"Sabíamos que no había DUI, era un papelito"

Voz 1727 00:00 Alberto Garzón muy buenos días muy buenos días muchas gracias hablamos con el coordinador general de Izquierda Unida antes de nada su impresión sobre las medidas cautelares que decidió ayer el Tribunal Supremo para la Mesa del Parlamento bueno yo creo

Voz 1991 00:12 que hay un elemento que es siempre criticable no ya es el hecho de que haya una persona que duerma en prisión con todo lo que está sucediendo pero es verdad que ha sido una medida mucho más medida incluso yo diría más rigurosa que la que hemos visto en la Audiencia Nacional que también facilitan pues canalizar de una forma más racional el problema catalán que con esa forma de hacer que tuvo la Audiencia Nacional la semana pasada

Voz 1727 00:34 en cree que esto puede abrir el camino para que se pueda en algún momento modificar la situación de los consellers encarcelados yo les honestamente

Voz 1991 00:42 lo que sí la verdad es que soy escéptico porque hemos visto que incluso bonos determinados gestos del Gobierno de España que son contrarios a lo que la propia Fiscalía la propia jueza la han establecido en los últimos días por lo tanto yo soy escéptico pero espero que sí espero que esto sirva para que haya una campaña electoral con bueno con la mayor normalidad posible y claro cuando tienes candidatos en la cárcel y a la mitad del Govern en la cárcel y la otra mitad fuera del país pues evidentemente no es una esperaba espacio de normales

Voz 1727 01:10 a los que se han ido del país porque han querido por supuesto porque han querido usted qué impresión le produce el hecho de que Forcadell y el resto de los miembros de la mesa el hayan dicho el juez unos que van a abandonar la política no sabemos quién es pero otros que que a partir de ahora hacen política dentro del marco constitucional la verdad es que algunas política mañana a mí no me ha sorprendido porque

Voz 1991 01:32 en el momento en el que se aprobó esa nosotros sabíamos yo creo que los que además tenemos experiencia parlamentaria sabemos que realmente no hubo ninguna declaración de independencia lo que hubo fue un papelito que decía que instaba al Govern a aplicar la independencia pero que no tenía ningún valor jurídico

Voz 1727 01:46 pero no es eso lo que le habían dicho a los catalanes correcto porque

Voz 1991 01:48 que ha habido una instrumentalización clarísima por parte de dos polos un pueblo el claramente independentista interesado en que esa cuestión que tenía valor político muy importante pero ningún valor jurídico pudiera servir de instrumento para sus propios objetivos políticos pero por el otro lado también el Gobierno de España hay en fin la la derecha más radical en nuestro país como es Ciudadanos estaban más interesados si cabe en que esa Du fuera realmente una ducha y por lo tanto hemos estado ante un escenario prácticamente de teatro en el que no había fundamento para decir que había una una declaración independencia porque no había valor jurídico los propios participantes los habían que ahora lo digan está claro que está contextualizada por el hecho de no querer entrar en prisión entre las consecuencias

Voz 1727 02:32 micras una farmacéutica alemana muy potente Estrada estima que sus cuentas no van a cuadrar a final de año porque su sede española está en Barcelona desde allí se distribuyen los medicamentos y hay un porcentaje muy elevado de farmacias que ha dejado de pedirles medicinas está claro que que el boicot es un tiro en el pie no que no seamos todos los españoles son errores un pero pero sí revela la enorme irritación el enorme problema político que ha creado de de estado de ánimo ciudadano esta situación porque hablamos mucho de los sentimientos de los catalanes pero del Ebro para que también hay sentimientos

Voz 1991 03:08 sí por supuesto de de hecho cuando decimos que España es un país plurinacional no sólo decimos que Cataluña es una nación porque hay gente que la crea así por lo tanto eso es una cosa que está encima de la mesa sino que también hay una cosa que se llama España que también es una nación y que también hay gente que se siente española en este momento pues agravada por lo que las circunstancias que están sucediendo

