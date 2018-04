Voz 1 00:00 vamos a tratar de invocar sus presencias

Voz 1 00:51 más allá estivales el broche y Tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia director del máster en Biotecnología Molecular y Celular en plan TAS como estaba usted señor profesor Joan Mulet buenas tardes buenos días

Voz 1670 01:06 están cómo estáis estoy era el más allá de Cuenca más allá basada en Bilbao concretamente

Voz 1 01:14 el Luis Alfonso Gámez periodista uno de los grandes escépticos de este país director demagogia que sigue siendo un referente cómo estás Luis Alfonso bien Íñigo centros pues la verdad es que viene un día bonito venía yo por la Gran Vía la Gran Vía por la mañana a las seis y pico siete podéis imaginar como un decorado de Terminator después de rodar se que sanas y la gente andando tienes Torres saca no es algo bonito madre mía cómo están los espíritus eh se Walking de total no es igual no Joaquín de pero con restas de cerveza ida botellón mucho menos pero muy perjudicado estado si no muy Woking arrastramos de cese bueno este día de todos los del Día de los Muertos santos queremos hablar con vosotros de lo del espiritismo históricamente de la literatura refleja una historia entre la ciencia y el espiritismo muleta

Voz 7 02:14 bueno a ver ciencia ciencia no sí que es verdad que ha habido científicos como William Cruise quiere el premio Nobel que creyendo en espiritismo pero todo esto es un invento de unas chiquillas en Estados Unidos que viene empieza siendo una una broma luego se ve que se puede sacar dinero acaba siendo una bola de nieve que hace grande yo hoy si lo podríamos definir como algo sería más bien como una religión

Voz 0666 02:39 el el espiritismo nace cuando dos niñitas que tienen once y catorce años deciden el día que Tom sonará el XXXI de de marzo en la noche de treinta y uno de marzo al uno de abril deciden gastar una broma su madre están haciendo ruidito en la habitación en una pequeña choza una pequeña caseta iba a la madre y dice he visto ruidos de dónde viene entonces dice es míster dice una de las niñas por un un ente dice bueno pues si eres un espíritu dar dos golpes suena los dos golpes de rigor y entonces a partir de ahí todo el pueblo se vuelve loco las niñas llegan a ganar hasta cuatro mil dólares de la época porque son hábilmente digamos aducidas por una hermana muy mayor que tiene que les lleva veinte años que se da cuenta de que hay un negocio y la hermana Alía Fox se convierten en la gran maestra del espiritismo no en la manager es la gran mala quiera quizás incluso escribe un libro precioso en el que se inventa todo tipo de historias ejerce digamos de divulgador del misterio como todos estos misterios logos que aparecen en los sitios hablando de fantasmas hijas el chico fue ni así de Opera que has mencionado la la aguja

Voz 1 03:46 eh yo creo que todos ni bueno nosotros no pero todo es cuando me dice que eso no será más complicado decirlo pero todas cuando hemos ido niños se hemos probado

Voz 1670 04:00 la cosa es que el vaso se mueve o no sido así claro porque alguien lo empuja claro efectivamente quiere acabar con la ilusión de la vamos a ver

Voz 0666 04:10 la Wii la huy hija es una evolución para comunicarse rápidamente con los espíritus al principio un hermano de la Fox empieza a comunicarse con los espíritus diciendo espíritu cómo te llamas voy diciendo palabra sitúa a golpe de letras iba ABC de esos muy lento luego en la alta sociedad incluida la española a la madrileña la parisina y la londinense juega a una cosa que son las mesas giratorio días la gente con sus trajes de de fiesta en las Palacios se ponen a alrededor de la mesa dicen si eres un espíritu vamos hacia la derecha si eres sí y entonces pero eso es muy cansado un acaba girando alrededor de la mesa a toda leche entonces a mediar a mira hacia mil ochocientos setenta Se inventan las tablillas parlantes y las tablillas parlantes es lo que hoy conocemos la aguja se mueve como dice JM real por

Voz 1670 04:55 a ver si es la prueba pone el vaso que nadie lo toque ya Bercy el espíritu lo puede mover hace una cosa más tonta todavía ventas al a todos los de la mesa y a ver si pero bien vendados y a ver si el de algún modo

Voz 0666 05:08 Page coherente esto que parece que somos muy inteligentes lo propusieron médicos y científicos en el siglo XIX por que en el siglo XIX hubo división de opiniones había gente

Voz 1670 05:19 como Faraday nada menos Santiago Ramón y Cajal Richards dar

Voz 0666 05:22 King que estudiaron el espiritismo porque los científicos se encargan de desentrañar misterios

Voz 1670 05:27 pero llegaron a la conclusión de que no funcionaba y otros que tragaron con todo como Alfred Russel Wallace o cama o lo conocí sonando el Conan de son la demostración

Voz 0666 05:38 de que tú puede ser crédulos Isère un tipo muy inteligente la credulidad es independiente de la interés y hay que tener en cuenta que

