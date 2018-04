Voz 0237 00:00 hoy hemos puesto luces para para Garzón y Garzón hemos aprovechado ya que estaban puestas pero las luces son evidentemente para ellos en algún profesional de Baltasar Garzón hay personajes e historias a partir de los que es fácil narrar buena parte de las últimas décadas de nuestra historia de la semana pasada tanto con Baltasar como con María hablamos de algunos perfiles interesantes históricos de Pinochet entre ellos esta semana en la misma compañía queremos indagar en la fascinante historia de Julian Assange

Voz 1 00:29 lo con aún mayor seguridad con estos documentos hay pruebas muy fuertes muy convincentes de que las fuerzas de la coalición han cometido crímenes de guerra al igual que fuerzas iraquí Baltasar María muy buenos días hoy vamos a intentar hablar del tema para el que

Voz 0237 00:46 has venido que es difícil no distraerse de de las atenciones de la vida tanto las que provocan las las noticias de fuera como las que provocados en esta casa en casa así que la primera pregunta que voy a hacer es muy clara Baltasar quienes Julian Assange

Voz 0269 01:08 editor y creador de Wikileaks la plataforma de noticias que revolucionó al mundo en dos mil diez cuando difundió masivamente a través de los principales medios de comunicación del mundo eh hechos gravísimos de corrupción sobre la guerra de Irak sobre exceso sobre claros delitos cometidos por el Ejército norteamericano en Irak empresas que hacen de la corrupción el sistema habitual en las relaciones internacionales que después siguió publicando o graves hechos que se han dado en conocer como todo lo que

Voz 0269 02:00 agencias como la M sea la hacía personaje que ha sido perseguido que está en asilo diplomático dentro de la embajada de Ecuador en Londres por más de cinco años desde el diecinueve de junio de dos mil doce que se recluyó allí que se refugió hasta el día de hoy que fue objeto de trampas en acusaciones graves el delitos sexuales en Suecia que sean archivado finalmente que ya ha quedado desnuda la confrontación con EEUU que lleva contra él desde noviembre de dos mil diez una investigación contra él y contra otros miembros de Wikileaks es otros países lover ante un gran jurado secreto que hasta el día de hoy está los Aldo si el gran jurado

Voz 0237 03:02 cada garantías de por sí es trepa

Voz 0269 03:04 la en su caso la acusación todavía no ha salido de modo que vive bajo esa amenaza en unas condiciones absolutamente eh heroicas para resistir estábamos hablando de la embajada de un país pequeño de Ecuador que está también demostrando una fortaleza impresionante pero que no tiene más de doscientos metros hilos las las vías útiles son los pasillos una habitación en el baño y una sala donde puede reunirse con las personas que van así ya va camino de seis años con lo cual hay que tener una fortaleza impresionante y además con medidas a su favor que indican que es una detención arbitraria de modo que realmente es esa raza de nuevo rebeldes podrá ser contradictorio no pero la fortaleza

Voz 3 03:57 que tiene el estilo estoy hecho de comunicar ideas según incidir en el poder

Voz 0237 04:04 sí es verdad que esa imagen queda un poco borrosa con las últimas polémicas por ejemplo con el tema de Cataluña conectó Pérez Reverte haberse Twitter quedan poco en cualquier caso se operan la estaba desierta

Voz 0269 04:15 muerte a los sobres

Voz 0237 04:17 vale pero vamos de principio a afín como recibe el encargo María es el primer gran trabajo por así decirlo de de después de la salida Baltasar de la Audiencia Nacional como decís el cómo se llama cómo se pone porque sí

Voz 4 04:31 ella estaba en si ya estaba en en Segovia y tú tenías que viajar precisamente a Australia tuvimos que cambiar el vuelo que en tenías que pasar por Londres no se acuerda aquello prácticamente está todo confirmado aparato intervención en Melbourne creo que era lo es Bisbal eh yo estaba allí debajo del de la del acueducto diciendo bueno esto no puede estar pasando no

Voz 5 05:02 no pero por otro lado claro la gestiones

Voz 4 05:05 son son esto no es un viaje pequeño no entonces nada recuerdo que bueno que desde luego te pone después de haber tenido un periodo en poco más es otra vez en a trabajar a tope con un un con un comunicador como es es Julian con un equipo muy muy exigente también y muy profesional de de comunicadores de alerta Dolores que además como decía no han cesado Wikileaks no ha parado Wikileaks continúa trabajando están

