Be OK: Cocina internacional, catas de agua y cura de silencio (04/11/2017)

Voz 0187 00:20 bienvenidos a Vioque y una semana más hoy tenemos preparado un programa divertido interesante en el que vamos a viajar por el mundo para conocer distintos países cómo estás Isabel Bolaños buenos días Ángela muy bien vamos a conocer qué se cuece en otros países que no son el nuestro y aquí la algún guiño a nuestro compi Carlos Cano porque así se llama su sección pero ya sabes que la cosa no queda ahí también te traigo una tendencia que espero que te sorprenda íbamos a estrenar sección con la periodista Fátima Mahmoud la vida de otros la hemos llamado título totalmente íbamos a hablar de cine de libros seguro que nos tiene preparado algo muy chulo así que bueno pues empezamos no empezamos

Voz 2 01:12 qué hace

Voz 0187 01:20 si quieren escuchar con atención el programa que tenemos preparado para hoy sólo les pedimos dos cosas una que tengan mucha curiosidad y otra muy importante que hayan desayunado porque se les va a hacer la boca Juan bueno a ellos se a nosotras se Ángela porque hoy queremos hablar de qué y cómo se come en otros países que no son el nuestro lo que decíamos al inicio mirar por un agujerito en las casas y las calles de de otros lugares con la ayuda de nuestros invitados eso sí porque nosotros no tenemos tantos ojos para saber cómo entienden ellos la comida qué lugar ocupa en en sus costumbres que eso también cambia mucho de un lugar a otro si queremos conocer esas diferencias para saber también que pensaron ellos cuando aterrizaron en España por primera vez dice toparon con con nuestras costumbres no sólo nuestra recetas son la forma de cocinar sino la manera de pedir un café en un bar por ejemplo que aquí están diferente o los horarios de este tipo en cada país se come a una hora y además muy muy diferente hizo después te toca presentarlos a Isabel pues hoy no es tarea fácil es lo de presentar porque tenemos una adoptante completito vamos a intentar eso dibujar en la mente de los oyentes un mapa gastronómico del mundo o al menos de algunas zonas del mundo voy a empezar por Kevin que Bin es de origen palestino porque sus padres son de allí pero él nació y se crió en Canadá vivió también muchos años en Londres y ahora había esto en Madrid un café una tienda bastante peculiar luego él nos contará que se llama planta de café está en Mesón de Paredes número veintiocho iguana nos va a contar muchas cosas porque no se puede hablar de tres países

Voz 3 02:42 el buenos días qué digo hola habituales buenos días

Voz 0187 02:45 luego tenemos a caballo que es de Japón que seguro que los seguidores habituales de de Be OK lo ubican fácil mentes y digo que es compañera de yo Ca la propietaria de yo Caloca el puesto de sus ir el Mercado de Antón Martín del que hemos hablado muchas veces en el programa de hecho yo estuve allí con ella no sé si recuerdas así lo hicimos además una especial comida japonesa en el que llevamos las cámaras te acuerdas y probamos aquel desayuno japonés que nos dejó totalmente desconectadas exacto pues está aquí callo con nosotros Aguayo Italia yo sé que lleva seis años en Madrid ella es peruana es asesora de imagen y maquilladora buenos días hola buenos días y por último a Jorge Martínez que es mexicano llevan a España muchísimos años diecisiete trabajo ahora mismo la Universidad Politécnica en investigación educativa

Voz 3 03:31 hola buenos días buenos días a todos

Voz 0187 03:33 es un placer que estéis todos aquí sus precios voy preguntando vale uno por uno empiezo cómo estamos colocados empiezo por por Kevin que nos cuente qué fue lo que más me llamó la atención cuando llegaste aquí viste estas cosas que comió lo ratas no o algún alimento que te llamó la atención de nuestra gastronomía por encima de otro

Voz 4 03:49 bueno es la desde el desayuno puede mañana tres te llama la atención no te ha gustado los dos como costumbre como como que saco de todas los partes

Voz 3 04:02 a lo que mola mola

Voz 0187 04:05 hay algo que te llamó la tendrían que dirías madre mía cómo se pueden comer esto no entiendo nada como el tema de la casquería por ejemplo cómo lo llevas tú sabes que aquí a veces comemos callos como hemos bueno con lengua morcilla

Voz 3 04:18 en este tipo de cosas es lo que tienen una EBIT muy rico saber lo mismo sí

Voz 4 04:25 ya yo nunca ha caído en esto no

Voz 5 04:29 pero si si uno uno

Voz 3 04:32 de modo sobre España es es el ritmo de las que es cosas como los dos o los nada

