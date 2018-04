La enfermedad de Frankenstein

Voz 1995 00:00 once y treinta y cinco minutos una hora menos en Canarias los méritos de Xosé Castro como terroristas tan sobradamente acreditados Él es el hombre que proclama que programó el auto corrector de tu móvil es el tipo que hace todas las encuestas electorales Él enseñó tirar penaltis a Sergio Ramos y últimamente añadido un nuevo cargo a su currículum es el web máster

Voz 1786 00:22 todo euros es que los distribuye aquí está que dice que con toda probabilidad no tengan José Castro

Voz 1995 00:31 no se preocupen nosotros incluso tenemos dudas sabemos que salen varios temas de televisión pero no podíamos decirles cuál es porque lo ocurre exactamente lo mismo que el logotipo Alcanadre siempre ponen hay un escrita para que no moleste es como ese grifo que gotee sabes que está ahí pero sólo por lo molesto que resulta

Voz 1786 00:50 Xosé Castro a pesar de todo eso bienvenido a su no dando patadas al aire entrado dando patadas al aire varilla o kick boxing tengo que practicar mi flexibilidad

Voz 1786 01:05 es una pregunta que este funcionario belga a usted a qué ha venido pues casi ahora mismo a reivindicar el terrorismo

ya saben ustedes empieza a recordarles que si quieren no haya obligación ninguna pueden compartir con nosotros sus audio sus imágenes sus errores pueden contarnos los en el seis nueve nueve treinta XI XXII que es el Whatsapp también a través nuestro correo electrónico Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com Si ya dan el paso Villapalos ahora mismo de forma vas ahora voluntaria eh llamándonos a nueve cero dos catorce sesenta sesenta y quieren contar y compartir con el mundo su terrorismo

Voz 1786 02:01 por eso a la gente fresca agradecida oiga gracias además a algún error IMO alguna cosa no vivimos de los errores pero ante nosotros seamos un error yo sería un error para dicho mi madre siempre me lo dijo siempre me lo decía tú eres un error bueno vamos a comenzar que bueno

Voz 1871 02:22 pues mira hoy empezamos tengo tantas cosas digo contaron terrorismo mío pero tenemos tantas cosas que casi vamos a dar paso a los oyentes tenemos un audio de Whatsapp que podemos escuchar hola soy May de Valladolid

Voz 4 02:33 un domingo necesite una farmacia de guardia y fui a buscarla con mi hermana y me iba contando que el sábado por la noche habían estado cenando fuera Iker una parejita que ella sí tenía que tomar una pastilla hay la pastilla era muy grande y que no la podía tragar hice a mi hermana bueno la pobre imposible por más que lo intentaba es que no podía es que no podía llegamos a la farmacia y estaba la chica está la farmacia delante de nosotros

Voz 5 02:59 le dije el farmacéutico

Voz 4 03:01 oye me han me puedes dar otra cosa que sea más pequeño con el mismo componen crítico crisis incapaz de tragar lo es muy grande no puedo tragar lo dice el farmacéutico esto no se trabaja son óvulos vaginales

Voz 6 03:13 nosotros por subir explicarlo estoy pero escaso

Voz 7 03:19 qué manía tiene latente un momento muy muy incómodo

Voz 1871 03:23 pero esto es como la famosa anécdota real que a mí me han contado un par de médicos de gente que se ponen opositores en quitarlo del envase

Voz 1786 03:30 dice por favor dame no no está bien que se lo cuente sí sí sí

Voz 1871 03:36 sí bueno es inquietante la administración de fármacos en este país bueno esto está visto en Twitter un Lula May arroba Señora de rojo dice los alumnos de mi amiga se supone que es profesora le han mandado las redacciones por foto le edicte Le Mans

Voz 6 03:53 las reacciones por foto eso ya es un dato dice ojo hablamos que puedas leerlas han conjugado ojalá

