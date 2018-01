Empezar “de nuevo”, no “de cero”. Tips para la vuelta al cole

Voz 1 00:00 además canta

Voz 0187 00:26 ya hemos hablado de cómo engrasar los mecanismos del cuerpo y ponerlos a funcionar de cara al invierno recuperar la rutina retomar los ciclos del sueño poner orden también en la mesa Nos falta una pieza que para mí creo que es muy importante que es la mente necesitábamos invitar a nuestra amiga Raquel Calonge ya sabéis que haya estado con nosotros más veces ella es terapeuta y coach especializada en autoestima y en gestión de las emociones buenos Diarra que buenos días qué tal

Voz 2 00:53 antes tenía de que viniera las ganas de eh

Voz 0187 00:57 vamos a ver yo empezamos por el principio a ver qué te parece yo he preparado un par de preguntas y tú me has diciendo Si normalmente nos vienen muy bien siempre tus consejos yo creo que ahora que es la vuelta el momento de empezar estoy segura que la gente se escribe en una hoja muchísimas cosas o tareas para hacer en esta nueva etapa que empieza

Voz 3 01:18 totalmente la verdad es que vemos empezar cuando queramos pero sí que es cierto que este después del verano como explicaba el maestro del tiempo que ha sido tan bonito todo lo que ha dicho pues es que es verdad culturalmente empezamos en el nuevo curso socialmente empate vamos a trabajar dejamos de vivir como ha explicado el de una manera natural y se imponen nuestros ritmos entonces sí que durante el verano nos da tiempo coger perspectiva de nosotros mismos yesos muy chulo porque normalmente no tenemos esa perspectiva nuestra en el día a día que nos va comiendo no entonces durante el verano Nos alejamos no solo mentalmente sino físicamente entonces creo que alguna vez lo lo hemos como lo hemos comentado que al final el cuerpo sigue a la mente y la mente sigue al cuerpo que sabes que no estamos distanciados entonces el irnos físicamente del espacio nos ayuda a vernos con más claridad y entonces ahí es donde décimos bueno yo querría mejorar en esto o Kerry adelgazar esto o querría aprender esto es muy chulo que así sea Gala verdad

Voz 0187 02:16 Davis porque me he dado cuenta yo de que realmente ese momento porque es en el que vas el quiosco está todo lleno de fascículos a los que puedes empezar a aprender inglés me no yo creo que es el momento de empezar cosas como nos aseguramos de que lo que nos hemos propuesto vamos a poder ser

Voz 3 02:33 ir adelante con ello toma ya

Voz 4 02:36 venga Mójate

Voz 3 02:38 pues la verdad es que es una época de muchísimas ilusiones sí que es cierto que es muy parecido a enero pero no tiene esa cosa consumista entonces sí que es cierto que asegurarnos lo que tenemos que asegurarnos es que lo que queremos cambiar de verdad nos interesa que a veces nos dejamos llevar por modas por presiones familiares sociales entonces lo de siempre pregunta te para qué quiero hacer esto para qué quiero aprender esto para que quiero cambiar esto porque al final la mente tienen una resistencia a cambia nosotros estamos programados para sobrevivir entonces es como la batería del móvil dame un buen motivo para para aguantar la el el paso incómodo o no de cambiar de hábitos y de cambiar de rutina entonces dame que Un buen motivo dame que el motivo sea suficientemente atractivo como para aguantar el tirón porque si no que es mejor toda la B o poco a poco mira

Voz 2 03:32 eso es sólo es muy personal que apuntan gimnasios dado genial

Voz 4 03:38 mira no lo sé porque cada uno Le Le

Voz 3 03:42 eh le va mejor una cosa según su ritmo hay gente que dice yo o todo o nada yo así como en muy dramático en plan Ana Karenina y hay otros que quieren ir poco a poco viendo pequeñas metas las empezando a saborear ya que empiezan a cambiar es bastante personal le yo te puedo decir lo que yo hago pero no sé si es para ayudar mucho bueno

