día que por noche aquello de desayunar como un Rey comer como un príncipe cenar como un mendigo es tan verdad como la vida misma y esto vale para todos no es una excusa la edad de hecho nos ha sorprendido que no sean los niños los que probablemente más sufran la vuelta al cole o que sean mejor trabajar permanentemente en turno de noche que hacerlo sólo de vez en cuando vamos que la normalidad y el orden al fin y al cabo es lo que mejor sienta a nuestra salud por eso si queremos aterrizar sin riesgos en el invierno no podemos uno dejar de mirar el reloj cuando comemos dos cuidar nuestros ciclos de sueño tres prohibido aquello de mirar la pantalla del móvil justo antes de dormir el sueño se prepara durante todo el día nos ha dicho Il estropearlo en el último momento sería cuanto menos

Voz 0187 16:53 eh

Voz 0394 16:54 estas son según nuestro maestro del tiempo Juan Antonio Madrid algunas de las claves para una vida sana feliz y un cuerpo puesto

Voz 9 17:01 adónde va

Voz 7 17:11 adiós nada metáforas

Voz 0187 17:30 ya saben que esta temporada estamos dedicando unos minutos de cada programa hablar de tendencias alimentos técnicas de cocina o hábitos saludables que por un motivo otro sí han hecho bueno tendencia o se han puesto de moda ir de darnos a conocer estas tendencias se encarga siempre Isabel Bolaños la verdad es que yo estoy muy muy entregada para ver que nuestra estas

Voz 0394 17:50 mañana pues esta semana de traigo algo que yo espero que te sorprendan creo que te vas a quedar un poco alucinada que dirías si te digo que la cocina de los grandes chefs están empezando a veces a sustituir el aceite de oliva o la mantequilla por ejemplo por una planta marina que bueno ten en cuenta lo venerado que es el aceite de oliva que no claro siempre lo decimos hombre a mí lo de la mantequilla mira me parece fuera de aceite no lo del aceite de oliva

Voz 0187 18:13 bueno pues si se tratara del plancton marino

Voz 0394 18:16 nada más y nada menos la cosita esta chiquitita que como lo comen las ballenas exactamente pues se le ocurrió en dos mil esto hace hace ya casi diez años al chef Ángel León bueno el sospechó que por la textura que tenía por el sabor iba a ser capaz de dar a los platos un sabor a mar así muy fuerte no sin necesidad de usar pues no se gamba son marisco que que es muy caro y también iba a ser capaz de pues eso dar cómo queremos Zidane no risas Urán exacto los platos así un tubo un chollo de alimentarnos yo creo que no te cuento más venga escucha atentamente comería explica Tom Marino tendría que pensarlo puedo hablar en caso de vida o muerte pero sino

Voz 10 18:58 no yo creo que tengo un esfuerzo pero de ahí como cada día un esfuerzo común no me llama la atención como alimento la verdad en la textura tampoco acompaña así que no no

Voz 0394 19:08 pues aunque parezca increíble esta microalgas marinas se ha ganado un puesto de honor en la gastronomía mundial un ingrediente bajo en calorías y con casi cuarenta veces más omega tres que el aceite de oliva todo una tendencia culinaria pero a qué sabe el Platoon marino

Voz 11 19:22 aquí todo va tal interiores de pecado a una a la cabeza una gamba una cortinilla algas del sabor del plantón muy complejos se puede utilizar como de la mejor forma que debe al cocineros no yo recomiendo que nos habla Ángel León no conocía

Voz 0394 19:36 no como el chef del mar y el responsable de que el plancton marino diera el salto a los fogones hace ya casi una década en polvo hidratado con agua esta planta acuática ha permitido crear platos con un fuerte sabor a mar pero sin necesidad de utilizar ingredientes sólo aptos para grandes bolsillos

Voz 11 19:52 a tener que utilizar otros productos pues quizá elitista en la cocina como pueden ser diga la mejillones berberechos percebes etc

Voz 0394 19:59 el emulsión es alzas caldos aquellos que hayan disfrutado en los últimos años de una comida en un restaurante a poniente con una estrella Michelin habrán podido saborear platos como calamares con Platón o una exquisita vinagreta hecha a base de esta microalgas pero si se tiene que quedar con una receta el chef lo tiene claro

Voz 11 20:16 el risotto de plantón se convirtió en uno de los platos icónicos de Poniente es muy bonito porque en hace mutis otros utilizar mantequilla el propio planto pues la cantidad de proteínas que tiene pues funciona prácticamente como una grasa simplemente le damos cinco seis vueltas al arroz para que se quede mantecados y defensa opción melosa en boca no eso lo consiguen

Voz 0394 20:37 y cómo se obtiene esta microalgas pues un una empresa está autorizada cultivar y vender el plancton en toda Europa la gaditana fitoplancton marino veta la Palma subdirector Carlos una muy zaga es un licenciado en ciencias marinas que sueña con que este condimento que ya esté vende también a particulares a través de su web se utilice también en las casas

