El agua sí sabe, ¡y hasta se cata!

Voz 4 00:19 tendencia curiosa hay diferentes pues hoy Ángela quiero hablar del agua del agua del agua de cómo sabe el agua que es en realidad lo más interesante pero si el agua es no sé qué me vas a contar del agua pues no está súper equivocada estado investigando resulta que hay aguas de todo tipo no sólo el agua que tú te imaginas ya del grifo del crédito que compras en el súper mineral normal no ven mine realización alta de minerales fijación baja bicarbonato Nada Surf atada califica sódico en función de los índices que tengan de cada elemento son muy diferentes y también cambia mucho su sabor su aroma en función del terreno del que proceden saque y una variedad de aguas que flipa con tanta diferencia entre unas aguas y otras que existen hasta catas de agua que es de lo que te quiero hablar como las de vino y las DC exactamente igual me he puesto en contacto con quienes organizan catas de agua que me han explicado un poco en qué consiste esto de diferenciar esos matices no que tienen unas aguas y que no tienen otras o viceversa y eso es lo que me han contado

Voz 6 01:28 muy lejos queda ya para algunos aquella definición que todos aprendimos en el colegio y que decía eso de el agua es una sustancia sin color sin sabor y sin olor nada que ver con la realidad el agua tiene muchas propiedades que además sí han oído bien como el vino el aceite se tratara los más entendidos participan en catas para evaluar cada tipo de este líquido esencial la principal diferencia pues la evidente la ausencia de alcohol a partir de ahí todos son matices y apreciaciones que tienen que ver con los minerales que el agua en cuestión haya arrastrado a su paso en función de la presencia o ausencia de ellos el agua puede ser

Voz 7 02:02 es natural agua potable disparada ya cual es ganancia común de todas las aguas digamos que es el agua mineral natural para Qatar un agua podamos saber que es un agua Titín desarticuló en suspensión Chichihuahua brillante es un agua clara transparente líquida aguas ustedes aguas más gruesa un final de boca amargo todo eso es en una cata de aguas

Voz 6 02:27 Nos lo cuenta el experto sumiller Faustino Muñoz autor también del libro aguas del mundo aunque parezca increíble para Muñoz los matices de sabor y olor que diferencia en unas aguas de otras pueden ser percibidas por todos sólo hace falta una cualidad la atención

Voz 7 02:41 el gran inconveniente que tiene el agua es que como siempre lo hemos pensado que el agua era incoloro insípido delitos cuando la tomamos no archivamos nos tomamos esta Kitano quitarnos las eh nada más virtual la prueba de que en adelante e cuando vaya probando instantes tipos de agua de diferentes marcas de te quedan divida iba ante Verdasco cuando pase un tiempo sabrá distinguir unas de otras

Voz 6 03:02 la Escuela Española de cata lleva cinco años organizando catas de agua y subdirectora Carmen Garrote asegura que el interés por el agua sus cualidades sigue creciendo año tras año

Voz 8 03:11 tanto a nivel profesional de los bienes que se forman como los médicos también la hacen persiste se está mentalizando aguas donde para vivir

Voz 6 03:21 es que no podemos olvidar que ante todo el agua a una fuente de salud apreciar estas diferencias o al menos leer con atención la composición puede y debe jugar a nuestro favor

Voz 8 03:30 a un agua mineral para alguien que no rima con la no porque son una sodio por lo cual lo que no me gusta buscar nunca con agua con gas por ejemplo tenido negativo para saber no

Voz 6 03:40 pero también el agua se ha convertido en un producto de lujo tanto que los precios llegan a ser desorbitados

Voz 7 03:46 es de cincuenta céntimos hasta ochenta noventa cien y trescientos euros

Voz 6 03:53 eso sí el precio no tiene porqué estar ligado a la calidad un agua cara en esto coinciden todos los expertos puede sin problema tener las mismas cualidades y composición que otra que esté al alcance de todos los bolsillos vamos puro marketing

Voz 8 04:05 estás dispuesta a pagar ochenta euros una botella de agua que tiene usted adecuados para la suya cada bolsillos Un mundo

Voz 6 04:13 mientras practican en esto de la Cathay por si quieren ir afinando su gusto saben cuál es la temperatura ideal para tomar el agua apunten apunten

Voz 7 04:20 aguas con gas pues vamos a tomar la temperatura como si tu que estuviéramos tomando cava o vino blanco entre seis y ocho degradados el mineral natural como un vino tinto que dieciséis dieciocho grados también depende en la época de de todo el año

Voz 9 04:38 las te puede venir

Voz 3 04:45 pues la verdad es que nunca pensé que pudiera haber tantos matices en algo tangible como el agua

Voz 4 04:50 sí además ya sabes que en los restaurantes cada vez son más conscientes de todo esto y claro el agua al final es un valor añadido así que ahora hay muchos restaurantes por lo pronto no parece que esté muy generalizado son los que bueno pues aún poco más exclusivos como más y gourmet no pero muchos ofrecen una carta de agua y a veces te recomiendan unas u otras en función de lo que vaya a comer y lo que vayas a comer

Voz 3 05:12 bueno me parece una buena idea no para gente que no bebe como tú