Voz 4 04:40 con tenía que hablar

Voz 3 04:48 te ves alucinante me gusta que que aquí Torá debía que no es tanto en los pisa anglosajón que conozco hay un ritmo de la vida que tiene ni idea de aquella época e intérpretes mandarinas a su o muchos bancos están es del país de alimentos de aquí nacional ese es sentencian que historias que has para hasta este momento en al año cuando llega un momento especial para que tú puedes pero aprovecha me gusta esto que que no todos los días son son los mismos que no todas las las temporadas son los mismos que a veces hay que explorar es un buen momento para especia la buena comida de momento

Voz 0187 05:30 sí sí te entiendo perfectamente yo también apoyo por los alimentos de temporada calle tú eres mamá

Voz 6 05:35 de dos niños que ellos

Voz 0187 05:38 les gusta la comida que comemos aquí o siguen prefiriendo comer más comida japonesa que que a ellos creo que les gusta

Voz 7 05:44 son las dos cosas esto es como si el expuestos

Voz 6 05:47 sí sí

Voz 7 05:49 ya hay aquí también les gusta ir

Voz 0187 05:52 hasta entonces ya vale es hacer las dos cosas au o en casa

Voz 7 05:55 en japonés comida japonesa Miaja japonés si hago arroz blanco sin sin sal ni señor hace que nada malo ahorros que traigo de Cáceres padres Japón sí hizo padre Miso muchas veces y que alimento es el que más te llamó la atención porque el otro día cuando hablamos Mendia se me ha dado el visto bueno de pimentón aquí vive aquí que no conocía si ideó en muchísimo en todos en carne pescado no no sí

Voz 0187 06:23 si te gusta el sabor en principio no que ya me he acostumbrado a que me costó muchísimo pero ahora sí puedo tumor tú trabajas junto con enmarcando Martín yo cuando fuimos a entrevistar la hace yo creo que fue la temporada pasado la anterior prepara un desayuno Japón ves ya que era tenía soja fermentado ya tenía yo no sé cómo podéis desazón

Voz 8 06:44 si seguimos sí

Voz 7 06:47 yo pienso por las mañanas es de pequeñas pero ahora ahora hallando pero sí japonés japonés siempre está basado también en más cosas

Voz 0187 06:56 de la que fue lo que más me llamó la atención cuando llegaste aquí de nuestra comida bueno a ver en principio que a mi me gusta comer de todo entonces doy fe de ello tal vez sí entonces en ese aspecto fue bastante fácil para mí pero sí es cierto que me llamó alguna María llamó mucho la atención el hecho de que el coméis siempre con pan pan nosotros por ejemplo el pan para el desayuno simplemente simplemente para el desayuno entonces aquí como que si no tenéis pan es como que falta algo o no algo que es tan cotidiano y tan normal aquí pues para mí es una cosa que no que no lo necesito al día de hoy no lo necesito todavía qué te parece que se haya puesto porque es verdad que cada vez está más de moda la comida peruana aquí cada vez se hace más ceviche lo hacemos aquí como el de allí o nos hemos inventado una cosa diferente bueno hay lugares aquí que son muy muy buenos donde realmente vas y es como si estuviese es comiendo en Perú osea que sí que que es muy muy muy parecido y tu plato favorito de Nuestra Gastro esa aquí me gusta mucho la paella pero por un motivo porque nosotros empero pues comemos mucho a Rosa clave es es nuestro es el básico de nuestro día a día entonces es algo que a mí me gusta mucho aparte que tenemos un plato muy similar sólo que con otro nombre claro se llama en ese arrojo marisco Barros con marisco también necesita un muy rico no sí sí que aquí por ejemplo es es muy fácil encontrar comida peruana venga que esto de pollo que es muy parecido también al pollo asado sólo que claro tiene algunas diferencias y tal pero sí el pollo infalible también en nuestra dieta alguna alguna especia que tú utilizas para conciliar de la cocina Ana que aquí te cueste encontrar aquí mira eso bestias no he encontrado osea que cuando yo hago comida peruana me cuestan poquito darle ese toque para que realmente para que realmente sea verano que lo intento irme sale bastante bien pero me falta ese toquecito que es que nosotros consigamos con muchas especias centro entonces incluido lo Sagi sabes eso aquí es es bastante complicado difícil de encontrar que lo puedes encontrar estos enlatados y tal pero no es lo mismo es igual no es igual no hablamos con Jorge Jorge lleva viviendo aquí cuántos años ya

Voz 4 09:12 yo llegué en el dos mil diecisiete años diecisiete

Voz 0187 09:15 me ahí marcado

Voz 4 09:17 tengo marca acuerdo a veces hasta el centro vuelve

Voz 0187 09:24 de México tienes más hacen ayer estuve con masticar

Voz 4 09:27 mostrándoles un poquito la la ciudad y a ver si me sale la salgan

Voz 0187 09:33 es tu plato favorito de nuestra

Voz 4 09:35 sin duda hay a mi me encanta comer tú lo sabes que además me has puesto a dieta alguna vez con buen con buenos resultados a otro que luego yo me decía el otro camino pero me gusta casi toda la comunidad española pero mi favorito mi favorito