Voz 1670 05:45 estamos hablando de pocas después de la Primera Guerra Mundial donde

Voz 7 05:48 mucha gente había perdido a seres queridos se habían muchísimo interés

Voz 1670 05:52 pues realmente poder contactar con los muertos por las circunstancias históricas que habían pasado

Voz 0666 05:57 es que cuando surge el espiritismo que en mil ochocientos cuarenta y ocho que es cuando esas niñas hacen la broma no el uno de abril el Día de los Inocentes anglosajón sabéis cuántos niños mueren de cada mil hoy en España mueren tres con tres niños acabo de mirar el dato en aquel entonces morían doscientos dieciséis en Estados Unidos doscientos dieciséis diecisiete niños blancos de cada mil antes de cumplir al año trescientos cuarenta si eran negros imaginados angustia la cantidad de padres angustiados que necesitaban un consuelo

Voz 1 06:26 es lo que darle espiritismo de todas maneras es decir lo más llamativo es que generación tras generación que te siguiera haciendo se siguen las mismas pautas esto se hace una semana dos de los principales influencer youtubers este país soy un aplicada hablaban de esto

Voz 8 06:41 muy muy lento yo sabia

Voz 1670 06:45 huy hija

Voz 1 06:46 entonces grandes fenómenos en las redes que vuelven otra vez a provocar ya para caer en la misma que antes nos quedan cuatro minutos

Voz 0666 06:53 yo quiero que nos cuentes algo de tu gran amiga Anne Germaine qué quieres que te cuente que yo sentí vergüenza yo fui el espectáculo de ochenta euros pago dentaduras es un vicioso eso esos eso sí que son exactamente una depravación no vamos a Anne Germaine a mí me parece indecente los vi los medios de la tele son tipos muy veteranos y muy famosos y los grandes americana Nos por ejemplo son tíos John Edward James van Praga James Bain Praga es un médium que convenció atentan son el actor de Cheers que todos nos acordamos de que tendrán son puede comunicarse con su padre muerto porque en en el transcurso de una biografía que interpretaba son entonces Anne Germaine todos estos emplean los mismos trucos dicen generalidades yo me acuerdo de ir al espectáculo de Anne Germaine verlo desde fuera cómo ve ahora los ritos religiosos era una cosa muy terrible porque veías a la gente llorar cuando han Jermaine decía cosas tan sencillas a tres personas ya tres chicas les dijo lo mismo les dice a vuestros abuelos no les gusta a las faldas tan cortas que lleváis bueno

Voz 1670 07:58 una descubrimiento tu padre te quiere mucho

Voz 0666 08:00 que tu padre te quiere mucho que nunca te dirán eres una impresentable trabaja más que eres un vago

Voz 1670 08:06 porque tú no vuelves o nunca te dirán donde guardaba tu padre la combinación de la caja fuerte datos concretos no dicen ni uno

Voz 0666 08:12 siempre te consuelan por qué porque porque quieren que vuelvas quieren que vuelvas esto funciona por una cosa muy normal dice nunca te dan pistas que no les digas tú siempre te dicen con quién quieres contactar entonces les dices con mi abuela vale así ya no se la juegan diciendo te contacto con tu madre porque tu madre puede estar viva este empiezan a decir tópicos de tu abuela tu abuela te echa mucho de menos sabe que está contigo estamos cocinado muy bien cocinaba muy bien bueno igual resulta que se confunde pero eso era de tema en el espectáculo como Anger

Voz 1 08:43 sí

Voz 0666 08:44 que no hable español tenía traductor

Voz 1 08:47 vale traductor español infinito vida

Voz 1670 08:52 sí espiritual multiplicó cuál es

Voz 0666 08:54 Dios es que los médiums parece que hablan del lenguaje digo a los espíritus que habla el médium es decir si yo me muriera me manifestara desde el más allá de mi inglés Garrido lo han Jermaine no entendería nada

Voz 1670 09:05 pero es lo que pasa Houdini dudo de los espíritus porque le llevó en una sesión su madre empezó a hablar con inglés de Oxford cuando su madre habla solamente húngaro sí además le puso una cruce cita cuando era judía si si es que además te mueres y aprenden idiomas te haces tonto porque dice son las tonterías tú coges las para muchos no hace falta morirse

Voz 1 09:29 eso es así se inicia antes no es que no es que

Voz 0666 09:34 habla con los muertos no porque todos nos acordamos de nuestros seres queridos que de eso se aprovechan de la angustia de perder a seres queridos el problema es que creas que te hablan los muertos

Voz 1 09:44 bueno pues acaba acabáis con la ilusión de eh

Voz 1670 09:47 bueno y luego está el dinero la hija una marca es una marca registrada de una fábrica de juguetes si otro día podemos hablar de cómo la hija nunca ha sido una cosa para conectar con el más allá hasta hace dos días ha sido un negocio que te infantil

Voz 1 10:02 Mulet Gámez no sé si alguien te unos días un verdadero placer como siempre vale ya está hasta luego