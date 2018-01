La cronobiología: el secreto de un cuerpo "puesto en hora"

Voz 0187 00:00 como les decíamos hoy queremos poner sobre la mesa un tema que bueno seguro que conocen de primera mano conseguir que el cuerpo se acostumbre de nuevo a una rutina una vez terminadas las vacaciones esto implica coordinar muy bien varios factores el trabajo las horas de sueño la alimentación y también el tiempo que nos exponemos a la luz y para ello hemos vuelto invitar a nuestro programa a un auténtico experto en este tema Isabel cuéntanos aquí en tener

Voz 5 01:32 pues es una una ciencia de una disciplina científica que has trampear sale decir que que abarca muchísimos campo que estudia todas aquellas fenómenos aquellos procesos que se repiten en el tiempo que están controladas por un reloj biológico por ejemplo el dormir de noche estar activo de día los ritmos de presión arterial lo ritmo de estado de ánimo los de nuestras hormonas como la melatonina o el cortisol es decir todo aquello que cambia entre el día y la noche y que cambie de una forma absolutamente predecible eso es el objeto de estudio de la crono biología por tanto se dedica tanto al sujeto sano a las personas sanas con las personas que tiene alteraciones patológicas también las enfermedades que causan las alteraciones de los ritmos biológicos

Voz 0187 02:15 les recuerdo que la primera vez que no nos visita este en el Vioque y nos contabas que las socio las sociedades industriales como la nuestra hay tres tiempos que marcan la vida cuál serían esos tres tiene

Voz 5 02:26 exactamente es un tema que llevamos desarrollando intentando medir que son los tiempos que no están afectando de una forma diferencial a nuestra vida el primer tiempo que sería el tiempo natural digamos ese día el tiempo interno el que marca nuestro reloj las tendencias espontánea no cuando lo dejan levantar no dormir a la hora de deseada sin ningún imperativo ese es el que se manifiesta el tiempo interno pero sobre ese tiempo y sobre todo ahora quizás volviendo otra vez tanto los mayores como los los chicos tal la rutina pues se imponen tiempos social es decir el tiempo que nos obliga a estar en clase a las ocho o la nube de la mañana que te obliga a entrar al trabajo las siete todas estos tiempos sociales son los que te van a imponer en realidad un horario de sueño qué puede o no puede coincidir con tu tiempo interno hay ahí donde entran los conflictos no y en tercer lugar existe otro tiempo que es el ambiental que no podemos olvidar quién la luz del sol y la oscuridad y ahora también la oscuridad artificial y la luz artificial ponen en hora tu reloj y por tanto tu tiempo interno jugando con el tiempo estudiando está ofrecen pues vemos Si hay discordancia Si hay desajustes si hay estrés temporal o si la persona vive de una forma armónica uniendo los tres tiempos en uno solo esa sería el objetivo que el que con un solo tiempo

Voz 0187 03:45 lo que ocurre cuando ese ajustan esos tiempos

Voz 5 03:47 hoy cuando se desarrollen los tiempos depende de la edad de las personas pero siempre aparecen alteraciones patológicas no en principio no son grandes enfermedades pero son enfermedades metabólicas Se agrava incluso enfermedades más serias como un cáncer sea grado una patología como es el Alzheimer o el Parkinson tenemos problemas de sueño que ya sabemos que nos afecta mucho a la calidad de nuestra vida despiertos sufrimos a veces de hipertensión nocturna tenemos de sufrimos con más facilidad de depresión es decir que al final esto tiene una consecuencia no básicamente esa consecuencia se debe a dos razones una porque vamos a dormir poco insuficiente porque lo vamos a hacer porque vamos a desorganizada la estructura en la música de nuestro cuerpo no esa armonía de nuestro tiempo se desee organiza Cuando se rompen los relojes biológicos

Voz 0187 04:40 y esto por ejemplo en el caso de los niños es más acusado que en el caso de los adultos son les afecta por igual

