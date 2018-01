Play Basket: "El MVP más joven de la historia"(30/10/17)

Voz 1 00:00 Najwa fue la mutua

Voz 0699 00:37 la todos aquí estamos somos nosotros bienvenido al programa número cinco de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos con tiempo dedicado al baloncesto en estado duros como veis estamos probando con una rotación de presentadores entre Marta ello por si eso vale como innovación para los próximos ondas que ya que este año fue que no por cien siguiente como programa innovador por internet nos cae algo que siempre nos haría ilusión claro pero bueno el que ha empezado el año erosionado por hacer algo grandes Luka Doncic espectacular impresionante arranque de temporada los números del jugador del Real Madrid sí son de quitar el hipo en cuatro jornadas de Euroliga apunta candidato pide la temporada apodo que mantenga el nivel de hecho ya han sido en virtud de la doble jornada de la Euroliga de esta semana también apunta número uno del draft y alguna cosa más Florentino Pérez en primera persona va a hablar con el chaval y con su entorno para ver si existe alguna opción de retenerle algún año más en el Real Madrid antes de que se vaya a la NBA de momento nosotros vamos a hablar con el hombre que le ha visto crecer nos digo eso sí os digo además que en el Real Madrid en la semana ha visto la renovación de Pablo Laso aunque la semana en los técnicos ha visto sobre todo la dimisión de Pedro Pablo Prigioni al frente del Baskonia la horrible racha de resultados le ha llevado a dejarlo como dijimos aquí hace unas semanas Pedro Martínez ya es oficialmente su sustituto a tenemos una encuesta sobre Baskonia en nuestro Twitter arroba Play Basket CER con resultados de lo más interesantes de lo más

Voz 3 02:07 igualados que luego contar

Voz 0699 02:09 aunque interesante también es lo que ocurrió el pasado fin de semana en el Palau el Barcelona que empezó como un tiro lleva unas semanas en donde falla más que una escopeta de feria cinco partidos lleva perdiendo entre Liga y Euroliga de forma consecutiva tres de esta semana y la última derrota el pasado domingo en casa contra el UCAM Murcia esa derrota llevó una reunión a una conversación en el vestuario entre directiva y técnico con algún jugador no es un ultimátum y nada de eso pero reflejo de la preocupación que hace vive en un Barça que ahora mismo estaría fuera de las posiciones de la lucha por la Final Four Ike de ser líder ahora está en el centro más o menos de la tabla de clasificación de la Liga Endesa luego lo comentamos antes del comentario esta Xavier Saisó con un protagonista que puede comentarlo por nosotros para abrir boca en este Play Basket hola Xavi muy buenas

Voz 4 02:58 pues sí efectivamente ya que estamos con con Pau Riba al regidor del Barcelona por qué tal vez hay que revertir esto lo antes posible no sé

Voz 0102 03:09 claro que Pekín tenía cinco derrotas seguidas en su caja estamos en un bache poco emocional no lo errores y parece más grandes de los aciertos más pequeñas de lo que son no creo que no puede ser viene anotando casi cien puntos en casa perdamos partidos no respeto respetos Murcia hecho un gran partido pero pero bueno hay que hay que ser realistas y saber que que hay que ganar estos partidos

Voz 5 03:42 final lo habéis intentado poco a la desesperada pero incluso se puede ganado el partido la Massaguer muy tarde no

Voz 0102 03:48 no lo intentamos todo el rato no lo que pasa que no estamos encontrando mal ellos son capaces de encontrar soluciones a nuestra defensa y ahí viene nuestro problema no nos penaliza nuestra defensa ellos anotan claras nuestra bueno nuestra mentalidad ahí empieza a sufrir y no somos capaces de de jugar bien que sus canastas las queremos responder con canastas y eso es un error hay que espero responder con una mejor defensa da el siguiente ataque suyo de una mejor defensa ahí no hay modo mejor defensa y así empezó la que hacer si estamos pensando en intercambiar les canastas pues es coger confianza Hay

Voz 5 04:29 son capaces de ganarnos aún cuál es un poco el mensaje en el vestuario a la gente no que que empezaba es muy bien había mucha confianza de golpe ha pasado esto de las cinco derrotas cuál sería un poco

Voz 0102 04:39 bueno simplemente que que nos apoye no necesitamos su apoyo a estos momentos son duros y es verdad que empezamos muy bien pero no éramos tan buenos ni ahora somos tan malos no creo que hay que tener la contexto bien puesto estamos en una mala racha hay que cortarla cuanto antes creo que el equipo está trabajando no lo están saliendo las cosas pero pero bueno no no pide paciencia no porque somos el Barcelona y hay que hay que ganar ya no pero sí que estén con nosotros

Voz 5 05:10 por último Pau la mejor manera es Olympiacos el viernes que es un gran equipo oí conseguir una victoria no olvides

Voz 0102 05:18 bueno verse si con un equipo de de los topes de Europa pues el equipo mentalmente estaban es mejor más preparado con con menos ansiedad Hay con con más cabeza Hay a ver si nos va bien un un rival de esta entidad jugar un buen partido y ganarles a ver si salimos este este bache Smoke

Voz 6 05:38 bueno pues van palabras de Pau Ribas que siempre básicamente analizamos con claridad lo que pasa en el equipo lo que ha pasado en esta derrota del Barcelona frente al UCAM de Murcia en el Palau Blaugrana

