Tertulia: Lo mejor y lo peor de nuestra gastronomía

Voz 0187 00:26 si quieren escuchar con atención el programa que tenemos preparado para hoy sólo les pedimos dos cosas una que tengan

Voz 0394 00:32 esa curiosidad y otra muy importante que hayan de

Voz 0187 00:34 nadie porque se les va a hacer la boca agua bueno

Voz 0394 00:37 yo sé a nosotras se Ángela que hoy queremos hablar de y como se come en otros países que no son el nuestro lo que decíamos al inicio mirar por un agujerito en las casas y las calles de de otros lugares con la ayuda de nuestros invitados eso sí porque nosotros no tenemos tantos ojos para saber cómo entienden ellos la comida y qué lugar ocupa en en sus costumbres que esto también cambia mucho de un lugar a otro

Voz 0187 00:58 si queremos conocer esas diferencias para saber también que pensaron ellos cuando aterrizaron en España por primera vez dice toparon con con nuestras costumbres no sólo no está recetas son la forma de cocinar sino la manera de pedir un café en un bar por ejemplo que aquí están diferente o los horarios de este tipo

Voz 0394 01:14 en cada país se come a una hora y además muy muy

Voz 0187 01:16 diferentes es pues te toca presentarlos Isabel

Voz 0394 01:19 pues hoy no es tarea fácil es lo de presentar porque tenemos una adoptante completito vamos a intentar eso dibujar en la mente de los oyentes un mapa gastronómico del mundo o al menos de algunas zonas del mundo voy a empezar por Kevin que Bin es de origen palestino porque sus padres son de allí pero él nació y se crió en Canadá Ville también muchos años en Londres y ahora abierto en Madrid un café una tienda bastante peculiar luego nos contará que se llama planta de café está en Mesón de Paredes número veintiocho igual no los va a contar muchas cosas porque no puede hablar de tres países

Voz 3 01:48 el buenos días que bingo Olabe guarda buenos días

Voz 0394 01:51 luego tenemos a Cayo que es de Japón que seguro que los seguidores habituales de debió que ubican fácil fácilmente y digo que es compañera de yoga la propietaria de yo Caloca el puesto de sus ir el Mercado de Antón Martín del que hemos hablado muchas veces en el programa de hecho yo estuve allí con ella no sé si recuerdas

Voz 0187 02:07 así lo hicimos además un especial comida japonesa en el que llevamos las cámaras te acuerdas y probamos aquel desayuno japonés que nos dejó totalmente descolocada

Voz 0394 02:15 exacto pues está aquí cayó con nosotros hoy

Voz 0187 02:17 Gallo días Ita

Voz 0394 02:20 no sé que lleva seis años en Madrid ella es peruana es asesora de imagen y maquilladora buenos días hola buenos días y por último a Jorge Martínez que es mexicano llevan a España a muchísimos años diecisiete trabajo ahora mismo la Universidad Politécnica en investigación educativa

Voz 4 02:37 hola buenos días buenos días a todos buenos

Voz 0187 02:39 es un placer que estéis todos aquí si os parece os voy preguntando vale uno por uno empiezo cómo estamos ahí colocados empiezo por por Kevin que nos cuente qué fue lo que más me llamó la atención cuando llegaste aquí viste estas cosas que comió gustan ratas no o algún alimento que te llamó la atención de nuestra gastronomía por encima de otro

Voz 3 02:55 bueno es algo muy dentro de él desde y uno fuera mañana tres te llama la atención no te gusto los dos como costumbre como como que saca todos los partes

Voz 5 03:08 ha creado que mola mola

Voz 0187 03:11 si algo que te llama la tendrían que dirías madre mía cómo se pueden comer esto no entiendo nada como el tema de la casquería por ejemplo cómo lo llevas tú sabes que aquí a veces comemos callos de cómo hemos bueno con lengua morcilla

Voz 5 03:24 ahí es el tiempo de es lo mismo que tienen el EBIT Vico desde ayer mismo

Voz 6 03:30 eh yo nunca he querido

Voz 5 03:35 pero si si uno uno con España es el ritmo de la entre están programadas que hace tres cosas como los dos o los han dorada con cara

