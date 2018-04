La camiseta de la selección

Voz 1 00:00 no sé igual es cosa mía me permita poco me parecen tan influyente está bien no te digo que no vale tienen algo de chispa dominan los códigos del oficio puede ser que algunas veces ha llegado ha llegado gente a pagar por verlos pues no digo bueno en fin no sé yo debo debo estar equivocado porque Rober Bodega Alberto Casado acaban entrar en el exclusivo círculo del mundo del proxecto

Voz 6 01:10 esta es que estoy siempre últimamente en este país utilizamos cualquier excusa se decía antes de los palestinos y los judíos pero yo creo que podemos aplicarlo sin ningún tipo de problema nuestro España nuestro país de que nunca perdemos la oportunidad de perder una buena oportunidad estos así en España si hay un tema susceptible de ser discutida

Voz 4 01:28 ya lo dijo Sleng se disculpó discutir es que somos los mejores esa vamos a lo mejor no es pues no estoy de acuerdo con eso discutir Sinde negociaba yo estoy totalmente poco da igual el tema alargarlo

Voz 7 02:57 por este fin de semana venimos a hablar de un tema polémico y bueno supuestamente polémico

Voz 9 03:01 si la la nueva camiseta de la selección española para el Mundial hecha por Adidas y que tienen una una franja azul pero como está al lado del rojo Si la ves le Hawkins parece morado

Voz 7 03:12 así que parece que es una camiseta republicana y eso a la gente por la edad para debatir indignarse en Twitter y todas estas cosas que quedan pereza bueno ya sabéis a nosotros en realidad nos da igual porque no nos vamos a poner la camiseta no ya dijimos aquí que que yo llevar camisetas de fútbol es sólo para jugadores de fútbol y niños ya está si nosotros no la vamos a

Voz 9 03:32 así que creemos que la decisión de si esa camiseta es apropiado o no la deberían tomar los jugadores y los niños que voten los futbolistas y los niños hace una votación entre niños adultos ahí no no pintan nada

Voz 7 03:43 no nada ser adulto llevar camiseta de fútbol sólo sirve para que te entrevistan en un reportaje Los Manolos no claro que sí no daba para más más allá de eso no nos llama la atención pues lo que hablábamos antes de empezar no que la gente debata tanto sobre esto no cuando precisamente en España hay prendas mucho más polémicas de las lleva pendientes más puré más polémicas muy vamos vamos a hablar de ellas prendas más polémicas que la camiseta de la selección si los pantalones pirata hecho gracias a Dios estamos de acuerdo ha entrado el otoño ya hay la gente está sacando la ropa de invierno ya era hora

Voz 9 04:16 sí una de las de las consecuencias del cambio climático es que los veranos duran más y por lo tanto los pantalones pirata dura más bien

Voz 7 04:25 cuál es la utilidad de nunca habría cambios

Voz 5 04:28 el cambio climático

Voz 10 04:30 está siendo es dentro de los problemas que ocasionan el cambio aquí a contamina

Voz 5 04:35 no se trata arriba de todo

Voz 7 04:40 todo lo cual en la utilidad de este pantalón pues no lo sé hace calor para llevar pantalón largo pero no tanto calor como como par llevarlo corto antes de llevarlo por la pantorrilla porque hace ese calor ese calor exactos no no no debemos ninguna otra prenda polémica que gusta mucho son los chándal no chándal es llevar en chándal entero no merecen y comentarios en una época en la que hasta los entrenadores de fútbol van en traje vas tú con un chándal entero por la calle ese aval la excusa de nada me lo pongo el pan no vale a comprar el pan no es un deporte no son convalidar nadie va panaderías tan lejanas como para necesitar un clima suda podría ir en tacones otra

Voz 9 05:19 sí sí la excusa es no me la pongo los domingos para el coche ya ahí tienes un problema con tu tiempo libre el chandal es es lo de menos

Voz 7 05:26 tampoco tampoco vale llevar partes de arriba amplían ochentera In Touch porque que haya que mirarte a los dientes para distinguir de un yonqui no ayuda a dar una buena impresión aunque chándal nada prendas polémicas las cosas con caderas cosas concretas sí fueron las fueron de ayuda en época de escasez pero en dos mil diecisiete nadie exprime un jersey hasta la Char los codos si eso aquí también con las caderas en en las americanas

