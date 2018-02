Punto de Fuga: 'Los últimos de Mindanao'(12/11/2017)

Voz 1 00:00 puntos de fuga en la Cadena Ser con Javier Bañuelos

Voz 0861 00:04 hoy abrimos el programa con otra crisis víctima del olvido más absoluto hoy vamos a conocer quiénes son los últimos de Mindanao

Voz 2 00:16 los últimos de Mindanao es eso no toda esa gente que que que está haciendo frente que está que se trata de seguir con su vida como puede a pesar de que digamos la la la la comunidad internacional muchas veces se olvida de ellos

Voz 4 00:42 ha ganado es una de las islas más con una situación de pobreza y exclusión

Voz 5 00:51 muy fuerte en fin

Voz 0861 01:16 qué tal cómo este bienvenidos al programa Acción contra la ha sido una de las primeras organizaciones presentes en Mindanao desde el inicio de esta crisis una crisis que comenzó hace cincuenta años por culpa de los grupos armados que lucharon por la independencia de esta isla de Filipinas cincuenta años de conflicto y en los últimos días uno cesado temporalmente la violencia armada y los bombardeos y eso ha permitido a las organizaciones poder entrar en algunas de las ciudades más castigadas como por ejemplo Maragall

Voz 4 01:49 claro la situación es tremenda porque la ciudad sido bombardeada entonces no hay ninguna infraestructura no hay agua no hay bueno hay pocas casas que han que han quedado de pie

Voz 0861 02:00 casi trescientas mil personas lo dejaron todo trescientos mil evacuados esos son los últimos de Mindanao

Voz 6 02:08 ah sí

Voz 7 02:14 y

Voz 0861 02:18 con la ayuda de Acción contra el Hambre y su responsable en Filipinas Benedetta era vamos a entrar en Mindanao una región por cierto donde el miedo tiene nombre el del grupo armado Maud T

Voz 4 02:30 Ello se declaran afiliados a la islámica e hay varios grupo de de ese tipo en Filipinas y claro nuestro el temor francamente que aunque ahora digamos la la la los bombardeo y la y los enfrentamientos más cortos de maravilla hayan terminado la situación en toda la isla es muy precaria porque hay muchísimos interiorista y que se han declarado eso no

Voz 5 02:58 aliado unos del Estado Islámico en la isla

Voz 0861 03:04 bueno la emergencia de Mindanao a unos demuestra una vez más que existen crisis de primera ICREA si es de segunda porque lamentablemente este no es el único conflicto que no existe en las agendas internacional en el programa de dos también os vamos a hablar de otra crisis ésta en el Congo la región de Kasai está sufriendo la peor epidemia de cólera de su historia pero esa no es su única pesadilla las balas los machetes bueno en definitiva miedo a morir empujó a miles de personas huir durante meses miles de personas han estado viviendo en el bosque niños y adultos comiendo solo hojas eso explica que ahora mismo estemos ante esta situación

Voz 8 03:45 estamos viendo realmente pasó de esas pero hace un quince por ciento de los niños tienen unas complicaciones tan grave que han perdido el apetito que es lo que acaba ocurriendo cuando gama nutrición sensación muy severa que no son capaces de encendido porque no van a ser capaces de de comer

Voz 0861 04:03 bueno el dato asusta el diez por ciento de la población está en riesgo de desnutrición severa la ONU ha elevado de hecho la emergencia en este país a su máximo nivel el mismo que tienen ya Yemen Irak o Siria Holy de Siria será precisamente también una de nuestras invitadas esta noche una mujer que nació en Alepo pero tiene pasaporte español porque su madre es española en breves contaremos que le pasó al a Calaf una de las últimas víctimas de la xenofobia de Donald Trump con su polémico veto hacia los inmigrantes musulmanes ya hace a todos los refugiados este caso no servirá para conmemorar el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca comenzamos Hoy Punto de Fuga con Julio Hernández en la dirección técnica Icon Aitor Albizua en la producción aquí van más motivos que demuestran que este mundo también puntos de fuga