Voz 3 09:51 Morejón esa alma ataca un salmorejo con su jamón Sito Alonso huevo rubro

Voz 4 09:57 entonces también le gusta tengo estáis viendo que el encanta así sería yo creo que es lo que más eh

Voz 0187 10:01 lo que menos

Voz 4 10:03 lo que menos me vais a matar pero es que

Voz 9 10:05 no me no me he usado boquerones los boquerones me gustaron boquerones y les tengo una manía que cuando me los ponen hay de tapa es que me me arruinan

Voz 4 10:14 encima lo tiene también tapa cierto es que ahora ya no la ponen tanto no hay hace diecisiete años sí que te la pita y todo este tipo de cosas

Voz 0187 10:23 realmente la comida mexicana que que comemos aquí no porque la gente lo preguntas con ella mejicana que te dice Nacho con guacamole que no son hechos que son todo mole o bueno no las típicas sincronizadas

Voz 4 10:37 esto esto es como como cualquier comunidad internacional

Voz 9 10:39 no es igual no es igual no hay hay algunos sitios donde sí se aproxima mucho no este yo cuando llegué hace diecisiete años había un restaurante no sé si aún existe y no voy a decir el nombre pero no hacer publicidad pero donde yo iba a darme un buen banquete mexicano cada tanto en tanto que que tenía ahí la morriña de de México no está este sitio está ahí por por por ópera bastante caro entonces hacer una

Voz 4 11:06 y aquí encuentras cosas

Voz 9 11:07 buenas pero siempre es adaptadas al gusto local entonces por ejemplo yo echó mucho en falta un sabor que a mí en México que a mí me lleva mucho a que es el cilantro Un final pero me encanta

Voz 0187 11:19 entonces es que lo decía dentro o lo amas sólo días raro

Voz 9 11:22 los intereses mucha gente aquí lo odia

Voz 4 11:27 me encanta además es que yo no me imagino por ejemplo guacamole sin sin el cilantro sí pero a veces

Voz 0187 11:33 pasáis un poco me dentro un poquito está bien

Voz 4 11:36 era demasiado cilantro si también es cierto a veces te pasas un poco con el ajo y no te sientes bien pero pero ese tipo de cosas son las picante la actitud del picante en tontería se nota un picante ahí sofisticados que yo he visto

Voz 0187 11:53 México hasta los típicos como que eso de para San Luis con picante

Voz 4 11:58 con su hija la Peña verdad metido

Voz 0187 12:01 yo aglutina por ejemplo cuando viene de familia Enviar

Voz 9 12:03 lo único que les espió y abre ya es cierto que encuentra ya muchas cosas no es como antes pero lo único que les pido son los los las golosinas picante

Voz 0187 12:13 bueno sino todo lo dulce es nuestro explicando

Voz 9 12:15 como nosotros detalla marinado dulce picante Aíto este tipo de verdad lo que les pido porque me encanta Tina tendrían ya es buenísimo para la tensión arterial picante sal ahí todo a tope

Voz 0187 12:30 os propongo que hagamos un ejercicio un bueno material el arroz no que todos comemos arroz y que forma parte muy importante de cata cultura de todas las culturas como la cocina es vosotros para que veamos un poco las diferencias a través de la rojos parece que queréis empezamos por Cayo que ella es como no como que siempre asociamos el arroz a a la comida japonesa por ejemplo hay un poco de azúcar azúcar vinagre y sal ahí tenemos un unas oposiciones pero después de cocer arroz osea primero lo conocéis sólo con agua sólo con agua y luego el añadir un poco de Chrome para que para que tenga esa textura no para poder hacer bien

Voz 7 13:07 por eso no está de que no se junta y qué tipo de vinagre utilizáis ahí de de ahorros de arroz fijaros que diferencia

Voz 3 13:18 bueno ver a hablar la robot hace pensar en China donde la la el plato nacional hace llámenme club a esas accede con con el arroz en el nuevo ya ha con coliflor Fito Cabrales esto pone coliflor el cambio en el fondo lo ya con la encima he luego la la la plato lo la presente es al revés

Voz 4 13:42 el club a ves

Voz 3 13:44 a través de la de plato principal es a veces me llevaron de Aziz es comen tenía ocho empates tiene que es muy Common Nuno Espírito esto comer carne picada con almendras era los con tanto en esta zona verde

