Play Basket: Licencia para soñar (23/10/17)

hola a todos hola todas y bienvenidos al cuarto programa de la novena temporada de Play Basket en el que durante los próximos noventa minutos más o menos tendremos un protagonista principal el baloncesto esta semana no está por aquí Pacojo le tenemos recargando pilas por unas horas después de un fin de semana Ana intenso podríamos decir a los mandos de Carrusel deportivo lo que le queda esta semana pero eso sí los que nos hemos quedado esperamos que no le eché mucho de menos o al menos que lo hagáis poco

Voz 2 01:11 sí

Voz 1509 01:13 ya ha empezado la NBA terminó la cuenta atrás el balón comenzó a votar las lesiones desgraciadamente empezaron a llegar porque menuda primera semana Yes que ya en el primer cuarto del primer partido oficial de la temporada todos los estremecido íbamos al ver y oír la lesión de Gordon Hayward en los Celtics

Voz 2 01:30 no

Voz 4 01:37 sí bueno eso

Voz 1509 01:40 seguros pocos

Voz 5 01:47 no fue Clay todos jugadores público ya sabían en ese momento que la lesión era muy muy grave fractura de tibia

Voz 1509 01:57 tobillo dislocado no volverá a jugar esta temporal era como tampoco lo hará Jeremy Lin el de los Nets que se rompió el cruzado tras una mala caída y por si todo eso fuera poco problemas de tobillo para Derrick Rose que pueden abrirle las puertas de la titularidad al de los Cavaliers Teodosic baja indefinida lesión de rodilla de Chris Paul que podría estar un mes fuera y que tiene a los Rockets buscando base lo peor de todo no son los unida

Voz 5 02:20 ah sí

Voz 1509 02:22 que eso sí la lesión más sorprendente por el dónde y por el como la encontramos en los Bulls y tiene uno de los nuestros como protagonista Nikola Mirotic que tuvo que ser hospitalizado con varias fracturas en la mandíbula después de recibir dos puñetazos de su compañero Bobby Pol Thyssen un entrenamiento Nico va a estar era como pocos seis semanas por tease sancionado ocho partidos luego lo hablamos con José Ajero sardinas como hablaremos también con ellos de canastas de puntos y de exhibiciones de las victorias de los Cavaliers de Lebron del comienzo de los Warriors de los números de ante todo cupo o de las primeras grandes noches de Monzó Ball y hablaremos y mucho de todo lo que ha dado de sí la quinta jornada de la Liga Endesa ACB que nos ha dejado la victoria del Real Madrid frente a Unicaja los blancos ya sin Cut Mitch rotura del ligamento cruzado anterior baja para toda la temporada iba a obligar al Real Madrid Zaida al mercado y también sin Anthony Randolph con una luxación en el hombro la jornada también dejó la victoria del Montakit Fuenlabrada una más y llevan cinco consecutivas de la mano de Néstor García en el que ya es el mejor arranque de la historia del club y por aquí se va a pasar el que más manda en el equipo madrileño una jornada que nos ha dejado la derrota del Barça en la pista del Movistar Estudiantes o la agónica victoria del Baskonia ante el GBC y es por aquí por dónde empezamos porque Javier Lekuona está precisamente con uno de los jugadores del equipo de Prigioni Dani le con muy buenas

Voz 0889 03:43 hola Marta qué tal muy buenas tardes pues si estamos con tacos Shengelia el jugador más destacado en la victoria de Baskonia ante el Jerez en el Fernando Buesa Arena unen dentro que iba perdiendo por diecisiete puntos en el segundo cuarto por quince en el tercero supo remontar lo que pasa que también es cierto que se puso ochenta y cuatro a setenta y seis Se dejó luego empatar el encuentro una canasta de costa a costa de Rodri Cuba supuso la victoria bueno pues

Voz 1959 04:08 toco qué tal muy buenas tardes buenas tardes creo que hemos jugado dos partidos uno en primer oprime partes segundo en el segundo cuarto fuimos dos equipos distintos si quería que yo quiero y el equipo quiere que seamos el equipo de segundo parte dólares

Voz 0889 04:30 pero mira el rebote en la que no escojan tantos rebotes la defensas el talento al final se tiene que que ir por esa línea

Voz 1959 04:38 al final han metido tiros difíciles han nos han cogido rebotes en ataque Hay Le deseamos según según segundos loteros eso fuimos mucho en defensa pero al final con nuestro carácter segundo parte hemos conseguido coger esta victoria

Voz 0889 04:57 menuda liberación no esa canasta de Rodri Cuba esos veía muy contentos muy felices pues porque esta es un poco como bloqueados no

Voz 1959 05:05 yo acabo de decir ahora que no me alegro tanto que han metido una canasta que se enseño la emoción sabes de siempre está con la misma cara y ahora ahora un punto que también estoy muy contento porque poner

Voz 0889 05:19 qué le pasa al equipo no está siendo él mismo no está siendo el conjunto que todos esperamos está en proceso de crecimiento

Voz 1959 05:25 si no somos así creo que vimos que Si si hacemos todo correcto y todo con carácter y todo con ganas hemos que somos capaces de capacitada clavos desde hace y también en el otro parte vimos que Juan porque nos puede ganar sin Nos jugamos como como segundo parte sabes así que tenemos que ser un valoración muy bueno disfrutar este día y empezar a preparar nuestros Nuestros cuerpos y nosotros tácticas para Valencia

Voz 0889 05:59 tiene Valencia que es un equipo que bueno está en un buen momento y el año pasado ganó la Liga de más allá además

Voz 1959 06:05 más si viene un equipo muy duro como ha dicho en muchísimos jugadores desde el año pasado el año pasado han ganado la Liga están jugando mucho muchos años juntos y tienen una quién muy bueno en la cancha que Seve a ese es evidentemente creo que va a ser un partido difícil a pero

Voz 0889 06:31 estamos en caso de que el piso de claro entonces da buena suerte bueno pues esto con Shengelia es el jugador del Baskonia que destacó especialmente en el partido contra los Gipuzkoa Basket que terminó ochenta y ocho ochenta y seis