Voz 0699 05:49 en tanto no pido paciencia pero necesitamos vuestro apoyo dice Pau Riba ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos Pau Riba poniendo voz a nuestros comentarios que luego serán más pausados te prometo también hablar de las primeras semanas de competición NBA con Ricky y Marc como lo más inspirados de los españoles con Juancho recuperándose de una mononucleosis con Billy con pocos minutos en unos horribles nech lo mismo que caldeó los CAP Pau que se ha convertido en el hombre que desaparece en el último cuarto de después donde Popovic la verdad es que no lo pone a saber por qué qué diría que los Grizzlies tienen este año un pintor porque ha lunes están líderes de la NBA pero no quiero ganarlo por segundo así que no lo voy a decir muy alto luego le preguntamos Angelo ya Sardinero que lo sabrán mejor que yo yo lo que sé es que se acerca el momento de la confección de los convocado para las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de China y en los próximos días los equipos de Euroliga españoles pueden intentar quitar el marrón a los jugadores de tener que renunciar a ir imponerse ellos los equipos en primera línea de si no fueran los de la Euroliga ni los de la NBA que no van a ir a ver cómo suena esta selección Albert Oliver Rodrigo San Miguel Jaime Fernández Sergi Vidal Javier Beirán Pauline para Tomás Alex Mumbrú Pablo Aguilar Javi Vega ese va Said y Fran Vázquez apuntada esos doce que lo mismo no es a mí solo al que el han pasado esos nombres por la cabeza quién te va luego lo debatimos y hablamos de la Liga de aquí he con un protagonistas de aquí pudo no estar aquí pues un poquito trabalenguas pero luego lo vais a entender de la Liga Femenina os acercamos un NBA chulo con el equipo de Popovic como protagonista repasamos el Superman ayer que ya tenemos ganador del primer premio por el mes de octubre pero eso luego ahora todo ordenamiento y bien vamos a los titulares o lo que es lo mismo el resumen extracto con dos minutos de lo esencial del planeta baloncesto en este programa se pasa de directora subdirector ahora he a la misma velocidad con la que Doncic el Doom bloqueo hola muy buena la velocidad del rayo qué tal Pacojo muy buena vamos con las estadísticas de la Liga Endesa jugador más valorado del fin de semana

Voz 1509 08:03 aunque no pudo evitar que el Luca Murcia se llevara la victoria del Palau Thomas Heurtel brilló en su mejor partido con la camiseta del Barcelona el base francés fue el máximo anotador veintiocho puntos y el mejor asistente con seis asistencias cerrando su estadística en treinta de valoración en el apartado general el más destacados es el con una media de veinticuatro coma dos por partido

Voz 0699 08:23 Máximo anotador no es Thomas Heurtel ha sido también el máximo

Voz 1509 08:26 anotador de la jornada con esos veintiocho puntos a nivel general el jugador que más ha nota de lo que llevamos de Liga es toco Shengelia del Baskonia con una media de dieciocho coma dos

Voz 0699 08:34 mejor asistente lo encontramos en él

Voz 1509 08:37 San Pablo Burgos Thomas es Rainer acabó destacando como máximo asistente repartió frente al Real Madrid siete pases a canasta como él también reparte repartieron siete asistencias Albert Sabat Omar Cook y Marcelinho Huertas a nivel global el base del Estudiantes Omar Cook es el mejor asistente de la Liga con una media de siete coma

Voz 0699 08:54 ocho por jornada máximo reboteador de la jornada pues como una

Voz 1509 08:57 en Tyco gigante ese comparto Bojan Dubljevic en el triunfo del Valencia Basket frente al Herbalife Gran Canaria el jugador montenegrino suma un total de trece capturas llegando siete de ellas en defensa y seis más en ataque en el cómputo general lidera la estadística Henk Norel con nueve coma dieciséis te pone encuentro estadísticas generales mejor recuperador FACUA Campazzo con dos recuperaciones por partido máximo taponado arte que con dos coma ochenta y tres por jornada matador de la ACB Tibor Pleiss del Valencia Basket con dos coma diecisiete de media jugador que más faltas recibe toco Shengelia del Baskonia que recibe siete coma dos faltas por partido el que más faltas comete Aaron donde con cuatro por encuentro un jugador que más balones pierde Vaughn Gu Colo con tres coma cinco balones perdidos por partir quinteto Play Basket de la semana nuestro base de la jornada pues no podía ser otro el máximo anotador y el jugador más valorado de la jornada toma es Heurtel gracias a sus veintiocho puntos seis asistencias y treinta de valoración el escolta elegimos al jugador del técnico Zaragoza Karin mil clave en el triunfo de su equipo con veinticinco puntos cuatro asistencias y veinticuatro de valoración nuestro alero el envío pide la jornada de Jean Todorov It's del reta Bet Bilbao Basket veintidós puntos seis rebotes y veintiocho de valoración el ala pívot pues una semana más toco Shengelia es nuestro cuatro veintiún puntos diez rebotes veinticinco de valoración que eso sí no sirvieron al Baskonia para sumar la victoria y el pívot pues nos quedamos con el center de la Peña del Divina Seguros Joventut Jerome Jordan clave en el triunfo del equipo de Diego Ocampo con diecisiete puntos siete rebotes una asistencia y veintitrés de valoración de vengamos

Voz 0699 10:23 vistazo a las estadísticas NBA quién lidera

Voz 1509 10:25 actuación Janis ante Eto'o cumple con una media de treinta y seis coma tres puntos por partido

Voz 0699 10:30 el delito treinta y cinco coma tres rebotes

Voz 1509 10:33 Andre Jordan de los Clippers con dieciocho coma tres rebotes por partido

Voz 0699 10:36 está mal no asistencias Russell Westbrook con dos

Voz 1509 10:39 te coma ocho asistencias por encuentro tapones De Marcus Cousins Cousins lo diré con tres coma tres tapones por encuentro cien robos de balón Patrick Beverly con tres coma tres con encuentros gracias Marta

Voz 0699 10:49 con todos los números del baloncesto vamos a ponerle corazón a los números muchos de los números destacados del arranque de temporada tienen uno muy grande o en realidad dos el dieciocho y el siete el primer trasladar del protagonista el segundo es el que lleva en la camiseta de su equipo vamos a hablar de la consolidación de Luka Doncic como grande de Europa hola soy Pablo Laso un saludo para los oyentes de Play Basket gracias Pablo en nombre de los oyentes de Play Basket no somos los únicos que venimos hablando de Luka Doncic en los últimos años si es verdad que como llevamos tanto tiempo haciendo el podcast nuestros fieles saben que lo venimos haciendo desde el principio desde antes de su llegada al primer equipo de cuando destacaba en categorías inferiores en las minis Copa son los torneos de Hospitalet pero para no presumir de ser los primeros en descubrirlo hemos querido acudir a las fuentes yo droga al primero que realmente vio cómo crecía en el baloncesto y lo tuvo de más pequeño como su jugador José Luis Michel durante diez años ha estado trabajando en la en la cantera del Real Madrid lo ha hecho en la cantera de el Fuenla el entrenador de Doncic por ejemplo en el infantil A con el que ganó la Copa en dos mil trece hola José Luis muy buenas tardes hola qué tal cómo era aquel chaval que con apenas trece añitos llegó al Madrid

