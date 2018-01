Be OK: ¿Comes en el trabajo? Sé el rey del 'tupper' (28/10/2017)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 0187 00:24 bienvenido una semana más sabio Kay el programa en el que nos reunimos cada sábado para aprender a cuidarnos en todos los sentidos hoy vamos a hablar de nutrición pide como algunas iniciativas nos ponen más fácil eso de alimentarnos adecuadamente como siempre tengo

Voz 1 00:38 hilado a Isabel Bolaños buenos días buenos días Ángela vamos a hablar de eso pero también de una tendencia que se que te va a gustar mucho porque tiene que ver con el descanso y a todos nos gusta descansar y además estrenamos sección con nuestro compi de Play Gastro Carlos Cano que nos va a hablar de qué se cuece en el mundo de la gastronomía siempre nos habla de cosas muy interesantes así que seguro que va a estar muy bien

Voz 2 00:58 pues empezamos no empezamos

Voz 3 01:12 ah sí

Voz 0187 01:22 Isabel no sé si te acuerdas pero la semana pasada hablábamos de cómo poner en marcha a los mecanismos del cuerpo para acostumbrarnos a la rutina del invierno no biología y bueno ahí también juega un papel muy importante la la alimentación nuestras horas de sueño de trabajo la exposición a la luz para darle a nuestro organismo lo que realmente lo que realmente necesita pues bien hoy queremos poner una solución a un problema muy típico que surge cuando nos metemos demasiado en rutina ahí es el tema de alimentación o mejor dicho de la mala alimentación exacto porque hablábamos de cómo poner

Voz 1 01:52 nuestro mecanismo interno en marcha

Voz 0187 01:55 yo te propongo un ejercicio que es imaginarnos que eso ya lo hemos hecho hemos conseguido lo más difícil no

Voz 1 01:59 que es acostumbrarnos a madrugar que por ejemplo a mí es lo que más me cuesta acostarnos temprano a una hora decente por lo menos a ti te cuesta mucho Vellés a mí también me cuestan y una vez hemos conseguido eso nos metemos tanto en los quehaceres del día a día en la rutina que se nos olvida lo más importante que es alimentarnos bien pasa un día otro día sobre todo si pasamos las horas de las comidas del medio día fuera de casa pues un día comemos un bocata al día siguiente una ensalada aburrida al día siguiente otra ensalada aburrida o lo que es peor que hemos hablado aquí

Voz 0187 02:29 muchas veces envío que hay que es recurrirá a la máquina de venden que eso ya es lo más peligroso eso tiene mucho peligro y es verdad que no todo el mundo tiene tiempo y Hugo energía suficiente para organizarse un buen Venus amén semanal aquí lo que ve proponemos es que hay empresas que te ayuda a bueno que esto lo hagas un poco mejor entonces bueno preséntanos al invitada a ver que que tenemos hoy

Voz 1 02:49 pues nuestro invitado como tú dices sabe mucho de esto se llama Rafael Lorente y es fundador y cocinero de la empresa tu perdición que se encarga de llevar el taller de comida casera recién hecha al trabajo para los perezosos que no han podido o no han querido cocinar en casa Rafael buenos días cuando es dices cuenta

Voz 0187 03:06 la de que hacer un tapete de comida a los trabajadores podría hacer un negocio pues cuando era un trabajo Bertín

Voz 4 03:15 yo veía al horriblemente mal que comía la gente yo destape lo horrible au se compra al chino de la esquina ya me lo prueba bastante más lo que llevaba a la gente le llamaba la atención

Voz 0187 03:26 admiraban no como pocos que has traído cuenta no

Voz 4 03:31 y instrucción la idea de ver que era realmente los puestos de trabajo se se come muy mal dije bueno y hay una posibilidad de no

Voz 0187 03:39 aquí hay un hueco de mercado vosotros hacéis a repartir los lunes para toda la semana

Voz 4 03:44 si el domingo por la noche se publica en la página web del menú que vamos a ofrecer durante esta semana a lo largo de toda esa semana la gente va haciendo sus pedidos en su web elige los platos que le apetecen