Voz 1727 03:27 te lo notaba cosa esa irritación es

Voz 1991 03:29 sí sí absolutamente lo pasa que el creo que en vez de tener dirigentes políticos responsables que puedan canalizar esto de una forma democrática lo que tenemos es una enorme irresponsabilidad de un interés que muchas veces tiene que ver con lo electoral de echar más leña al fuego está cuestiones como son la del boicot de estos proyectos son verdaderamente despropósito no tiene ningún sentido creo que en nuestro país tenemos que entender que es un país diverso es un país donde hay gente que se siente de otra nación y por lo tanto tenemos que ver cómo articulamos todo eso sin dejar de probarlo lo más importante claro es a mi mayor preocupación en la que tenemos en Izquierda Unida hace apenas unas semanas el Gobierno de Mariano Rajoy eh bueno mandó unos presupuestos a Bruselas en los que se reconocía el recorte en pensiones educación prestaciones sociales esto desgraciadamente ha pasado a segundo plano de la propias preferencia de la ciudadanía tanto en Cataluña como en España cuando son somos los principales perjudicados por estos sucesos sin embargo cuando hay una guerra de banderas estos elementos parecen que dejan de estar con la prioridad que yo creo que que se merecen y por lo tanto ver si somos capaces de canalizar el debate para resolver el conflicto catalán resolviendo al mismo tiempo las cuestiones social

Voz 1727 04:38 qué importancia le da al último barómetro del CIS que refleja una importante caída de Unidos Podemos y una subida de Ciudadanos también significativa

Voz 1991 04:46 bueno yo creo que es muy difícil ahora mismo que las encuestas puedan puedan reflejar bien lo que puede suceder dentro de un mes la verdad por poner una una fecha azarosa mente creo que es un contexto muy volátil en cualquier decisión por ejemplo de índole judicial puede cambiar la intención de voto de mucha gente no obstante creo que representa pues el clima que se está viviendo en este momento en el que desgraciadamente pues esta guerra de banderas deja poco espacio a opciones que yo creo que son de sentido común y más razonables como es la nuestra que apuesta por una España unida donde Cataluña forma parte de ella pero que además atienda los derechos sociales e intenta resolver políticamente un problema político sin embargo pues en un momento en el que parece que sólo puede ser o independentista o del Partido Popular y Ciudadanos en este momento evidentemente la polarización creo que no favorece a expresiones como la nuestra que se ven por lo tanto perjudicadas también en esa encuesta no obstante sin ninguna preocupación creo es decir que esto puede ser algo normal hay que mejorar muchas cosas hay que caminar hacia un proyecto en positivo que la gente entienda yo creo que nosotros lo tenemos muy claro pero creo que somos incapaces todavía de que la gente sea consciente de cuál es nuestra propuesta en positivo hemos tenido dificultades por este contexto de guerra de banderas y si somos capaces de hacerlo bien pues creo que cuando haya unas próximas elecciones no me refiero las catalanas sino generales pues tendremos un buen resultado

Voz 1727 06:05 desde el seis de septiembre usted que considera que es lo más grave que le ha ocurrido a España desde entonces hasta hoy