Voz 9 12:01 bueno pues pues como muchos niños de trece años con conocer el idioma que llegan a un sitio a un sentido diferente por primera vez con el ICO una estupenda facilidades al deporte en este caso a algo bastante normal con con un con una pequeña diferencia sobre el resto

Voz 0699 12:25 se detecta enseguida que estás ante un diamante por pulir

Voz 9 12:30 hombre se detecta rápido no es no es muy complicado saber que estás ante un jugado muy interesante

Voz 0662 12:38 en no me parece tan tan sensible

Voz 9 12:41 yo vine las primeras sesiones adivinar toda la prohibición no los llevaba ir por delante no es sí sí que es cierto que en estos casos que tampoco hay tantos pelos pero tampoco hay que ser para experto si eres capaz de comparar más o menos con jugadores de su genera acción y muy era para para recordarle que bueno por lo menos ante un chico muy interesantes

Voz 0699 13:08 que tenía a los trece años que conserve a los dieciocho o que haya progresado pero que sabía desde el principio dio a ser así

Voz 0662 13:16 bueno realmente hay muchas cosas que que traía en natas y que sigue sigue

Voz 9 13:23 mutando de forma hombre pues con con con con otro chico otro nivel de conocimiento además pero pero sigue siendo parecido no con con una estupenda

Voz 0662 13:32 la capacidad de de pasar de de darse

Voz 9 13:38 cuenta de lo que ocurre en el juego un poquito antes que los demás incluso de ejecutar correctamente lo que se da cuenta no eso eso creo que lo mantiene lo lleva al al máximo nivel y que también lo traía cuando cuando les vimos no

Voz 0699 13:53 estábamos hablando de un crío con con trece años con cómo fueron sus primeros meses cuando venía a su madre a visitarle y el lloraba al pobre

Voz 9 14:00 bueno los y los en Éfeso en el adaptaciones es como como la pasan muchos chavales de esa edad no él él el hecho de que de que se te ve mejor el juego no tampoco te cambia mucho

Voz 10 14:13 pues se entrenaba con

Voz 9 14:14 en esa época entrenada con dos equipos y para que no estuviera sólo con los más mayores también entraba con la gente de su edad que era la que yo la que yo entrenaba hay pues pues una vida bastante normal de un chico que poco a poco aprendiendo el idioma

Voz 0662 14:28 he tenido una suerte

Voz 9 14:30 facilita mucho la integración de es una pasión absoluta por

Voz 0662 14:34 por jugar entonces eh

Voz 9 14:37 cada minuto que podríamos va a estar a tope que lo que hacía entonces bueno son también facilita mucho las cosas

Voz 0699 14:45 cuando uno es tanto un chaval de trece años que destaca de esta manera y tiene a otros lógicamente en el equipo que son buenos pero que no destaca no destacan tanto se cuida de alguna manera especial a a ese jugador no quiero decir que se le trate de manera distinta porque yo estoy seguro de que de que eso no lo hacéis pero se pone especialmente el foco sobre él diciendo ojo que éste

Voz 9 15:06 sí sí también también le tratamos de manera de manera diferente nada

Voz 11 15:10 todos y cada uno de ellos no cada uno tendrá sus objetivos

Voz 9 15:14 mire aquí demás a los que deseemos a enseñarle y el camino que teníamos Tomás te trazar para cada jugador no entonces en este caso claro cuando cuando durante ante un jugador como este pues lo primero que tienes que intentar que yo creo que

Voz 0662 15:30 deberíamos intentar es no molestar

Voz 12 15:32 es intentar

Voz 0662 15:35 es que no sea condicional

Voz 9 15:37 yo negativamente pues nada ni dejar todo el espacio hoy a empujarle a desarrollarse como su personalidad y su capacidad máxima puede alcanzar no marcando los objetivos que que que creemos que debe cumplir un jugador con esas características Maceda eh con esa edad mirándome

Voz 0699 15:58 tal tú esperabas que en apenas cinco años fuera el líder del primer equipo desde los trece a los dieciocho estuviera Luca como está en el Real Madrid

Voz 9 16:05 sí

Voz 0662 16:06 no no salga directamente

Voz 9 16:08 te lo digo no a si esperábamos algo muy especial sobre todo a medida que que que Lucas tuvo entrenarme más pasaron dos yo lo estuve en las primeras etapas y yo creo que quizás en las etapas posteriores con Paco relevando cuando cuando

Voz 0662 16:24 posiblemente empieza a atisbar en el potencia al

Voz 9 16:32 no sé si a este punto no de liderazgo y demás pero sí que esto afecte algo algo muy muy

Voz 0699 16:36 muy especial como decíamos al principio llevan muchos años trabajando en la cantera recuerdas haber visto algo parecido a esto

Voz 9 16:43 están a nueve a no he visto nada Lizartza

Voz 12 16:47 no

Voz 9 16:49 no he tenido la suerte igual de ver a los súper súper grandes de otras generaciones pero pero yo no me he visto nadan inserta quizás la pregunta de si lo voy a ver no así lo habéis

Voz 0699 17:05 vale esa te das lo después te parece quedar con que no lo ha visto y son muchos de la cantera oye del qué importancia cree que has tenido que ha tenido en el crecimiento de Doncic lo bien que se lo ha llevado que que la Ville Pardo en la cantera de del Real Madrid porque eso siempre tiene el peso en el jugadores