Voz 0318 20:56 cuando empezamos pues no sabíamos es una aventura y una idea alocada de de un cocinero realmente podía ser algo que en el futuro pudiese convertirse en algo habitual porque nos gustaría que no fue su proyecto y una idea para aprobar sino para que realmente esto tuviese algún sentido estamos en otros países como Reino Unido Italia Francia bastantes no

Voz 0394 21:17 lo apuntaron nada mal porque el pacto un va camino de conquistar el mundo se utiliza en Japón en Latinoamérica en casi toda Europa ya hay alrededor de cuatrocientos cincuenta restaurantes en todo el mundo que lo cocinan eso sí como dice Ángel León no podremos decir que esté vegetal Marino ha conquistado por completo a los fogones hasta que yo

Voz 11 21:35 yo digo siempre que realmente el tan importante cuando cuando mi madre cocineros unas lentejas con plantando llegue a a todas las casas no yo creo que somos todos los nuevos la gastronomía tiene que ir poco a poco ir dando la conocer poquita cosa

Voz 1 21:51 una pena

Voz 0394 21:55 a veces Ángela te imaginas cocinando a tu madre lentejas un plan

Voz 0187 21:59 mi madre no pero yo tengo que decirte que yo le pongo un poquito de algas las lentejas si un tronco pequeño parecido ya te acercas llevó la voy a probar a mí eso de el risotto de Platón me ha apetecido muchísimo habrá que probarlo genial ya sabes lo que vas a traer la semana que viene hacemos

Voz 0394 22:14 la idea pero me la calle la verdad es que has dejar listón muy alto e Aguer ya después del plantón debemos vamos

Voz 2 22:30 gracias

Voz 0394 22:46 ya hemos hablado de cómo engrasar los mecanismos del cuerpo y ponerlos a funcionar de cara al invierno recuperar la rutina retomar los ciclos del sueño poner orden también en la mesa y nos falta una pieza que para mí creo que es muy importante que es la mente necesitábamos invitar a nuestra amiga Raquel Calonge ya sabéis que ya estado con nosotros más

Voz 0187 23:04 veces ella es terapeuta y coach especializada en autoestima y en gestión de las emociones buenos días Raquel buenos días qué tal

Voz 0159 23:13 antes tenía de que viniera a ganas de rendirse

Voz 0394 23:17 vamos a ver yo empezamos por el principio a ver qué te parece yo he preparado un par de preguntas y timorato

Voz 0187 23:22 diciendo Si normalmente nos vienen muy bien siempre tus consejos yo creo que ahora que es la vuelta el momento de empezar estoy segura que la gente se escribe en una hoja muchísimas cosas o tareas para hacer en esta nueva etapa que empieza

Voz 8 23:38 totalmente la verdad es que podemos empezar cuando queramos pero sí que es cierto que este después del verano como explicaba el maestro del tiempo que ha sido tan bonito todo lo que ha dicho pues es que es verdad culturalmente empezamos un nuevo curso socialmente empezamos a trabajar dejamos de vivir como ha explicado él de una manera natural y se imponen nuestros ritmos entonces sí que durante el verano nos da tiempo coger perspectiva de nosotros mismos yesos muy chulo porque normalmente no tenemos esa perspectiva nuestra en el día a día que nos va comiendo no entonces durante el verano Nos alejamos no solo mentalmente sino físicamente entonces creo que alguna vez lo lo hemos comido lo hemos comentado que al final el cuerpo sigue a la mente y la mente sigue al cuerpo que sabes que no estamos distanciados entonces el irnos físicamente del espacio nos ayuda a vernos con más claridad y entonces ahí es donde décimos bueno yo querría mejorar en esto o Kerry adelgazar esto o querría aprender esto es muy chulo casi sea la verdad

Voz 0187 24:36 sabes porque me he dado cuenta yo de que realmente es ese momento porque es en el que más el quiosco está todo lleno de fascículos anotaba que puedes empezar a aprender inglés me no yo creo que es el momento

Voz 8 24:47 esto de empezar cosas

Voz 0187 24:49 cómo nos aseguramos de que lo que nos hemos propuesto vamos a poder seguir

Voz 8 24:54 adelante con ello toma ya venga Mójate pues la verdad es que es una época de muchísimas ilusiones sí que es cierto que es muy parecido a enero pero no tiene esa cosa consumista entonces sí que es cierto que asegurarnos lo que tenemos que asegurarnos es que lo que queremos cambiar de verdad nos interesa que a veces nos dejamos llevar por modas por presiones familiares sociales entonces lo de siempre pregunta te para qué quiero hacer esto para qué quiero aprender esto para que quiero cambiar esto porque al final la mente tiene una resistencia cambia nosotros estamos programados para sobrevivir entonces esto es como la batería del móvil dame un buen motivo para para aguantar la el el paso incómodo o no de cambiar de hábitos y de cambiar de rutina entonces dame que Un buen motivo dame que el motivo sean lo suficientemente atractivo como para aguantar el tirón porque si no