Voz 3 03:50 tenía que afrontar

Voz 5 03:54 te ves que eso es alucinante me gusta que que aquí de día que no es tanto en los pisa anglosajón que conozco hay un ritmo de la vida que tiene ni idea de aquella época es porque de minas a que muchos bancos están es que es comida del país de alimentos de aquí

Voz 0187 04:13 nacionales

Voz 5 04:15 o que que tú que has para hasta este momento en al año cuando llega cuando tocas un momento especial para que tu pues aprovecha me gusta esto que que no todos los días son son los mismos que no todas las temporadas son los mismos que a veces a que exploraba por un buen momento para especia la buena comida de momento

Voz 0187 04:35 pero bien sobre lo que te digo sí sí te entiendo perfectamente yo también apoyo por los alimentos de temporada calle tú eres mamá

Voz 0394 04:41 de dos niños que ellos

Voz 0187 04:44 les gusta la comida que comemos aquí o siguen prefiriendo comer más comida japonesa que que era ellos yo creo que les gusta

Voz 7 04:50 las dos cosas a esto es como si el efecto a su sí sí sí hay hay aquí si también les también bien

Voz 0187 04:58 hasta entonces ya molesta hacer las dos cosas au o en casa seguís

Voz 7 05:01 en japonés a mí a japonés si hago arroz Branco sin sin sal ni señor buenísima hace que nada malo a ahorros que traigo de Cáceres padres en Japón sí hizo padece Miso muchas veces y que alimento es el que más te llamó la atención porque el otro día cuando hablamos Mendia se me ha dado el visto de bueno de pimentón aquí vive aquí que no conocía si ideó en muchísimo en todos en carne pescado no no sí

Voz 0187 05:29 si te gusta el sabor en principio no ya me he acostumbrado a todo lo que me costó muchísimo pero ahora sí pudo tumor ir tú trabajas junto con enmarcando Martín yo cuando fuimos a entrevistar la hace yo creo que fue la temporada pasada la anterior no es preparar un desayuno Japón

Voz 7 05:45 ves ya era tenía soja fermentado ya tenían ya no sé cómo podéis desayuno

Voz 0187 05:50 si seguimos teniendo se vende

Voz 7 05:53 bueno se sobre las mañanas de pequeñas obras no ahora hallando pero sí Japón siempre he basado también en más cosas

Voz 0394 06:02 la que fue lo que más me llamó la atención cuando llega hasta aquí

Voz 0187 06:05 de nuestra comida bueno en principio que a mí

Voz 0394 06:07 me gusta comer de todo entonces doy fe del Feder yo también pero sí entonces en ese aspecto fue bastante fácil para mí pero sí es cierto que me llamó alguna manera llamó mucho la atención el hecho de que como hay siempre con pan todo con pan nosotros por ejemplo el pan para el desayuno simplemente simplemente para el desayuno entonces aquí es como que si no tenéis pan es como que falta algo o no algo que están cotidiano y tan normal aquí pues para mí es una cosa que no que no lo necesito al día de hoy no lo necesito todavía

Voz 0187 06:40 no te parece que se haya puesto porque es verdad que cada vez está más de moda la comida peruana aquí cada vez se hace más ceviche lo hacemos aquí como el de allí nos hemos inventado otra cosa diferente

Voz 0394 06:51 bueno hay lugares aquí que son muy muy buenos donde realmente vas y es como si estuviese es comiendo en Perú osea que sí que que es muy muy muy parecido tu plato favorito de

Voz 0187 07:02 nuestra gastronomía aquí

Voz 0394 07:04 me gusta mucho la paella pero por un motivo porque nosotros en en Perú pues comemos mucho a Rosa clave es es nuestro es el básico de nuestro día a día entonces es algo que a mi me gusta mucho aparte de que tenemos un plato muy similar sólo que con otro nombre claro

Voz 0187 07:20 el como se llama en es este

Voz 0394 07:23 Juan marisco también necesita apoyo muy rico no sí sí que aquí por ejemplo es es muy fácil encontrar comida peruana en la que esto de del pollo que es muy parecido también al pollo asado sólo que claro tiene algunas diferencias y tal pero sí el pollo infalible también nuestra dieta alguna alguna especia que tú

Voz 0187 07:43 milicias para con fina de la cocina peruana que aquí te cueste en contra