Voz 9 17:19 sí

Voz 0662 17:20 bueno si yo en este caso también

Voz 9 17:25 yo he sido un eslabón más de creo que esto ha sido un proyecto de todo el mundo

Voz 0662 17:30 y durante el tiempo que yo estuve muy muy bueno pues yo creo que sí

Voz 9 17:38 a la vista de resultaba esos también creo que con con Luca di a muchos aspectos que que cuidar y ahí aquí puedo hablar en nombre de otros que no me corresponde a mí me que lo hicieron muy bien no que la progresión la paciencia El Valencia momento eh colocarle en cada sitio no es incidir hubo mucho

Voz 0662 17:59 las decisiones que tenía que lo es

Voz 9 18:03 estrictamente con la formación de los jugadores no puedan intereses Mi de tipos particulares intereses personales de nadie hasta el punto de de la gestión de Pablo Laso en el primer equipo no que que creo que también ha sido ha sido estupenda a nivel de encontrar el momento de responsabilidades poco a poco no sin precipitarse por por llamar la atención ni nada parecido

Voz 0699 18:26 este recordando las mini como las del dos mil doce dos mil trece en donde ya se dio a conocer para para el gran público y en donde se pegó José Luis exhibiciones que nos dejaron con la boca abierta

Voz 0662 18:35 sí yo yo yo dirigirla

Voz 9 18:38 tras ese querer hola que ganamos si fuera Pearl Jam

Voz 0662 18:41 sí es verdad que realmente fue

Voz 9 18:44 pido eh

Voz 0662 18:46 es un nuevo ahí igual

Voz 9 18:49 una vez que está infantil jugábamos lo pasamos bien y demás pero pero sí se quizás fue un punto de presentación no a mucha gente que que cuando lo hacía

Voz 0699 19:01 todo un has utiliza una palabra fue muy divertido tú crees que eso es básico

Voz 13 19:05 eh en una estrella también que se divierta

Voz 0699 19:08 cuando esto

Voz 9 19:09 sí yo yo a mi me gusta más el el tenor disfrutar

Voz 12 19:13 sí porque no todo es divertirse

Voz 0699 19:15 a ver

Voz 9 19:17 yo creo que también hay que tener muy claro que todo es divertido divertido atrofia

Voz 10 19:23 entonces es otra cosa

Voz 9 19:25 sí que creo que si tú no disfrutas al nivel suficiente como para que te compense el sacrificio que tienes que hacer es imposible que rinda al máximo nivel posible que para unos es un para otros otra pero pero pero sí es un componente

Voz 10 19:39 es clave creo que cualquier habida

Voz 13 19:44 en los años que baste con él que estuviste entrenando le qué

Voz 0699 19:48 has os aquel que jugaba contigo partidos lo que le ponían a jugar tienes algún recuerdo especial de estos que diga pues mira yo voy a hacer esto o me he quedado con esta frase con esta anécdota con esta jugada alguno que quieras compartir con nosotros y que se pueda contar claro

Voz 9 20:03 si no ya a ver yo recuerdo momentos sobre todo el de juego buenos no es en

Voz 0662 20:08 es un torneo muy interesante que jugamos cerca en la en donde siendo cadete siendo cada año pues

Voz 9 20:19 algunos de estos momentos que se cometen un poco mágico sabe comunión entre la grada jugado todo sale muy bien había gente de un poco emocionada el veinte coma como entrenador prácticamente te dedicas a ser otro espectador más no te estas situaciones que trascienden un poco estuvo muy claro y que bueno pues que lo ubican muy bien en en la mano de los jugadores no son los importantes

Voz 0662 20:43 de ahí a

Voz 9 20:45 creo que ha sido uno de los momentos más escupen los que he seguido y eso que claro pues has podido vivir muchos eh

Voz 0699 20:53 José Luis hasta donde llegan a Luka Doncic

Voz 0662 20:56 bueno y

Voz 9 20:59 yo creo que que cualquier respuesta pues un brindis al sol o sea todo podemos llenar la boca de de respuesta sin hipérbole es además yo creo que si tienes suerte respetan duda

Voz 0662 21:17 las lesiones Si te más hombre y las expectativas son muy altas

Voz 9 21:22 no no yo prefiero

Voz 0662 21:25 yo prefiero ser prudente vivir aunque aunque

Voz 9 21:30 está claro que estamos ante algo muy ilusionante para todos

Voz 12 21:33 mantiene el contacto con él

Voz 0662 21:36 poco la verdad yo creo que sí

Voz 9 21:39 todos tenemos un momento ocupar nuestro lugar muy mi vámonos saludamos y demás pero pero yo creo de que ahora mismo él tiene que estar en el entorno diferente y las interrupciones a veces molestan más que ayudan

Voz 0699 21:54 prueba tu tu vista Luka Doncic estuviste a Tino Ramón seis también es día fueron los dos titulares en Milán algo se te pasaría por la cabeza no

Voz 9 22:02 sí ha habido para chulos no era otro ya con con en Burgos también está Felipe es decir bueno hay au antes internacionales no aguantó con lo cual se dicen española etcétera Hay demás bueno pues pues si es cierto al principio cuando es una una candela como está entre las jugadores con mucho talento no oí al principio es verdad que sí que me llamaba más la atención el hecho de verles no verle en poco la tele a los jugadores y al final pues bueno no dejar especial que son etapas más para ellos si lo ves con anécdota aunque sigue disfrutando mucho no desvanecimiento de de los chavales y ver que va va hacia arriba

Voz 0699 22:42 lo importante es no molestar vaya frase tú has dicho es uno de los primeros si no el primer entrenador de Luka Doncic tiene

Voz 1982 22:49 el Real Madrid muchísimas gracias por habernos acercado la progresión y la figura de Luca vale

Voz 9 22:53 voy a muchas gracias bajó un abrazo venga un abrazo

Voz 1982 22:56 bueno pues conociendo al pequeño Doncic podrá

Voz 0699 22:58 hemos decir hiriendo como se hace grande hemos pasado este tenemos de Play Basket lo próxima pasar por donde juega Doncic por donde va a jugar la Liga Endesa y la NBA