Voz 9 05:00 en la Cadena Ser

Voz 0861 05:02 con Javier Bañuelos

Voz 11 05:44 sin desde eh

Voz 0861 06:10 bueno vamos a regresar hasta el océano Pacífico allí se ubica Mindanao la segunda isla más grande de Filipinas saludamos a Veneta al este era es responsable geográfica de Acción contra el Hambre para Filipinas gracias por estar con nosotros lo primero y bienvenido al programa cómo estás muchas gracias muy bien bueno lo primero de Benedetta quiénes son los últimos de Mindanao

Voz 2 06:36 bueno como tú decías en Mindanao desde el desde hace muchísimo daño a incumplir

Voz 12 06:41 eso para para la independencia de la hice entonces claro eso ha causado en el transcurso de los años mucho desplazamiento y hay mucha violencia

Voz 13 06:51 en el mundo hay muchas crisis nuestro cada vez que entendemos la tele no vemos cosas tremendas no que pasan en el mundo cercano y lejano desafortunadamente hay crisis que que que nunca llegan a nuestra tele de las cuales se habla muy poco entre ellas es Sara Cris y de eso de la crisis de filipina de Mindanao que que que poco conocemos no entonces para nosotros en los último de Mindanao toda esa gente que que que es haciendo frente que está que se trata de seguir con su vida como puede

Voz 2 07:28 dar de que digamos la la la comunidad internacional muchas veces se olvida de ellos

Voz 0861 07:35 Se dice que que hay en Mindanao en la población civil está asumiendo una resistencia heroica en qué condiciones

Voz 2 07:46 en es muy difíciles la última crisis muy grave ha sido justamente este año en mayo cuando hagan habido

Voz 13 07:56 enfrentamiento armado entre el Ejército en un grupo terrorista IEC ha causado que practicamente hayan tenido que escapar de la ciudad de Audi más de trescientos sesenta mil personas ciudad que ha estado bajo bombardeo hasta hace poco

Voz 0861 08:13 han escapado muchas personas pero creo que les hacen en Malawi siguen atrapadas unas cuantas personas se varios miles de personas cuéntanos qué qué datos manejaba es que personas siguen allí en esa ciudad cómo viven

Voz 2 08:28 mira es sí

Voz 13 08:30 ha desplazado en total han sido trescientos sesenta mil hace unos días muy poquitos días en ha cesado digamos la el uso de armas pesadas en la ciudad entonces es estamos hemos podido entrar hace una semana a esa empezando de a poquito a volver a casa a la población en algunos barrios de la ciudad claro la situaciones tremenda porque la ciudad ha sido bombardeada entonces no hay ninguna infraestructura no hay agua no hay bueno hay pocas casas que han que han quedado de pie entonces bueno la necesidad de son un poco en las así que ganó los servicios el agua la comida y la salud sabe siento en centros médicos

Voz 0861 09:18 lo comentabas ahora mismo no acaba ahí sostenido la oportunidad de de entrar en en esa CC en Malawi de hecho si no me equivoco Acción contra el Hambre es una de las primeras horas situaciones internacionales ese presidente ese ahí en esa zona de de Filipinas casi desde el inicio de la crisis y que no ha relatado ahora como la situación que os habéis encontrado allí en Malawi pero te pregunto también ahora Benedetta como he estado afectando durante todo este tiempo esta crisis esta espiral de violencia a la población más vulnerable

Voz 13 09:49 a ver la dan los desplazamientos son son son tremendos la gente deja sus hogares en cuestión de horas con lo que lleva puesto y después se ubican en centros luego en en en albergues en centros de evacuación donde pueden azar algunos meses o años y entonces claro es una vida que se interrumpe de hoy a mañana oí hay todo por reconstruir sin sin tener nada contigo entonces los desplazamiento que que dura más tiempo como es el caso de la de la ciudad de Gaza han creado una estructura más estables no para que lo refugiado puedan puedan vivir lo niño puedan ir a la escuela en situaciones como la de ahí la la la grandísima mayoría de los desplazado ha ido a casa de parientes y amigos entonces te puedes imaginar la la la la población me pero no son casas de lujo ingresar veinte veinticinco en una misma casa claro suponen