Voz 0187 14:06 con como haciendo distintas capas muy bien la verdad que bueno vosotros señala que nos decían que el arroz forma parte de tu cultura hizo mucho a arroz como lo utilizáis con nosotros básicamente siempre es arroz blanco o el arroz cocido con un poquito de ajo y tal no y luego pues es lo principal para cada plato en cada plato siempre vas a encontrar arroz con algo no por ejemplo arroz con carne con pescado inclusive las lentejas por ejemplo yo estoy acostumbrada siempre a comer a Rosa con lentes bueno tú sabes que aquí nosotros somos muy fan de las lentejas con arroz porque cuando tú juntas un férrea cereal con una legumbre consigue todos los aminoácidos que que tu cuerpo no puede fabricar tienes ahí los veinte aminoácidos esenciales Boyer abundando y por eso lo hacían nuestras abuelas ya cima añade es un chorrito de vinagre ahí así que consigues que este hierro no hemos lo que no se pueda absorber se reduzca hierro muy pueda ser absorbidos saque fijaros lo que hacían nuestras abuelas en la cocina haciendo de estas lentejas con arroz y echándole un poquito de de vinagre pues sí con nosotros imagínate yo sin saberlo pero viendo Navas pues eso entonces es es como básico y luego pues hay otras mil formas de arroz por ejemplo cómo hablaba hace poquito Jorge lo sí Landry no nosotros tenemos un plato típico es el arroz con pollo que es a base de el arroz se cocina con sin antro

Voz 6 15:31 como le decía que rogado licuado

Voz 0187 15:35 se mezcla con el arroz al final te sale la arroz totalmente verde porque toma el color del cilantro seguramente al que no les guste el cilantro pues este plato levanta pero para mí de los favoritos es un poco como entonces en japonesa no que el siempre está casi casi siempre está ahí presentes no sé cómo se llama el plató este que que tenéis en el menú en en Cannes será si puede ser la gira de dice me encanta es un plato que tiene una base de arroz sea de sushi y luego encima tiene colocado pescado crudo no llevo un poquito de

Voz 7 16:09 algunos germinado es también otros ponemos y alfalfa alfalfa un poquito de came algo así un poco de algas Hybrid iba a Xavi

Voz 0187 16:18 la simpático es un plato buenísimo sí un poco no que lo utilizan ahí para mezclar las dos cosas y vosotros Jorge qué hacéis

Voz 9 16:24 pues sí en México la la verdad es que en la siempre está pero no está como nunca como plato principal no

Voz 4 16:30 siempre como acompaña siempre es guarnición siempre el agua

Voz 9 16:33 la misión de la carne de tal sal plato típico así de casa no de no de restaurantes sino de casa es San que llegaba del colegio la a la madre que tenía preparado ahí pues algo de carne los frijoles que no podían faltar a pero todo en el mismo plato no como no como aquí que primero segundo no todo en el mismo plato todo acompañado además ahí vas empujando la carne con el arroz va mezclando te lo comes no entonces se prepara con con muchas cosas no con los suelen prepara con o con Raja de Chile

Voz 4 17:04 ya es que ahí tenemos roblano este que lo lo lo haya que trata temas que es quemarlo y lo lo pelas lo lo de

Voz 9 17:12 Jasen Raja así lo puedes le puedes poner en Chile al al arroz con granos de lote de maíz y con con un montón de cosas no lo cual con un con puré de tomate entonces es un poco como les llaman ahí en el norte de México arroz Colorado me pueblo buena mi ciudad que hay mucha inmigración china pero muchísimo muchísimo hay muchos chinos en Mexicali que llegaron dicen ahí de todas las obras del ferrocarril del sur de California llegarán allí no entonces la comunidad china es típica ahí pero adaptada lo mexicano entonces hacen un arroz chino

Voz 4 17:48 claro las primaveras cosa de México

Voz 9 17:52 Ana le ponen ahí es un poco como la paella que es lo que haces un poquito de chorizo China o sea ya hacen hay una mezcla más digamos una fusión ahí está bueno

Voz 0187 18:05 no porque no sé si a vosotros también os llamó la atención el olor de nuestra comida como lían hay gente que decía que España olía a ajo no como no quería decirlo pero era Victoria venga

Voz 4 18:19 no pero yo español porque esto aquí

Voz 0187 18:22 incluso los horarios que tenemos no que os parecen eso sí

Voz 4 18:24 debo dar a las diez las bodas alucinar la primera boda aquí porque sabes que la boda es para comer

Voz 0187 18:32 es que

Voz 4 18:34 ante la boda es la música el alcohol bailar

Voz 9 18:40 estimándose de querer chupar y bailar que es beber y bailar y tal y aquí es que de primera estás de aperitivos y les resulta que te paso a algo número no tiene tiempo ese disco la carne el sorbete de limón en la crema nosotros quién se puede poner a bailar con eso así terminadas como lo visto a mí me sorprendió muchísimo y además la primera fue gallega