Voz 0102 23:09 hola soy Rodrigo Sanmiguel jugador de libre estar denuncia de todos los lunes escuchó playback

Voz 0699 23:14 madre mía cómo nos escuchen tantos como lo que dicen realmente el podcast tiene que salir solo de jugadores de baloncesto que nos escuchan bueno pues ya me lo voy a creer vamos a seguir por lo que ha pasado cerquita

Voz 1982 23:25 como decía después de escuchar al entrenador primero que tuvo Luka Doncic

Voz 0699 23:30 ya es lo de la Liga Endesa que hemos tenido resultados a comentar el Real Madrid que ha quedado solo en cabeza de la Liga ha tropezado Fuenlabrada en casa el Barça también en su casa Andorra ha logrado una victoria por fin que la hacía falta pero el que sigue sin solución de momento el Baskonia nueva derrota aún con cambio de técnico protagonistas de los de peso en Play Basket Javier recuerda con el te escuchamos muy buenas

Voz 0889 23:50 sí hola buenas tardes estamos con Marcelinho Huertas con el base del Baskonia que analiza la actualidad del equipo después de la derrota de ayer contra el técnico contra Zaragoza amateur de

Voz 14 23:59 de entrar en una dinámica positiva hay bueno eso pasa por ganar partidos para que en primer lugar pues bueno suba la confianza el equipo y que bueno las cosas empiecen a a a solucionar no yo creo que eh no hemos jugado mal todo yo creo que bueno no es falta de confianza no yo creo que en ataque hemos jugado bastante bien hemos tirado librado muchos de los tiros Mosquera o porcentajes bajísimos lo que no es normal para calidad de los tiradores que tenemos aquí poco eso no yo creo que bueno el parqué eh nosotros también relajemos y bueno salgo un poco de esta presión que bueno yo creo que todos todos nosotros estamos sintiendo pulmón puede estar perdiendo partidos incluso bueno partidos como estos en casa contra un rival que pues no es de los de los favoritos sí pero hay que respetar la misma manera eh eh pero es humano e levantar la cabeza ahí saber qué es lo que ha pasado ha pasado hay que aprender rápido y mirar hacia adelante cuanto más miramos hacia atrás de peor

Voz 0889 24:56 el primeras sensaciones os da Pedro Martínez

Voz 14 24:59 bueno poco hemos tenido tiempo de trabajar y nada no pero sin duda pues yo creo que vamos a subir el nivel de agresividad sobre todo eh en el mediocampo la situación es de nivel de eh es táctico situaciones de tierra vamos a ser más agresivos si intentar cambiar mucho menos de lo de lo que hacíamos como Pablo eh ahí eso motiva es una filosofía diferente que tenemos que trabajar también encenderlo los colonos los conceptos no ha eso está claro así que bueno llena aquí tan cada uno tendrá sus oportunidades pero también hay que saber esperar y hacer un juego solidario y no no quizás no jugar tanto y tan rápido como como quiere a Pablo sino bueno y un poquito más de de lectura ahí it Arkin evitemos tantos errores sigue buen encontraremos un poquito mejor eh los partidos jugando a quizás a veces mal más largo

Voz 0889 25:53 yo estoy en el famoso tema de los cambios defensivos igual también se se plantea ahora de otra forma no con Pedro

Voz 14 25:59 bueno sí tiene otra filosofía yo creo que él viene trabajando de esa manera desde que GI Le conozco como como entrenador con el dos mil cuatro y dos equipos que ha pasado ahí un poco a poco ha cambiado Pacino ajustes más implementando cosas en en bueno ya lo pasar de los años pero la filosofía e en lo que cree sobre todo a nivel defensivo y yo creo que no ha cambiado nada entonces yo creo que bueno le ha dado resultado en los equipos que ha pasado que siempre he sido equipos muy duros defensivamente quimono han llegado siempre lejos y en competiciones incluso equipos que bueno no sabemos cómo cómo Gran que siempre estado en empleo siempre ha sido esos equipos más en Copa hay que siempre ha dado mucha guerra en todo lo que he jugado ir pues el año pasado con con Valencia ha demostrado lo que lo que ha escapado con una plantilla quizás con poco más de calidad así que nosotros tenemos que creer en ello y eso es lo primero porque si no creemos en lo que en lo que no es que el entrenador eh es muy difícil que pueda funcionar entonces bueno creer en lo que quiere él e hizo un esfuerzo muy grande porque sin duda yo creo que con la flotilla que tenemos si somos capaces de de su filosofía podemos dar

Voz 0889 27:08 no semanita no Panathinaikos y Unicaja

Voz 14 27:10 sí sí eso es lo que hay de las competiciones que jugamos podemos enfrentar siempre rivales de primerísimo nivel ahí iban a veces eso quizás sea lo que más motive a nosotros para esta semana después de la mala racha que llevamos y moralizar pues cambiar eh eh está esta mala racha ante dos rivales que son mono de del máximo nivel gracias para dar la cara

Voz 0889 27:35 bueno hemos ahí está de Marcelinho Huertas de haciendo un análisis de lo que fuera derrotado con el técnico tonta y una previsión de lo que se nos viene encima esta semana la verdad es que el equipo está en una situación realmente delicada pero el objetivo salir con Pedro Martínez hacia adelante esto es todo desde el Buesa Arena Play Basket

Voz 0699 27:51 es poco Javier Lekuona bueno tras el análisis interior digamos de Baskonia vamos con el exterior de Baskonia y del resto Javier Sansó Barcelona muy buenas Pacojó Lalo al poeta compañero muy buenas tardes qué tal muy buena Miguel Martín Talavera muy buenas hola qué tal buenas tardes primera podrá Pedro Martínez darle un giro a la situación de Baskonia Saisó

Voz 1982 28:11 pues yo creo que sí yo creo sinceramente que sí que que Pedro está absolutamente incapacitado y que yo siempre he creído en la dinámica no en cuando las cosas van mal un cambio de entrenador puede ir bien ver dependerá de muchos factores pero si tuviera que apostar yo diría que sí que Pedro es la persona más indicada para cambiar la dinámica y sacarles de este mal momento

