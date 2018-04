Los misterios de Egipto

Voz 1 00:00 íbamos ahora el Misterio de la esto

Voz 1995 00:16 de Akenatón hace decirlo antiguos faraones son nombres genéricos de medicamentos han pasado miles de años pero el antiguo Egipto sigue siendo fuente de nuevos ayer el último una supuesta cámara secreta la Gran Pirámide de Keops que ha sido descubierta ni más ni menos que con rayos cósmicos premisa no sabemos qué hay detrás de esa cámara pero solamente esté rodeado de misterio no puede ser de otra manera como todo lo que tiene que ver con la civilización egipcia para descifrar esos jeroglíficos contamos con los mejores especialistas con nuestras escépticos por antonomasia cualquier objeto volante está identifica

Voz 3 00:56 lo con Luis Alfonso Gámez buenos días buenos días con José Miguel Mulet Mulet buenos días

Voz 1995 01:04 será culpa de de Hollywood pero todo lo que tiene que ver con Egipto Gámez es es muy atractivo

Voz 0042 01:10 no es culpa de Hollywood es culpa de quizás de que la gran pirámide es la obra más grande que se ha hecho fue el techo de de de los edificios humanos durante más de tres mil años es decir en la Gran Pirámide es la leche ha dicho pronto y mal es un monumento no hay ninguna otra equiparable y ahora nadie se plantearía a hacer algo así porque fue un proyecto brutal y luego ha habido esa seducción que tiene Egipto Egipto en general y da igual que hablemos de la gran pirámide que hablemos de los tempos de Agustín Bell que hablemos de otra cosa Egipto fascina o una civilización magnífica es la gran potencia de de una parte de la historia antigua no

Voz 3 01:52 Mulet estás de acuerdo con lo que dice Gámez

Voz 4 01:54 claro a ver cualquiera que vea la pirámide sí impresiona más contando que son los hicieron simplemente poniendo una piedra encima de otra claro es que en aquellos tiempos no estaba Calatrava durante mucho tiempo la referencia claro luego llegó Calatrava y salió pero esa es otra historia entonces nos fascina sigue fascinando he hecho la revista César llamada pero misterio saben que sean en la portada poner un faraón venden más aunque luego ya lo que te cuenten en fin desde el punto de histórico no siempre es cierto

Voz 0042 02:27 exacto la otra alternativa que tienen es un faraón o Hitler que son los toros que alternan los misterios de los que no lo que pasa es que la gran pirámide es enorme sea tiene doscientos cuarenta metros de lado es un montón de piedra y se construyó durante muchísimos años eso es lo que sabemos lo que saben los egiptólogos no nosotros

Voz 4 02:46 sí lo construyeran obreros lo que más cuesta es como están por ahí sabemos dónde estaban enterrados sabíamos lo que cobraban sabíamos que bebían cerveza de comido cebollas

Voz 0042 02:56 Isabel todo porque la Gran Pirámide bueno sabemos todo se sabe casi todo se este detalle de la Cámara que hay ahora es un detalle más a meter en un marco temporal hablamos de la Gran Pirámide la voy a situar temporalmente que se me ha olvidado decirlo es se construyó hace cuatro mil quinientos años ahí es nada

Voz 1995 03:13 vale mil vamos a tener que parar un segundo para para hacer una pausa pero antes de eso sobre la última noticia de esa cámara secreta dentro de la pirámide que aparecía en casi todos los medios del nuevo medio que no se subieran un pedazo de hallazgo Illes real es cierto sí

Voz 0042 03:31 es real hay un rastro en una especie de detector de buen es una especie de radiografía la piedra en el que hay un vacío de treinta metros sobre la gran galería una galería muy muy empinada de verdad yo tuve la fortuna de subirla hace unos años que lleva a la cámara donde supuesta donde estaba enterrado que lo estaba el faraón entonces hay un vacío arriba de treinta metros en la piedra un hueco en estos momentos no sabe lo que y eso es fascinante que no se sepa lo que hay porque quiere decir que hay que entrar

Voz 4 03:59 habría que añadir que hace treinta años Luis y Walter Álvarez que fueron los que descubrieron que los dinosaurios se murieron puro meteorito Jayne ya intentaron buscar Poor detectando neutrinos y no encontraron nada osea que posiblemente hasta ahora la técnica más moderna ha permitido a afinar pero que no es la primera vez que desde el punto de vista científico han buscado cámaras ocultas en la Gran Vía

