En qué consiste una cura de silencio

para terminar el programa Nos gusta alternar el deporte la psicóloga

Voz 0187 00:26 día la gastronomía y nos faltaba pues una última pieza Nos faltaba la literatura y el cine ID eso se va a encargar la periodista Fátima Mahmud Ángela qué ganas tenía de que estuvieras aquí ha estado detrás de ti ahí a pico pala hasta que me dijeras que si me apetecía muchísimo que estuvieras muchas gracias bueno esta sanción la hemos llamado la vida de otros porque cuéntanos un poco

Voz 3 00:51 yo creo que la vida de otros porque es un lugar donde poder mirar no no tanto en la literatura como como en el cine osea a fijarnos en las prensa en las experiencias de otros para para tomarlas como referencia en nuestra propia vida

Voz 0187 01:07 hoy creo que quiero hablar Neos del ruido del silencio no haber cuéntanos saber de qué quieres hablar hoy para hacer tu primer día

Voz 3 01:14 bueno realmente quiero hablarle de un libro estupendo y maravilloso que leído que la magia el silencio de Cannes que yo Turner es una monja budista zen que ella apuesta por la espiritualidad moderna en qué consiste esta espiritualidad moderna pues simplemente no da pequeños ejercicios prácticos para pararnos en EE de Mara moders ruido de de vida ajetreada tres de falta de tiempo pararnos idealmente escucharnos a nosotras o a todo bueno cada uno Asimismo poder recuperar ese silencio se silencio para para estar bien para estar serenos para estar tranquilo

Voz 0187 01:51 esa sería hacer una cura de silencio no

Voz 3 01:54 sí en parte si tú crees que todos

Voz 0187 01:56 mundo estaría preparado para hacer un acuerdo de silencio

Voz 3 01:58 bueno yo personalmente no pero pero yo creo que que es interesante y tomar como referencia esta cura de silencio que ya proponen el libro e intentar hacerlo porque creo que nos puede venir muy bien nos puede venir muy bien para para pararnos

Voz 0187 02:15 no pero yo me acuerdo cuando tú me contabas el tema me decías Ángela vale con con unas horas vale con medio día vales a tampoco nos tenemos que plantear irnos una semana hay que estaría genial no pero no tiene que ser algo así podemos empezar con cositas pequeñas no y a ver qué pasa si yo creo que lo interesante

Voz 3 02:32 cada uno lo adapta a su propia vida no pues si eres madre familia con chiquillo pues a lo mejor es simplemente una hora no sea mandar a tu pareja con los hijos al cine y decir a estas horas me dedico a mí a estar en silencio si puede tener más tiempo hundía un fin de semana pues estupendo se adapta a lo que cada uno tenga

Voz 0187 02:54 igual son los pasos que hay que seguir para hacer esta cura decir

Voz 3 02:57 a ver si no nos da algunas recomendaciones para prepararnos para para esta cura de silencio porque no es tan sencillo entonces ella adentrarnos dice hay que superar la culpabilidad o sea ya de entrada a pensar que vamos a hacer una cura de silencio ya empezamos ahí pues voy a abandonaba mis amigos a mi familia a mis hijos ya empezamos

Voz 0187 03:18 que a lo mejor ellos están encantados también que habría que hablar con ellos también

Voz 3 03:24 luego también no nos invita a que no vayamos al mercado que compremos comida rica verdura fruta todo aquello que nos apetezca para prepararnos comidas ricas y suculentas porque se trata de cuidar no Save the es es osea de de cuidarnos ese día a esas horas ya que realmente a la hora de estar en silencio eso baja mucho la energía de esta manera ella dice que también no temo pues

Voz 0187 03:51 sí sí claro pero no vale ponerte delante no vale sentarte

Voz 3 03:54 pues una reina de lado no eso no no no entraría dentro ella apostaba por comida sana saludable rica

Voz 0187 04:01 anda que diga yo lo del helado tiene delito que estoy seguro que mucha gente lo está pensando qué más tenemos que

Voz 3 04:07 bueno también nos invita que toda esa lectura que tenemos aparcada que nunca tenemos tiempo pues que pongamos todos esos libros a mano no porque puede ser un momento para recuperar todos aquellos temas que que teníamos aparte creado en libros y que nunca hay que bueno y te siempre lo dejamos en la mesilla Inuncat retomamos esa lectura pues es el momento no de

Voz 0187 04:29 de de hacerlo sea leerse puede pero no se puede ver la tele per se puede pero

Voz 3 04:34 no sé si la radio no no no pues que no lo

Voz 0187 04:36 el sábado entonces que lo haga pero que la semana que no tienen que escuchar más cosas

