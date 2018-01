El plancton marino, un ingrediente gourmet

Voz 1480

00:43

ganar pues estas semanas de traigo algo que yo espero que te sorprenda creo que te vas a quedar un poco alucinada que dirías si te digo que la cocina de los grandes chefs están empezando a veces a sustituir el aceite de oliva o la mantequilla por ejemplo por una planta marina que bueno tener en cuenta lo venerado que es el aceite de oliva que nosotros siempre lo decimos hombre a mí lo de la mantequilla mira me parece pero el aceite no lo del aceite de oliva no pues si se trata del plancton marino nada más y nada menos la cosita esta chiquitita que como lo comen las ballenas exactamente pues se le ocurrió en dos mil ocho hace hace ya casi diez años al chef Ángel León bueno el sospechó que por la textura que tenía el sabor iba a ser capaz de dar a los platos un sabor a mar así muy fuerte no sin necesidad de usar pues no se gambas son marisco que que es muy caro también iba a ser capaz de pues eso dar cómo queremos Zidane no has herriko Urán exacto los platos así un tu vamos un chollo de alimentos yo creo que no te cuento más venga escucha atentamente