Voz 0187 25:49 y qué es mejor todo a la vez o poco a poco

Voz 8 25:52 ay mira es es que es muy pequeño

Voz 0159 25:54 a apuntan gimnasios dado GMAC

Voz 8 25:58 mira no lo sé porque cada uno Le Le le va mejor una cosa según su ritmo hay gente que dice yo o todo o nada yo así como en muy dramático en plan Ana Karenina y hay otros que quieren ir poco a poco viendo pequeñas metas empezando a saborear ya que empiezan a cambia es bastante personal le yo te puedo decir lo que yo hago pero si es ayudar mucho bueno

Voz 0187 26:26 creo que voy a empezar con todo así te lo digo no

Voz 8 26:29 aquí estamos a mí personalmente me ayuda más osado porque sé que necesito ese extra como de tres qué mínimo que hace que nos Active vemos mucho y entonces eso te lleno de muchísimas ilusiones y de sueños ya está muy bien de verdad vale empiezo con todo como lo mantengo cómo lo mantienes pues mira a yo creo que es de las mejores maneras es visualizar yo soy terapeuta en PNL que la gente todavía no está muy familiarizada pero resumiendo lo mucho mucho mucho mucho mucho osa cierran los ojos y visualiza AT que sentirás que verás que dirás cuando te conviertes en esa persona que quiere ser porque muchas veces decimos que queremos será algo nuevo pero no queremos abandonar lo que somos tenemos ahí pues otra vez como esa resistencia también hay una frase que han no gustaba decir la mucho porque creo que que lo resume todo hay gente que se identifica más con lo que ha sido que con lo que quiere ser

Voz 0187 27:30 como que viven en el pasado claro en realidad

Voz 8 27:33 tiene sueños pero hay algo como que te lastran no entonces sí que es importante saber eso visualizar te y cuando yo tenga esos diez kilos menos que en voy a ser voy a ponerme este tipo de ropa o voy a ser diferente veamos qué opinas de la gente a lo mejor más sexy o más provocativa sabes la la mente enseguida va adelantando cosas entonces asegurate de que lo que deseas lo deseas de verdad

Voz 0187 27:59 yo que fíjate ahora que sacaba el tema de voy a adelgazar creo que es un buen momento para bueno porque porque tenemos tres meses por delante antes de las Navidades no hay la presión de el verano nuestro que yo odio tanto que es lo que se llama la operación bikini creo que es un buen momento de plantearte un cambio no oí decir voy a cambiar voy a aprender a comer voy a seguir por este camino y tengo tres meses por delante para afianzar no todo lo que voy aprendiendo poco a poco y no buscar cosas rápidas en tiempos muy cortos que al final eso no lleva a ningún lado nota

Voz 8 28:29 la normalmente a frustrar no tenía otra vez empezar de nuevo que no está mal que empezar de nuevo varias veces con algo oye pues por lo menos interés

Voz 0159 28:37 tiene

Voz 8 28:40 sí porque además somos como que sacamos el látigo no de otra vez tengo que volver a dejar de fumar bueno el hecho de que lo intentes una y otra vez también dice mucho de Tino

Voz 0159 28:49 cuando pasan en algún momento el eso no

Voz 8 28:52 se te van no pero sí que es necesario eso en este momento que todo el mundo parece que ha puesto de acuerdo para empezar de nuevo una segunda oportunidad en el año no sólo en enero no entonces es fantástico el tienen como veis por ejemplo esto de han pasado dos meses

Voz 0187 29:10 miro atrás y veo que no he cumplido cinco una vez que me había propuesto bueno tampoco pasa nada no no no vuelvo a lo vuelve a intentar sí lo que pasa que vuelven

Voz 8 29:20 intentarlo sabiendo dónde has fallado claro Ana

Voz 0187 29:23 se hizo todo aquello de repente no intento otra vez claro

Voz 8 29:28 y no hacerse trampas al solitario sabes que para excusarnos todos somos los número uno de no mira es que esto es que el otro no es como de yo deseo esto pero cuando llega esto otro normalmente siempre ahí caigo me olvidos bueno pregunta te qué es lo que pasa pero sin jugarte para volver a tener esa perspectiva que habla antes porque luego para reñir No somos los primeros de verdad que no nos ayuda nada vamos a querer nos vamos a tratarnos bien vamos yo siempre digo que ojalá nos tratasen como a nuestros amigos sea mirarlo desde fuera un poco no sería genial

Voz 0187 30:05 sería genial no mirar desde fuera a ver qué es lo que está haciendo Raquel yo qué le diría esa Raquel que tendría que cambiar

Voz 8 30:11 Justo a que buena idea no es que si no con nosotros mismos somos muy duros y ahora no hay nadie que se diga cosas peores que nosotros mismos Jo pues nos quedamos con esto

Voz 0394 30:22 ahí no

Voz 0159 30:24 no queda de visualizar con con buen rollo

Voz 8 30:29 pues algo positivo dinero así unas TIC

Voz 0187 30:32 para no abandonar esto que nos hemos propuesto

Voz 8 30:34 no solamente algo positivo que esa voce cita que a veces tenemos no somos sólo eso somos mucho más o sea que no nos identificamos siempre con el run run interno porque de verdad que somos mucho más que eso os dejo mejor venga mejor a Raquel es otra

Voz 13 31:00 ah