Voz 4 19:04 volvía el fin de semana contra Esquilo claro

Voz 0187 19:10 yo por ejemplo que como ya te vea ha comentado a mi me gusta comer de todo yo creo que me iría a cualquier parte del mundo y lo común como de todo la verdad pero lo que sí es que no puedo por nada del mundo es la sopa que tenéis esta una sopa fría

Voz 10 19:23 la de tomate muy con unas carpas eso es bueno en casi ningún buen salmorejo no sé si es que no puedo yo lo he intentado pero es que espero él bebiendo o el que se toma con cuchara el de Cobo

Voz 0187 19:42 el bebido ya ni lo intenta el de cucharas muy lejos de aquí que Vince evidencia de ser declarado súper

Voz 3 19:48 van a los dos pero sí aquel esto puedo entrar no es Kevin que fue lo que más llama la atención no algo así algo que provocaba provocaban pocos casos la muerte y ha anunciado

Voz 4 20:02 en el campo con garbo dentro

Voz 3 20:05 de que como un buen mes del año ya

Voz 4 20:09 oye cualquier esquina a ver qué vas a decir de cocina no lo pillo no hay nada que día a día madrileños

Voz 0187 20:26 no bueno tiene de todo no tiene apoyo tiene carne tiene garbanzos luego es verdad que hay muchas maneras distintas de comer que primero tome la sopa garbanzos

Voz 3 20:35 sí

Voz 0187 20:38 a lo mejor es que no has comido un cocido madrileño rico rico invitará a comer bien

Voz 4 20:45 también también

Voz 7 20:47 Japón Ponce como ese usas hojas sobre todo si en salsa de soja lo que comisteis experimentado un plato no me gustó el hito fui también deshoja somos pero no tenemos en Prato así como de fabada garbanzo Hinault comemos así a todo lleno de judías y que has comido alguna vez un plato si he probado pero no

Voz 8 21:13 también lleva pimentón no y además también con el chorizo el cine

Voz 0187 21:18 el hombre es un plato de bueno muchísimas gracias a todos por venir hace un placer os invitaron a comer a todos

Voz 4 21:27 el programa

Voz 0187 21:30 a lo que sea lo que sea venga hecho gracias por venir a todo

Voz 4 21:34 gracias gracias bueno ya

Voz 0187 21:36 ahora pasamos al a la reseña de Isabel Bolaños

Voz 1480 21:39 el paso paso más moto cada país es un mundo y cada cocina cuestan vía hoy hemos querido saber que este como en otros países a través de las historias de Kevin Cayo y tal Jorge el final hemos terminado hablando de lo que más le sorprendió a ellos cuando aterrizaron en el nuestro una charla que nos ha servido para mirar hacia dentro valorar lo mejor de nuestras costumbres gastronómicas por ejemplo algo que seduce mucho a los españoles de adopción es que respetemos los productos de temporada elaboramos con ellos platos y dulces típicos propios de cada época que podamos saber si es Semana Santa o verano porque lo que se sirve encima de la mesa sean torrijas o gazpacho bendito gazpacho el buque insignia de la comida mediterránea junto al salmorejo que conquista tanto a los de siempre a los de aquí como a los que van llegando a nuestro país y es que como comentaba Kevin de Palestina Si no te gusta el gazpacho que como es en verano

Voz 0187 22:28 no

Voz 1480 22:28 algo parecido pasa con la paella que levanta pasiones y recuerda a muchos otros platos que se cocinan con arroz en el resto del mundo eso sí lo que parece que no es tan común en otros lugares es eso de borrarse en las bodas como by lies después y a la boda sólo vais a comer ha preguntado Jorge I querido Jorge es sólo cuestión de práctica te lo aseguro alguna pega pues que nos gusta demasiado el pimentón y sobretodo el ajo de eso se quejan los que vienen de fuera como todo es cuestión de abrir la mente el paladar dejarse llevar porque la gastronomía afortunadamente cada vez entiende menos de fronteras

Voz 0187 23:26 ya está aquí Isabel Bolaños preparada para hablarnos de la

Voz 1480 23:29 tendencia curiosa hay diferentes pues hoy Ángela quiero hablar del agua del agua del agua de cómo sabe el agua que es en realidad lo más interesante pero si el agua es

Voz 0187 23:41 no sé qué me vas a contar del agua pues no estás súper equivocada estado investigando resulta que hay aguas de todo tipo no sólo el agua que tú te imaginas que compras en el súper mineral normal de mi neutralización alta de minas realización baja vi carbón atadas Ulf atada calificase módica en función de los índices que tengan de cada elemento son muy diferentes también cambia mucho su sabor aroma en función del terreno del que proceden saque hay una variedad de aguas que flipa tanta diferencia entre unas aguas y otras que existen hasta catas de agua que es de lo que te quiero hablar hoy Olas de vino y las decir exactamente igual me puesto en contacto con quienes organizan catas de agua que me han explicado un poco en qué consiste esto de diferenciar esos matices no que tienen unas aguas y que no tienen otras o viceversa y eso es lo que me han contado