Voz 1871 04:02 a ambos que puedas leer es dificilísimo decir

Voz 1786 04:05 debería ser que no hablamos

Voz 1871 04:08 pero pero a mí inventado un nuevo verbo esto es millennials luego dicen que no son creativos ojalá ojalá en fin Sescam Wert al alias arroba Boiro Nate también es profesora nos cuenta la mejor anécdota de mi vida dice alumno uno le dice profe Collar más bonito llevas dice ella es un rosario budista dice otra hostia profe no me jodas qué haces Bud

Voz 1786 04:30 claro claro

Voz 1871 04:32 vista

Voz 1786 04:34 Jordi pues ya está lo mismo no nos dejan de sorprender los alumbrados miedo bueno más

Voz 1871 04:39 en otras en Twitter también arroba este es dice la abuela de una amiga le dijo tu prima se ha comprado un traje de pleno empleo

Voz 1786 04:46 el pleno empleo empleo para bucear

Voz 1606 04:50 tras del frío el pleno empleo

Voz 1786 04:53 es un material magníficas y sin hoy ahora mismo en España no hay has trajes porque estamos con un tú te vas o te vas a hacer

Voz 1871 04:59 SUR con el traje de pleno empleo Illano ya sabes ya sabes currando neopreno muy complicado otra de Twitter arroba Paz José Carlos dice en la puerta de un colegio o yo esta conversación dice está mejor Pablo de la bronquitis hice lo lo voy a leer cómo lo pone dice la vemos tenía que llevar la urgencia para que le dieran el girasol S

Voz 1786 05:20 el gira sea girasoles el aerosol

Voz 1871 05:25 bueno a arroba calan Burt tras los envía el tuit de arroba Javier Armentia que nos pone nada menos que un titular del diario Pamplona actual donde dice una investigadora Navarra identifica con radiación ultravioleta las variedades de patata más carne

Voz 1606 05:42 sí acción me diga ahora van parando con una pistola de rayos a las

Voz 1786 05:51 venga hombre llena lo que hay

Voz 1606 05:54 están de vuestra variedad patatas hay disparando

Voz 1786 05:57 la buena hay que tener cuidado sobre todo área que también tiene una envía te mete que te tienes que tener mucho cuidado mucho cuidado sacar unas ampollas están hoy por la noche

Voz 1871 06:13 bueno Javi mayo Nos envía un tuit de arroba a lo misterio que dice el administrativo del gas un desastre el cartero un crack porque la carta llego esos mensajes cero es que es lo que vemos es que en Mairena del Aljarafe hay una avenida que se llama de Marie Curie los de la empresa del gas enviaron una carta a la avenida Marie Putin llegó hable para Report a para el cartero que hizo llegar a cargo de esa carta llegó la carta nueve cero dos que nunca hay Amado Mari Puri Mari Puri

me parece

Voz 1871 06:45 sí magnífico oye un saludo para el cartero de Mairena

Voz 1786 06:49 ahora bien

Voz 1871 06:49 es buenísima más bueno un terrorista apodado García porque no se quiere identificar dice que conoció a una chica una noche y la chica tenía que irse así que se intercambiaron los teléfonos y quedaron en hablar al día siguiente me manda un volcado de su conversación por él le escribe al día siguiente hola guapa qué tal dormirte lo dice ella a pierna suelta quién eres dice soy Alberto de Paz tal me diste tu móvil anoche pensé que había apuntado el mío y lo pone una carita la respuesta es pues va a ser la chica va a ser que la chica te vio feo porque te vió mi teléfono me llamo Joanne

Voz 1786 07:25 la gente ilusionada

Voz 8 07:32 eso Joanne podría haberse tomar alguna ilusión también para te da más un número interracial