Voz 1509 06:44 tanto que destacó que terminó siendo Lem y pide la jornada gracias Leku necesitaba la victoria aún Baskonia del que luego como del resto de la ACB hablaremos en nuestra tertulia ir por cierto por aquí se va a pasar un jugador de nuestra Liga al que tenemos de celebración veinte años se han cumplido de su debut XXXIX añitos tiene la cría dura y hemos montado una felicitación especial podríamos decir esperemos que le guste a él y por supuesto también a vosotros y hablaremos de la Euroliga de la resaca de la segunda jornada en la que Barcelona Unicaja Baskonia cayeron en la que Valencia y Real Madrid ganaron los blancos lo hicieron ante el CSKA en el que vimos y hablamos con Sergio Rodríguez

Voz 1897 07:20 bien con poco intensa con muchas emociones llegamos ayer tarde hoy por la mañana va hablando con uno o con mucha amigo con familia con excompañero icono tratando de concentrarme en lo máximo posible para para estar en en el partido y déjame equipo

Voz 1509 07:36 hablaremos de la Euroliga miraremos a la doble jornada que se nos viene encima esta semana no nos vamos a aburrir y por si todo eso fuera poco hablaremos de la Liga día con Marta Fernández y y mejor ir terminando esta presentación que luego Pacojo me dice que me han rollo más que él y esa es una batalla que la verdad no me gustaría perder como tampoco perdemos las buenas costumbres empezamos con la calculadora en la mano y analizando las estadísticas ya está en el estudio Héctor González que se ve que no lo pasó muy mal el primer día y hoy ha querido repetir hola Héctor muy buenas Marta muy buenas bueno pues vamos con el análisis de los números como todas las semanas quién ha sido el jugador más valorado esta jornada

Voz 6 08:18 pues es el jugador de Baskonia tocó Shengelia después de anotar veintitrés puntos capturar seis rebotes dos asistencias para un total de treinta y tres de valoración en la remontada de su equipo ante Gipuzkoa el más destacado a nivel general sigue siendo Henk Norel con veinticinco de media por partido el máximo

Voz 1509 08:33 anotador pues tenemos a dos jugadores en este apartado

Voz 6 08:35 Víctor Benito educa Murcia acabó con veintinueve puntos en su cuenta ante Valencia los mismos que consiguió Jaycee Carroll en la victoria del Real Madrid sobre Unicaja por su parte el jugador que además anota en lo que llevamos de Liga es también Henk Norel de Gipuzkoa Basket con diecinueve puntos de media por partido él

Voz 1509 08:51 mejor asistente pues dos jugadores lograron siete

Voz 6 08:53 instancias Dani Pérez de Guipúzcoa allí un clásico de nuestra Liga Albero Oliver de Herbalife Gran Canaria Omar Cook del Movistar Estudiantes sigue siendo el mejor asistente de la Liga con una media de ocho por jornada Maxi

Voz 1509 09:05 lo reboteador el jugador de Monvui sobrado

Voz 6 09:07 lo arte el pívot ucraniano acabó capturando un total de once balones de los cuales nueve llegaron en defensa y dos más en ataque también lidera este apartado a nivel general Henk Norel con nueve coma dos por encuentro

Voz 1509 09:18 es el mejor recuperador Adam Hanga

Voz 6 09:21 el Barcelona es el mejor recuperador con uno coma ochenta por jornada el máximo tiempo Nador al Obradoiro con tres coma dos tapones por partido quién es el matador de la ACB Tibor Pleiss de Valencia Basket que promedia dos coma veinticinco mates por encuentro un jugador que más faltas recibe toco Shengelia del Baskonia que recibe siete faltas por partido y en el apartado

Voz 1509 09:39 contrario quién es el que más cometen Aaron diurno en Cannes

Voz 6 09:42 jugador de Valencia Basket con cuatro por encuentro

Voz 1509 09:44 cerramos las estadísticas mirando quién es el que más balones pierde

Voz 6 09:48 este caso Bong Kolo del Betis que pierde tres coma cuatro balones por partido

Voz 1509 09:52 como siempre elegimos al quinteto de Play Basket aquí en elegimos como base

Voz 6 09:56 Luka Doncic del Real Madrid veinticinco de valoración para el esloveno ante Unicaja que sigue liderando el Real Madrid a pesar de las numerosas bajas del equipo

Voz 1509 10:04 el escolta Víctor Benito el UCAM Murcia esos veintinueve

Voz 6 10:06 puntos y otros tantos de valoración ante el campeón el Valencia

Voz 1509 10:10 a quién elegimos como nuestro tres a Marcus Eric

Voz 6 10:12 donde el Granca con veintitrés puntos y cinco rebotes para veintiocho de valoración en la victoria contra el Joventut

Voz 1509 10:18 el ala pívot creo que no te ha costado mucho elegir no el en briefing

Voz 6 10:20 la jornada Shengelia de Baskonia veintitrés puntos seis rebotes y dos asistencias en esos treinta y tres de valoración

Voz 1509 10:26 quién se pega la pintura arte

Voz 6 10:28 con obesos once rebotes en la victoria de su equipo ante el San Pablo Burgos

Voz 1509 10:32 hoy por primera vez esta temporada echamos un vistazo rápido también a las estadísticas principales en la NBA

Voz 6 10:38 pues el liderando el apartado de puntos tenemos al Gianni san Tito cupo el griego de Milwaukee Bucks con treinta y ocho coma tres puntos por partido en los rebotes los lidera de momento De Andre Jordan el jugador de los Clippers con dieciocho coma cinco por partido asistencias el envío pide la pasada Liga regular Russell Westbrook coco con once coma seis siete asistencias por partido en los tapones el MVP pero de las finales Kevin Duran cuatro coma siete tapones por partido y en cuanto a robos lidera Patrick Beverly de los Clippers con tres coma cinco por parte