Voz 1480 24:37 muy lejos queda ya para algunos aquella definición que todos aprendimos en el colegio y que decía eso de el agua es una sustancia sin color sin sabor y sin olor nada que ver con la realidad el agua tiene muchas propiedades que además sí han oído bien como si del vino del aceite se tratara los más entendidos participan en catas para evaluar cada tipo de este líquido esencial la principal diferencia pues la vida

Voz 0187 25:11 SER pues mira

Voz 14 25:13 aquí Akal agua potable esperada ya cual es ganancia el súmmum de todas las aguas sigamos el agua mineral natural para Qatar un agua podamos saber si es un agua Titín de partículas en suspensión Chichihuahua brillante es un agua clara transparente líquida a cuatro aguas más gruesas bueno Froome final de boca amargo todo eso es Goma en una cata de aguas

Voz 1480 25:37 Nos lo cuenta el experto sumiller Faustino Muñoz autor también del libro aguas del mundo aunque parezca increíble para Muñoz los matices de sabor y olor que diferencia en unas aguas de otras pueden ser percibidas por todos sólo hace falta una cualidad la atención

Voz 1480 26:12 la Escuela Española de cata lleva cinco años organizando catas de agua y subdirectora Carmen arrobo asegura que el interés por el agua cualidades sigue creciendo año tras año

Voz 15 26:20 tanto a nivel profesional de los bienes que se forman como los médicos también Lacen persiste se está mentalizando aguas venga donde para vivir

Voz 1480 26:30 es que no podemos olvidar que ante todo el agua es una fuente de salud y apreciar estas diferencias o al menos leer con atención la composición puede y debe jugar a nuestro favor

Voz 15 26:39 por un agua mineral para alguien que no rima con la pensión no puede son una buena podio por lo cual lo que no me ha gustado buscar nunca con agua con gas por ejemplo tenido negativo otras personas

Voz 1480 26:50 pero también el agua se ha convertido en un producto de lujo tanto que los precios llegan a ser desorbitados

Voz 0187 26:56 de cincuenta céntimos

Voz 14 26:58 está ochenta noventa cien trescientos euros

Voz 1480 27:02 eso sí el precio no tiene por qué estar ligado a la calidad un agua cara en esto coinciden todos los expertos puede sin problema tener las mismas cualidades y composición que otra que esté al alcance de todos los bolsillos vamos puro marketing

Voz 15 27:15 estás dispuesta a pagar ochenta euros una botella de agua que me gusta es fluye cada bolsillos Un mundo

Voz 1480 27:22 mientras practican en esto de la Cathay por si quieren ir afinando su gusto saben cuál es la temperatura ideal para tomar el agua apunten apunten

Voz 14 27:30 algunas con gas pues vamos a tomar la temperatura que hemos tuvo que estuviéramos tomando cava o vino blanco entre seis y ocho grados la mineral natural como un vino tinto entre dieciséis dieciocho de la también depende el época de de temor el año

Voz 7 27:55 la verdad es que nunca pensé que pudiera haber tantos matices en algo tangible como el agua

Voz 0187 27:59 además en ya sabes que en los restaurantes cada vez son más conscientes de todo esto y claro el agua al final es un valor añadido así que ahora hay muchos restaurantes por lo pronto no parece que esté muy generalizado solos que bueno pues aún poco más exclusivos como más casi gourmet no pero muchos ofrecen una carta de agua y a veces te recomiendan unas u otras en función de lo que vaya a comer y lo que vayas a comer no me parece una buena idea no para gente que no bebe como tú pues sí la verdad es que confían en que hay son son muy pocas sobre todo si además de no beber noto más bebidas con gas como es mi caso lo te queda el agua no voy a decir la marca tengo dos bebidas de cabecera que los que saben cuáles son agua y bueno a veces algún zumo pero ya sabes que que bueno los zumos industriales son Bureau Andújar que tampoco merece la pena abusar de ellos y así que ellos si se generaliza esto de carta de aguas así completa pues yo me apunté también Artes Mike esta tendencia las hecho pensando en ti no es una villa Melilla las daré pensando sí para terminar el programa nos gusta alternar el deporte de la psicología la gasto Nos faltaba pues una última pieza Nos faltaba la literatura y el cine de eso se va a encargar la periodista Fátima Mahmud Ángela qué ganas tenía de que estuvieras aquí ha estado detrás de ti ahí a pico pala que me dijeras que si me apetecía muchísimo que estuvieras muchas gracias bueno esta sanción la hemos llamado la vida de otros porque cuéntanos un poco