Voz 1786 07:41 venga pero no no lo íbamos a lo personal se venga

Voz 1871 07:44 bueno María Requena se ofrece voluntario para mandarnos cada semana atención muchas gracias María error ismos históricos que costaron caros o que oye resultaron gracioso esta semana nos propone un terrorismo de hace pocos años cuando un empleado bancario alemán estaba haciendo una transferencia de sesenta y cuatro con dos euros a un pensionista se quedó dormido Se le quedó el dedo pasmados sobre el número dos le hizo una transferencia de doscientos veintidós mil doscientos veintidós doscientos veintidós millones con veintidós céntimos la anularon a tiempo pero también la anularon el contrato a él y a la supervisora eh

ver normal es un pequeño susto para el banco Vaticano normal

Voz 1871 08:21 bueno pues otra una terrorista dice esto es lo que me han dicho clientes míos dice es que el otro coche hizo un giro individuo conoces sufrir cuestionó que no está bien que es uno solo

Voz 1786 08:34 tal cual

Voz 1871 08:34 no gire elegir individuo luego dice tengo esta me encanta tengo ganas de irme a una playa

Voz 1786 08:40 afrodisíaco Roy esa playa yo he estado en las a estas eh

Voz 1 08:44 la periodista que se pero lo queremos detalle

Voz 1786 08:47 no bueno venga un detalle no que no que no sabes cómo de una playa de EFE no se tira va siguientes

Voz 1871 08:56 la otra terrorista dice la vecina de una amiga hablando de su nuera dijo una vez se piensa que tiene todas las enfermedades del mundo es una umbría taca taca

Voz 1786 09:06 sí hipocondríaco a una entonces un poco Umbría sí hombre si tú tienes problemas para las enfermedades se se más europeísta que pero problema con las palabras más que nunca la última hoy hacemos una pausa venga pues otro terrorista normanda una conversación de barra

Voz 1871 09:25 dar de dos amigas dice una tengo unos gatitos para regalar hice la otra son siameses noticia son hermanos Nono que de que marca hice como que de quemar bueno modelo o eso

por orden de Kim movernos palista Instagram en fin

Voz 1 09:52 hoy por hoy escuchando a Teresa que nos llama desde Valencia Teresa muy buenos días encantado de saludarte como como estás es lunes animo

Voz 0419 10:04 la semana bueno es que bueno alguno de mis hijos pequeños era muy iraquí tenía las cosas muy claras vale veía la cotas muy muy claras y una vez pregunta viene pregunta a mamá porque todas las cárceles están en Cataluña se llevó hombres en Valencia tampoco hay una ante sentido Notes nos después no consiguen Catalunya en más que en el resto de España no no lo sabía yo digo pero porque lo preguntas adoptó me dice mamá porque en todas las pedir los malos están siempre en Girona

Voz 1606 10:38 ah bueno

Voz 1871 10:47 el visionario tienes que saber que hay una etimología popular de de Girona que dice que que que China podría venir de la cárcel de ahí pero buenos

Voz 1786 10:57 ante estas origen pero que gracias a un visionario

Voz 0419 11:05 Astrit y como esta que ha tenido mucha siempre lo ha tenido son muy me me pregunta cosas que son evidentes para él cuando obtendrá razona verdaderamente y te das cuenta que es verdad lo que tiene

Voz 1 11:17 sí sí pues Teresa un beso muy grande y muchas gracias por llamarnos que tenga buena semana vaya todo muy bien Pilar de Pilar a ver entonces

Voz 1606 11:29 de Zaragoza vamos a ir al cómo estás bien y nosotros veo que esto es muy cante hombre ahí trama

Voz 1871 11:39 hay otra manera de estar por la mañana

Voz 1606 11:41 con lo que tenemos encima de la mejor manera de pasar

Voz 1786 11:44 pues mira adiós

Voz 9 11:46 el cuento nada yo os voy a contar unas cuantas anécdotas y yo estaba en en la consulta del médico ya hace años y entonces había dos señoras mayores ilegal a otra dice qué tal tu marido dice es una pues está con es todo es franquista está muy fastidiado muy fastidiado hice el trece pero qué es eso índice pues eso Xaki estén yo me estaba pareciéndose a me dice la joven la joven sabrosas digo dice oye dice que es digo a señoras yo no sé que es franquista es una película es un dice no eso que mueven mucho las manos y los pies digo a parques