Voz 0269 05:39 eso ya está muy mal económica

Voz 4 05:41 ente ya es y ha sido por voluntad de querer seguir sacando la información

Voz 0269 05:48 de hecho yo periodista del país ha claro yo recibí la comunicación me llamó a Bogotá me dijo eh Julien Assange quiere hablar contigo porque quiere que defiendan sí fue tal cual la respuesta mía fue si son sólo que lo voy a hacer pero no voy a hacer gratis lo voy a hacer pero Bono entonces hablé con con él seguidamente yo echo de de agosto de ese año una vez dos días después de que Ecuador le había dado la protección diplomática en la embajada fui a verlo hablamos ir mal inglés hice las primeras declaraciones allí en en las calles de rodeado de medios lloviendo en el aquí y bueno ahí empezó esta andadura

Voz 4 06:41 sobre todo es un trabajo es difícil porque además estás siendo vigilado continuamente y lo sabe entonces eso conscientes nosotros somos conscientes con lo cual las medidas de seguridad tienen que ser absolutas no nos estamos enfrentando con un con cualquiera es el es Estados Unidos seis son los servicios de inteligencia por eso digo que es muy loable que sigan trabajando por la información porque perfectamente tanto Julianne como Wikileaks podrían haber cerrado y haber dicho bueno vamos a quedamos calladitos y no lo están haciendo entonces eso es lo que les encima les hace para mí mayores rebeldes y mayores pero desde luego

Voz 0269 07:21 según que Julian Sands se cayera el día que se muera y además debe ser así es decir es una persona con una fortaleza y una inteligencia impresionantes luego cada cual somos como somos en nuestra vida ordinaria pero insisto en esa acción permanente de denuncia de poner sobre la mesa han sido cuarenta y siete revelaciones por parte de Wikileaks en todos estos años en apenas siete años a cada cual más contundente y obviamente eso le ha llevado a estar señalado en el punto de vida es una situación difícil puesto que no es un país pequeño el que

Voz 0237 08:09 no que va contra eh claro vamos a escuchar

Voz 0269 08:12 dejen claro la filtración de documentos cambia

Voz 0237 08:14 la forma en la que muchos ciudadanos mantienen su confianza o no para con su Gobierno es decir hace que la forma en la que pensamos en el planeta varíe incluso Barack Obama propósito de las filtraciones decía esto

Voz 6 08:27 estoy preocupado por la desclasificación de información sensible del campo de batalla que potencialmente podría poner en riesgo a operaciones su individuos

Voz 0237 08:37 casos como éste María como el de Wikileaks cambio definir definitivamente la confianza que tenemos los ciudadanos para con los gobiernos ponen en evidencia que hay algo por debajo podemos intuir lo podemos tener una sensación de que está ahí pero casos como este evidencian que es así

Voz 4 08:50 evidencian cambian pero por otro lado favorecen encontró ciudadano isla información por parte de de hecho el fuel el el inicio el que inició pero luego después han venido pues los Panamá Papers han venido otra serie de de filtraciones masivas

Voz 0237 09:07 a lo mejor como nombre es que refleja el tipo de vida que lleva quien tiene ese tipo de de vender

Voz 4 09:13 a la los datos de de Hervé Falciani por ejemplo los también es decir es es verdad que las filtraciones masivas tienen que tienen un impacto muy muy fuerte de desconfianza en las instituciones pero que no está mal a mi juicio que eso pase porque no podemos vivir como sociedad dormidos pensando que papá Estado no lo está haciendo todo bien y por nosotros tenemos que ser vigilantes por eso es tan importante el papel de los alentadores y por eso deberían estar más protegidos

Voz 0269 09:46 con Pepa protegidos es una anécdota que me afectó el efecto directo de yo asumir la defensa de Julian Assange fue que dos días después me cesaron automáticamente de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA me llamó el secretario general José Miguel Insulza diciéndome yo ya me iba a ir luego el mes siguiente no porque tenía otros proyectos profesionales eh pero me llamó y me dijo Baltasar tienes que cesar mañana no digo bueno pero si me voy a ir dentro de poco terminemos bien dice no no tienes que cesar mañana digo y qué es lo que ha pasado dice no porque te has hecho cargo de la defensa de Julien Assange de Wikileaks digo sí claro a mi profesión no no no pero es que me ha exigido el embajador de Estados Unidos en Colombia que cese inmediatamente llegó en esto que has dicho hombre res no puedo decir otra cosa de sí es decir que no es el secretario general de la OEA entonces me dice mira es que el sesenta por ciento del presupuesto de la OEA es de Estado sonidos digo pues no bien me parece bien pues qué pena no