Voz 18 29:50 yo creo que la vida de otros porque es un lugar donde poder mirar no no tanto en la literatura como como en el cine osea a fijarnos en las esperen en las experiencias de otros para para tomarlas como referencia en nuestra propia vida

Voz 0187 30:06 hoy creo que quiere hablarnos del ruido del silencio no haber cuéntanos saber de qué quieres hablar hoy para hacer tu primer día

Voz 18 30:13 bueno realmente quiero hablarles de un libro estupendo y maravilloso que he leído que la magia el silencio de Cannes que Turner es una monja budista zen que ella apuesta por la espiritualidad moderna en qué consiste esta espiritualidad moderna pues simplemente no da pequeños ejercicios prácticos para pararnos en EE de Mara moders ruido de de vida ajetreada tres de falta de tiempo pararnos realmente escucharnos a nosotras o a todo bueno cada uno a sí mismo poder recuperar ese silencio ese silencio para para estar bien para estar serenos para estar tranquilo esa sería hacer una cura de silencio no si en parte si tú crees que todo el mundo estaría preparado para hacer una curiosa

Voz 0187 30:57 silente bueno yo personalmente

Voz 18 31:00 no pero pero yo creo que que es interesante tomar como referencia esta cura de silencio que ya proponen el libro e intentar hacerlo porque creo que nos puede venir muy bien nos puede venir muy bien para para pararnos

Voz 0187 31:14 no pero yo me acuerdo cuando tú me contabas el tema me decías Ángela vale con con unas horas vale con medio día vales a tampoco nos tenemos que plantear irnos una semana hay que estaría genial no pero no tiene que ser algo así podemos empezar con cositas pequeñas no a ver qué pasa si yo creo que lo interesantes

Voz 18 31:31 cada uno lo adapta a su propia vida no pues si eres madre familia con chiquillo pues a lo mejor es simplemente una hora no sea mandar a tu pareja con los hijos al cine y decir a estas horas me dedico a mí a estar en silencio si puede tener más tiempo hundía un fin de semana pues estupendo se adapta a lo que cada uno tenga

Voz 0187 31:53 cuáles son los pasos que hay que seguir para hacer esta cura de Siles

Voz 18 31:56 a ver si no nos da algunas recomendaciones para prepararnos para para esta cura de silencio porque no es tan sencillo entonces ella adentrarnos dice hay que superar la culpabilidad o sea ya de entrada pensar que vamos a hacer una cura de silencio ya empezamos Hay pues voy a abandonar a mis amigos a mi familia a mi hijos

Voz 0187 32:16 ya empezamos con la que a lo mejor es ir están encantados también me habría que hablar con ellos también

Voz 18 32:23 luego también no nos invita a que no vayamos al mercado que compremos comida rica verdura fruta todo aquello que nos apetezca para prepararnos comidas ricas y suculentas porque se trata de cuidar no sabe de es es osea de de cuidarnos ese día esas horas ya que realmente a la hora de estar en silencio eso baja mucho la energía de esta manera ella dice que también no temo pues sí

Voz 0187 32:50 sí claro pero no vale ponerte delante no vale sentarte con una reina de lado no eso no no no entraría dentro

Voz 18 32:57 ya más por comida sana saludable

Voz 0187 32:59 israelí cada cosa que diga yo lo tiene delito pero es que estoy seguro que mucha gente lo está pensando y que más tenemos que

Voz 18 33:06 bueno también nos invita que toda esa lectura que tenemos aparcada que nunca tenemos tiempo pues que pongamos todos esos libros a mano no porque puede ser un momento para recuperar todos aquellos temas que que teníamos aparcar el libro y que nunca y que bueno y te siempre lo dejamos en la mesilla y nunca retomamos esa lectura pues es el momento no de de de hacerlo

Voz 0187 33:29 sea leerse puede pero no se puede ver la tele leerse puede pero no debe la radio no no no no es que no lo hagan el sábado entonces el día de la semana que ellos tienen que escuchar más cosas

Voz 18 33:41 bueno también te dice que de alguna manera Marqués los límites en tu entorno porque cuando cuentes esto en tu grupo de amigos aquí Illes comenta

Voz 19 33:49 es que va a ser una cura de silencio a tu propia familia van a empezar las risa la va a decir si si siguen mucho silencio entonces tú ahí tienes que estar segura de ti misma de lo que quiere hacer

Voz 18 34:01 bueno y tener claro que lo que piensen los demás lo piensan los demás pero que no eso no te no te afecte

Voz 7 34:07 me imagino que nada de móvil nada de teléfono fijo nada de ordenador nada de tablet