Voz 8 10:56 parte de todo

Voz 15 11:01 sí

Voz 0861 11:07 bueno durante los últimos cincuenta años en Filipinas se detectado un auge de los grupos armados que pugna no decía Benedetta por la independencia del territorio en en Mindanao y lo decíamos antes de Minnesota Filipinas está sufriendo el auge de la violencia con con esos grupos armados especialmente creo que ah y uno el grupo UTE si te pregunto quién está detrás de este grupo armado

Voz 13 11:32 Ello se declaran afiliados al al Estado Islámico hay varios grupos de ese tipo en Filipinas

Voz 2 11:39 hay sí claro nuestro

Voz 13 11:41 el temor francamente que aunque ahora digamos la la la los bombardeos y la y los enfrentamiento más gordos en Varsovia hayan terminado las situación en toda la isla es muy precaria porque hay muchísimos torista y que se han declarado eso no es aliado del Estado Islámico en la isla

Voz 0861 12:03 de dónde sale su fuerza de donde consiguen todo su arsenal militar con el que tanto daño están haciendo

Voz 13 12:10 mira como tú decías es un conflicto muy muy antiguo y fundamentalmente cuando hay ese tipo de conflicto Mindanao es una de las islas más con una situación de pobreza y de exclusión muy fuerte en Filipinas China es un país al creciente no económicamente por muchos aspectos pero por ejemplo en la isla de Mindanao la mitad de los niños sufre desnutrición que un problema de pobreza enorme que hay un problema de acceso a servicios además es una isla con que sufre bastante los efectos del cambio climático con inundaciones con un con bares bares de tipo no de de de impacto ambiental entonces es un poco el caldo de cultivo de dónde vienen ese tipo de de

Voz 16 12:56 a de comer ese equipo de de

Voz 17 12:59 Almagro

Voz 18 13:01 bueno la situación la descripción que mensajes Benedetta allí en Mindanao es es terrible pero también te quería preguntar cómo estáis ayudando a toda esta gente has descrito muy bien las necesidades que tiene la población civil ahí en en Mindanao en nivel de destrucción no que hay de todas las viviendas bombardeadas durante estos años como les está ayudando ahora mismo como es el día a día allí

Voz 2 13:23 nosotros en primer lugar estamos trabajando para llevar agua potable a uno de los príncipes

Voz 4 13:28 el problema es que claro en ese tipo de situación la tiene la gente no tiene acceso a agua entonces estaban tomando agua del lago hagan agua de los ríos sin ningún tipo de tratamiento y eso también nos preocupa ver pues una zona con una arriesgó de

Voz 13 13:44 cólera entonces hemos empezaba a trabajar eso para para para construir sistemas de agua para para llevar agua potable a la gente también todos los aspectos de saneamiento letrina hay cien kit de higiene que si lo que hacemos es que disfrute tuvimos unos elementos básicos jabón tasa de dientes sabes para para el higiene personal después es amo con un programa de seguridad alimentaria claro es si estamos dando Halima

Voz 2 14:12 Bentos y también otros enceres no para para la

Voz 13 14:17 para la casa Samu en un programa de nutrición para medir un poco que el nivel de desnudo para medir el nivel de de de desnutrición infantil no en lo en los niños que son que son muchos

Voz 0861 14:30 te iba a preguntar ya para terminar Benedetta eh por qué queréis que estamos ante un conflicto que no existe en las agendas internacionales

Voz 13 14:38 en la senda internacionales bueno

Voz 2 14:41 a veces eh

Voz 13 14:44 hombre hay crisis que por razones política aborrecible de cercanías y de cercanía

Voz 2 14:51 y tienen más

Voz 13 14:53 son más sin tienen sido más importantes no para para la agenda política de nuestros países y hay otras que no esta es una de ellas