Voz 0269 11:12 representantes de la embajada de Estados en ese en Colombia negarme en salud no decirme familiares míos han estado en Irak digo también ciudadanos españoles incluso han muerto ciudadanos españoles Egoi is sobre todo ciudadanos iraquíes sigue siendo ilegal esta guerra de modo que si usted no me quiere saludar número dos de la Embajada me parece muy bien pero no me va a quitar el sueño

Voz 4 11:41 lo que a nosotros como fundación con proyectos con desaparecidos en México proyectos por los pueblos indígenas en Colombia siempre ya empatan cuatro cinco veces que topamos con una fundacional norteamericana la sede regional está de acuerdo en apoyar el proyecto lo mandan a Washington y Washington dicen no es que Baltasar Garzón pues como tiene también la defensa Julen que son cosas totalmente distintas pero imaginados lo que es para nosotros pues lo que pueden ser para personas aparentemente desconocidas que no tienen esta protección de coser de alguna manera conocido pues problemas en en aeropuertos problemas graves para los realmente están no es sólo Julien Assange estos su equipo

Voz 0269 12:26 si estás en lo demás hasta que es la lucha de David contra Goliat no por la defensa nuestra todo el equipo que estamos despacho está trabajando hay otros juristas y otros abogados de la lucha de David contra Goliat de un Estado pequeño como es Ecuador que siendo presidente Rafael Correa y ahora siendo presidente Lenin Moreno siguen manteniendo frente al país más poderoso de la tierra a el derecho de asilo y ha habido sigue habiendo una confrontación ya hemos estado yo he estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos este agosto pasado defendiendo el derecho de asilo en diplomático en embajadas equivalente a al refugio por razones políticas hemos ganado en Naciones Unidas en el grupo de trabajo detenciones arbitrarias que nos digan que esa detención arbitraria hemos ido ganando en escenarios entre nacionales y la cerrazón de EEUU de Gran Bretaña que a día de hoy sin cargos de ningún tipo ya sí en impidiéndole la salida o incluso de dicen que sí sabe tenido sea es seis años yo sabía debió a una habitación es el seis

Voz 7 13:46 también su personaje en ese sentido porque después esta lucha erró que hay que reconocerlo como sea que que ha sido la máscara de puede no sé si piensan que conoce el hombre que a lo mejor hay algunos brechas psicológicas ya que se nota tanto presiones digo en algunos comentarios Tadesse nota que en qué que por fin está fallando en pero es muy alto

Voz 0269 14:10 sin lugar a dudas como persona humana esta pagando un precio muy tremendamente alto brecha su perfil psicológico y físico se dejan ver pero es que estamos ante hechos de que por ejemplo no se les deja salir de la embajada para tratarse una dolencia de hombro que cada vez va más pronunciado de que casi le impide mover uno de los brazos arreglarse la boca por ejemplo porque si sale de detienen y cómo los aparatos no entrar en la en la embajada pues estamos en una situación tremenda esta este combate permanente que está haciendo lógicamente claro que lo tiene que hacer mella es que tenemos informes de él es el ex presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas donde dice pala dignamente que está siendo objeto de tortura psicológica ya casi física por esa situación con todos los apoyos de Ecuador pero es lo que es el espacio físico sea pasar seis años sigue siempre el alude eso no puede salir al patio

Voz 4 15:25 no

Voz 0237 15:27 no parece que la situación vaya vaya a cambiar demasiado se nos acaba el tiempo lo tenemos claro

Voz 0269 15:31 de ahí pero tengo que decir lo que antes prometió la coherencia obtiene porque no no relación con el proceso catalán del que no nos libramos en y hablando de mi de Julian desataba batas no hay una publicación que se ha hecho sobre qué habría documentos que demuestran que Julian Assange habría cobrado del Govern para defender bueno yo digo aquí y además con la autorización de nuestro patrocinado es manifiestamente falso es una manipulación ibamos a exigir a la Fiscalía que nos diga si esos documentos existen y en todo caso ejercitar acciones legales contra quienes ha difundido esta cuestión no se puede alegremente decir estas cosas sin la más mínima prueba

Voz 0237 16:17 faltaría más que Julian Assange o quién sea mostrara públicamente su opinión sobre un tema sobre el proceso sobre la camiseta de la selección española

