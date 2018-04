Leonard Cohen también se baila

Voz 1335 00:00 once y cincuenta minutos una hora menos en Canarias hoy se cumple un año del fallecimiento del depresivo no químico más potente del planeta

Voz 1 00:07 se van a dar las para ah ah

Voz 1335 00:23 el siete de noviembre del año pasado moría Leonard Cohen un genio cuya obra se caracteriza por la hondura de sus letras el ritmo pausado al sus canciones y la melancolía de su poesía desgarradora

Voz 2 00:33 eh

Voz 1 00:37 sí

Voz 1335 00:42 el canadiense ganó gracias a algunas de las mejores canciones de la historia de la música el título de padrino de la oscuridad de profeta del bajón pero no para todos hace aproximadamente un año nuestro ministro de Cultura Iñigo Méndez de Vigo despedía con estas sentidas palabras

Voz 3 00:59 me refiero al autor canadiense Leonard Cohen que falleció ayer medio Príncipe de Asturias de las Letras del año dos mil once con cuyas canciones hemos bailado por generaciones de españoles

Voz 1335 01:15 Leonard Cohen con cuyas canciones hemos bailado varias generaciones de españoles cuidado con la cadera Atón que no puede las redes sociales no perdonaron sin comentario del ministro al que miles de usuarios acusaran de desconocer por completo la obra del genio cannabis Un día más tarde el propio Méndez de Vigo añadía aún más leña al fuego asegurando esto

Voz 4 01:45 bailar bailar agarrado Bread porque era Hisusa porque

Voz 5 01:51 porque dudamos mucho y por tanto tenías mucho tiempo para mí

Voz 4 01:55 mira al agarrado yo me lo atacaba

Voz 1335 01:59 alguien dispuesto a que nos perdamos la experiencia de bailar por Leonard Cohen recibimos a Pablo González Batista muy buenos días

Voz 5 02:08 buenos días Toni muy buenas ya Tom aparentemente sido un vistazo superficial las canciones de Leonard Cohen son la banda sonora perfecta para la introspección para mirar a través de una ventana mientras fuera está lloviendo para observar cómo crece la hierba para hacer examen de conciencia mientras a lo mejor fantasea con la posibilidad de practicar de un harakiri incluso a lo mejor un día tonto la banda sonora perfecta para tomar Manhattan pero no para bailar eres más difícil que hacer la conga con un grandes éxitos de Leonard Cohen me dijeron una vez pero yo en cambio creo que Méndez de Vigo no se equivocaba busca casos equivoca alguna vez un ministro mira todos estaremos de acuerdo en que con con Cohen tenemos al menos la posibilidad de de bailar un buen vals

Voz 6 02:47 en juego

Voz 1335 02:50 la cadera tampoco peligra

Voz 5 02:52 pero técnicamente esto es un vals por lo tanto no es discutible que puede aislarse yo me comprometí ayer parecía buena idea a demostrar T que se podía bailar con Leonard Cohen insisto era mejor idea que parece mejor idea de lo que luego ha sido intentar encontrarlo el trabajo probablemente más arduo que me he enfrentado como periodista porque es que yo tuve tampoco existe otro que voy y demás buena bueno pues busque en Spotify canciones las listas de Allegra melodía despierta y sonríe por fin es viernes ahí no hay canciones de Leonard Cohen puse en Google Yeste es absolutamente cierto canciones optimistas de Leonard Cohen y el buscador me tachó la palabra optimista pero aún así he decidido enfrentarme a la pesadilla recurrente de un DJ te llaman para mí una fiesta insolente tiene un maletín en el que está la discografía de Leonard Cohen pues no hay que asustarse no hay canciones tristes lo que hay es poco Jagger máster así que para ir entrando en calor vamos a empezar la fiesta con The Captain del año mil novecientos ochenta y cuatro podréis decirme que no es muy bailable pero en estándares la Macarena el baile de Rove

Voz 7 03:59 digamos que

Voz 5 04:00 es bueno para arrancar para arrancar poco a poco una fiesta que continuaría continuaría con The Future que es un tema conocido un tema que aparecía la banda sonora de Asesinos natos que incluye incluso con gritos Gospel quemas queréis para un rompe pistas hemos puesto en redes sociales Un de Miquel Iceta bailando si lo escucha escucha la sección complemento perfecto funciona bastante bueno en este momento deberíamos los intenta sino sido la pista todavía deberíamos intentar sorprender a la concurrencia hay una rareza en la discografía Decó en un experimento raro con sintetizadores que se llama jazz Police del año ochenta y ocho lo que es perfecto para invitar a alguien el Open Power a bailar el robot bueno puede que hayamos llegado aquí el momento más alto de la mensaje Tom ya tendría una copa en la mano seguramente así que ha llegado el momento de dar un giro al folk con finca Springs

Voz 8 05:00 Tom bailar

Voz 5 05:02 pero estas pérdidas pues si pudieras bailar alguna yo apostaría que sería esta esta canción hay que La con los brazos en jarras y mejora Si llevas en aguas llegados a este punto no deberíamos dejar que la fiesta decayera IS momento perfecto a pinchar John go home Hanson bueno es un himno viesen pan Éste es el de Leonard Cohen palmaditas Leonard Cohen también sabe pasárselo bien bueno aquí tenemos claramente la fiesta el momento más salvo claro

Voz 9 05:43 habla de amistad pero bueno bueno pero es la verdad

Voz 5 05:46 bien es bailable insisto la fiesta está ritmo el lo más santo reconocer en este momento pero vuestro cuñado llega con la corbata en la cabeza así que hay que poner una canción que permita bailar la muy agarrado a él y probablemente dando saltos canción de corear en grupo del sopló y aquí hay que introducir un éxito que sólo al mismo tiempo un poco para enardecer a la masa pero además para ir dando ideas de que la fiesta empieza ya había terminado café bueno si está la gente esa tomando nota en casa no ha perdido cómo miramos a poner una canción de esas que todo el mundo sabe que ya desde la intra la gente empieza a identificar la gente que anotar el silla las escuchas

Voz 10 06:33 la masa

Voz 5 06:35 en éxtasis cantando a coro el estribillo

Voz 9 06:47 pero no es un muy mal para ver si no hay que lo bien

Voz 5 06:54 bueno llega el momento de cerrar la fiesta vamos a hacerlo como lo harían en el final de una película americana en el baile en el gimnasio del Instituto y para eso lo ideal es Memories bueno pues es la canción de baile baile agarrado besito a la chica te esto estos incierto facultad entiende las luces del local poco a poco esto es como el My way de Sinatra en un bar de The rough normal

Voz 12 07:27 bueno que queríamos hacer un homenaje a Leko en plena ha salido año pero quizá no nos ha salido veía no sabía tenía instalado en sede a Cruz no