Voz 0861 15:03 qué impide que la comunidad internacional que no haga más o no ponga en el mapa este problema este conflicto se habría resuelto antes estamos hablando de años no de años y años de de comida

Voz 19 15:13 esto

Voz 20 15:15 ningún conflicto tiene una solución fácil hay de todo

Voz 4 15:18 manera para para solucionar un conflicto quién te

Voz 20 15:21 hay que llegar a un acuerdo son las partes no que están que esa el conflicto lo que nosotros como comunidad internacional tenemos que hacer es asegurarnos que la víctima de ese conflicto que no sufran y esto lo podemos hacer poniendo a disposición recurso estando ahí hay hablando del tema

Voz 0861 15:42 pues os damos las gracias Benedetta etcétera responsable geográfica de Acción contra el Hambre para Filipinas os agradecemos que estáis con nosotros hoy aquí en el programa pero sobre todo que que estéis allí en en esa zona de de Filipinas en Mindanao ayudando a los últimos de Mindanao un abrazo gracias Gemma gracias

Voz 21 16:08 Ch

Voz 1510 16:10 tú

Voz 11 16:21 el

Voz 0861 16:23 a usted esta no será la única crisis en el olvido de la que os vamos a hablar hoy en el programa porque también nos iremos luego hasta Congo que está sufriendo una de las peores epidemias de cólera de la historia enseño estamos allí pero antes vamos a ponerle cara a la xenofobia que rezuma la Casa Blanca punto de él

Voz 22 16:44 con Javier

Voz 0861 17:03 bueno esta canción se llama Million Dollar balón ya está inspirada en Donald Trump ese millón de dólares del que habla esta canción bueno es el préstamo que Trump reconoció haber recibido de su padre para iniciar sus negocios esta canción del grupo Death Cab For Katy pertenece a esa mítica campaña de Tech Days CTIC Songs Ésa fue la improvisada corriente artística que activó que se activo para acelerar la carrera hacia la Casa Blanca de Donald Trump pero no nos hemos librado de Trump se acaba de cumplir ya su primer año de llegada a la Casa Blanca un año de presidente y eso que estas canciones críticas han retumbado por cada rincón de Estados Unidos canciones para combatir las ideas racistas homófobas durante su legislatura en de ellas por ejemplo su absurdo veto a la entrada de refugiados e inmigrantes los últimos países en su lista negra son Venezuela y Corea del Norte

Voz 23 18:05 sí

Voz 18 18:19 pues nosotros en los estudios de la SER A quién Punto de Fuga también tenemos sentada

Voz 0861 18:23 la víctima podemos decir de de esa política de Donald Trump y de sus xenofobia Lara Calaf qué tal bienvenido fuera como estas muchas gracias sin bueno Lara lo primero tú naciste en Siria verdad

Voz 19 18:35 sí así es en Alepo

Voz 0861 18:37 naciste en Siria pero creo que tienes pasaporte europeo desde hace más de veinte años un pasaporte español si así es tengo pasaporte español una de es española

Voz 19 18:49 no pudiste entrar hace muy poquito tiempo en Estados Unidos pues

Voz 0861 18:52 los que que te ocurrió si así es no pudo

Voz 19 18:54 entrar si no me equivoco Sport por el tema del veto de de los países uno de de eso ello aunque bueno yo salí del país hace veinticinco años es cuando mis padres decidieron salir del país y venirse a Madrid de hecho yo llevo trece años viviendo en Londres de de sus veinticinco años estuve en Siria en el año dos mil once y ese fue la razones por la que tuve que que ese es solicitar un visado en lugar de de de la estalló ya había estado en Nueva York antes anteriormente y bueno pues había entrado con la está sin problemas

Voz 0861 19:31 cuál fue el argumento que que te dieron para no dejar tentar exactamente que te dijeron

