pues a mí los ansiolíticos me apuntan por un lado promete ser tan por otro en las dos por el que lo conozco cuáles para el que te despierta la agudeza visual ayer estaba abriendo un melocotón con qué otra cosa ibas a tropezó con una almendra frita me habría parecido menos sorprendente una almendra frita que el hueso porque porque se trataba de Ingushetia titula imagínate un hueso de aceituna en el interior de un melocotón como encontrar un corazón de rata en el pecho de un niño

cómo es un hueso de aceituna dentro de un melocotón en cuanto a lo de el corazón de Rato en el pecho de un bebé pelo ver me parece una salvajada te juro que lo vi guarda el monedero como un amuleto mina no será que no había metido a alguien hay mucho gracioso

como noté que las mujeres empezaban a sospechar de mi presencia seguí mi camino y en la tienda de variantes compré un cuarto de aceitunas y me metí una en la boca para ir rescatando el hueso luego me dirigía la sección de frutería e intenté disimuladamente cambiar el hueso de un melocotón por el de la aceituna tuve que destrozar tres melocotones pero al cuarto y ayudándose de las llaves de casa pues no suelo llevar navaja logré realizar el cambio sin que al melocotón se le notara apenas la cicatriz lo abandoné luego entre los de su especie inmerso de por los alrededores hasta que un señor de unos cincuenta años lo metió en una bolsa junto a otra media docena aproximadamente precintó la bolsa la lapso pila introdujo en su carrito pensé claro que había realizado mi buena acción del día yo no creo en lo paranormal ni siquiera creo en lo normal pero si un día al abrir un melocotón hallara dentro el hueso de una aceituna caería de rodillas al suelo dando gracias al cielo por ese suceso extraordinario tras comprar un poco de fruta me acerqué a la zona de las conservas para coger un bote de garbanzos cocidos al ver las latas de mejillones se me ocurrió que quizá dentro de una de ellas en vez de anchoas pudiera milagrosamente hallar una botellita de Ginebra como la de los mini bares de los hoteles el caso es que cogí varias al peso de forma sucesiva