Voz 5 04:46 bueno lo niñas tienen sus sus peculiaridades en en vacaciones lo que ha ocurrido es que se produce una libertad de horarios total entonces yo tienden a retrasar el tiempo de ir a la cama su tiempo de levantarse y sobre todo porque además estamos en verano estábamos viviendo en un periodo con mucha luz por la tarde noche y ahora de pronto tienen que volver a adelantar esos horarios y hacerlo además en muy poco que por lo tanto lo primero lo gana sufrí para no tener una privación de sueño les va a costar mucho tiempo mucho más levantarse pero los niños tienen una enorme plasticidad una enorme facilidad para adaptarse no serían los que más van a sufrir estos estas alteraciones probablemente desde sufre más en una edad adulta persona mayor estable

Voz 6 05:36 bueno imagino que habrá hábitos que no deberemos de hace no deberíamos hacer antes de irnos a la cama no como mirar

Voz 0187 05:42 el Movi lo leer no

Voz 5 05:44 soy una pantalla que me esté proporcionando

Voz 0187 05:47 yo eso sí que afecta no al final esto

Voz 5 05:49 a ritmo claro es que el sueño se prepara durante el día pero sobre todo se prepara en las dos horas anteriores a dormir ahí tenemos que aprender a desarrollar una serie de rutinas que nos lleve lleven poquito a poco a nuestro cerebro a la calma no que entran en una fase en la cual cuando nos metamos en la cama no nos sintamos inquietud dando vueltas todavía estresado tenemos que aplacar nuestro cerebro antes cómo podemos hacerlo pues mira una un para una persona no digo que esto sea la receta para todo el mundo pero no lo ideal es desconectar de dispositivos electrónicos el trabajo se acabó dos horas antes de dormir sí claro hay costumbres si tú lees si tú tienes la rutina de leer antes de dormir tu cerebro entiende que cada vez que cuando empiezas a leer poco después vendrá el sueño de una forma natural y entonces tú les vas enseñando a tu cerebro que esa es una señal para dormir otra persona puede elegir la mejor ver algún algo la televisión pero tampoco una cosa que sea especialmente excitante no cada uno desarrollará su estrategia o escuchar la radio antes de dormirse

Voz 0187 06:55 yo por ejemplo también veo quizás a veces en la consulta que hay gente que dice me tomo un vasito de leche y dice que ahí me voy al año son una manera de relacionar ese vasito de leche con la hora de ir a

Voz 5 07:05 exacto hay que encontrar rutina si son dos mejor que una todas esas hacerlas todas las noches para nuestro nuestro cerebro se acostumbre a que esa es la señal para dormir

Voz 0187 07:22 José Antonio hemos hablado del sueño de cuando se ajustan estos ustedes tiempos pero si te parece vamos a hablar de cómo afecta este desajuste de los tres tiempo sobre el sobrepeso que yo creo que es algo que sea oído hablar mucho sobre esta resistencia a la insulina que es verdad que la gente que trabaja por turnos o duerme poco tiene más predisposición a subir de peso a no mantener ese sí que llamamos peso peso adecuado no

Voz 5 07:48 sí sí sí es cierto que las personas que tienen alteraciones biológicas crónica al clan desarrollado a lo largo tiempo como por ejemplo un trabajo a turnos pues tiene tienen más tendencia a sufrir obesidad ahí bueno pues en algunas pues síndrome metabólico más incidencia de diabetes en en buena medida esto tiene que ver también con los horarios los hábitos que tenemos porque la noche se ha hecho para permanecer en ayuno ahí mientras que el día tiene que ser activo el día tiene que ser el momento en el que ingerir el alimento pero cuando llegue a la oscuridad llega la noche no deberíamos de comer en España desgraciadamente muy común que tenemos muy tarde no solamente muy tarde sino que con los horarios GM vamos teniendo a veces se reserva la comida más potente del día la noche hechas un error fijaros que que el refranero es que está plagada en todos los idiomas de refranes de que De Grandes en la sepultura llena o NC muy trágico que desayuna como honre y come como un hombre