Voz 1509 11:06 no gracias sector echado el vistazo a los números de la ACB y por primera vez como decíamos también de la NBA nos metemos ya en faena no está esperando uno de los hombres más importantes de la sensación de nuestra liga el hombre que manda en los despachos del Montakit Fuenlabrada olas y José Manuel Calderón me levanto todas las madrugada sólo para escuchar playback este verano se iniciaba un nuevo proyecto en el Montakit Fuenlabrada tras la salida de Jota Cuspinera se entregaban las riendas del equipo a Néstor García que iniciaba su primera andadura en el basket europeo tras una larga carrera en Sudamérica todo eso combinado con la llegada de jugadores como Christian Eyenga o con la con unidad de Marko Popovic o Roland Smith han hecho que este comienzo de temporada esté siendo absolutamente perfecto e histórico para el equipo madrileño porque tras las cinco primeras jornadas el equipo todavía no conoce la derrota está instalado en los puestos más altos de la clasificación por todo esto esta semana queríamos empezar este Play Basket hablando con el hombre que está al frente del proyecto presidente del Montakit Fuenlabrada José Quintana qué tal muy buenas

Voz 1185 12:13 muy buenas qué tal cómo estás

Voz 7 12:16 muy bien yo diría no jugó contento porque el equipo está está funcionando bastante mejor que tengo que teníamos previsto teníamos que esperar que que entendíamos que podíamos hacer lo mejor que la temporada pasada pero la verdad es que en las expectativas en San supera las realidades no a las expectativas y entonces bueno pues estamos muy contentos

Voz 0159 12:40 dígame la verdad cuando esta mañana cuando anoche miraba la clasificación de la ACB que es lo que pensaba

Voz 7 12:46 no pues he pensado que tenía que lo en el

Voz 1185 12:49 sí porque este había ahí vamos

Voz 7 12:52 primero antes pues me parecía bueno más que nada han poco compartir con la gente no de del Baloncesto Fuenlabrada que no deja de ser un aficionado pues que la mayor parte de las temporadas son sicarios que tiene que venir apoyado el equipo que no siempre podemos usted campañas como la que estamos aprieto

Voz 1162 13:12 yo esta temporada no tanto bueno

Voz 7 13:14 ese no dejan ver pues es una satisfacción el conjunto de gente que venimos aquí alternando Martí también veo que la gente que va por ahí a los campos no como Sevilla o cualquier otro campo del baloncesto en España Baviera sólo abonada no

Voz 1509 13:30 son cinco victorias consecutivas es el mejor arranque de la historia del club usted cuando trabajaban para preparar este proyecto cuando ya todo estaba más o menos configurado se podía imaginar que desde el principio iban a salir tan bien las cosas

Voz 7 13:44 no no sabía que el dar no ha al equipo porque yo creo que él la gestión no de recursos con un jugadores bueno lo hace bastante bien había también desde luego capacidad de los que la gente se comprometen a no pero si le digo la verdad pues pensaba que en los primeros en cinco partidos por si teníamos nosotros vamos bastante bien de hecho yo le dije al entrenador que como mínimo teníamos que tener Tour no para arrancar bien opina que si usted lo de ahora pues pues el estrenándose con usted que parece que que cuando yo lo que la dos que tenía antes el mal no

Voz 1509 14:27 el otro día leí unas palabras de Néstor García que que decía que se conocían desde hace veinte años

Voz 7 14:32 sí sí yo tuve la suerte de conocerle en el entorno de las Américas torneo que que siempre nos ha gustado no siempre hemos ir pero cuando hemos tenido la posibilidad nos hemos adaptado ahí hemos conocido a a jugadores como Pablo Prigioni o Gustavo Ayón no

Voz 1185 14:48 luego Walter Herrmann

Voz 7 14:50 la algunos nombres una mesa y entonces conocí en Montevideo y bueno la verdad es que es pues me creo yo ya en Alcabón escucharle como entrenador con Dior estoy viendo fútbol fuimos a ver al por la tarde noche estuvimos cenando juntos y a partir de ahí pues hemos mantenido siempre muy no

Voz 1509 15:12 y cómo es usted que le conoce mucho mejor que nosotros como es como entrenador cómo es como persona

Voz 7 15:17 bueno yo creo que como persona es una persona excelente una persona muy cariñosa muy afectuosa muy de su gente no por ejemplo ahora cuando hablan de que tiene cinco hijos y realmente tiene dos hijos lo que pasa que estuvo casado con una como otra señora que tenía tres hijos y los tres chavales para quería usted qué es decirlo estos chavales son decidió que él sea su padre no bueno eso ya te digo muchísimo de él como personal no después como como entrenador pues bueno yo le le seguido bueno seguido viendo cómo conseguía tener éxitos importantes no una selección gana el que fuera capaz de crear un jugador bastante así que juega muy tipo NBA que fuera capaz de incorporar un texto muy europeo sobretodo convertir la selección fueron equipo pues yo creo que eso lo ha conseguido pues pues bueno porque los logros que se han realizado no es un entrenador yo creo que es muy capaz con mucha formación vive con yo diría que escoger intensidad en el baloncesto en de casi veinticuatro horas pensando en baloncesto bueno aunque lógicamente que con su trabajo y al final pues no me parece más razonable porque creo que es una persona que solo

Voz 1509 16:44 yo he tenido la suerte presi de estar en los partidos cabido en el Fernando Martín esta temporada de verle trabajando en en en directo los partidos y es de esos entrenadores intensos como dice que conecta a las mil maravillas con la grada del Fernando Martín con el equipo que transmite

Voz 7 17:00 sí sí sí voy quiénes pues con los jugadores no yo creo que que ha visto al entrenador que haya hablado lo que habla con cien el conjunto de los jugadores no solamente a nivel colectivo sino también a nivel individual no tiene no hay que no tenga una conversación con uno o dos jugadores además eternidad dándoles un abrazo no