Voz 18 34:12 hay que desconectarse hay que poner el off apagar el móvil el teléfono fijo el ordenador la tablet absolutamente todo osea un apagón digital en toda regla

Voz 0187 34:22 bueno que ahora es verdad que cada vez estamos más enganchados a todo ese tipo de cosas no estamos conectados todo el rato oí

Voz 18 34:27 alimente esto sea lo más difícil y también ella

Voz 20 34:32 te dice que si eres muy activo

Voz 18 34:33 en redes sociales que lo que debes hacer es poner un mensajito en las redes sociales decir estoy en cura de silencio durante un día o tales hora para que todo el mundo sepa que vas a estar desconectada

Voz 0187 34:46 claro porque uno no puede desaparecer así como así de la noche a la mañana

Voz 18 34:49 bueno Merche podría no podría sería pero no enseguida todo el mundo va a llamar a la policía o a pensar que te ha pasado algo mejor avisar avisar a tus amigos avisar a tu familiares sobre todo aquellas personas que sabes que enseguida se van a preocupar de esa manera tú puedes estar haciendo la cura de silencio tranquila

Voz 0187 35:08 qué beneficios tiene hacer esta cura de silenciosa de repente tú te pones a hacer esta cura de silencio y qué puedes hacer por ejemplo mirar por la ventana no se me ocurre que más se te ocurriría así que podríamos hacer recomienda a ella qué podemos hacer en esa

Voz 18 35:20 hola decirle a ver ella recomienda que una de las cosas que puedes hacer es efectivamente como tú bien dicho mirar por la ventana Si vives en Unnim en un piso interior pues mira no La Ventana va a ser que no pero si tienes la suerte de vivir en un en un piso exterior y puedes mirar incluso la naturaleza o la gente pasar que te dediques a observar no

Voz 0187 35:43 con La ventana indiscreta de parece profesor de repente descubres a los vecinos de ahí no sé si pero ya no ya no puedes eso no puedes vale vale vale

Voz 18 35:52 luego también te invita a comer en silencio porque normalmente comer a todo correr comer con o comer con amigo pero comer en silencio contigo misma saboreando todos los alimentos masticando bien también otra de las cosas que que que no propone ellas que salgamos a dar un paseo pero en un paseo

Voz 0187 36:10 encontrarte con nadie implantar

Voz 21 36:12 contará la gente que porque no puede hablar a no ser que un cartel de estoy estoy silenciando que me ha dado bien pero

Voz 18 36:21 pero sí a lo mejor salir a pasear y de repente fijar en todo aquello que nunca te había fijado o no en el entorno la naturaleza incluso fijar tenga aquellas personas que que pasan corriendo que están estresados no y disfrutar de como tú puedes perder el tiempo no y el resto del mundo está como estabas tú

Voz 0187 36:38 a una hora no ya en el libro cuenta qué es lo que pasa cuando alguien empieza a hacer una cura hay silencios la de repente Levin vienen ideas la cabeza o aumenta la creatividad ella cuenta eso también en el libro

Voz 18 36:50 sí ella bueno ya ya de entrada te dice que esto no va a ser fácil que es difícil pero realmente los beneficios lo va a notar a largo plazo osea no lo va a notar en ese momento sino luego recuerdo Dara es ese momento que tuviste de silencio y te vendrá a la cabeza muchas ideas que te vinieron por eso ya te dice que apuntes absolutamente todo osea que escribas que escribas todo lo que te viene a la cabeza aunque piensa es que sea una idea peregrina que luego le encontrara sentido todo ello invita a que medite a que cantes a que baile o cine que un sin fin Beck

Voz 0187 37:24 fue probablemente nunca tengo

Voz 18 37:26 hay tiempo para claro Un pues habrá que probarlo

Voz 0187 37:29 te atreves a probarlo yo sí

Voz 21 37:31 no pero me atrevo a

Voz 0187 37:36 venga yo me apunto contigo no que es verdad pero cada una en un sitio porque si no nosotros nos ponemos a no vale Fátima gracias por estar hoy con nosotras te esperamos dentro de unas semanas me ha encantado

Voz 22 37:47 nada muchas gracias

Isabel hasta aquí el programa de hoy adelantamos el tema de la semana que viene bueno yo creo que alguna pista podemos darnos chiquitita vamos a hablar de deportes bueno es un deporte tal cual pero bueno es es una disciplina sí sí no me refiero al entrenamiento que hacemos habitualmente con Sara Tavares quien lo tendremos vale pero vamos a hablar de pues es otra disciplina que tiene bastante que ver también con la mente que es muy interesante y no digo más porque yo creo que yo creo que ya lo sabéis ya se va a notar bueno quien quiera saber más que esté pendiente de las redes sociales