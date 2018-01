Poke: la delicia hawaiana que ha llegado a España

Voz 1 00:00 eh ya saben que en esta

Voz 0187 00:28 tercera temporada de Be OK que hemos arrancado hace poco Nos gusta terminar siempre con una pequeña píldora en la que bueno invitamos a alguien para que nos hable de Psicología de deporte y en este caso le ha tocado a Carlos Cano de Gastro de la Cadena Ser en la que nos va a hablar bueno de tendencias en la gastronomía su sección la hemos llamado qué se cuece me encanta espero que entonces pues te pregunto qué se cuece esta semana en la cocina pues mira justamente una cosa que no se va poco a llama en parte

Voz 0335 01:00 a ver voy a empezar por el principio vamos a hablar del poker hawaiano porque bueno cada cierto tiempo se pone muy de moda un plato no ya algunos se quedan al final los hacemos nuestros como el sushi

Voz 0187 01:12 sí que hace poco no sabíamos lo que era en el ceviche y ahora ya todo el mundo sabe perfectamente lo que es

Voz 0335 01:16 claro ahí de vez en cuando nos apetece vamos a comer a un restaurante os pedimos eso no pasa lo mismo con los dulces de los cruasanes por ejemplo no son un invento español verano ahora no me imagino una pastelería que no venda las cookies también están haciendo fuertes en cambio los los cronos ya

Voz 0187 01:35 no no no no no no lo están petando hace

Voz 0335 01:40 ahora mismo la verdad es que la tendencia en general es más bien de recuperar recetas antigua trasplantes tradicionales no

Voz 0187 01:47 a la a la cocina de la abuela no

Voz 0335 01:50 exacto pero a día de esta tendencia general hay hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix si llega de la otra punta del planeta llega de Hawai el poker como te decía

Voz 0187 02:05 por qué no lo sé no lo tenía que decir ya nadie mira

Voz 0335 02:13 que es un bol con una base de arroz o de también también los he visto aderezado con un poquito de pescado crudo que esa ser salmón o atún aunque ya lo diré después hay algunas variantes luego un aparte vegetal que puede ser de verduras terrestres o de algas las dos ese acepta no lo hay gente equipos que le pone frutos secos semillas algo así pero básicamente de esas todo es un poco como la versión hawaiana de nuestro plato combinado

Voz 0187 02:42 no pero por lo que estás contando a nivel ingredientes esta genial bonita no yo lo veo bien tenemos el liderato tenemos la proteína encima la proteína no está tiene rebozado no está frita esta cruda claro mejor que nosotros fritos con patatas y chistorra no no sé si os dará igual de bueno vale pero a nivel de convergencia me parece que está muy bien

Voz 0335 03:00 yo sabía que a ti te va a gustar porque si es exagerado pero vamos es rápido de de hacer es así

Voz 2 03:07 Quílez y es bastante mediático porque

Voz 0335 03:10 me gusta mucho al hawaiano más famosa del mundo a Barack Obama bueno entonces eso ayudó a que el plato se popularizaron la sobretodo se ha hecho famoso a partir de que de que estuvieran en California y en otros estados de de Estados Unidos fue en California donde descubrieron los que han montado sus primeros negocios de porque en España hay unos cuantos ya en Barcelona el primero que se llama quema Oli luego también de hippies y en Madrid hay sitios como a lo guapo que es tan choca a ese ido yo la pagoda

Voz 2 03:47 Susi Hypo que coordina bueno

Voz 0335 03:50 te diría que cada semana vas a la incorporando a la carta de algún restaurante porque es bueno en Instagram Twitter se hablaba

Voz 0187 03:56 yo en este que tú has estado aquí en el barrio de Chueca tú eliges los ingredientes si te lo hoy hay como recetas que están marcadas pues me refiero como sitio ensaladas de dices quiero que me pongas esto esto esto dentro de escogerlo

Voz 0335 04:11 señala dijeramos tienen una

Voz 0187 04:13 me acusaba así como has Pizzo no te puedes cogerla la base de la barbacoa

Voz 0335 04:17 hacer a tu gusto al yo creo que es lo que hace la mayoría de la gente porque bueno ves los ingredientes en un mostrador dices pues si me pones arroz pero integral o de sushi o me pone es que no tenga claro y luego pues elegir los hospitales elige el pescado también hay quién lo hace con Tóful que es

Voz 0187 04:35 proteína vegetal claro la variante

Voz 0335 04:38 Ana del plato y bueno cada uno lo hacen poco a su manera también en Internet en las recetas un poco de imaginación al poder que está muy bien pero luego nos quejamos de si les ponen chorizo de la paella claro que

Voz 3 04:51 luego tienen algún tipo de salsa o no os va sin salsa

Voz 0335 04:54 sí yo por ejemplo lo probé con unas wasabi salsa de soja las dos cosas

Voz 3 04:59 es que me recuerda mucho un plato japonés que se llama Sara así puede ser que es muy parecido es un bol creo que es un bol en el que va el pescado por encima también lleva algas llevo un poquito de jengibre

Voz 0187 05:11 entonces se parece mucho al plato que tome esa dice

Voz 0335 05:13 realmente recuerda mucho a la comida japonesa porque de son prácticamente los mismos pero organizados de otra manera pero sí en el fondo no es muy distinto a un plato combinado yo creo que probablemente sea acabé quedando aunque no le llamemos por qué porque

Voz 0187 05:30 el hombre muy bien cogido la verdad

Voz 0335 05:35 pero al final es meter bares ingredientes en un bol eso bueno sí nos vamos familiarizada ya con la hoja con las algas lo acabaremos haciendo de forma natural sin saber que es hawaiano que que no saldrá así pues ya lo que operaban pues ya sabes