Voz 0187 08:51 Príncipe como como siempre

Voz 5 08:54 claro que siempre se ha atacado a la última comida en el sentido de que no debería ser una comida copiosa una comida tardío no y cuando lo estudias experimentalmente te das cuenta de que la la comida de la noche sobre todo si es muy rica en carbohidratos pues en genera resistencia insulina por la noche no procesado bien los carbohidratos por la noche no se vacía el estómago con la misma rapidez que por el día es decir nos acostamos tenemos todavía la comida que poco a poco se va liberal entre en nuestro tracto digestivo sin duda que eso no va a afectar a la calidad de sueño puede producir pesadilla superficial alteraciones metabólicas que lo que muchas veces no vemos hasta que llegue la analítica no evidentemente yo pondría también ese punto igual que antes decíamos dos horas antes pues no Active tu cerebro no utiliza dispositivos electrónicos ni móvil yo también diría que ojo no gozar no con el estómago lleno recién cenado eh

Voz 0187 09:52 claro si por ejemplo funciona muy bien hacer una cena que contenga bastante cantidad de proteína de proteína porque así también dejamos descansar a nuestro páncreas no que no se insulina y de esa manera también tenemos aporte de aminoácidos sin olvidarnos de esos aminoácidos esenciales como el trip Toja no claro que es el que produce láser Antonina y a partir de ahí producimos la melatonina que es esta hormona que nos hace dormir de manera profunda que es muy importante

Voz 5 10:15 claro uno de los objetivos que que tendremos en cualquier terapia deberíamos tener es permitir que la melatonina que es nuestro hormona de la noche la hormona que nos ayuda a pasar el mejor periodo de descanso nocturno se libere en cantidad en tiempo suficiente por ejemplo si no respetamos un mínimo de siete u ocho horas de oscuridad no tenemos eficiente melatonina por la noche pero también lo que tu decías ingerir tristón y que va a ser el precursor en el que nos va a permitir luego sintetizar a través de serotonina posteriormente melatonina es una buena forma de potenciar nuestro melatonina endógena ya hay una gran paradoja curiosamente sí recibe luz durante el día producen van melatonina de noche esto es algo que sea observado en muchos casos muchas especies ir es una paradoja que en cambio la luz por la noche hace desaparecer tú melatonina pero la que recibe pretendía es positiva

Voz 0187 11:11 todo lo contrario todo lo contrario que ocurre por ejemplo con la gente que trabaja por turnos y además una semana va de noche otra semana de día otra semana saque que van todo el rato variando me imagino que eso alterara muchísimo

Voz 5 11:23 claro el turno rotatorio de larga duración es decir una semana León turno otra semana de otro y otra de un tercer turno es muy en lo que llamamos nosotros crono irreductible decir rompedor der los relojes rompedor de esa armonía del tiempo porque cuando tu cuerpo se va adaptando un turno por ejemplo al de noche lleva ya cinco días trabajada de pronto cambia el turno y en ese momento tienes que volver otra vez a poner en hora tu reloj fijaros que que el el reloj biológico le cuestan aproximadamente entre un día y dos días adaptarse al cambio de una hora en tu tiempo eso es mucho decir cuando ya te terminando de adaptar vuelves a través de una cacería claro ese sería el peor tú no en cambio en turno rotatorio rápido donde tienes mañana tarde y noche ya haces una noche de vez en cuando bueno pues esa noche es digamos la excepción a tu vida diurna in no es tan dañino como el largo de semana semana semana

Voz 0187 12:24 cuántas cosas hemos aprendido a la imposición y bueno

Voz 0187 12:36 lo siento si me he equivocado pues Juan Antonio Madrid es catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia experto en pero no biología o como nosotros le llamamos el relojero del tiempo