Voz 0187 03:56 eso sería para la semana siguiente claro el menú

Voz 4 03:59 se publica el domingo a servir el lunes de la siguiente semana vale ensangrentado unas semanas

Voz 0187 04:04 a decidir qué es lo que quieren comer la semana sí

Voz 4 04:07 la mente aunque es verdad que buena parte de nuestros comensales esperan hasta el último momento hacen su parecido el domingo para el día siguiente vale

Voz 0187 04:16 eso para vosotros me imagino que también será más lío no porque tampoco podéis contabilizar cuántos platos tenis que preparar cuando sabe todo si más o menos no tenéis ahí

Voz 4 04:25 en una estimación muy bien y cómo es lo menos

Voz 0187 04:27 al eso sea tenéis alguien que os dice au solamente por intuición no que estén equilibrados que haya un poco de carne cae un poco de pescado homologaciones

Voz 4 04:35 esto está aduciendo es menos compone siempre de siete platos pero digamos que la base de esos siete son cinco los que siempre hay un plato que tiene legumbres que tiene carne un plato que tiene pescado marisco un plato que es vegetariano se compone en su mayor parte de verdura aunque todo lo demás puedan contener verduras también y por último uno que sea a base de pasta que la elaboramos nosotros

Voz 0187 05:00 hasta que vosotros hacéis lo ideal y otros dos y que es un poco

Voz 4 05:05 como comodines por si alguno de los otros no

Voz 0187 05:08 no me gusta y me imagino que tendréis cuidado también a la hora de cocinar no se coordinará con materias primas de calidad teniendo cuidado con el aceite no

Voz 4 05:16 sí bueno que tan solo usamos productos frescos sólo de oliva virgen extra a freímos efecto cosas también muy concretas que tiene que hacer porque pues primero hay que darlo claro sino que era otra pero no no no servimos fritos

Voz 0187 05:32 claro ni ni cosas rebozado no es así no mira si te parece yo tengo aquí el menú de la semana que viene entonces hay un día y lombarda con manzana pasas y piñones lentejas con verduras al curry albóndigas de choque el es sexy con salsa azafrán lomo de ternera asado a baja temperatura olla gitana

Voz 4 05:51 los gitanos un plato murciano es un potaje legumbre que mezcla alubia blanca ir lanzo calabaza judías verdes era que es lo menos habitual

Voz 0187 06:03 entonces sería un plato vegetariano totalitaria No que tú me dices no que tendría la proteína vegetal

Voz 4 06:08 en este caso es el plato que entran en la categoría de legumbres a vale vale vale

Voz 0187 06:12 sí

Voz 4 06:12 sí porque después tenemos también la Lombard

Voz 0187 06:15 Arda con manzana pasas y claro si es verdad y luego tenéis un arroz que me han dicho que los arroces son vuestra especialidad se pasa con ese es arroces

Voz 4 06:22 bueno yo soy de familia de Levante siempre han sido mucha mucha tradición los arroces en casa desde muy chico empecé a hacer arroces ir bueno parece que no lo hago mal a la gente le están bastantes

Voz 0187 06:37 ICOM hacéis para envasar estos platos Ike por ejemplo a mí me lleguen a la oficina el lunes y me puedan aguantar hasta el viernes que que utilizáis para hacer

Voz 4 06:45 lo lo primero es meterlo en una de temperatura una máquina que enfrían muy rápidamente para que no tiempo a que proliferen a GM acudió entonces en menos de una hora hora y media donde la temperatura a la que ha introducido el plato ya está tres grados de ahí pasa a una envasadora con atmósfera protectora un envase en el que se inyecta una mezcla de gases inertes sin oxígeno bueno básicamente es CO2 y nitrógeno que impide también la proliferación al al no haber oxígeno la la proliferación la haciendo los alimentos de la gran mayoría de los gérmenes y de ahí a la conservación en frío entonces eso permite que el producto tengo una vida útil de diez días

Voz 0187 07:33 aquí en el envase sabes que ahora cada vez hay más gente que es alérgica o que es intolerante a bueno a distintos productos aparece específicas

Voz 4 07:40 sí tanto en la página web como las etiquetas de cada envase se dan todos los ingredientes que se han empleado y aparte ese era una nota aparte con los alérgenos prudencial