Voz 0042 04:21 llevan buscando desde en serio en serio aparte de la experimento de Luis Álvarez desde mil novecientos sesenta y ocho que fue la pirámide de irnos sólo abarcó un veinte por ciento me parece recordar por eso entre otras cosas su pues seguramente no encontró nada en la técnica ésta sea ampliado por ejemplo en Fukushima para ver cómo estaba el rector vamos dando en la primera el sol de aguacate vamos a hacer una pequeña balsa pero treinta metros cuadrados susto habitualmente los treinta metros de la Xunta

Voz 3 04:48 con micro hoy en día es la la cueva de consiste en inglés

Voz 1995 04:54 piso junto al me dicen Langui un piso un dormitorio como va a es un piso hacemos una pequeña seis seguimos

Voz 5 05:04 qué busca

Voz 1 05:05 Camacho disimulé ambientación

Voz 1995 05:09 Nuestros escépticos de cabecera son los encargados de ponernos las gafas de ciencia para quedarnos con la verdad estáis ahí si estáis ahí manifestamos aquí estamos

Voz 0042 05:19 bueno seguimos hablando de ese hallazgo de una cámara del salón de Tom básicamente no es treinta metros de largo y no sabemos que tendrá son semejantes bueno ha podido podríamos estar hablando de todo el piso de todo el salón despectivamente exactamente entonces no sabemos no salen los científicos todavía si es una cámara no no es una cámara o si es un vacío o que puede haber ahí dentro y eso es lo fascinante pero de todos modos los los egiptólogos llevan buscando cosas dentro de la pirámides vacíos desde hace décadas porque es muy raro para ellos el primero tiene que haber alguna manera de distribuir el peso luego por ejemplo en la pirámide de Keops las cámaras son muy pequeñitas y ahí se va a meter todo el ajuar del Rey o habrán algún sitio de ajuar del Rey la semana pasada José Miguel Parra me comentaban que es el principal estudio de las pirámides en España que a él le encantaría que allí estuvieran escondidos los la biblioteca de Keops por ejemplo porque porque sería la leche no porque los egipcios giraban todo lo registraban todo lo guardaba todo y por eso sabemos cómo se hicieron

Voz 1995 06:18 pirámides para que se de misterios hay unas

Voz 3 06:21 por ahí donde ponía también como de dónde estás Mulet como misterio

Voz 4 06:26 no es que estoy sufriendo la maldición del faraón está llamando a todo el mundo

Voz 3 06:31 mira ahí está la parrilla

Voz 4 06:36 no esto no y me habéis pillado el viaje como hacen cuando

Voz 0042 06:40 sí sí intento empezamos con verdaderos

Voz 4 06:42 me están llamando ya que paradójicamente siempre

Voz 3 06:45 vale pues te Mulet si quieres vete al otro al más allá si venga seguid Luis venga un abrazo dejamos en el en el más allá nos quedamos con con

Voz 1995 06:56 también hablamos hace unos minutos si los de que fascina es un mundo fascinante tu hombre en cuenta es que en esa cabida podría haber muchas cosas podría haber

Voz 0042 07:04 muchas cosas o no nada o nada es lo que pasa siempre con la arqueología cuando los arqueólogos se ponen excavar en sitios pueden encontrar muchas cosas o nada cuando se empezó a excavar en Atapuerca que fue por casualidad es porque se encontraron cosas pero muchas veces en las lo primero que haces una cata entonces puede haber nada lo lo importante con la Gran Pirámide varias cosas son importantes pero una es que es la tumba de un Rey Dios y que la gente que trabaja allí lo hizo porque era su rey dios el que trabajó que como se dice desde que yo estudié yo estudié Historia en la Universidad pero hace demasiados años no sólo es que Egipto construyera la gran pirámide es que la gran pirámide construyó a Egipto porque hacía falta una logística tal para tener a cinco mil personas trabajando cada tres meses en turnos de tres meses había que alimentar les que llevarla piedra que llevar a los animales que llevar las maderas para hacer los trineos había que llevar todo y que construir las rampas era una obra gigantesca que se hizo durante veinte años entonces que se volcó todo el país y eso es fascinante la gran pirámide perdón por cortaron no es que aparezca de la nada en el desierto en mitad del desierto a la a la hora del del gigantesco El Cairo sino que es la el producto de una evolución de de la construcción de tumbas que empieza por una tumba digamos de techo plano y luego hay Se van súper poniendo digamos estructuras de techo plano que dan lugar a pirámides escalonadas ir como la de que sacará la gran pirámide es digamos la cumbre de ese de ese sistema de funerario