Voz 0699 28:31 la lo que tiene Pedro que pueda eh venirle bien a Baskonia ya mismo primero un temperamento moderado

Voz 15 28:37 o sea nunca en el término medio me la victoria del equipo yo recuerdo con aquella racha vale te va a hacer una vuelta entera siempre te desligada de esa pues tampoco se volvió loco Ny fue sacando pecho ni cuando las cosas han ido malo le han ido mal tiene muchísima experiencia hay pocos entrenadores como en la Liga conoce la casa además con lo que vacas pues tiene todos los mimbres para que bueno jugadores entrenador pues al final tiene que salir para ante la cosa aunque siempre sabemos que esto no es matemática pura porque si no todos los años ganaría la Liga lo lo lo puedo presupuesto más altos sin tener que necesitamos

Voz 0699 29:12 es urgente Baskonia ahora mismo donde necesita el meneo

Voz 1576 29:15 yo creo que necesitaba un líder natural y ahí creo que por ahí viene Pedro Martínez yo creo que no es que Pablo no lo fuera pero yo entiendo que Pablo todo tiene la experiencia para llevar la jerarquía en forma entrenador si como era como ha sido muchas veces un jugador creo que el rol papeles muy distinto es sobre todo cuando has es saltó de la pista a al banquillo esa niña es muy delgada y quizá te puedes equivocar que me has de que Pablo pero más allá de eso yo creo que lo primero en que les sigan una cuestión muy clara Lo a partir de ahí veremos porque yo más allá del entrenador y Pedro está más que capacitado para revuelta situación

Voz 12 29:51 no yo creo que también es que es un equipo hecho con jugadores

Voz 1576 29:54 muy individuales que al final eso tienes que meterle una coctelera y salir un equipo no lo veo tan fácil ni para dos días

Voz 0699 30:01 Lalo te iba a preguntar plenamente eso si te parece lo de Vasconia que es una cuestión que va más allá del entrenador

Voz 12 30:09 un porque porque Meca a ver

Voz 15 30:12 es verdad que decía Talavera Pablo dio un morlaco difícil torear porque de esa experiencia en el banquillo tomar las riendas de un equipo que tiene tantas aspiraciones al que se le va a exigir mucho no es fácil no está claro que también hay que mirar cómo cómo se han operado los cambios en la plantilla que configuración equipo se ha hecho lo que es de Talavera también yo coincido bastante con él por ejemplo un tío el perfil de que habla así es un jugador que te va suman mucho pero que no te va a reclamar el foco o no te va a reclamar esa esa autoridad dentro de la pista

Voz 17 30:42 qué beneficio otra dinámica

Voz 15 30:44 no bueno pues pierde es un jugador como Hanga tampoco es fácil porque un me polivalente que que que te meten mucha intensidad muchas parcelas pues todas esas piezas con el poquísimo tiempo para preparar las temporadas al final sino en casa en pronto y bien pues puede ver que puede ir más allá obviamente no sólo hace pues mira siempre se rompe recuerda pues la entrenador pero

Voz 12 31:04 no sólo se puede sabe no

Voz 15 31:07 eh

Voz 1576 31:08 oye perdona Lalo perdóname interviniese lo que la decir lo que pasaba cojo

Voz 9 31:12 que me recuerda mucho y me ahí está Xavi

Voz 1576 31:14 eh al Barça cuando los Rodrigo de la Fuente Jaka Lakovic y demás los jugadores que en ese momento no eran preponderante espero que era el pegamento fundamental para que su equipo funcionará pues es lo que se haya Baskonia vienen jugadores que cada uno por lo menos lo partidos partido en hacer la guerra por su lado y al final lo que cae a plomo en el equipo

Voz 10 31:33 ya

Voz 0699 31:35 bueno como de la situación de Baskonia ya hemos escuchado Marcelinho Huertas vamos a dejar un poquito que trabaje Pedro Martínez para poder valorar Xavi que le pasa al Barça en las últimas semanas

Voz 1982 31:43 bueno pues es una muy buena pregunta no porque son cinco derrotas en nueve días esto yo creo que no ha ocurrido nunca en la historia del del Barcelona habría que ir muy muy atrás porque el día veinte de octubre no septiembre en octubre el Barcelona todo era alegría en la fractura con la afición estaba todo bien correcto no sé cuántos títulos y bueno en fin todo eso no iba a veintinueve ayer cuando acaba el partido son cinco derrotas tres de Euroliga dos de ACB que ya volver a poner otra vez a Sito Alonso en el disparadero

Voz 12 32:17 sí esto es un eso no estoy estáis aquí estamos más o menos paradero bueno sí bueno

Voz 18 32:24 con cinco derrotas insisto en el en el Barcelona

Voz 15 32:28 bueno si ETA está clarísimo que es la velocidad que transcurre todo ella crisis no bueno yo digo una cosa habéis mirado dónde estaba en la tabla de clasificaciones la defensa del Barça en Euroliga Liga eh

Voz 1982 32:42 pero es sano a la gente de la gran lo eso no va a la gente a la gente que los resultados no mira ya ya pero

Voz 15 32:49 lo que se explica más allá de que de que obviamente el equipo está atravesando dudas que lo Laza debido porque era muy raro que en casa se tiene mucho mérito empezar así de bien cuando cambias tantas cosas de entrenador muchos jugadores con una vertebral del equipo y demás y tal pero el Barça hoy me desayuno creo que Iberostar Tenerife tiene la mejor defensa digo la del Barça la cuarta la quinta en cinco partidos

Voz 12 33:12 algo está pasando ahí bueno pues

Voz 15 33:14 que trabajar nunca Murcia hay te meta noventa y siete en el lado cuanto el Barça una seña de identidad de este Barça que ha dominado una década es que el día que estaba bien a Na Bai El día que estaba más novia hijo de Cristiano que le ganase por qué abajo no había mal día