Voz 1162 17:22 bueno eso en las

Voz 7 17:25 las presas que hemos tenido de pero llevamos muchos años vengo aquí entrenadores pero esa relación con el respeto que lo estimen a pesar de ser tan cercano y tan próxima la lo íbamos relación con los jugadores pues el PP positivamente no

Voz 1509 17:39 por supuesto después de un comienzo así bueno al comienzo de temporada siempre Montakit Fuenlabrada el primer objetivo es la permanencia ya a partir de ahí soñar con todo lo que venga después de firmar cinco victorias en los cinco primeros partidos los objetivos pueden empezar a cambiar Se debe en empezar a pensar ya en aspirar a la Copa del Rey en por qué no soñar con los playoffs o vamos a ir más de esbozo

Voz 8 18:01 no

Voz 7 18:02 yo creo que hay que ir despacio no con los pies muy en el suelo y con mucha tranquilidad yo creo que para ir empezando a coger algún tipo de sueño tenemos dos partidos hora por delante uno aquí el sábado contra el Obradoiro Bono sin duda alguna son fuéramos capaces de hacerlo podíamos ir pensando en alguna cosa más pero mientras tanto lo que hay que pensar en eso en que sí está muy bien que hemos salido como huracán no

Voz 1185 18:33 de ir porque cinco cinco pero

Voz 7 18:36 la liga es muy larga y los equipos de la ACB pues son equipos muy competitivos aquí cualquier equipo te puede ganar no como de pase incluso grandes pues fíjate a un equipo de menos presupuesto soy más humildes que cuando tú te fue un ahora pues también lo puedan cualquier otro tipo no vamos a ver un poco como si que los próximos partidos y a partir de ahí se haremos algún tipo de detener la expresión si nos permite soñar o no

Voz 1509 19:05 algo importante desde mi humilde opinión es la continuidad que año tras año vamos viendo en el bloque del Baloncesto Fuenlabrada uno de los que ha continuado es un hombre importante en el baloncesto europeo como es Marko Popovic no sé si llegó a dudar de que este año leves seguiríamos viendo con la camiseta del fuel

Voz 7 19:22 bueno siempre lo habíamos tenido una conversación el y yo antes de cuando termine la temporada bueno tiene que saber la opinión que yo tenía no en cuanto a su contenido no yo el estoy con absoluta claridad que que tendría que podía estar este año y que creo que sí hacía algunas cosas con respecto a la edad que tiene que antes de las pruebas el se ponga cumple todos los físico pues tiempo que puede como autor dos o tres años más no bueno yo queda mucho sí lo que pasa es que sigo pues estas cosas dicen los agentes es no hay ningún toda esta terminado pues vamos que se va a Turquía porque esto es lo que nos ha dado buena gente pero tengo que reconocer que el chaval al día siguiente por la mañana me llamó por teléfono y joyas lo que indica es que el hombre no tiene nada que ver con lo que yo de acuerdo a contigo que yo no me meto por lograda ya está resuelto bueno pues estamos encantados con Marco con una vamos a estar no

Voz 9 20:25 estamos muy contentos me parece que es mutua Leor

Voz 7 20:28 muy importante no solamente en la pista que lo es sino también en en el vestuario bueno gusta aliada que que siga siendo un par de años o tres más en nuestro jugador franquicia

Voz 1509 20:39 al final marcó Ronan Smith que firmó por el Barça y que esta temporada está cedido el año pasado con Diane lo que está claro es que para un equipo como el Montakit Fuenlabrada lo más difícil casi es retener a esos jugadores que brillan que también lo hacen un año tras otro y que al final los grandes interesan en ellos

Voz 7 20:55 bueno si me pongo un ejemplo que creo que es fácil de entender este diario nos da un plus en el presupuesto que nos ha permitido contratar por ejemplo al Christine no es decir que si fuéramos capaces de no

Voz 1162 21:10 de una operación parecida roja pues

Voz 7 21:15 claro estaríamos de desde el punto de vista de contratación de jugadores no pero bueno esto es lo que no nosotros y ha de otra forma que ir formando jugadores caso un roman partícula como siete años con nosotros en el pub entró en entonces Le Carré tenéis bueno pues creo que al final termine jugando en el Barcelona no porque me parece que es bueno porque nosotros tenemos que ver bastante con lo que sea mañana Lola no ya como apuntabas pues con otros jugadores que han paso con aquí muchos

Voz 1509 21:49 si no la lista es interminable

Voz 7 21:51 tirado para arriba y que estamos encantados de que de que sí que nosotros somos un equipo que eso sí somos negó

Voz 1185 21:59 por eso queremos que

Voz 7 22:02 efectivamente los chavales que una capacidad de producción de Juan equipo de Euroliga o de pues bueno pues que eso sea así

Voz 1509 22:12 más allá de la actualidad del Montakit Fuenlabrada presi hay varios temas en en la mesa de los que no quiero perder la oportunidad de preguntarle por ejemplo muchos está hablando de las ventanas de selecciones de lío con la Euroliga no sé usted como presidente de un equipo de la ACB cómo ve todo esto sí entiende lo que está pasando

Voz 7 22:28 bueno es difícil que porque al final en detrás de todo esto en una pues no deja de ser la de intentar parte de tipo agrupa iba a América no pues al intentar ver si tienen una mayor actividad económica por lo tanto mayor capacidad de negocio no es decir armas incluso es expectativas en sus respectivas estructuras no bueno nosotros hemos estado todos hemos estado habituados lo más ensayo Tau sin tener en cuenta en los clubs bueno los clubs si somos los que ponemos como en la selección pero el que no cabe duda es que somos los que año tras año que estamos pagando no

Voz 1185 23:19 normalmente el palo que tocó labrada por ejemplo no nosotros

Voz 7 23:21 la primera es posible que no podían faltar cinco jugadores no desde el actual equipo no bueno pues no deja de ser un problema ahí sobre esto no si somos un equipo pequeño como como lo somos no lo es para nosotros por lo menos pero también no bueno el que no haya un entendimiento me parece un gran error que eso al final nos va a seguir llevando va a conflicto no sé cómo se resolverá pero lo que sí es gritos que vamos a seguir estando las estructuras de los y la la FIBA por otro no

