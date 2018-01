Siesta & Go, el negocio de la siesta

Voz 1 00:00 en este tramo Dhanga

Voz 2 00:03 por qué

Voz 3 00:15 llega el momento de ponernos al día con las modas y las tendencias ni de eso se encarga Isabel Bolaños Ángela llevamos solo

Voz 4 00:21 par de semanas en esta sección que te lo tengo que decir ya no tú que siempre me miras con desconfía

Voz 3 00:26 a diciendo que me iba hablar pelos la verdad es que sí la verdad es que son cosas interesantes pero así a priori me da un poco la primera de acuérdate la primera semana he liquidado hablamos de Liquigas oye que era una cosa muy interesante

Voz 4 00:41 que la está poniendo muy de moda que es verdad que yo parece que que dio el pistoletazo y ahora no dejase

Voz 3 00:45 a oírlo en la segunda semana que que me traje el plancton marino que quieres que te diga yo me da miedo

Voz 4 00:53 por que no es extraído esta ese pues mire esta semana para que no te asuste vengo con algo bastante más tradicional que es nada más y nada menos que la siesta que eso sí la si está con novedades una Review del así que bueno ya sabes que hoy en día que podríamos decir que está todo o casi todo inventado la gracia es darle una vuelta a las costumbres de siempre encontrar una manera interesante de de reinventar las sobre todo cuando se trata de ganar dinero que todo el mundo tiene mucha imaginación cuando va a ganar dinero ya que seguro que más de una vez has pensado yo lo guay que sería que hubiera un local donde dormir la siesta sobre todo cuando te pilla en la calle haciendo cosas Laura critica esta de que desde la sobremesa hombre la verdad es que estaría bien pues ese local ya existe al menos en Madrid se llama si están go y la verdad que que lo está apretando con funciona pues mira te cuento es tan simple como que encuentres un ratito decidan cuánto tiempo quieres dormir si veinte minutos media hora una hora cómo porque puede ser por ejemplo en una habitación individual o la puedes compartir una habitación en la que hay muchas camas que pague es ella está ya te

Voz 5 01:52 echar una siesta yo me hace semanas semana están

Voz 4 01:54 Go para hacerme una idea de cómo funciona

Voz 5 01:57 escucha esto es lo que me he encontrado

Voz 4 02:06 si por algo se en los conocer los españoles es por nuestra majestuosa gestión del mediodía una comilona la correspondiente sobremesa y eso sí que no falte la siesta y aunque somos los reyes de la si está no teníamos en nuestro país un lugar en el que pagar por un sueño citó cuando el cansancio hace de las suyas y nos pilla fuera de casa un viaje a Japón hizo que los fundadores de si están go el primer local de si estás en España conociera este tipo de negocio decidieran reproducirlo aquí las opciones son variadas hasta habitaciones individuales área de literas desde cuatro euros podemos descansar media hora en el momento del día que elijamos pero qué tipo de cliente elige echar una siesta en mitad de su jornada de trabajo

Voz 7 02:42 pues hay dos perfiles uno eso el cliente trabajador que acude pues en su momento libres no para descansar y el segundo tiempo de clientes el los turistas porque nosotros estamos aquí ubicados de manera que tenemos línea directa con el aeropuerto no hay ahora mismo al puerto para poder descansar allí supo sorprendente vienen con la pedazo maleta a saber los encantado

Voz 4 03:06 Nos habla María Estrella una de las fundadoras de si están Go la encargada de introducirnos en el protocolo de la siesta y es que no vale echarse la de cualquier manera hay que ir bien equipados tapones auriculares libros para coger el sueño o hasta zapatillas de andar por casa

Voz 7 03:22 poco como para arropar a veces el momento el descanso la zapatilla son como el ayuno yo de literas pues para que se respete un poco el silencio sabe que no se haga tanto ruido con los zapatos de la calle que si allí hacen ruido no y luego por ejemplo voy estaremos también tapones debido anti Faces que pues todas las personas no somos iguales somos diferentes de algunos pues escucha más a otros menos tu se quedan dormidos cinco segundos otro simplemente descansan sin llegar a dormirse

Voz 4 03:50 aunque no siempre se echa mano de tanto ritual es el caso de José que siempre lleva a los tapones encima pero nunca los ha sacado de la caja esto nos contaba mientras accedía a su habitación para echar la siesta

Voz 8 04:00 yo vengo aquí he habitualmente cuando tengo clientes por esta zona por ejemplo los lunes madrugó mucho entonces y a las doce de la mañana con bastante hambre pico algo que me gusta mucho al Moncalvillo por qué nuevos almacenar volubles como prontito va algo rápido una ligerísima de empezar la semana muy cargado in un ratito

Voz 4 04:22 hablar de si estas nos obliga abrir el polémico debate de cuánto tiempo dura la este ideal hay que echarse un buen sueño de pijama y orinal o vale con quince minutitos entre los que visitan este establecimiento hay de todo un poco las

Voz 7 04:35 esta normalmente son de veinticinco minutos media hora alguna ha habido dos horas y media sabes qué pero nunca se sabe

Voz 4 04:41 pues ya han oído que cada uno se echa la siesta como le apetezca bueno que me dices te animará hasta aprobarlo a echarte unas este cita

Voz 3 04:52 pues yo creo que sí pero Sastre

Voz 9 04:55 me da miedo a no despertar me lo que tenga que venir a alguien a la puerto de todo esto ha pasado el tiempo ya pagado

Voz 4 05:03 yo también te digo que creo que la Fiesta está bastante instaurada ya en nuestra cultura como para que no existiera ante su sitio así no que nadie hubiera inventado un si están Go donde donde echarse el sueño la verdad es que me sorprende hombre yo te dice una cosa yo en la oficina tengo un sitio no

Voz 9 05:18 lo entonces no pudo para el total lo que pasa