Voz 0187 07:53 ya a la ultima pregunta cuánto me costaría comer una semana que me llegaran esto es a las bicis exageradamente mal

Voz 4 08:03 mira en la página web estábamos vendiendo los platos a siete euros estos tienen presión ir pues está también la posibilidad de adquirir un bono de veinte platos que puede distribuir en hasta cuatro envíos la mayoría de la gente lo que hace se cinco platos semanales durante cuál

Voz 0187 08:20 te lo puedo pedir tres por ejemplo una semana me refiero si no tengo no voy a estar todos los días trabajando porque voy a salir fuera puedo pedirlo

Voz 1 08:27 antes no me tengo por qué comprometer a coger cinco de no

Voz 4 08:29 no no en absoluto adulto el organiza como mejor te convenga

Voz 0187 08:33 en el caso de gente que digas que yo quiero comer todos los días albóndigas de choco quiero siete albondiguillas de hecho cortado la gente no podemos encontrar con gente que hagas cosas

Voz 4 08:43 tan tan exagerado como eso no pero sí hay veces que te hacen pedidos que son osea seis unidades plato te tres y parece algo

Voz 5 08:52 no que les guste se encaran porque lo han probado bueno para cuando los postres porque la carta no veo yo que haya pues tres bueno ha pasado con los postres en la tienda física por me hace la eventual tenéis una tienda donde la gente puede ir a comprar finalmente lo hemos logrado un despacho a la calle para que te Akira

Voz 4 09:10 el plato ahí ha empezado a a vender por el momento una a la semana vamos haciendo pruebas hasta que tengamos un repertorio suficiente como para incorporarlo a la luz

Voz 0187 09:23 donde vendéis más en la tienda física o a través de la web o más o menos y equilibra al principio

Voz 4 09:30 la proporción de ventas era sensiblemente superior en la tienda física pero ya se está dando la vuelta que bueno la versión online de hecho esa es la idea esencial no

Voz 0187 09:41 pues Rafael Lorente muchas gracias por haber venido haber venido a contarnos esta esta manera de comer sano dios Sol

Voz 4 09:48 qué invitarnos al programa muchas gracias

Voz 0187 09:52 y ahora la reseñada Isabel Bolaños

Voz 0564 09:54 de paso paso a paso moto a todos comemos todos los días pero no todos tenemos en energía o el tiempo suficientes para organizar y cocinar menú semanal completo que nos nutra adecuadamente seguro que has vivido ese momento de abrir tu triste el trabajo hoy vaya el de al lado es mucho más apetecible sano y lo que es más importante mucho más variado que el tuyo pues existen empresas que por muy poco dinero te convierten en el rey del tapeo enviando T la comida a la oficina una de ellas es tu perdición el sueño de un rey del tape Rafael Lorente hecho realidad lo que empezó como un pequeño negocio para compañeros y amigos se ha convertido en un medio de vida que además ayuda a muchos a comer mejor siete opciones semanales carne pescado legumbres verduras pasta fresca dos platos comodines por si alguno de los anteriores no le entra por los ojos al comensal grasas las justas mucho cuidado con el aceite nada de fritos rebajados y más cuidado aún con el envasado porque los platos reciben un lunes tienen que darnos toda la semana en buen estado cuál es el secreto un proceso minucioso de enfriado envasado al vacío tecnología punta para que nuestro estés sano y salvo hasta el domingo un dato curioso según nos cuenta Rafael los platos que más demandan los clientes son sin duda los de carne ya saben Agus vamos ella tanto dentro como fuera de casa si les falta tiempo y le sobran ganas de alimentarse bien ya saben quizá su solución se llame tu perdición eso sí se atreven a aprobarlo cuidado con los arroces Rafael es alicantino y amenaza con matar del gusto a más de uno y el que avisa no es traidor

Voz 6 11:29 más

Voz 7 11:35 delante de una gran Dhanga

Voz 8 11:39 adiós

Voz 0187 11:50 llega el momento de ponernos al día con las modas y las tendencias de eso se encarga Isabel Bolaños Ángela llevamos solo

Voz 1 11:57 par de semanas en esta sección que te lo tengo que decir ya en otro que siempre me miraba con desconfianza como diciendo

