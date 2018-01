¿De qué se encarga la cronobiología?

Voz 1

te paso a paso modo de las comidas las horas de sueño buen ritmo arterial son sólo algunos de los procesos biológicos que cambian en nuestro cuerpo en función de si este día y esta noche procesos que se repiten en el tiempo y que estudia la crono biología nos lo ha contado el profesor Juan Antonio Madrid que como si de sus alumnos de la Universidad de Murcia se tratara nos ha enseñado a diferenciar los tres tiempos que nos marcan la vida las sociedades industriales el interno que marca nuestro propio cuerpo el social que nos obliga por ejemplo a fichar en el trabajo y el tiempo ambiental día y la noche así se ajustan puede reinar el caos alteraciones de sueño empeoramiento de enfermedades que ya tuviéramos como la depresión el Alzheimer algunos tipos de cáncer o cambios en nuestro metabolismo sí han escuchado bien no poner nuestra vida en orden puede situarnos en el camino hacia la obesidad y es que a nuestro cuerpo nos ha explicado no le sientan bien los mismos alimentos por el día que por la noche aquello de desayunar como un rey comer como un príncipe y cenar como un mendigo es tan verdad como la vida misma y esto vale para todos no es una excusa la edad de hecho nos ha sorprendido que no sean los niños los que probablemente más sufran la vuelta al cole o que sean mejor trabajar permanentemente en turno de noche que hacerlo sólo de vez en cuando vamos que la normalidad y el orden al fin y al cabo es lo que mejor sienta a nuestra salud por eso Easy queremos aterrizar sin riesgos en el invierno no podemos uno dejar de mirar el reloj cuando comemos dos cuidar nuestros ciclos de sueño tres prohibido aquello de mirar la pantalla del móvil justo antes de dormir el sueño se prepara durante todo el día nos ha dicho estropearlo en el último momento sería cuanto menos torpe estas son según nuestro maestro del tiempo Juan Antonio Madrid algunas de las claves para una vida sana feliz y un cuerpo puesto no