Voz 1576 33:29 bueno pero estoy pero pero estas hablando Lalo ya yo creo en tiempo ya pretérito precisamente la pasada temporada que seguramente no no tengo a todos los habrá mejor Xavi pero creo que ha sido de sino de las peores de la historia del del Barcelona es evidente que ya no se defendía como tú decías la lo que es más un poco era era Xavi Pascual en cualquier caso aquí pasando cosas yo sí consideró con una cosa es que lo raro era que el Barça con todos los cambios que ha hecho empezará como el tirón

Voz 12 33:55 hay que ha empezado en en en lo primero

Voz 1576 33:59 partidos de la temporada es una normal como tampoco es normal perder tantos partidos en nueve días pero lo que sí también está claro es que yo sí entiendo lo que dice Xavi en el sentido de que al final tú pierdes ya están los números y sobre todo que en alguna de las derrotas el equipo es que se ha ido absolutamente de que ha habido habido cuartos en los que me han borrado de la pista y ahí no había no había Navarro que agarrarse el grande pero no no iba a decir que sigo pensando que es entrenador y me lo dará la vuelta a España mucho

Voz 12 34:32 la de marcador de en todo el partido que si UCAM Murcia

Voz 15 34:36 en vez de tener esa pequeño bajón Nanín adrenalina algo que se tiene cuando ya ves que lo tienes te marchas por encima de los diez Conesa comodidades luego el Barça un par de triples Gemma Gemma aquí ya el resultado pero estamos hablando de un tantarantán que se podía haber ido a veinte puntos perfectamente

Voz 1982 34:53 llevó a ganar dieciséis UCAM Murcia dos así que Xavi Sito Alonso de en la sala de prensa de medios

Voz 0699 35:00 comunicación ha pegado un aviso muy serio

Voz 1982 35:03 pero la plantilla eh sí sí un aviso vamos a escucharle en el que bueno pues básicamente viene a decir que aquí quién no luche quién no se tiene como León por el balón no va a jugar escuchamos la ha sido el tono de voz

Voz 19 35:16 es el de el de ver

Voz 20 35:18 que no sólo porque está en el Barça es importante perder

Voz 19 35:21 cinco partidos seguidos es fundamental porque está en el Barça es que yo no recuerdo tampoco han perdido muchos partidos seguidos Nicolás pero seguimos que entrenaba mi vida deciros que no me vale solo que aquí tenemos que esforzarnos no para no perder solo sino para recuperarlos que estamos buscando y lo que no queremos ver entonces eso lo hemos hecho muy bien al principio nos hemos equivocado en la manera de gestionar lógico o la manera en la que has llegar las victorias no metíamos todos los triples antes porque fuéramos muy buenos tiradores no metíamos todos los triples antes por qué atacamos al rival desde el principio porque generamos una ilusión en el grupo que era el de atacar desde la defensa al equipo rival hora el equipo rival poco a poco cuando hemos sumado derrotas ha ido pasando más porque no todo el mundo tiene el mismo la misma capacidad mental de una dureza mental es no conocerlo forma parte de la debilidad el que no tiene capacidad mental débil suyo es otro puedo asegurar y por eso digo que no mapas armas en cuanto la exigencia que vamos a dar a esas bolas importantes que para mí lo son no sólo de tirarte al suelo no ha sido si vas ganando diez para que el rival te remonte dos o tres jugadores tienen estoy hablando ir al hospital pero tienen que pasar problemas para no está no que anoten con facilidad por drenando de diez que las cosas no sólo son remontada sin el cuando lo has hecho de ser todavía mucho más duro y esa es la sensación general que yo quiero mostrarle aquí habrá jugadores que puedan hacerlo y otros no y los que no pueden hacerlo no jugará

Voz 1982 36:49 es mi madre mía si tuviera el maquinillas de Carrusel de hubiera si no no está claro si se está viendo además de la de no no no no no quiere decir que que además el el Barcelona a pesar de esos problemas pues tiene temas añadidos como raids que continuó ahí desde el sofá tirando chinitas Parrado

Voz 15 37:10 dónde cuanto tres Beyoncé hijos

Voz 1982 37:13 sí sí sí

Voz 21 37:15 pero en ese tema en ese tema Xavi yo sinceramente al que más exculpó de todo es tiene la temporada lo hizo eh

Voz 1576 37:24 vale vale perfecto pues pues lo Portas pueblo cortas Xavi aquí igual que los hecho y que lo cuarto y otras veces lo puedes hacer esta vez no lo no no lo quieres cortar él no obligó a nadie que el firmando un contrato lo que no se le puede exigir a un jugador hombre yo creo que no dijo me alegro que había perdido el Barça

Voz 1982 37:41 no no no pero sí pero pero pero

Voz 1576 37:43 Hall al que le han apartado cojo que es un jugador contrastado en Europa al que han mandado a entrenar con el filial y ahora qué vamos a esperar que te hay raíces de colofón bombones en la grada el primer animando al equipo

Voz 1982 37:55 no no no no no no no no no lo que pasa es que el Barcelona pensaba que en principio tendría algunas ofertas que estuvieran bien que haría un buen europeo INI ha tenido ofertas pero es que él no se quiere ir Él no se quiere ir del Barcelona prefiere estar como está porque ha tenido ofertas claro el escaparate del oro pero no fue demasiado demasiado bueno al Barcelona sea lo que quieren es ya antes de Navidad que esto se acabe no pero es que no se acaban ahí los problemas porque estoy bien estoy lega bávara

Voz 1576 38:26 mira mira mira mira te acuerdas de ejemplo y a Lalo te acuerdas del ejemplo de de Lazaros Papadopoulos en el Real Madrid pues algo parecido al final el negocio ruinoso y lo has hecho ya decir

Voz 15 38:40 ya ya ya te ajeno con todo lo que tú ya te diré

Voz 1576 38:42 ya ya tranquila o al final tener a un jugador de esa de esa categoría bien por más que no hayan votado el Barça

