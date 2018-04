La tozuda realidad

Voz 1727

buenos días dos elementos de la realidad se han cruzado en las últimas horas con la crisis de Estado el brutal crimen machista que ha dejado una mujer en muerte cerebral a las puertas del colegio donde esperaba a que salir a su hijo ocurrido en Elda en Alicante su ex pareja que ayer mismo había quedado en libertad tras ser detenido por quebrar la orden de alejamiento que pesaba sobre él la buscó donde sabía que podía encontrar la seguro la tiroteó en la cabeza y luego se suicidó ella había hecho todo lo que tenía que hacer lo denunció por malos tratos lo pusieron una orden de alejamiento en la que Ebro ella lo volvió a denunciar fue detenido recuperó la libertad para asesinarla que sepamos la víctima española de veintiocho años no tenía protección el segundo elemento de la realidad es que con la economía española creciendo al tres por ciento los salarios medios cayeron el año pasado un cero coma ocho por ciento según el Instituto Nacional de Estadística INE que pues dicen los expertos que no es porque se rebajaran los sueldos de los que ya trabajan sino porque se hicieron muchísimos contratos nuevos pero todos muy muy precarios la sumarlos dividir baja la media la realidad es tozuda Pepa Bueno