Voz 1509 23:57 ya hay una solución posible porque hemos como usted mismo dice ahora mismo a lo mejor llega la semana de noviembre con las ventanas en Montakit Fuenlabrada de repente se ve con que en su plantilla de doce trece jugadores cinco se marchan

Voz 1185 24:10 bueno pues no no lo tengo

Voz 7 24:13 es fácil que se que se establece ese tipo de decisiones no Iker el aspecto y que además pues los ponerse con una dificultad importante con sus respectivas federaciones y claro no siempre el que vayan a jugar no vuelvo a repetir creo que tendríamos que haber el habernos redimido y haber intentado algo mejor igual se puede hacer algo la cuestión en esa clave pero a lo mejor igual no tantas ventanas como han incorporado no tener en cuenta que posteriormente en una liga como como una nuestra para los que no jugamos por ejemplo si no jugamos plagió ha terminado en mayo

Voz 1185 24:53 sí bueno así

Voz 7 24:56 hasta la primera semana de octubre y un tiempo que era el que tenía en el espacio de esta señora es bueno pues en este momento la capa travieso y también acaparan las ventas

Voz 9 25:08 me parece un poco excesivo no veremos cómo

Voz 1509 25:11 no se termina solucionando el tema y el otro tema es el del futuro de la ACB no sé qué le parece esa Liga de dieciséis a la que nos vamos dirigiendo

Voz 7 25:20 bueno esto es una una aparte de lo que ha pedido a tiempo como muy bien saben los los cuatro equipos de Euroliga aunque sean cinco estoy aquí pero eso en que estado poco forzando y provocando alguna situación en la ACB yo creo sinceramente que se puede se puede tener una liga dieciocho pero claro cuando interviene a también por parte de el Consejo Superior de Deportes para apoyar esa propuesta de día seis pues claro los plus pues evidentemente tenemos que bueno pues que no salga todo esto digamos en mil pedazos no que la ACB pues no estalle no bueno pues estamos intentando haber ahí es la mejor decisión posible cosa que yo vuelvo a repetir igual es decir qué es lo que el equipo está bastante difícil porque en la Federación Española que estoy en el Real veinte puede ayudar a que sean porque es equipos pues como usted bien sabe en el momento que obliga al terreno el tema que los jugadores el ochenta FIBA pues entonces era cierta ser mover de esa posición con lo cual creo que vamos a seguir estando en dieciocho equipos

Voz 1509 26:38 me queda la última presi sinceramente a usted le preocupa la salud de nuestro baloncesto

Voz 7 26:45 sí porque creo que no lo sé desde desde el consejos de deporte nos está ayudando es decir tanto como el secretario de esto lo anterior como la actual se establece intervención siempre negativo y una especie de tutelaje realmente bueno pues hay duras cuestiones que tenemos firmados con el convenio de la ACB

Voz 8 27:12 ha dado el visto bueno por el consejo

Voz 7 27:14 pues que se cuestione ahora cosas que en su momento el consejo a las buenas pues es difícil pues todo el tema de ventanas FIBA más posteriormente en la Liga de dieciocho coma dieciséis bueno la verdad es que esto no son buena noticia estar al baloncesto no pero en fin que seguir luchando trabaja me que haya cordura y sensatez vamos a ver si somos capaces de que sólo se pues ojalá ojalá entre una sí

Voz 1509 27:44 otros consideramos que poco a poco nuestro baloncesto mejor en salud porque eso la verdad es que será bueno para todos presidente José Quintana muchísimas gracias por este ratito de charla en Play Basket enhorabuena por el gran comienzo de su equipo por esas cinco victorias consecutivas el mejor arranque de toda la historia y muchísima suerte en lo que viene vale

Voz 7 28:00 muy bien pues muchas gracias a vosotros venga suerte también

Voz 1509 28:03 hasta luego presi hemos empezado este programa hablando de la gran sensación de la Liga Endesa ACB con su presidente apartemos ahora nuestra Liga por un ratito vamos con la NBA

Voz 1897 28:11 hola soy Pau Gasol quería mandar un saludo para todos los oyentes de Play Basket

Voz 1509 28:24 la semana pasada estas alturas contábamos las horas para que comenzara la mejor liga del mundo y hoy ya podemos hablar de todo lo que ha dado de sí la primera semana de competición y ojo porque la verdad es que no ha sido precisamente poco lesiones peleas Victoria rukis destacando desde el primer día compañero de Movi Plus José Ajero muy buenas

Voz 0159 28:43 hola qué tal muy buenas tardes director de gigantes David Sanz

Voz 1509 28:46 enero hola muy buenas bastaba qué tal la verdad es que tenemos mucho de lo que hablar pero casi que os voy a empezar preguntando por las lesiones el las más graves Jose Hayward Jeremy Lin adiós a la temporada

Voz 8 28:57 si y miedo alguno se echaba la mano a algún lado el jueves pasado tuviéramos también en todo este jaleo la lesión de Kuchma interpuesto del Real Madrid como una plaga

Voz 10 29:07 a entonces todo está pasando muy bien

Voz 8 29:10 yo ayer por ejemplo en el partido de hoy solos a suceder cómo de repente empezó o aire ponía chillar inspiraba la pelota algo así que plaga que no demuestra que el deporte por muchos planes que hagamos truchas espera que concebidas que te acabo de los equipos de las temporadas ortopédico de Nueva Jersey

Voz 1509 29:32 además es que David es lo que hizo José que es que no ha sido las únicas que es que es una plaga porque además de los nombres que ya comentado Jose Chris Paul problemas en la rodilla Derrick Rose en el tobillo Teodosic baja indefinida lesionado ex Sun es que es una lista que podríamos seguir así y minutos y minutos