Voz 1606 12:29 claro que tenemos

Voz 9 12:32 digo que es médico Migui pues recoge todas metas pues clave de personas mayores iba al médico y bueno el marido callado y ella es la que dirigían que esto hice bueno qué tal se encuentra humanice hijo estupendo dice de desde que le han puesto el pispás dices

Voz 1606 12:49 yo tengo claro

Voz 9 12:55 dice que eso es una es una señora mayor dice es que mi nieta es muy lista hay mucho lista mucho inteligente como habla la que nada se dice de eso dice mira

Voz 1606 13:06 aparte de la carrera hecho Late Late Tina que yo no sé si la doctora tras estaba

Voz 9 13:16 es un café cuando estaba pues estudiando vital ya había una cafetería que siempre allí iceberg que quieres café pero rápido que tengo que me estudia la hice dejarlo siento Pilar dice es que me han descalificado

Voz 1606 13:31 pero la cafetera

Voz 1786 13:38 eso gracias por llamarnos

Voz 1 13:41 el fin Mireia quiénes llamadas de Erandio Vizcaya Mireya muy buenos días

Voz 0419 13:46 hola buenos días buenos días que otros ya digo que también

Voz 1786 13:51 ahora que no están llamando tu mirada aguantar no sé cómo se puede estar

Voz 0419 13:56 a ver pues si esa unidad Manoli ha de ir con mi hija en una de estas pues le digo egos pasa me dijera que estamos pagando los cosas mutuamente pero indemnice pasada médico lamento digo cariño enterramiento o la cola bueno pues aún sigue diciendo con la mía

Voz 1871 14:19 cola hay pegamento es un neologismo magnífico

Voz 1 14:23 pero deberíais además se registraron sí

Voz 1786 14:26 cada punto como algo comercialmente tiene interés según mire ella muchísimas gracias a ella tiene esa comas pero ahí guardada pues si seremos unos cuantos Provence escribe Sandra malo desde Nueva York por un error de la maratón de donde el maratón exclusivamente

Voz 1871 14:44 banda muy terrorismo que encontró hace tiempo buscando documentación para una traducción porque estaba autora dice el departamento

Voz 1786 14:51 se encontró con que es lo que pienso y nosotros estamos como la espectador Charles si y entonces ya digo ahí básicos luego

Voz 1871 15:02 bueno se encontró básicamente con un ayuntamiento que tenía un departamento de Servicios Públicos dice que sigue trabajando día a día para transformar nuestro municipio como

Voz 1786 15:11 se llama El pueblo el y servicios públicos de Lillo

Voz 1 15:18 eso es

Voz 1786 15:21 yo soy muy agradecida otro realista dice

Voz 1871 15:27 eh esto va sobre polisémico o distintos significados de las palas tras hace quince años cuando viene de Ecuador a España a estudiar tuvimos un primer examen para el que yo no había estudiado mucho a en Libia mi compañero que copiaba dio un papelito lo que en España llamamos chuleta en mi país a eso le llamamos polla así que ya os podéis imaginar la cara de mi compañero cuando les susurra pasa me tu pues ya

Voz 1786 15:50 que te guste pero de la que es la religiosa e hojas chinas oye eso sí nos tenemos que despedir pero antes me gustaría saber por favor

Voz 1871 16:02 qué hemos aprendido hoy pues hoy amiguitos hemos aprendido un montón de cosas por ejemplo que si no tienes algo muy claro siempre te puedes ojalá que si te tiembla el pulso quizás lo que tengas es Frankenstein o que si eres el alcalde de Mairena Aljarafe por favor cambia el nombre de la avenida de María

Voz 7 16:20 Curie a no

yo sé Castro de verdad gracias gracias hasta la próxima será la próxima semana Josep sigan dándonos sus errores durante toda la semana al guasa o a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1786 16:36 se acabó el partido seis nueve nueve hay nueve nueve treinta once veintidós hay ponerla hasta terrorismo en Twitter