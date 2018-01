Tupperdición: de la cocina a la oficina

Voz 1 00:00 sí sí

Voz 0187 00:22 Isabel necesita fuerzas pero la semana pasada hablábamos de cómo poner en marcha los mecanismos del cuerpo para acostumbrarnos a la rutina del invierno está crono biología y bueno ahí también juega un papel muy importante la la alimentación en nuestras horas de sueño de trabajo la exposición a la luz para darle a nuestro organismo lo que realmente lo que realmente necesita pues bien hoy queremos poner una solución a un problema muy típico que surge cuando nos metemos demasiado en rutina y es el tema de de la alimentación o mejor dicho de la mala alimentación exacto porque hablábamos de cómo poner nuestro mecanismo interno en mal echa yo te propongo un ejercicio que es imaginarnos que eso ya lo hemos hecho hemos conseguido lo más difícil no que es acostumbrarnos a madrugar que por ejemplo a mí es lo que más me cuesta acostaron temprano a una hora decente por lo menos te cuesta mucho Vellés admiten en el cuestan y una vez hemos conseguido eso nos metemos tanto en los quehaceres del día a día en la rutina que se nos olvida lo más importante alimentarnos bien pasa un día otro día sobre todo si pasamos las horas de las comidas del medio día fuera de casa pues un día comemos un bocata al día siguiente una ensalada aburrida al día siguiente otra ensalada aburrida o lo que es peor que hemos hablado aquí muchas veces en Be Ok que es recurrir a la máquina de venden que eso ya es lo más peligroso este tiene mucho peligro y es verdad que no todo el mundo tiene tiempo y energía suficiente para organizarse un buen Venus Summer semanal aquí lo que ve propone es es que hay empresas que te ayuda a bueno no que esto lo hagas un poco mejor entonces bueno preséntanos al invitada a ver que qué tenemos pues nuestro invitado como tú dices sabe mucho de esto se llama Rafael Lorente y es fundador y cocinero de la empresa tu perdición que se encarga de llevar el TAD de comida casera recién hecha al trabajo para los perezosos que no han podido o no han querido cocinar en casa Rafael buenos días cuando les dices cuenta de qué hacer un tapete de comida a los trabajadores podría hacer un negocio pues cuando era un trabajo

Voz 2 02:15 se veía al horriblemente mal que comía la gente yo el horrible au se compra chino de la esquina ya me lo prueba bastante más lo que llevaba la gente llamaba la atención

Voz 0187 02:26 admiraban no como pocos que has traído hasta yo doy cuenta no

Voz 2 02:31 y instrucción la idea de ver que era realmente los puestos de trabajo se se come muy mal dije bueno hay una posibilidad de negocio aquí hay un nueva mercado

Voz 0187 02:41 si vosotros hacéis a repartir los lunes para toda la semana

Voz 2 02:44 si el domingo por la noche se publica en la página web del menú que vamos a ofrecer durante esta semana a lo largo de toda esa semana la gente va haciendo sus pedidos en su web elige los platos que le apetecen

Voz 0187 02:56 sería para la semana siguiente claro

Voz 2 02:59 publica el domingo se servir el lunes de la siguiente

Voz 0187 03:02 esta semana en Valencia tienen todo una semana para decidir qué es lo que quieren comer la semana así

Voz 2 03:06 efectivamente aunque es verdad que buena parte de nuestros comensales se esperan hasta el último momento hacen su padecido el domingo para el día siguiente

Voz 0187 03:16 es para vosotros me imagino que también será más lío no porque tampoco podéis contabilizar cuántos platos tenis que preparar cuando sobre todo si más o menos no tenéis ahí

Voz 2 03:25 estimación muy bien y cómo organizarlo menos

Voz 0187 03:27 al eso ya tenéis alguien que os dice o solamente por intuición no que estén equilibrados que haya un poco de carne que haya un poco de pescado

Voz 2 03:35 esto está aduciendo es menos compone siempre de siete platos pero digamos que la base de esos siete son cinco los que siempre hay un plato que tiene legumbres lo que tiene carne un plato que tiene pescado marisco un plato que es vegetariano se compone en su mayor parte de verdura aunque todo lo demás puedan contener verduras también y por último uno que sea a base de pasta que elaboramos nosotros o

Voz 0187 04:00 hasta que vosotros hacéis lo ideal

Voz 2 04:03 y otros dos que son un poco como comodines por si alguno de los otros no

Voz 0187 04:08 no me gusta y me imagino que tendréis cuidado también a la hora de cocinar no se coordinará con materias primas de calidad teniendo con el aceite no