Voz 0187 04:06 yo creo que voy a empezar con todo así te lo digo

Voz 3 04:08 no aquí estamos a mí personalmente me ayuda más osea porque sé que necesito ese extra como de tres qué mínimo que hace que nos Active vemos mucho y entonces eso te lleno de muchísimas ilusiones y de sueños ya está muy bien de verdad vale empiezo con todo y como lo mantengo cómo lo mantienes pues mira a yo creo que de las mejores maneras es visualizar T

Voz 4 04:34 yo soy terapeuta en PNL que

Voz 3 04:37 la gente todavía no está muy familiarizada pero resumiendo lo mucho mucho mucho mucho mucho osa cierran los ojos y visualiza ate que sentirás que verás que dirás cuando te conviertes en esa persona que quiere ser porque muchas veces decimos que queremos ser algo nuevo pero no queremos abandonar lo que somos tenemos ahí pues otra vez como esa resistencia también hay una frase que han no gustaba decir la mucho porque creo que que lo resume todo hay gente que se identifica más con lo que ha sido que con lo que quiere ser es un poco como que viven en el pasado claro en realidad tiene sueños pero hay algo como que te lastra no entonces sí que es importante saber eso visualizar y cuando yo tenga esos diez kilos menos que en voy a ser voy a ponerme este tipo de ropa o voy a ser diferente veamos qué opinas de la gente a lo mejor más sexy o más provocativa sabes la la mente enseguida va adelantando cosas entonces asegura te de que lo que deseas lo deseas de verdad

Voz 0187 05:39 yo que fíjate ahora que sacaba el tema de voy a adelgazar creo que es un buen momento para bueno por qué porque tenemos tres meses por delante antes de las Navidades no hay la presión de el verano nuestro que yo odio tanto que es lo que se llama la operación bikini creo que es un buen momento de plantearte un cambio no oí decir voy a cambiar voy a aprender a comer voy a seguir por este camino y tengo tres meses por delante para afianzar no todo lo que voy aprendiendo poco a poco y no buscar cosas rápidas en tiempos muy cortos que al final eso no lleva a ningún lado

Voz 3 06:09 no te llevan normalmente a frustrar no había otra vez a empezar de nuevo que no está mal que empezar de nuevo varias veces con algo oye pues por lo menos interés

Voz 2 06:18 bien

Voz 3 06:20 pues sí porque además somos como que sacamos el látigo no de otra vez tengo que volver a dejar de fumar bueno el hecho de que lo intentes una y otra vez también dice mucho de ti no lo que pasa

Voz 2 06:30 en algún momento el eslabón

Voz 3 06:33 se te va no pero sí que es necesario eso en este momento que todo el mundo parece que ha puesto de acuerdo para empezar de nuevo una segunda oportunidad en el año no sólo en enero no entonces es fantástico es el tiempo como es por ejemplo esto de han pasado dos meses

Voz 0187 06:50 si miro atrás y veo que no he cumplido su objetivo es que me había propuesto bueno tampoco pasa nada no no no vuelvo a

Voz 3 06:57 lo vuelve a intentar sí lo que pasa que

Voz 0187 07:00 se vuelve a intentarlo sabiendo dónde has fallado claro analizo todo aquello claro de repente no intento otra vez claro

Voz 3 07:09 no hacerse trampas al solitario sabes que para excusarnos todos somos los numero uno de no mira es que esto es que el otro no es como de yo deseo esto pero cuando llega esto otro normalmente siempre ahí caigo me olvidos bueno pregunta te qué es lo que pasa pero sin jugarte para volver a tener esa perspectiva que hablaba antes porque luego para reñir No somos los primeros ido verdad que no nos ayuda nada vamos a quedarnos vamos a tratarnos bien vamos yo siempre digo que ojalá nos tratasen como a nuestros amigos sea mirarlo desde fuera un poco no sería genial

Voz 0187 07:45 eso sería genial no mirar de fuera a ver qué es lo que está haciendo Raquel yo qué le diría a esa Raquel que tendría que cambiar justo a que buena idea

Voz 3 07:52 es que si no con nosotros mismos somos muy duros y no hay nadie que se diga cosas peores que nosotros mismos Jo puestas quedamos con esta ahí

Voz 2 08:02 no no quiero que os quedéis con hablo de de visualizar con con buen rollo

Voz 3 08:09 pues algo positivo dinero así

Voz 0187 08:12 para no abandonar esto que nos hemos propuesto