Voz 0394 07:46 tras aquí mira especias no encontrado o sea que cuando yo hago comida peruana me cuestan poquito darle ese toque para que realmente para que realmente sea verano que lo intento irme sale bastante bien pero me falta ese toquecito que es que nosotros condenamos con muchas especias entonces incluido lo Sagi estaba eso aquí es es bastante complicado

Voz 0187 08:09 Conrad que lo puedes encontrar estos enlaces

Voz 0394 08:11 dados y tal pero no es lo mismo no es igual igual

Voz 0187 08:15 bueno hablamos con Jorge Jorge lleva viviendo aquí cuántos años ya

Voz 3 08:18 llegué en el dos mil diecisiete años diecisiete cuatro de octubre del dos mil ahí marcadores no tengo marca Francisco Gordo a veces hasta el acento Aisha me devuelves de México a tienes más hace años estuve cobrando mexicanos mostrándoles un poquito la ciudad

Voz 4 08:35 a ver si me sale alguien la salgan Way

Voz 0187 08:38 cuál es tu plato favorito de nuestra

Voz 4 08:40 yo sí hay hay me encanta comer tú lo sabes que además me has puesto a dieta alguna vez con buen con buenos resultados eh tengo que luego yo me decía el otro camino pero me gusta casi toda la comunidad española pero mi favorito y favorito en salmorejo

Voz 0187 08:57 el salmo

Voz 4 09:00 con su jamón Sito Alonso huevo rubro avances también le gusta venga

Voz 3 09:05 diciendo que le encanta sí sí yo creo que es lo que más eh

Voz 4 09:07 lo que menos lo que menos me vais a matar pero es que no me no me Usanos boquerones

Voz 0187 09:13 los boquerones me gusta

Voz 4 09:15 les tengo una manía

Voz 3 09:17 es que cuando me los ponen ahí de tapa es que me arruinan encima tapa cierto es que ahora ya no la ponen tanto desde hace diecisiete años y que te ponían pita y todo este tiempo

Voz 4 09:28 no

Voz 0187 09:29 realmente la comida mexicana que que comemos aquí no porque la gente le pregunta escondía mexicana que te dice Nacho con guacamole que no son es que son topos Toto pues conga mole o bueno no las típicas Se sincronizadas y tal

Voz 4 09:43 esto esto es como como cualquier comunidad internacional no es igual no es igual no hay hay algunos sitios donde sí se aproxima mucho no este yo cuando llegué hace diecisiete años había un restaurante no sea un existe ahí no voy a decir el nombre pero no hacer publicidad pero donde yo iba a darme un buen banquete mexicano cada tanto en tanto que me que tenía ahí la morriña de México no está este sitio está ahí por por por ópera bastante caro entonces es una aquí encuentras cosas buenas pero siempre es adaptadas al gusto local entonces por ejemplo yo echó mucho en falta un sabor que a mí en México que a mí me lleva mucho que es el cilantro Un final pero me encanta

Voz 0187 10:25 entonces es que lo decía o lo amas sólo días

Voz 4 10:28 los intereses mucha gente aquí lo odia

Voz 3 10:30 me encanta

Voz 4 10:34 además es que yo no me imagino por ejemplo guacamole

Voz 0187 10:38 sí pero a veces es pasáis un poco dentro de poquito

Voz 4 10:41 está bien pero demasiado cilantro en pues si también es cierto a veces te paso es un poco en el ajo

Voz 3 10:46 muy bien

Voz 4 10:49 pero pero ese tipo de cosas son las que menos picante picante en tonterías

Voz 0187 10:58 bueno es que yo he visto en México hasta los típicos como queso de para San Luis con picante

Voz 4 11:04 la concejala Peña verdad metido

Voz 3 11:07 por ejemplo cuando viene de familia enviar lo único

Voz 4 11:10 espió y abre es cierto que encuentra ya muchas cosas no es como antes pero lo único que les pido son los los las golosinas estas picante

Voz 0187 11:18 golosinas todo lo dulce es nuestro

Voz 4 11:21 antes que mal nosotros detalla marinado dulce picante Aíto este tipo de lo que les pido porque me encanta Tina tendría existen Donatella ya es buenísimo para la tensión arterial picante sal ahí todo a tope