Voz 2 04:15 eso sí bueno que tan importantes son los usamos productos frescos sólo cocina de oliva virgen extra apena freímos efecto cosas también muy concretas que tiene que hacer porque primero hay que dejarlo claro sino que era otra pero no no no ser vino fritos

Voz 0187 04:32 químicos arrebozar no es así no mira si te parece yo tengo aquí el menú de la semana que viene entonces hay un día y lombarda con manzana pasas y piñones lentejas con verduras al curry albóndigas de choco que el es sexy con salsa azafrán lomo de ternera asado a baja temperatura olla gitana qué es eso de la visita

Voz 2 04:51 los gitanos un plato murciano es un potaje legumbre que mezcla alubia blanca ir lanzo calabaza verde era es lo menos habitual

Voz 0187 05:03 entonces sería un plato vegetariano Mariano que tú me dices no que tendría la proteína vegetal

Voz 2 05:08 en este caso es el plato que entra en la categoría de legumbres a vale vale vale aquí porque después tenemos también la Lombard

Voz 0187 05:14 Arda con manzana pasas y claro en es verdad y luego tenéis un arroz que me han dicho que los arroces son vuestra especialidad se pasa con ese es arroces

Voz 2 05:23 bueno yo soy de familia de Levante siempre han sido de mucha tradición los arroces en casa desde muy chico empecé a hacer arroces bueno parece que no los hago mal a la gente le gustan bastantes

Voz 0187 05:37 ICOM hacéis para envasar estos platos Ike por ejemplo a mí me lleguen a la oficina el lunes y me puedan aguantar hasta el viernes que que utilizáis para hacerlo

Voz 2 05:45 lo lo primero es meterlo en una temperatura no es una máquina que enfrían muy rápidamente para que tenga tiempo a que proliferen lo más Gemma entonces en menos de una hora hora y media depende de la temperatura a la que ha introducido el plato ya está tres grados de ahí pasa a un envasadora con atmósfera protectora un envase en el que se inyecta una mezcla de gases inertes sin oxígeno bueno básicamente es CO2 y nitrógeno que impide también la proliferación al no haber oxígeno la haciéndoles alimento de la Gran Marina día de los gérmenes y de ahí a la conservación en frío entonces eso permite que el producto tenga una vida útil de diez días en el envase

Voz 0187 06:34 sabes que ahora cada vez hay más gente que es alérgica o que es intolerante a bueno a distintos productos aparece especificado

Voz 2 06:40 sí tanto en la página web como las etiquetas de cada envase se dan todos los ingredientes que se han empleado y aparte ese era una nota aparte con los alérgenos prudencial

Voz 0187 06:53 ya a la ultima pregunta cuánto me costaría comer una semana que me llegaran esto es a las bicis exageradamente es barato

Voz 2 07:03 mira en la página web estamos vendiendo los platos a siete euros todos tienen una presión ir pues está también la posibilidad de adquirir un bono de veinte platos que puede distribuir en hasta cuatro envíos la mayoría de la gente lo que hace cinco platos semanales durante cuatro semanas no puedo pedir tres por ejemplo una semana o Benito me refiero si no tengo no voy a estar

Voz 0187 07:25 todos los días trabajando porque voy a salir fuera puedo pedir solté claro no me tengo por qué comprometer a coger cinco

Voz 2 07:29 no no en absoluto culto organiza como mejor te convenga

Voz 0187 07:33 en el caso de gente que digas que yo quiero comer todos los días albóndigas de choco quiero siete conmigo de hecho claro la gente nos podemos encontrar con gente te hagas cosas

Voz 2 07:42 a un tan tan exagerado como eso no pero sí hay veces que de hacen pedidos que son osea seis unidades plato te parece algo

Voz 3 07:52 no porque les guste se encaran porque lo han probado se para cuando los postres porque la carta no veo yo que haya pues tres bueno ha pesado con los postres en la tienda física evento tenéis una tienda donde la gente puede ir a comprar finalmente lo hemos logrado

Voz 2 08:07 el despacho en la calle para que la gente por aquí erais unos platos muy ahí ha empezado a a vender por el momento uno a la semana vamos haciendo pruebas hasta que tengamos un repertorio suficiente como para incorporarlo a la luz

Voz 0187 08:23 donde más en la tienda física o a través de la web o más o menos equilibra al principio

Voz 2 08:30 la proporción de ventas era sensiblemente superior en la tienda física pero ya se está dando la vuelta que bueno la imagen online de hecho esa es la idea esencial no

Voz 0187 08:41 pues Rafael Lorente muchas gracias por haber venido saga haber venido a contarnos esta estaban puede comer sano El dios Sol