Voz 6 08:31 también está por todo partes también el otro culturas y continentes también está si no me equivoco en el billete de dólar americano es por otros motivos entre ellos tanto como símbolo nazi hasta aquí este verano ha visto otro recién construido en un cementerio americano en Nueva Orleans es la futura tumba del actor Nicolas Cage entonces tras ella quería muy templado Nicolas Cage aparte de todo no pero

Voz 0042 08:57 la gran pirámide esta explicación de que hay pirámides porque es verdad hay pirámides en en el de algún modo hay pirámides en América yo diría mires en Eurasia y eso está muy lejos lo que pasa es que hay que tener en cuenta que no son contemporáneas las pirámides más antiguas en realidad de adobe y cosas así están en el Sudamérica sellaron hace unos años y luego se construyen las en mesopotámico más los llamados figuras y las egipcias y luego mucho después las centroamericanas las las mallas no mucho después pero podía hubo un momento en el que la gente pensó que eso quería decir que hubo un continente la Atlántida del que salieron los constructores hicieron las pirámides no lo que pasa es que hay una manera muy fácil de comprobar que eso no tiene porque ser así es dándolo dándole a dos niños en dos habitaciones juegos de construcción y que construyan un edificio alto acabarán construyendo algo de forma piramidal es lógico porque si no se puede caer generalmente el la teoría del difusión de que el saberse difunde es muy muy típica de los de los charlatanes hoy en día que hablan del Atlantis de cosas así pero en el ser humano también inventó la agricultura en seis siete sitios independientes es decir no hace falta que haya una comunicación entre América Eurasia para que las pirámides surjan en los sitios ni tienen el mismo cometido las pirámides egipcias son grandes bloques para construir tumbas grandes bloque de piedra y las pirámides americanas son estructuras mucho que son templos generalmente y no están hechos de grandes bloques de piedra

Voz 1995 10:28 de todas maneras como estamos en ese ámbito el ministerio según cuentan tiene informaciones esa cavidad es tan grande como un avión de doscientas plazas y está en el corazón de la pirámide mano imaginarse pasar la eternidad como en Ryanair sabes

Voz 0042 10:43 pues sí las comprobaciones inquietantes pero pero de todos aprender a esa cavidad tendrás que pagar extra para dejar en esa calidad la maletita a la mesa de la pirámide grande nada desnudo bajo el sol cientos treinta metros de lado es como la longitud de más de dos campos de fútbol quizás caridad es decir es una mole inmensa y eso es lo que lo que además nos impresiona es la única de las grandes maravillas del mundo que ha subsistiendo

Voz 6 11:08 se tendrá que mojar mojarse tú crees que está vacío o

Voz 0042 11:11 algo ahí no yo no tengo ni idea a mi me encantaría que hubiera algo a mereció una egiptólogo a Castillo me hayan que era que haya le encantaría que hubierais inscripciones porque las pirámides no hay inscripciones e inscripciones en otras en otros monumentos egipcios pero las pirámides no en las pirámides lo más que hay son grafitis de los obreros que como los turistas después los obreros dejaban un graffiti decían aquí están los borrachos de Merino han trabajado no las cuadrillas de obreros de dejado en graffitis pero imaginamos que de repente se encuentran inscripciones surge ir revoluciona la egiptología eso sí que revolucionará la egiptología mira por primera vez se encuentra esto no es donde hay que tener en cuenta una cosa que siempre minusvaloró de los antiguos algún día nosotros seremos antiguos eh bueno hay unos días también estamos en ello sí pero los charlatanes suelen aducir hablar de extraterrestre si de cosas parecidas porque presuponen generalmente que los antiguos eran tontos Hinault son los era sólo son antiguos para nosotros ahora eran mucho mas ingeniosos que la mayor parte de nosotros

Voz 1995 12:12 eso fue José Gámez daba Mulet ya lo despedimos dejamos el formato Gámez un abrazo muy grande un abrazo muy fuerte mucho