Voz 1991 06:11 bueno es que tenemos las preferencias yo creo que muy mezcladas yo creo que lo que pasó en el Parlament de Cataluña es grave pero también creo que al fin y al cabo lo que estamos viendo es el síntoma de un fracaso del fracaso de de la forma de de enfocar el problema catalán esto no viene de ahora esto ni siquiera viene del estatud del año dos mil diez sino que esto es una cuestión que tiene un largo arraigo que ya en el Año XXXII hazaña que Ortega y Gasset debatieron sobre la cuestión catalana por no retroceder más en el tiempo pero que ha sido agudizada por la crisis económica no tengo ninguna duda de que una gran parte del nuevo independentismo catalán está empujado y promovido por la sensación de que la independencia Le puede resolver los problemas que le ha generado la crisis esto es un mensaje que yo creo que es perverso pero que han inoculado también pues dirigentes como Artur Mas que utilizaron la bandera para evadir sus propias responsabilidades en la gestión de la crisis entonces lo que tenemos ahora es un problema doble es un problema agudizado de naturaleza e identidad nacional pero los problemas sociales y laborales siguen estando ahí hace un rato tú lo comentabas las huelgas debes cuelgas de en Euskadi pero tenemos que oye a día de hoy en España uno de cada cuatro contratos que se firman son de menos de siete días de duración eso imposibilita que cualquier persona en Cataluña en España o incluso en la Unión Europea pueda desarrollar un proyecto de vida digna estos está consolidando la precariedad está consolidando para mí este es el problema principal el otro no deja de ser grave pero evidentemente au afrontamos los dos al mismo tiempo o corremos el riesgo de que al final quiénes nos metieron en esta última deriva que son Mariano Rajoy y Artur Mas Opus de Mons pues sean los que salen ganando cuando en el fondo las políticas del Partido Popular las políticas que nos han perjudicado a todas las partes más desfavorecidas de la sociedad a las clases populares han sido apoyadas por el pecado con la antigua Convergència Alberto

Voz 1727 07:59 un fue de los primeros creo que no sé si de los primeros pero de los pocos desde luego dirigentes de Unidos Podemos que Alberto muy pronto sobre el peligro de frivolizar con con expresiones como presos políticos o hacer transacciones automáticas de de del fascismo franquismo a nuestros días publica un libro ahora que que se titula porque soy comunista no publica con con Península como esta vivienda antes de nada porque usted sigue teniendo contacto con veteranos comunistas que viven esto como un agravio no cómo está viviendo bueno la verdad civilización de de términos muy duros es decir

Voz 1991 08:36 que para en honor a la verdad que hay de todo hay gente

Voz 1 08:39 que bueno que que tiene una posición política

Voz 1991 08:41 similar a la que expresó en sus días y ha sido muy llamativa la Paco Frutos si hay otras personas que consideran prácticamente lo contrario siendo también histórico y viniendo de de ser de incluso presos políticos no gente como Paco Frutos demos otro desde hace ya mucho tiempo que estaba en contra de la nueva dirección de Izquierda Unida en contra nuevos partidos como podemos eso yo creo que explica en gran medida pues esa beligerancia con la que ha atacado a nuestras posiciones sin embargo otra gente que yo creo que son las hembras

Voz 1727 09:09 pero tanto el ataque entre posiciones de unos y otros sino el fondo del asunto

Voz 1991 09:12 claro pero el fondo del asunto ya digo que es diverso porque te puedes encontrar con militantes históricos que están absolutamente indignados con que haya bueno un gobierno el de elegido democráticamente dentro de la cárcel bueno pues todo tiene sus matices no y luego tienes otras exposiciones en las que incluso encuentras a gente que está satisfecha entonces es muy difícil sacar una única dirección consenso de ahí

Voz 1727 09:35 que ser comunista hoy bueno yo creo

Voz 1991 09:37 que es defender los derechos humanos pero los derechos humanos en todos los sentidos es decir los derechos civiles en los que tiene que ver con con los procedimientos democráticos que que afortunadamente pues tenemos en nuestro país con déficit pero que los tenemos consolidados y después también los derechos sociales esto es algo que yo creo que los que nos están escuchando la hora han entendido muy bien en estas últimas semanas se aplica al ciento cincuenta y cinco por la cuestión catalana con respecto a a una declaración de independencia que yo creo que no sólo es un error sino que además evidentemente es inconstitucional sino que hay muchos elementos de la Constitución que se vulneran el artículo cuarenta y siete del derecho a la vivienda el XXXI de la progresividad fiscal con esto los paraísos fiscales en fin un montón de artículos sociales que se vulneran y que no pasa absolutamente nada pues yo creo que ser comunista significa reivindicar que la democracia también llegue a la satisfacción de las necesidades envases