Voz 19 19:36 sí sí yo creo que se pusieron probablemente purita nerviosos cuando no supe contestar la pregunta de qué pasaporte utilice a salir del país hace veinticinco años yo tenía catorce años en esa vía que pasaporte había utilizado entonces pues no no supe contestar pero sí le dije mira a mi padre para para preguntarlo y ahí es donde bueno pues ese decidieron que tenía que presentar más evidencias y eso es lo que hice y presenté en treinta treinta páginas de evidencia para que supiesen bueno pues todos los trabajos que había hecho de que bueno pues iba a ir para hacer un bien de hecho sobre todo por el proyecto pagan el que iba a un proyecto muy bonito para en podrá a la mujer internacional si curiosamente bueno pues la Aquino pudo y fue yo en este caso

Voz 0861 20:25 sí a la te pregunto por él por ese proyecto pero también me gusta

Voz 25 20:28 quiere conocer el ahora como te sentiste cuando allí en la aduana entiendo no en en en en a lo mejor trabajaba en la embajada eh te dijeron que no

Voz 19 20:37 voy a ser exactamente qué sensación tuviste un animal iba sí sí fue fue una una situación bastante interesante sobre todo porque fue la primera vez de hecho han que que había sufrido una situación de discriminatoria de desencadenamiento al mismo tiempo fue bastante frustrante al mismo tiempo no uva o cómo es esto no ha yo he estado trabajando con con con con

Voz 0861 21:04 en clientes internacionales del mundo de la banca al mundo de la música al mundo de de de las artes no lo podía entender y había bueno pues participado en en charlas internacional Isidro conferencia internacional es estuve era como un choque en somos ya no sé si es así lo comentabas ahora no lo es esbozado el proyecto la idea inicial por la que Estados Unidos era un proyecto muy muy interesante si no me equivoco iba a participar en un documental de hecho te invitaron a participar en un documental sobre mujeres incentivadoras no a nivel internacional a nivel mundial fuiste la única mujer la única invitada que no pudiste entrar está si es si Si bueno pues son un grano no

Voz 26 21:43 te de participar en este proyecto y fueron diez mujeres diferentes partes del mundo que fui fuimos invitadas para para hacer este documental y no solamente eso sino unas conferencias y un libro que habíamos escrito todas nosotras y con el con el la la la motivación con el objetivo de den podrá inspirar a mujeres a en todo el mundo pues para para que sean fenomenales todas ellas

Voz 0861 22:06 porque cuéntanos lo que te dedicas por qué te eligieron a ti para aparece documentado buena pregunta no lo sé todavía

Voz 26 22:12 sí sí bueno y yo me di me dedico al tema de liderazgo y soy asesor de liderazgo y llevo en este mundo que a casi veinte años liderando equipos liderando a grandes cuentas y bueno pues hace un par de años fue cuando decidí salirme de de del mundo el liderazgo y meterme en asesorar a otras personas para que sean grandes líderes en todo

Voz 0861 22:34 eso esa Donald Trump porque no sé si le falta algo de ayuda y yo creo que todos necesitamos ayuda desde luego tienes porque te trataron así lo encienden no lo entiendo lo entiendo porque

Voz 26 22:46 entiendo que comen una líder que que que sido anteriormente pues entiendo que hay hay una Asier reglas que se tienen que

Voz 0861 22:53 desarrollamos tienen que que impone

Voz 26 22:55 enero tenemos que tenerlas no porque sino bueno pues entiendo que que que bueno si se tienen que entender que que tener pero al mismo tiempo lo que no entiendo es la inflexibilidad de de de este de estas reglas y bueno pues esto es una consecuencia de de esas reglas que en ese caso se Se decidió que es ser de Siria es una cosa mala y no es así hay muchísima gente de Siria que que estamos haciendo trabajos fenomenales pues todo el mundo entonces pues eso fue la la parte frustrante te sentiste

Voz 0861 23:23 que de alguna forma

Voz 26 23:25 en ese momento orgullosa de ser Siria pese a Bezabeh totalmente a me sentí más seria que nunca de hecho curiosamente pues había unas semanas antes había hecho una charla en la en la plataforma de Ted que se llama al otro lado de Siria que es para para para mostrarle al mundo que Siria es más que una guerra que los sirios están haciendo trabajos estupendos punto por todo el mundo