Voz 10 29:46 si al final incluso de susto

Voz 1509 29:48 en el partido a tu socio de la temporada

Voz 10 29:50 bueno es deporte Babel lesiones siguen llegando yo creo que hay una causa en concreto porque es verdad que es incluso este año se ha aligerado el calendario menos y esto acaba de empezar con lo cual bueno pues también de un punto de mala suerte y sobre todo ese punto de rabia que da el el no verá los equipos completos no por ejemplo Hawai Leonar en teoría es un aspirante a envíen un equipo como todavía no ha jugado ni un minuto bueno pues ahí Thomas tampoco ya digo a mí sobre todo la rabia que me da es no verá a los equipos en plenitud ir yo también pienso que ellos mismos piensan que esto es muy largo y que al final tampoco pasa nada por perder algún partido de más en el arranque

Voz 1509 30:28 en dice David José creen que no cree que haya una causa muy concreta de todas estas lesiones pero sí se está hablando mucho a lo mejor de la relación que hay entre la pretemporada tan corta que ha habido este año esa falta de preparación podríamos decir que a lo mejor se están encontrando los jugadores y todas estas lesiones que están teniendo lugar nada más empezar la temporada

Voz 8 30:46 yo no sé no no no les gusta una causa común marca porque también a los dos últimos años hemos tenido auténticas plagas de los novatos seculares es que fuerzan Puche ligados a cambiar de ritmo de juego y esparcidos como no se va al final si es salir yo no seré un hombre hombro ya llegó al fútbol repasen tuvimos una acción pues parte de este estrés o pero de siete lo que puede pasar un montón de cosas evidentemente lesiones pues pues se lo mejor la temporada cota buscar las tres patas gato al jugador en la temporada empieza manejo o van a llegar más frescos porque una pretemporada así que bueno no tenemos nada el típico cliente es que yo creo que este sociólogo y estar lo que estamos

Voz 1509 31:45 cosas que pasan es verdad que al final es deporte y es son cosas que pueden ocurrir en cualquier momento otro tema David otra lesión de otro tipo es la de la pelea Mirotic mortis con Nico terminando en el hospital con fracturas en la mandíbula con es disculpándose entre comillas a su manera

Voz 10 32:04 lo que no es muy complicada porque al final hay que tener en cuenta que para muchos aficionados los Bulls en Chicago los como como franquicia como institución es un equipo legendario pero la realidad es que a día de hoy pues posiblemente después del la salida de banderas de cómo se ha movido en el mercado lo poco que se ha podido hacer y con jugadores como Lavín lesionados hay que tener en cuenta que hablamos en todos estos casos ya digo de un equipo que está entre los posiblemente tres cinco pero en la NBA eso pues que que provoca tensión entiendo que muchos nervios Si bueno ya digo no sé muy bien que puede haber llevado a un jugador a un compañero a pegar a otro en todos los equipos hay tensiones en todos los vestuarios pero claro para llegar a golpear en la cara rogarle fracturas eh que te mandan al hospital tienen que ver sido un golpe serio entonces bueno es una temporada muy rara lo malo también es que marcan en el rookie finlandés que juegan la posición de Mirotic que ha empezado bien que tiene muy buena pinta y lo malo para para el jugador español es que el de quitarme osea que bueno ya digo es es un cúmulo de situaciones de malas noticias y no sé cómo se puede solucionar porque sinceramente no sé si esos dos jugadores pueden convivir en el mismo vestuarios toda la temporada pero bueno esperamos que sí

Voz 1509 33:19 dejar esto José en un en un lugar un tanto delicado Nico

Voz 8 33:23 pues eche Marta yo mira estaba pensando lo que estoy hablando contigo pues por la mañana datos de la perdí para Rodríguez estos una cultura de mucha presencia afroamericana y al final el al final sinceramente pensando ya en lo que es jugar pensando un poco en cómo se va a Encinar amigo no ha venido cuadros negro templo blanco lleguen europeo no ha pegado mampostería de fatiga y esas cosas sancionar pasan factura a nivel individual entre ellos no sé hasta qué punto puede llegar a ser nefastas con la grada a pasar factura además es que tengo un punto de vista muy importante que pensar cómo cómo se va a llevar todo esto

Voz 1185 34:08 sí comunicó que ha tenido ya problema

Voz 8 34:11 tras pasar por una cirugía por decirlo entre comillas menor apendicitis que no digo nada bien que tengo una complicación por algo que no existe quirófano robar reaccionar a todo esto no quiero decir que son una de las preguntas que puede social

Voz 1509 34:26 bueno luego

Voz 8 34:28 a nivel personal cómo va a reaccionar a volver a pasar por el quirófano tras lo nervioso y preocupado que salió durante el pasado

Voz 10 34:38 sí sí

Voz 1509 34:39 pues muy claro en Nico antes de esa apendicitis y después pero bueno hablemos de lo deportivo que es lo que realmente nos gusta a todos eh algo esta semana que hayáis visto que os ha llamado especialmente la atención no sé si empezar por los barrios por ejemplo algo irregulares en este comienzo no David

Voz 10 34:54 mira pues desde dos mil doce creo que visto el dato antes desde el año Rubio los Warren no tenían balance negativo en los Prim después de más de un partido refiero están en el momento en que grabamos este este programa unos dos han perdido dos partidos han perdido contra Memphis perdió en también a débil inaugural en el partido de la jornada inaugural contra Houston pero yo creo que es hasta positivo para ellos hago hablábamos año pasado mucho a quién a quién en el programa y es que se acostumbren aunque se normalice la derrota que no pasa nada por perder este tipo de partidos ya ganará ya ganará mucho seguro además antes yo creo que son la vigesimoséptima defensa de la Liga ahora mismo un dato horroroso un equipo como los como los Warriors están jugando el doble de unos contra unos de jugadas han aclarado que el año pasado que era un equipo que brillaba porque circulaba mucho el balón y eso le hacía encuentra posiciones de ventaja así que está haciendo precisamente todo mal con lo cual bueno pues por muy buenos que sea si haces casi todos mal lo normal es que pierdas pero bueno ya digo y derrotas a empezar normalizar del año pasado ya no había récord que batir ya lo habían batido