Voz 3 04:41 bueno también te dice que de alguna manera Marqués los límites en tu entorno porque cuando cuenta es grupo de amigos aquí Illes comer

Voz 4 04:50 antes que va a ser una cura de silencio a tu propia familia pagan pesar la risa la va a

Voz 3 04:56 es decir si si siguen mucho silencio entonces

Voz 4 04:58 eh tú ahí tienes que estar segura de ti misma de lo que quiere has

Voz 3 05:01 ser bueno y tener claro que lo que piensen los demás lo piensan los demás pero que no eso no te no te afecte

Voz 0187 05:08 me imagino que nada de móvil nada de teléfono fijo nada de ordenador nada de tablet

Voz 3 05:13 hay que desconectarse hay que poner el off apagar el móvil el teléfono fijo el ordenador la tablet absolutamente todo osea un apagón digital en toda regla bueno

Voz 0187 05:23 que ahora es verdad que cada vez estamos más enganchados a todo este tipo de cosas no estamos conectados todo el rato oí

Voz 3 05:28 Clemente esto sea lo más difícil y también ella te dice que si eres muy activo en redes sociales que lo que debes hacer es poner un mensajito las redes sociales y decir estoy en cura de silencio durante un día o tales hora para que todo el mundo sepa que vas a estar desconectada la repetían

Voz 0187 05:47 no no puede desaparecer así como así de la noche a la mañana

Voz 3 05:50 bueno podría no podría sería pero no enseguida a todo el mundo va a llamar a la policía o a pensar que te ha pasado algo mejor avisar avisar a tus amigos avisar a tu familiares sobre todo aquellas personas que sabes que enseguida se van a preocupar de esa manera tú puedes estar haciendo la cura de silencio tranquila

Voz 0187 06:09 y qué beneficios tiene hacer esta cura de silenciosa de repente tú te pones a hacer esta cura de silencio y qué puedes hacer por ejemplo mirar por la ventana no se me ocurre que más se te ocurriría a que podríamos hacer o que recomienda a ella qué podemos hacer en esa

Voz 3 06:21 para decirle a ver ella recomienda que una de las cosas que puedes hacer es efectivamente como tú bien dicho mirar por la ventana Si vives en Unnim en un en un piso interior pues mira no La Ventana va a ser que no pero si tienes la suerte de vivir en un en un piso exterior y puedes mirar incluso la naturaleza o la gente pasar

Voz 0187 06:41 que te dediques a observar no es poco La ventana indiscreta de pozos de repente descubres a los vecinos de ahí no sé si buenos días desde eso no puedes vale vale vale luego también te invita a comer en silencio porque no

Voz 3 06:56 al mente comes a todo correr comer con o come con amigo pero comer en silencio contigo misma saboreando todos los alimentos masticando bien también otra de las cosas que que que nos propone ellas que salgamos a dar un paseo pero en un paseo que el balón encontrarte con nadie

Voz 5 07:13 treinta visitará a la gente con cuidado porque no puede hablar que un cartel de estoy estoy silencia no me ha dado de lleno pero

Voz 3 07:22 pero sí a lo mejor salir a pasear y de repente fijarse en todo aquello que nunca te había fijado o no en el entorno la naturaleza incluso fijar tenga aquellas personas que que pasan corriendo que están estresados no y disfrutar de como tú puedes perder el tiempo no y el resto del mundo está como estabas tú

Voz 0187 07:39 hace un rato ahora no llega en el libro cuenta qué es lo que pasa cuando alguien empieza a ser una cura de silencios la de repente Levin ideas la cabeza o aumenta la creatividad ella cuenta esa también en el libro

Voz 3 07:50 sí ella bueno ella ya de entrada te dice que esto no va a ser fácil que es es difícil pero realmente los beneficios lo vas a notar a largo plazo osea no lo va a notar en ese momento sino luego recordar ya es ese momento que tuviste de silencio y te vendrá a la cabeza muchas ideas que te vinieron por eso ya te dice que apuntes absolutamente todo osea que escribas que escribas todo lo que te vienen a la cabeza aunque piensa es que sea una idea peregrina que luego le encontrara sentido todo ello invita a que medite a que cantes a que baile o cine que hagan un sin fin

Voz 0187 08:24 hasta ahora fue probablemente nunca tenga tiempo para sí claro pues habrá que probarlo tú te atreves aprobarlo yo sí

Voz 5 08:31 cuando ya no pero me atrevo a aprobar

Voz 0187 08:37 venga yo me apunto contigo no que verdad pero cada una en un sitio porque si no nosotros nos ponemos a arrancar innovar nada Fátima gracias por estar hoy con nosotras te esperamos dentro de unas semanas me ha encantado

Voz 3 08:49 muchas gracias