Voz 0187 12:02 esta de que me hablar pelos la verdad que sí la verdad es que son cosas interesantes pero así a priori me da un poco la primera te acuérdate la primera semana he liquidado hablamos de Liquigas oye que era una cosa muy interesante

Voz 1 12:17 se lo está poniendo muy de moda que es verdad que yo parece que que dio el pistoletazo y ahora no dejado ir

Voz 0187 12:21 en la segunda semana que que metraje Tom Marino qué quieres que te diga yo me da miedo

Voz 1 12:28 por qué no has traído esta ese pues mire esta semana para que no te asuste vengo con algo bastante más tradicional que es nada más y nada menos que la siesta ven que eso sí la si está con novedades una Review del así que bueno ya sabes que hoy en día que podríamos decir que está todo o casi todo inventado la gracia es darle una vuelta a las costumbres de siempre encontrar una manera interesante de de reinventar las sobre todo cuando se trata de ganar dinero que todo el mundo tiene mucha imaginación cuando va a ganar dinero ya que seguro que más de una vez has pensado lo guay que sería que hubiera un local donde dormir la siesta sobre todo cuando te pilla en la calle haciendo cosas Laura critica esta de que la sobremesa hombre la verdad es que estaría bien pues ese local ya existe al menos en Madrid se llama si están go y la verdad que que lo está apretando con funciona pues mira te cuento es tan simple como que encuentres un ratito decidan cuánto tiempo quieres dormir si veinte minutos media hora o una hora como porque puede ser por ejemplo en una habitación individual o la poder compartir en una habitación en la que hay muchas camas que pajes ya está ya te te echas una siesta yo me he acercado esta semana así están Go para hacerme una idea de cómo funciona escucha esto es lo que me he encontrado

Voz 0564 13:41 si por algo se nos conoce a los españoles es por nuestra majestuosa gestión del medio día en una comilona la correspondiente sobremesa y eso sí que no falte la siesta y aunque somos los reyes de la si ésta no teníamos en nuestro país un lugar en el que pagar por un sueñe cito cuando el cansancio hace de las suyas y nos pilla fuera de casa un viaje a Japón hizo que los fundadores de si están go el primer local de siestas en España conociera este tipo de negocio decidieran reproducirlo aquí las opciones son variadas habitaciones individuales área de literas desde cuatro euros podemos descansar media hora en el momento del día que elijamos pero qué tipo de cliente elige echarse una siesta en mitad de su jornada de trabajo

Voz 10 14:17 pues hay dos perfiles uno eso el cliente trabajador que acude pues es un momento libres no para descansar y el segundo tiempo de clientes el los turistas porque nosotros estamos aquí ubicados de tal manera que tenemos línea directa con el aeropuerto no hay ahora mismo nada lo puerto para poder descansar allí supo te vienen con pedazo maleta saber los encantado

Voz 0564 14:42 Nos habla María Estrella una de las fundadoras de si están Go la encargada de introducirnos en el protocolo de la siesta es que no vale echarse la de cualquier manera hay que ir bien equipados tapones auriculares libros para coger el sueño o hasta zapatillas de andar por casa

Voz 10 14:57 poco como para arropar sabe hasta el momento el descanso las zapatillas son como es hay una noria de literas pues para que se respete un poco el silencio sabe que no se haga tanto ruido con los zapatos de la calle que si allí hacen ruido no y luego por ejemplo pues estaremos también tapones llovido anti Faces que pues todas las personas no somos iguales somos diferentes a los de algunos puede escucha más a otros menos tu se quedan dormidos cinco segundo otros simplemente descansan sin llegar a los se

Voz 0564 15:25 aunque no siempre se echa mano de tanto ritual es el caso de José que siempre lleva a los tapones encima pero nunca los ha sacado de la caja esto nos contaba mientras accedía a su habitación para echar la siesta

Voz 11 15:35 yo vengo aquí habitualmente cuando tengo clientes por esta zona por ejemplo los lunes madrugó mucho entonces y a las doce de la mañana con bastante hambre pico algo que me gusta mucho al Moncalvillo creo que luego se va a cenar volubles como prontito va algo rápido una ligerísima no empezar la semana muy cargado innegociable un ratito