Voz 11 36:06 con lo cual lo importante llegar bien

Voz 10 36:09 a los playoff a la fase final de temporada yo creo que no es un problema

Voz 1509 36:13 los Cavaliers Jose dos victorias Le Bron con numerosos desde el primer día aunque diciendo que está en muy mala forma cosa que a mí me llama la atención la lesión de Rowe hay un poquito de todo

Voz 8 36:23 hay un poquito de todo y bueno y no parece que vaya a haber además alguien muchos más años con la llegada del muy pero al final parece que van a salir poco todos a a la sintonía el que parte del rol fue líder del primer partido desde primeras horas de iba a poder jugar el partido contra Boston porque dice que está armada fondo bueno yo no sé si es mala forman buena forma desde antes del primer cuarto del martes pasado oportuna

Voz 9 36:52 eh

Voz 8 36:52 sin duda lo mucho que Manacor no lo que sí entiendo es que Nos jugamos muy veterano en todos los años me gusta recalcar lo muy muy veterano porque ya no es jugando desde los dieciocho años al máximo nivel sino que en la época del Instituto forzaban llegan Juan que hagamos digamos decir que llevaba pues toda su vida un Bayern subida más de la mitad de subirá perdón tanto al vamos estar al nivel al ideal de el año pasado ya vivimos un cambio físico lo bastante importante con pérdida de volumen que fue ganando según fue pasando la temporada fue coge un exceso este año bueno pues a lo mejor estoy de tomárselo con poquito vaya porque a lo mejor es más necesaria

Voz 0159 37:40 David el big three de los Thunder anoche noche perdieron contra Timberwolves con Wiki

Voz 1509 37:46 en plan estrella qué sensaciones te están dejando estos primeros partidos

Voz 10 37:49 fue incluso mejor de lo que yo esperaba

Voz 0159 37:52 porque bueno por lo menos hemos visto

Voz 10 37:55 son tan el balón compartirlo oí bueno son partidos que se pueden perder ya digo como el de anoche en Minnesota otro dato curioso en en toda la temporada pasada sólo un jugador aparte de Wes metió alguna canasta en los últimos diez segundos de partido

Voz 1185 38:09 me lo Sanders bueno pues este año ya ayer metido

Voz 10 38:11 eh Carmelo luego le metieron otra porque al final acabó

Voz 1185 38:14 cuando Minnesota con un plazo de

Voz 10 38:17 de de Wiggins pero bueno es una es indicativo de que

Voz 1509 38:20 hay un dato ese por lo menos en esta temporada

Voz 10 38:23 pues Blue que de hecho está dando bastante mal en los Lardero el partido creo que fue contra Utah si no me equivoco y y acabó con un porcentaje malísimo bueno de uno estas tampoco se balón ya digo yo creo que al final la presencia de Carmelo refuerza la segunda unidad compensa un poco más el equipo tiene muchos más argumentos que el año pasado que al final de la web look contra el mundo ganaba muchas veces Well Brook pero al final pues le ganó al mundo no dio así que a mi me gusta no sé hasta qué punto se puede hablar de candidato puro puro al anillo porque yo creo que siguen un escalón por debajo de los Warriors en plenitud no estos gorros pero bueno pues eso que aquí hubo una alternativa en el oeste y otro equipo al que hay que seguir de cerca

Voz 1509 39:04 nombres propios José ti lanzo Ball

Voz 8 39:06 pues está claro no un partido malo Un partido regula un partido bueno yo la veo porque ayer en triple doble claro que sí y a no lo simple pierden siete valores iguales y no está claro que va a caer tarde o temprano pero hasta el momento tienen muchos problemas yo de momento no se puede decir absolutamente nada malo de chaval porque son grandes números Etxea que acaba de no no no llega el triple doble fallo

Voz 11 39:40 punto Davis bueno pues no haría no porque eh

Voz 10 39:45 la semana pasada creo que era comentábamos de Duran que decía que podía ser mejor jugar la historia y que bueno pues condiciones tiene pero yo tampoco esperaba que fuera tan salvaje este arranque de temporada sigue sin tirar de tres que es al final el la el gran handicap que tienen por si se le puede poner algo porque en los tres primer partido temporada sólo ha metido un triple tirado cuatro cinco seis una cosa si sólo ha metido uno es decir no sigue osa sigue sin ver ese ese arma pero todo lo demás y lo hace hace fantástico tiene una envergadura y una agresividad de cara al aro que cuando ataca es muy difícil pararle el otro día por ejemplo Jake crossover defensor de de Cleveland Cavaliers y que presume de ser uno de los mejores defensores exteriores de la Liga en un uno contra uno Le pasó por encima de todo cumplen bueno pues si no dé para poder vamos a ver quién le para ir jugando así va a ser difícil pararle pero bueno ya digo que el envío pies muy largo la acarrear muy larga pero lo que está haciendo sensacional tirando con más de un sesenta por ciento revoloteando anotando así que yo creo que puede estar en y veremos signos acaba llevando

Voz 8 40:47 yo sí

Voz 1509 40:48 muy fan muy muy fan de ante tocó José de los españoles que podemos decir por ejemplo de Marc Gasol es un año importante para él de cara a su futuro Él mismo lo ha ido diciendo en las últimas semanas desde el principio es el líder innegable de los Grizzlies el otro día sacó a bailar a Clay Thompson

Voz 8 41:03 bueno está y no está teniendo un convenio de temporada brutal porque no de referencia el partido contra los pelícanos es increíble como atacando taladro desde lejos declaró el ex me hizo fue capaz de poner a bailar al ocio de de este estilo moderno si nos da

Voz 11 41:27 volver a esposar sacan de la piensa que mira

Voz 8 41:31 lo Manon Diego a lo mejor center porque posiblemente estar mejor superen

Voz 0159 41:35 David te quería preguntar por el rol que esperamos que pueda tener Pau Gasol en estos San Antonio Spurs