Voz 1727 10:26 eso es un problema de comunicación al que las encuestas y los votos no los pongan en primera fila sino que les dé un papel secundario

Voz 1991 10:35 no entiendo y que bueno al que no ganen las elecciones

Voz 1727 10:37 eso sí sólo a un problema de comunicación el hecho de que esta tesis esta teoría política que está defendiendo no gane las elecciones y en este momento las encuestas ceder un ligero no yo creo que tenemos mucho que hacer yo desde luego

Voz 1991 10:51 hombre soy muy autocrítico y yo creo que lo que tenemos que tener mucha más presencia en el territorio en el conflicto social nuestro país es distinto al del año setenta y ocho las formas de hacer política también lo son pero es que la estructura de clases ha cambiado nuestras grandes empresas pos franquistas pues

Voz 1 11:06 eh de Grandes el número de trabajadores afiliados

Voz 1991 11:10 los eso ya no existe prácticamente estamos en un en una sociedad mucho más heterogénea donde las clases son mucho más más fragmentadas y donde experiencias como la de Bershka que hablábamos antes pues son muy diferentes a las que si a los años setenta entonces la forma a hacer política de llegar a la gente también ha ha a cambiar y yo creo que esta adaptación de es la que tenemos que hacerle la izquierda que tenemos que profundizar mucho más presencia en las instituciones como hacemos presencia electoral desde luego que sí pero el resultado electoral es el resultado de algo de un proceso que tú has estado trabajando y madurando pensando en el medio plazo y eso significa inserción en el territorio eso es aprender mucho del Partido Comunista durante la dictadura que tenía una presencia transversal en asociaciones de vecinos a asociaciones culturales profesionales y eso le permitía expresar es enseñar a la gente cuál es nuestro proyecto de país yo creo que esto todavía nos faltan van mucho

Voz 1727 12:00 corrige una última cosa supongo aunque ha escuchado la noticia de que venimos contando en la Cadena SER esta mañana la justicia española ha encontrado en Colombia el botín presuntamente corrupto de Ignacio González cinco millones y pico de dólares varios inmuebles por cuantificar todavía hay por ir por tasar y y bueno dar con el dinero en un caso así siempre es el objetivo último no

Voz 1991 12:22 bueno es parte del objetivo yo considero que desde luego tienen que tenemos que recuperar lo que sea robado pero no sólo puede ser eso también tiene que haber una serie de penalizaciones para no generar un incentivo perverso lo que no puede ser es que en este país haya gente como la familia de metro cárcel que está cien millones de euros le pidió la Fiscalía cuarenta y ocho años de cárcel al padre y al hijo cuando negociaron con Hacienda pagaron una multa de noventa y tres millones de euros y les quitaron la pena de prisión esto sólo pasa con los ricos en este país esto también debería ser anticonstitucional pero como se prioriza el recuperar el dinero entonces de repente lo deja de rositas bueno esto es un problema aquí hay que ir a por todas la justicia tiene que ser igual para todo el mundo que por lo tanto a mí estas negociaciones yo entiendo que recupera el dinero es parte del objetivo no cabe ninguna duda pero mucho cuidado con permitirles una vía de escape porque sino estamos entrando la cultura de la impunidad de bueno

Voz 1727 13:12 Jean al final devuelvo lo robado que va a haber un arreglo con Ignacio González

Voz 1991 13:16 pero pero al final el problema de percibir esto y mira que soy economista pero percibe esto sólo desde el punto de vista de la recuperación de dinero me parece pues que es que tiene muchas deficiencias y una de ellas es el valor democrático que afectan hoy es que evidentemente aquí lo que debe hacer es que no se pueda robar no sólo que cuando se roba se recupere