Voz 0564 15:58 ahí hablar de si estas nos obliga a abrir el polémico debate de cuánto tiempo dura la siesta ideal hay que echarse un buen sueño de pijama y orinal o vale con quince minutitos entre los que visitan este establecimiento hay de todo un poco las

Voz 10 16:10 esta normalmente son de veinticinco minutos media hora alguna ha habido dos horas y media sabes qué pero nunca se sabe

Voz 1 16:17 pues ya han oído que cada uno se echó la siesta como le apetezca bueno que me dices te animará hasta aprobarlo a echarte unas este cita

Voz 0187 16:28 pues yo creo que sí pero sabes hacer

Voz 12 16:30 me da miedo a no despertar me lo que tenga que venir a alguien a la puerto de todo lo que ha pasado el tiempo que ya pagado

Voz 1 16:39 yo también te digo que creo que la Fiesta está bastante instaurada ya en nuestra cultura como para que no existiera antes un sitio así no que nadie hubiera inventado un sí están Go donde donde echarse el claro

Voz 0187 16:49 esta es que me sorprende hombre yo te dicen una cosa yo en la oficina

Voz 1 16:51 tengo un sitio no

Voz 12 16:54 entonces me parece total

Voz 0187 17:00 oye de vez en cuando una necesitó echar una existe Villa

Voz 2 17:31 ya saben que en esta

Voz 0187 17:32 la tercera temporada de Be OK que hemos arrancado hace poco Nos gusta terminar siempre con una pequeña píldora en la que bueno invitamos a alguien para que nos hable de Psicología de deporte y en este caso le ha tocado a Carlos Cano de Gastro de la Cadena Ser en la que nos va a hablar bueno de tendencias en la gastronomía su sección la hemos llamado qué se cuece me encanta

Voz 14 17:54 después te pregunto qué se cuece esta semana en la cocina pues mira justamente una cosa que no se vaya bueno sí en parte sí secuelas

Voz 0335 18:03 a ver voy a empezar el principio vamos a hablar del poker hawaiano porque bueno cada cierto tiempo se pone muy de moda un plato no ya algunos se quedan al final los hacemos nuestros como el sushi otoñal

Voz 0187 18:15 a ver si el bicho no sabíamos lo que eran el ceviche y ahora ya todo el mundo sabe perfectamente lo que es

Voz 0335 18:20 claro ahí de vez en cuando nos apetece vamos a comer a un restaurante nos podemos eso no pasa lo mismo con los dulces y los cruasanes por ejemplo no son un invento español pero ahora no me imagino una pastelería que no las naves las cookies también están haciendo fuertes en cambio los los cronos

Voz 14 18:39 yo creo que no no no no no lo están petando

Voz 0335 18:44 ahora mismo la verdad es que la tendencia en general es más bien de recuperar recetas antiguas plantas tradicionales no

Voz 0187 18:51 volver a la época la cocina de la abuela no

Voz 0335 18:54 esto

Voz 15 18:54 pero en medio de esta tendencia general hay hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix si llega de la otra punta del planeta llega de Hawai el póquer como te decía

Voz 14 19:08 por qué no lo sé me la tenía que decir ya nadie mira básicamente

Voz 0335 19:17 Paul con una base de arroz o de que también también los he visto aderezado con un poquito de pescado crudo que esa ser salmón o atún aunque ya lo diré después hay algunas variantes luego una parte vegetal que puede ser de verduras terrestres o de algas las dos Se acepta no lo hay gente equipos que le pone frutos secos semillas algo así pero básicamente de esas todo es un poco como la versión hawaiana de nuestro plato combinado

Voz 0187 19:45 no pero por lo que estás contando a nivel de ingredientes esta genial bonita Animos yo lo veo bien tenemos el liderato tenemos la proteína encima la proteína

Voz 14 19:52 no está notan tiene rebozado no está frita esta cruda claro mejor fritos con patatas y chistorra no

Voz 0187 19:59 sí sí estará igual de bueno pero a nivel de convertiría me parece que está muy bien

