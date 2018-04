Ramón Jaúregui: "Si no hubiera huidos no habría encarcelamientos"

Voz 1

03:29

bueno yo creo que no es una imagen que que guste honradamente pero tampoco nos gusta mucho eso ahora hay un respeto a la aplicación de los tribunales is hay una aceptación de que el poder judicial que en España es independiente esto nadie cuestiona ni me parece muy importante resaltar estos todo el mundo sabe que es una decisión judicial al margen del Gobierno que responde probablemente a la vulneración sistemática de los principios de nuestro ordenamiento jurídico penal y constitucional esto llevamos Se comprende ahora también hay yo diría una aspiración política a que nadie tenga que hacer una campaña política en la casa yo pienso que éste es un es un principio que yo personalmente comparto yo creo que sería muy recomendable que en una campaña electoral tan importante como esta nadie tenga el plus ventajoso o ventajista de enarbolar su encarcelamiento como elemento sentimental favorable a sus sus proclamas políticas y en ese sentido yo diría también que llamamiento habría que hacerlo al señor Puigdemont porque si él volviera fiel atendiera la reclamación judicial que está investigado favorecería enormemente la libertad de los demás no hay que olvidar que la propia sentencia de la Audiencia ratificó hace poco el la el encarcelamiento provisional de los llamados Jordi se hizo en gran parte sobre la base de que hay huidos si no hubiera huidos no habría encarcelamientos esta es mi opinión por tanto creo que es de teatrillo testimonial que ha montado el señor Puigdemont ahorraría mucho sufrimiento a todos y daría una vía política a la democracia más real más democrática valga la redundancia