Voz 9 05:54 transmite un mensaje confuso no es como un traje pero al mismo tiempo llevo caderas es como querer dar aspecto de rico y de pobre a la vez

Voz 7 06:01 entonces las camisas con conmover as también quiere ser original has decidido diferenciar te por los codos No soy como tú mis codos mis codos son distintos fíjate si nos parecemos más prendas polémicas la bueno súper polémica las camisas hawaianas también hawaianas esto es una cosa que se nos ha ido de las manos y nosotros teníamos

Voz 5 06:22 ahí vamos Caiga

Voz 4 06:23 al hoyo aquí hay cuatro en ese aquí es la única persona que yo conozco que tiene una camisa hawaiana de luto

Voz 5 06:31 mira que podrías llevar y Hawai en Hawai

Voz 9 06:35 sí sí con flamencos tristes

Voz 11 06:37 sí sí sí pues

Voz 9 06:40 el caso es que no hemos sabido parar esta moda tiempo a lo mejor en la llevaba uno solo por la calle

Voz 7 06:46 oye pues tenía un toque digamos original pero que en el descampado del Sonorama a trescientos kilómetros del mar el ochenta y cinco por ciento de la gente vaya vestida de Hawai con flamencos y palmeras pues ya es que se nos ha ido de las manos pues somos todos

Voz 9 06:59 Kennedy en qué momento nos hemos visto capaces de llevar camisas de Hawai no es algo poco Hawai es la meseta española

Voz 7 07:05 pero pero un día en la playa te vengas arriba con vale pero en interior pues quizás la llevamos demasiado bueno venga va más pero una cosa

Voz 9 07:13 que que que está volviendo con mucha fuerza son las gorras

Voz 7 07:17 por nadie quiere ser camionero pero todo el mundo quiere parecer

Voz 9 07:20 sí no no entendían no entendemos esta moda Hay y sobre todo no la entendemos

Voz 4 07:25 de noche perdón pudo para segunda sección porque te hacen tanta gracia pantomima quise hacer aquí viene gente cosa que yo he pensado ellos pues dice que no servía así con nada yo reconozco perdido sin tocar algo esta gente que lleva la gorra que vinieron por la noche realmente no entiendo no entiendo que a mi me parece que están bien pero tampoco pero bueno sigamos sigamos con la gorra

Voz 7 07:53 la noche una prenda para protegerse del sol y no sólo la llevas de noche sino que la llevas de noche dentro de garitos que no se me ocurre nada más oscuro

Voz 9 08:01 ahora según Gharib cualquier día va a abrir un paraguas dentro de un bar se pondrá de moda también mi estaremos todos con cosas que son para protegerse de la atmósfera pues

Voz 7 08:12 el anterior en el caso de los hombres vemos que las modas evolucionan con la única intención de tapanos la cara primero fueron las barbas y ahora son las gorras igual bueno si sigo me dardos pues mira ahora mismo Si tienes un anorak bonita ya eres guapa y la última prenda sin duda la más ofensiva de todas las camisas de Cárdenas no pero si esas camisas con cuellos doble con botones dobles desde es con con la actitud de los botones en otro calor eso es una camisa que ya de por sí en una percha te caen mal la camisa además se exacto

Voz 9 08:42 esa camisa en una tienda de dices que camisa

Voz 7 08:44 los gilipollas exacto entonces a vemos que a lo mejor la opinión pública se está cebando con Cárdenas y le pones un polo te cambio bien

Voz 9 08:52 sí es una cosa de ahí está el problema que mientras siga llevando esas camisas no vamos a saber si ese tío cae mal realmente o es la camisa que la hace parecer así

Voz 7 09:01 así que animamos a entrar en un día en una tienda que no tenga un nombre italiano cutre inventado con Jason Pollock liso y vamos a vamos a las conclusiones conclusiones

Voz 9 09:10 sí teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado vamos a valorar el nuevo uniforme de España cosas a favor no tiene coperas el pantalón no es pirata no tiene estampado tropical no lleva doble cuello no permite gorra

Voz 4 09:24 no está mal la la polémica los separe pero también tiene algo en contra no sí parece republicana para qué