Voz 15 38:47 ya fuera del equipo cada día cada día pierdes pierdes

Voz 1576 38:50 dinero y sobre todo se convierte en un problema y al final de un tampoco lo hará gracias y bueno bueno estoy aquí está este aquí entrenando en a finales al al al final ya con tu equipo cuanto antes puedes Sabadell algo que no hizo el Real Madrid con Lazaros no está siendo del Barça contra Israel es un problema

Voz 1982 39:07 esperábamos no le va a pagar perdona el Barcelona le va a pagar lo que quiere el Barcelona quiere negociar un acuerdo con él y él no sé quiere ir pues entonces echado al hacer claro que va a hacer Nacho Rodríguez no le va a pagar tres millones de euros y no

Voz 15 39:21 pues portal hacer motivar por hacer no porque lo digo lo mismo como yo de la generación Coco de la Sésamo un problema de tres millones de euros es un problemón

Voz 1982 39:30 a doble

Voz 15 39:33 el segundo cuando tú colocas a un jugador fuera de la disciplina de la dinámica de un equipo automáticamente el precio de mercado que hace un claro nadie va pagar una ficha fuera de mercado para un jugador que no tener una convocatoria por eso no se va aquí no para masajito objetivo

Voz 12 39:49 si vamos a ser más claro se lenguaje nadie les

Voz 15 39:51 quiere pagar la ficha que tiene en marcha el que legítimamente afirma con contratos que no obligó a nadie afirmar en dos partes libremente quiere cortar la leña que ha firmado

Voz 0699 40:01 de todas maneras no es el único problema que va a tener el Barça porque como decía sexo se puede encontrar en las próximas horas y días el Barça con un nuevo problema que le viene del pasado y que le puede costar una pasta

Voz 1982 40:12 eso sí porque estoy leyendo ahora a nuestro compañero José Ignacio Huguet quién es quién ha sacado esta información del Mundo Deportivo bueno pues un juzgado de Barcelona ha declarado despido nulo el despido de Dorsey no con el Barcelona el Barcelona tendrá que que pagar una buena cantidad según José Ignacio te puede llegar incluso a uno coma cinco mil

Voz 18 40:32 Dones de de euros ya a lo mejor el Barbarella la semana que viene vemos a a radiador sigue entrenando dos días eh esta hacen mal que mal se hacen no se vio noroeste al final

Voz 1576 40:43 que bajaban al final de recuerdo de ellos tiempos pretéritos de del Real Madrid dos me me en competición europea que al final la ruina de la gestión pues terminar comiéndose lo deportivo yo lo que es lo que le ha pasado al Barça ha quedado muchos titubeos en los últimos años ahora parece que ha encontrado ya las personas la estructura evidentemente tú tú no lo arreglas en dos días pero es pero yo me quedo con lo que tú decías que mal se hacen las cosas que Carod te sale

Voz 0699 41:08 sabes cómo esto es un drama podcast por Internet es Rice la red tuitear a Huguet ha respondido diciéndole Watts en serio hasta los propios jugadores del Barça alucinar con lo que estaba pasando todo lo que ha pasado también

Voz 1982 41:25 la cosa para cerrar el tema este ya a la actitud de Rice en El vestuario del Barcelona por cosas que se van sabiendo

Voz 0699 41:33 poco a poco es lamentablemente

Voz 1982 41:35 lo corto es decir cómo destruir un vestuario

Voz 1576 41:40 Encinas pero si no tengo ninguna duda Xavi si yo lo que te digo es que entonces si no cuentas con el y no recibe las ofertas que quieres que te has perdido en vez de perder premios

Voz 21 41:49 a ver se entrena con el veo la puso la sabes que se va claro

Voz 1576 41:54 me iba iba a dejar de ser un problema El Vestuario cuando voy a las instalaciones cuando hable color del B y demás no al final el problema de el doble rol del Barça al o el principal es no haberse deshecho de Taibe Rice por más que ibas a perder y no que lo vas a perder igualmente

Voz 1982 42:08 pero el Barcelona se quería deshacer Nacho Rodríguez está como loco para que se marche el problema es que no le van a pagar lo que pide el Rally

Voz 21 42:17 pero esto no no no va la trampa pero Savic que no te no te te digo yo que no que no se haga bueno bueno pues de momento todo lo que esta temporada hasta que se vaya a pagar el sueldo dando su sueldo bueno pero

Voz 1982 42:32 los vor hoy hay muchas cosas que no las va a cobrar el no

Voz 10 42:35 yo estoy contra la

Voz 1982 42:37 ah bueno hay que tú es difícil que esto es conmigo excepto en las implicaciones si se ven muchos años del Play Basket no recuerdo

Voz 12 42:47 tras ver conspiración

Voz 1982 42:49 que digo que yo muchos años el problema es que que no recuerdo ninguna eh

Voz 15 42:53 déjame que me te brillante es lo poco momentos de lucidez y clarividencia que tiene tala en un año eres tú no te no uno vamos a premiar los yo estoy con Talavera Laquila de la kilos lo que no se ha hecho es asumir que si tienes que asumir que vas a perder ahora podemos discutir cuánto gas pero vas a Palmar cuanto más tarde

Voz 1982 43:14 es más te vas más claro te va a salir

Voz 15 43:17 yo te digo que es cierto es que cuando estaba diciéndolo eso ya es destructor de vestuario a Pablo a yo me estoy hablando así de la burra que vas a vender mañana

Voz 0699 43:25 ya claro pero bueno así pero eso sí lo es que yo entiendo entiendo a todos eh creo que cada uno tiene su su parte de razón el Barça tiene un problema y haría bien en solucionarlo lo antes posible pero claro es difícil de solucionar si el jugador no quiere poner tampoco la solución a esa es así en una frase lo que se me ocurre después de escuchar un buen rato la la libra de Play Basket que a veces también vamos rodando hacia su partido por dejarlo del Barça muy rápido que si no me como el tiempo os dejo que cada uno en vez de preguntar yo os voy a dejar a cada uno de los tres comenta lo que queráis del resto de la jornada tal a tú mismo empieza por donde tú quieras que no tenga que ver con el Barça con el Baskonia claro que eso ya sí que esta Trilla