Voz 0861 23:51 bueno pues este primer año de de la era Trump no sólo hemos tenido este acoso conocen los inmigrantes no con ese veto también a los refugiados sirios y bueno también de todos los países el preside estadounidense también sigue dispuesto a construir su polémico muro con con México sea como sea de hecho hace poco se ha visto la las primeras imágenes no ese muro corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 24:10 cuatro empresas las cuatro estadounidenses van a levantar los primeros prototipos en la frontera entre sí

Voz 27 24:15 digo y Tijuana os sí de Ford

Voz 1510 24:18 van a ser entre cuatro y ocho prototipos de unos diez metros de alto que se unirán al muro que ya existe en ese tramo de frontera explica Ronald Vitolo responsable de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza los prototipos servirán para que esta agencia determine qué barreras la más efectiva contra la inmigración ilegal el Congreso le negó a la Casa Blanca los mil seiscientos millones de dólares que pedía para levantar la barrera Trump ha amenazado con provocar un cierre de gobierno es decir con paralizar los servicios públicos si los republicanos no incluyen la construcción del muro en los presupuestos del año que viene

Voz 28 24:52 a mí lo que

Voz 0861 25:03 para Lara tú entiendes este tipo de muros y comparte la filosofía de de las fronteras tú que viajas tanto

Voz 0032 25:10 no lo lo decías que ha nacido en Siria ha crecido en España

Voz 0861 25:13 que vives en Londres recorre el mundo entiendes

Voz 19 25:17 no no lo entiendo sobre todo hoy en día cuando hay más conectividad que nunca y a veces bueno pues

Voz 29 25:23 en una razón

Voz 19 25:26 sí quiénes separadas países que en ese para ser unos de los otros no entonces no no lo entiendo

Voz 0861 25:32 ahora te preguntaré por por tu pasado pero voleibol presente el hará volverá a intentar entrar a Estados Unidos y lo vas a

Voz 25 25:39 pelear porque creo que no

Voz 0861 25:43 las ocasiones Si has viajado Estados Unidos y nunca tuviste ningún pueblo

Voz 19 25:45 bueno no no en absoluto bueno yo creo que EEUU es un país maravilloso oí por supuesto que espero volver y si hay proyectos de que yo vuelva si si todo va bien en el futuro el año que viene dos mil dieciocho vamos a esperas y eso se puede haber seca

Voz 0861 26:00 suerte te quería preguntar y no es comentabas que bueno tu madre es española tiene pasaporte español pero bueno naciste en en Alepo

Voz 19 26:09 por qué dejaron sus padres Siria para probar yo razones da una una de esas razones es porque mi familia quería era pues darnos oportunidad para poder decidir por nosotros mismos lo que quisiéramos ser

Voz 0861 26:23 como veis desde desde la distancia comentabas que hacer poquito tiempo hiciste además un seminario una conferencia

Voz 25 26:28 desde al otro lado de Siria cuando no

Voz 0861 26:32 las imágenes ya no tanto el quizá las imágenes también un poco como la comunidad internacional las reacciones que estamos teniendo los diferentes países entre es el nuestro con la acogida de refugiados con lo que se está haciendo cómo lo ves cómo lo ves

Voz 19 26:44 la historia si mi opinión es que hay una cosa que el liderazgo lo llamamos el tinto aún qué significa eso que es relojes primero tienes que escuchar el Dean luego el don o el tic luego alto verdad eso que significa que hay que escuchar las dos versiones son las dos partes la historia yo creo que a veces solamente se puede emitir una parte la parcela y entonces tenemos que que ver toda la historia en general para poder opinar