Voz 15 20:04 yo sabía que a ti te va a gustar porque si es exagerado rápido de hacer es asequible y es bastante mediático porque

Voz 0335 20:14 está mucho al hawaiano más famoso del mundo a Barack Obama bueno entonces eso ayudó a que el plato se popularizaron sobre todo si se ha hecho famoso a partir de que de que estuvieran en California y en otros estados de EEUU fue en California donde lo descubrieron los que han montado sus primeros negocios de porque en España hay unos cuantos ya en Barcelona el primero que se llama quema Oli luego también de hippies y en Madrid hay sitios como Aloha poker que están choca a eso bueno yo la pagoda sacan sushi Hypo que coordina bueno te diría que cada semana vas a la incorporando a la carta de algún restaurante porque es bueno en Instagram entenderse habla bastante

Voz 0187 21:00 y en este que te has estado aquí en el barrio de Chueca tú eliges los ingredientes si te lo hoy hay como recetas que están marcadas pues me refiero es como un sitio ensaladas bien me dices quiero que me pongas esto es todo esto dentro del Este

Voz 0335 21:12 pues escoger la acción diseñada dijeramos tienen una

Voz 14 21:16 una cosa básica como la bicho no si te puedes coger la la vas a la barbacoa

Voz 0335 21:21 hacer a tu gusto el yo creo que es lo que hace la mayoría de la gente porque bueno ves los ingredientes en un mostrador dices pues si me pones arroz pero integral o de sushi o me pones es que no tenga claro y luego pues elegir los retales el pescado también hay quién lo hace con Tóful que es

Voz 0187 21:39 proteína vegetal claro una variante

Voz 15 21:41 nada del plato

Voz 0335 21:45 bueno cada uno lo hacen poco a su manera también en Internet eligieran las recetas un poco de imaginación al poder que está muy bien pero luego nos quejamos de ese les ponen chorizo a la paella claro que

Voz 0187 21:55 luego tienen algún tipo de salsa o no os va sin salsas

Voz 0335 21:58 sí yo por ejemplo lo probé con una salsa de wasabi con salsa de soja las dos cosas

Voz 0187 22:02 las que me recuerda mucho un plato japonés que se llama Sara sí puede ser que es muy parecido es un bol creo que estamos es un bol en el que va el pescado por encima también lleva algas llevo un poquito de jengibre

Voz 5 22:15 entonces se parece mucho a plato que tome esas dice

Voz 0335 22:17 realmente recuerda mucho a la comida japonesa porque les ingredientes son prácticamente los mismos pero organizado de otra manera pero sí en el fondo no es muy distinto a un plato combinado yo creo que probablemente se acabe quedando aunque no le llamemos por qué porque

Voz 0187 22:34 el hombre muy bien cogido la verdad

Voz 0335 22:39 finales meter bares ingredientes en un bol eso bueno sí nos vamos familiarizada ya con las hoja con las algas

Voz 14 22:47 esta genial lo acabaremos haciendo deformando

Voz 0335 22:49 sí sí que es hawaiano que no saldrá así pues ya lo que operaban pues ya sabes irá en la esquina están abriendo uno

Voz 14 22:58 muchas gracias

Voz 0187 22:59 no está dentro de un par de semanas Isabel hasta aquí el programa de hoy cuando recordamos a los oyentes en todos los sitios

Voz 1 23:20 los que no pueden de momento pues si estamos en Facebook en Twitter y en Be OK arroba Cadena Ser punto com allí pueden escribirnos preguntarnos reñir unos yo siempre digo que hay vale sino todo casi todo lo que quieran no nos hemos la semana que viene aquí estaremos como siempre el sábado a las doce en Cadena Ser punto com siempre bueno no pueden escuchar en casa es el poca de la Cadena Ser en y Tunes bueno en todos los sitios hasta la semana que viene adiós

Voz 17 23:51 sí

Voz 2 23:59 lado

Voz 0598 24:26 si de verdad quieres sentirte bien empieza cuidando lo más pequeño conoces la micro nutrición los complementos de laboratorios Pileje que ayudarán a recuperar tu bienestar dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita pregunta tu farmacéutico por su gama de problemático complementos nutricionales protectores celulares laboratorios