Voz 0187 11:35 bueno os propongo que hagamos un ejercicio un bueno un material dan el arroz no que todos comemos arroz y que forma parte muy importante de cata cultura de todas las culturas como la cocina es vosotros para que veamos un poco las diferencias a través de la rojos parece muy queréis empezamos por Cayo que ya es como no como que siempre asociamos el arroz a a la comida japonesa por ejemplo el arroz del su si un poco de azúcar azúcar vinagre y sal ahí tenemos un unas oposiciones pero después de cocer arroz osea primero lo conocéis sólo con la voz sólo con agua y luego el añadir un poco de Chrome para que para que tenga esa textura no para poder hacer bien sí porque no está carente jarros de que no esté junto y qué tipo de vinagre utiliza Isaí de de yerros de arroz también fijaros que diferencia

Voz 5 12:24 bueno ver a hablar Olot pensaba cantar destina donde la la el plato nacional hace llámenme a club a quizás accede con con el arroz ya ha con coliflor Fito Cabrales eso pone coliflor El Cabanyal fondo lo ya con la voz de encima el luego la la la la la presente a la vez

Voz 3 12:48 el club a ahora ves

Voz 5 12:50 la Liga Árabe de la de plato principal es a veces medio llevaron así se comer ocho empates tiene que es muy cómodo y un espíritu Price Double esto es duda comer carne picada con almendras algo con tanto en está muy verde

Voz 0187 13:11 con como haciendo distintas capas no la verdad que buena y vosotros instala que nos decían que el arroz forma parte de tu cultura hay mucho al arroz como lo utiliza Saiz

Voz 0394 13:22 bueno nosotros básicamente siempre es arroz blanco

Voz 0187 13:25 sé el arroz cocido con un poquito de ajo eh

Voz 0394 13:28 al no y luego pues es lo principal para cada plato sea en cada plato siempre encontrará Ross con algo o no por ejemplo arroz con carne pescado inclusive las lentejas por ejemplo yo estaba acostumbrado siempre a comer arroz con leche

Voz 0187 13:41 bueno tú sabes que aquí nosotros somos muy fan de las lentejas con arroz porque cuando tú juntas un férrea cereal con una legumbre consigues todos los aminoácidos que que tu cuerpo no puede fabricar tienes ahí los veinte aminoácidos esenciales dando por eso lo hacían nuestras abuelas ya cima añade es un chorrito de vinagre ahí así que consigues que este hierro no hemos que no se pueda absorber se reduzca hierro hemo hoy pueda ser absorbidos o sea que fijaros lo que hacían nuestras abuelas en la cocina haciendo de estas lentejas con arroz y echándole un poquito de de vinagre

Voz 0394 14:12 pues sí pues nosotros imagínate yo sin saberlo Navas lo poco bien no pues eso entonces es es como básico y luego pues hay otras mil formas de arroz por ejemplo cómo hablaba hace poquito Jorge lo del sí Landry no nosotros tenemos un plato típico qué es el arroz con pollo que es a base de la Ross se cocina con sin sin antro como les decía que regulado el licuado se mezcla con el arroz al final de sale el arroz totalmente verde porque toma el color del siglo dentro seguramente al que no les guste el cilantro pues este plato elevado para mí de los favoritos este es un poco como entonces como como la

Voz 0187 14:54 la japonesa no que el el arroz siempre está casi casi siempre está ahí presentes no sé cómo se llama el plató este que que tenéis en el menú en en Cannes será así puede ser si era su gira si lo hace con pescado crudo y me encanta es un plato que tiene una base de arroz sea de sushi y luego encima tiene colocado pescado crudo no se lleva un poquito de

Voz 7 15:15 algunos germinado es también otros podemos llevar por favor alfalfa un poquito de came es algo así un poco de algas y iba a Javi

Voz 0187 15:24 va a salir falto es un plato buenísimo sí un poco no que lo utilizan ahí para mezclar las dos cosas y vosotros Jorge qué hacéis