Voz 0861 27:10 bueno es que éramos con esa lección que también detrás de de de liderazgo lo hará Calaf gracias por estar con nosotros y suerte es si tiene la oportunidad de devolver Estados Unidos esperemos que no te vas a encontrar con ningún muro con ningún veto gracias bueno es Siria no ha pisado de nuevo su país Gabriel en cambio nació en este lado del Mediterráneo pero tiene a toda su familia en Alepo es sin duda un contraste brutal historias porque Gabriel Garrucha sí ha regresado hasta Siria hasta su hogar Alepo ha convertido su viaje en un proyecto de vida un relato de fotos de ideas a través de Twitter sentimientos que no recuperó hace unos días con nuestros compañeros de Hora Veinticinco el camino Damasco Alepo son camino

Voz 27 28:03 no que todavía es frágil seguro pero todavía hay zonas un poco un poco peligrosas de hecho llegar llegada les voy a fue una sensación de ostras esto va en serio no la verdad personalmente la la primera imagen que me es sacudió por dentro digámoslo así fue que estábamos en una zona donde había vida normal y corriente tiendas gente gritando como en cualquier ciudad árabe informe me dijo gira momento cuando me giré y vi la entrada del barrio totalmente destruida es decir se veía claramente dónde estaba la línea del frente ir donde durante todos estos años de guerra había habido violencia destrucción sistemática donde había continuado entre comillas la vida tuvo una estampa bastante bastante chocante tendrá en dos mil trece me con comentaban que se pasaron todo el año comiendo de manera regular sólo perejil y rábano no llegaba ningún tipo de alimento más había problemas de ida por todos lados obviamente

Voz 17 29:06 eh Lus muy muy muy

Voz 27 29:09 muy escasa y nada ningún tipo de de comidas hasta que llegaron las ayudas digamos internacionales y la ciudad Se se estabilizó un poco se estabilizaron un poco los frentes pero claro eh es decir de la época yo recuerdo de dos mil diez una ciudad con sus problemas obviamente más problemas históricos que hay pero con diversidad étnica diversidad lingüística profundidad histórica recibir recibir eso en dos mil diecisiete de una manera totalmente diferentes es brutal pero bueno

Voz 0861 29:43 también también era momento

Voz 27 29:46 de sacar un poco la la la sonrisa y poner un poco de de de esfuerzo para volver a recuperar ese ese pequeño Haro quién va reconstruir esta ciudad quiénes van a ser los pinos del futuro sobre quién debe sustentarse una Alepo con otra digamos con otra Real articulación

Voz 0861 30:05 Alepo es una parte inhabitable

Voz 27 30:09 imaginable por la cantidad de destrucción que hay y la otra parte en la que están materialmente en buen estado digamos está casi deshabitada es decir de bloques de pisos de más de treinta cuarenta apartamentos hay habitados cinco seis en cada planta hay una familia dos como mucho es decir son espacios despoblados entonces una un un amigo me comentaba pero oye la gente joven que se ha ido a a Bayrou Estocolmo Monreal etcétera no querrán volver a su ciudad ahora que está bien claro la sensación que me daba es esta gente a los Veinticinco veinte diecinueve los años que sean ha visto truncada su su juventud subida y han tenido que volver a empezar a otro sitio que les debe esta gente en el fondo a la ciudad es decir cómo van a volver a reconstruir por segunda vez su vida ahora que han conseguido estar en en otras

Voz 0861 31:12 punto

Voz 9 31:15 con Javier Bañuelos

Voz 32 31:18 eh

Voz 33 31:38 no

Voz 34 31:45 Hyypia bueno lumbar da envidia cuando cayó en vano el pueblo donde estábamos

Voz 22 31:53 nos enseña a la gente ni siquiera se le había advertido que se fuera los vimos entrar de repente en las parcelas con palos machetes y armas algunos mataron con machetes otros con armas estaba con los niños en casa la quemaron huimos no siguieron mataron a mis hijos y me golpearon cuando vieron que no había reaccionado me golpearon con un machete vehículo en virtud

Voz 34 32:20 no me en no de muy buena salud

Voz 24 32:32 las cae

Voz 22 32:34 lo andaluza anotó pueden huimos si dejamos todas nuestras posesiones y comida detrás de nosotros nuestros maridos ya no están no sabemos dónde está solo Nos llevamos a nuestros hijos no teníamos comida ni ropa lo que usamos aquí lo hemos recibido de personas de buena voluntad