Voz 10 41:41 bueno vamos a ver porque la versión que estamos viendo ahora de de San Antonio es muy peculiar y están ganando están jugando bien él ha vuelto a ser titular algo que no fue en la segunda parte de la temporada el año pasado le han vuelto a emparejar de salida con La Marcus Aldridge se marchó del que era el pívot que ocupaba esa posición de titulaban sospechas pero ya digo esto es Espert son muy distintos a lo que a lo que vamos a ver porque falta Leonar que es al final el jugador más importante de del equipo falta Toni parque también ya digo pues una versión extraña demora con como base con con mal minutos para Kyle Anderson va a jugadores que ya digo tienen que ser menos importantes a medida que avanza la temporada así que digo yo creo que sí en un equipo muy fiable un equipo que hace muy bien las cosas un equipo que está volviendo o que estás usando elementos del año pasado pero creo que cuando vuelva a casa y se tiene que entregar al por completo y darle darle mucho más peso así que para mí pero lo normal es que mantuviera el titular sea especial también con la posibilidad de que Rudy Gay que es fichaje este verano y que podía haber jugado cuatro con Castilla y León ha de haber desplazado a a Pau el banquillo pero ya digo sin ahí la opciones esa Hay de momento se va a mantener

Voz 1509 42:55 qué bonito José me pareció el otro día el recibimiento de los aficionados de los Wolff a a un Ricky Rubio que ha empezado muy muy bien el año

Voz 8 43:03 yo esta culé a principio de temporada dejaron Helena Güell de gigantes para hablar de para hablar de lo va a ser capaz de promediar el doble punto de momento no pero lo está haciendo muy bien ocho al final yo creo que tienen que estar agradecidos porque él sólo parte de una cultura anterior intento de instalarse él ha demostrado ser muy participativo ya no ya los resultados nunca no con con ministros haber ha formado parte de ha estado muy cercano al hombre que que dio forma el equipo de un precisan tan decía mira entonces yo creo que que la figura Ricky tal y como lo conocemos que es que es un tipo que no se meten pues en polémicas que no se mete ningún tipo de problemas que siempre ayuda a la comunidad pues va a ser entrañable siempre

Voz 1185 43:52 luego su número

Voz 8 43:55 que hemos bebido tal transformación de Ricky los últimos en los últimos meses tras la muerte de su madre como se ha dado a otro tipo de cosas a todo tipo de terapias para conocer si un poquito alcanzar un punto de tranquilidad entre él y el resto de los elementos que rodea que a lo mejor estamos ante un año realmente de madurez cubrió como esperábamos vibración anteriores pero se cree importante el están viendo cosas diferentes Yeles haciéndolo puesto que sin muy bien y sobre todo ahora que quiere empezada sonidos hasta

Voz 1509 44:28 ya esa dupla con Rudy Gober que puede ser divertida de ver

Voz 8 44:32 pocos minutos

Voz 1509 44:34 Dago mismo de momento para los hermanos Hernangómez

Voz 10 44:36 sí es más preocupantes sobre todo en caso de de Billy porque yo creo que él tenía una buena situación para para bueno pues en un equipo con menos exigencia competitiva en cuanto a victorias como estos Knicks que parece que están ya en plena reconstrucción pero que está haciendo pues un poco extraña no pues por ejemplo el base no ha llegado no no terminan de dar las las riendas a Annie líquida al alba al base de este verano francés tampoco a Billy por dentro están jugando a una mezcla de veteranos como remos Sessions o Queen bueno ya digo creo que el que el que el rol de bilis será muy cambiante este año y que en algún momento asomará la cabeza porque existe estos Knicks tienen que tienen que apostar por los jóvenes yo creo que debería hacerlo cuanto antes tampoco funciona demasiado este esas combinaciones y entiendo que él está frustrado en mi casa Juancho los Nuggets son equipos muy buen equipo en el oeste aunque tenga menos cartel que que otros aunque para el público medio o para el público que no sigue tanto la NBA pues no le no le no le lleguen dando nos Denver Nuggets es un equipo muy profundo con mucha rotación y lo decíamos al principio temporada era difícil que que tú mira minutos con con mucha regularidad pero bueno yo creo que sí consiguió meterse en la rotación puede ser un año bonito porque porque este equipo va a ganar mucho y porque tiene jugadores que como yo kitsch que al final son son pura garantía hay que querida ya digo yo creo que si en algún momento consiguió meter la cabeza Juancho tiene papeletas para hacerlo bien

Voz 1509 46:11 pues aquí lo vamos a dejar mirar lo que ha dado de sí la primera semana de competición lo hemos tenido absolutamente absolutamente de todo algo más que queréis comentaros dejo que sigáis a vuestros quehaceres

Voz 10 46:22 eh yo descontamos de Ricky Rubio y a día de hoy máxima dados de Utah segundo máximo reboteador y máximo asistente de todas las franquicias dos temporadas más allá de de las sensaciones son buenas los números también ya te digo

Voz 12 46:35 José nada yo simplemente que que dejan de English que está un poco mosca también con el tema de Ricky Rubio muy de Getulio te llegan a ver como acaban las fosas yo tengo microgramos dice miro cuando más y estabilidad y así que bueno vamos a ver que por fin y lo está haciendo muy bien y vamos a ver que es muy importante a ver si el entrenador que deja de molestar un poquito porque ya digo que haya hablado en el pozo en el Times sobre este acuerdo con que no fue Emilia así que que dejen a franquismo y que le den muchas

Voz 9 47:03 hola al de de unicornio Play

Voz 0159 47:07 pues a ver si aquí de aquí a la semana que viene la han dejado un tranquilo lo hablar ya con Pacojo vale

Voz 10 47:12 no da más

Voz 13 47:14 claro estoy hasta luego adiós están la semana que viene

Voz 1509 47:17 antes de cerrar el bloque de la NBA lo vamos a hacer acercándonos a la figura de una leyenda la de Vince Carter en Play Basket con Iván libreros

Voz 14 47:25 sí

Voz 15 47:31 esta nueva temporada de la NBA que acaba de comenzar