Voz 4 15:30 pues en México la la verdad es que en la voz siempre está pero no está como nunca como plato principal no siempre como acompañó siempre es guarnición siempre es la guarnición de la carne de tal sal plato típico así de casa no de no de restaurantes sino de casa es que llegaba del colegio la la madre tenía preparado ahí pues algo de carne los frijoles que no podían faltar a pero todo en el mismo plato no como no como aquí que primero segundo no todos en el mismo plato todo acompañado además ahí vas empujando en la carne con el arroz va mezclando te lo comes no entonces pero el arroz se prepara con con muchas cosas no suelen prepara con o con Raja de Chile ya es que ahí tenemos poblando este que lo lo lo que haya seis temas que es quemarlo y lo lo lo pelas lo lo dejasen Raja así lo puedes le puedes poner de Chile al al arroz con granos de de lotes de maíz con con un montón de cosas con con puré de tomate entonces es un poco como Le llaman ahí en el norte de México arroz Colorado mi pueblo es bueno a mi ciudad que decir Mexicali que es mucha inmigración china pero muchísimo muchísimo hay mucho chinas en el Mexicali que llegaron dicen ahí de todas las obras del ferrocarril del sur de California llegarán hay una entonces una de las la la la comunidad china es típica ahí pero adaptada lo Mexicano entonces hacer Narro chinos una nueva

Voz 3 16:54 Temas de cosas

Voz 4 16:57 gitana le pone nadie es un poco como la paella que es lo que haces un poquito de chorizo o sea ya hacen hay una mezcla más digamos una fusiona eh

Voz 0187 17:08 bueno no sé si a vosotros también os llamó la atención el olor de nuestra comida como lían hay gente que decía que España olía a ajo no

Voz 3 17:21 esto ya no quería decirle al entender que no pero yo España

Voz 0187 17:28 incluso los horarios que tenemos no que parecen eso Soraya

Voz 3 17:30 voy debo dar a las diez alucinar la primera boda que os aquí sabes que la botes para comer Méjico lo que lo más importante en la boda es la música el alcohol

Voz 4 17:46 como decimos querer chupar y bailar beber y bailar y tal y aquí es que es de primera estás de aperitivos y resulta que te pasan a cenar con tiempo disco la carne el sorbete de limón la cremà no soy quién se puede poner a bailar con eso sí terminadas como lo Vito a mí me sorprendió muchísimo y además la primera fue gallega

Voz 3 18:08 no volvía

Voz 4 18:10 el fin de semana contra Esquilo

Voz 3 18:13 está duerme claro yo

Voz 0394 18:16 por ejemplo que como ya te ha comentado a mi me gusta comer de todo yo creo que me iría a cualquier parte del mundo y hilo común como de todo la verdad pero lo que sí es que no puedo por nada El Mundo es la sopa que tenéis está una sopa fría

Voz 8 18:29 día de tomate hay unas Juan Juncal esos eso Pacho es que en ningún caso es así es pero te puedo yo lo he intentado pero es que espero es vieron o el que se toma con cuchara el de con él

Voz 0187 18:48 el bebido ya han lo intenta el de garantizar lejos que aquí que evidencia de San declarado súper fan

Voz 5 18:54 los dos pero decía que el puesto Provenzano eh

Voz 0187 18:58 ya te Kevin qué fue lo que más te te llamó la atención

Voz 3 19:01 algo así algo que provocaban poco

Voz 6 19:06 sí ha anunciado

Voz 5 19:08 el que me llegaron al entender que como un buen madrileño ya

Voz 3 19:14 oye cualquiera te voy a ver qué vas a decir de cocina no lo pillo no hay nada que el madrileño

Voz 0187 19:31 pero bueno tiene de todo no tiene el pollo tiene carne tiene garbanzos luego es verdad que hay muchas maneras distintas de comer la entente que primero tome las van a lo mejor es que no has comido un cocido madrileño rico rico invitará a comer muy bien

Voz 3 19:51 también también además también

Voz 7 19:53 en Japón se come ese usas hojas sobre todo si en salsa de soja lo que comisteis inventado un plato no me gusta me quitó fui también deshoja somos pero no tenemos en pro así como el Bada garbanzo Hinault come así un proyecto lleno de judías

Voz 0187 20:13 ya has comido alguna vez un plato grabada sí

Voz 7 20:15 pero no

Voz 0187 20:18 no no si yo también lleva pimentón no y además también con el chorizo el hombre es un plato bueno muchísimas gracias a todos por venir hacía un placer os invitar un día a comer a todos

Voz 3 20:34 el programa a lo que sea no que se ha hecho