Voz 3 32:55 hola

Voz 0861 33:04 ha pasado ya un año desde que estalló el conflicto en la región de Kasai en el centro de la República Democrática del Congo la extrema violencia de los últimos meses es cierto que algo ha decaído pero la situación en esa región de Congo va cada vez a peor lo acreditan las voces y los testimonios que acabamos de escuchar por un lado están quiénes han huido están también los que han regresado y los que ahora está sufriendo una pesadilla llamada cólera Nicolás Castellano buenas noches cómo estás Nico

Voz 1620 33:34 qué tal buenas noches Javier Bueno Nico estamos hablando de una de las

Voz 0861 33:36 peores crisis de cólera en Congo no

Voz 1620 33:39 piezas de que el cólera endémico en la República Democrática del Congo que están acostumbrados a que cíclicamente haya brotes de cólera pero nada como en esta ocasión Veintiuno de las veintiséis regiones del Congo están afectadas por el cólera hay más de treinta y ocho mil casos más de setecientos muertos acreditados por la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas Un cuál era que se está viendo acuciados Javier por la sequía por el desplazamiento por la mala calidad del agua los contaminados una situación que que con que ha llevado a organizaciones como Médicos Sin Frontera Sin Fronteras con el Comité Internacional de la Cruz Roja que son las dos únicas organizaciones que están trabajando en las zonas rurales pues aumentar su nivel de respuesta porque la situación está siendo crítica para no

Voz 0861 34:21 pero sólo bueno con esos datos de extrañar la decisión no que optado en la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios Nico ha elevado el nivel de emergencia en Congo al máximo nivel es el mismo por ejemplo para que lo sepan los oyentes que es activo ya en el caso de de Irak de Siria o de Yemen

Voz 1620 34:38 sí estamos hablando tres regiones en concreto de Karzai como tú dices tenemos que recordar que es un conflicto que ha generado más de un millón y medio de desplazamientos de ellos unas treinta y siete mil personas huyeron como refugiados Angola alguno de esos testimonios que hemos escuchado han vuelto ya está intentando hacer su vida en casa y Javier hay un millón de personas en inseguridad alimentaria hay casos de desnutrición severa en algunos casos se desestima hasta un diez por ciento desnutrición severa aguda en algunas de las zonas estamos hablando también de Kivu Sur de tanga Nica son tres regiones en concreto donde Naciones Unidas ha elevado el nivel de alerta estamos hablando de dos crisis silenciadas por un lado el cólera donde están hablando de cifras brutales y sobre todo las de Casares lo que ha pasado bastante inadvertida para los medios de comunicación internacionales con unas cifras brutales Un millón y medio de desplazados internos en el que es el país con más desplazados internos de toda África la República Democrática del Congo ya en dos mil dieciséis tenía tres millones y medio de desplazados internos yo recuerdo mi visita en dos mil trece a Goma Kivu Norte etc etcétera conocer a un bebé que se llamaba Éxodo

Voz 0861 35:40 y le pusieron sí sí el presidente electo

Voz 1620 35:42 que nació en el Camilo porque su madre está permanentemente huyendo de campos de desplazados en campo de desplazados a esos tres millones habituales de desplazados se les suma este millón y medio de Kasai estamos hablando de una crisis humanitaria de dimensiones brutales

Voz 0861 36:03 pues allí en el terreno en casa hay está Pablo Álvarez Pablo ese pediatra y es el líder de de uno de los equipos móviles de Médicos Sin Fronteras Pablo bienvenido a punto de fuga cómo estás bueno Pablo estamos hablando lo decía Nico de un brote inaudito de cólera por qué qué explicación encontréis alguien el terreno

Voz 8 36:24 pues se sabe como un como único árido pero en una zona de hasta ahora era muy estable y hayan habido pues actores humanitarios pero de un año pues sabido ha venido compliquen muy intenso que ha provocado mucho de muchos desplazamientos y sobre todo el colapso de del sistema sanitario que había no era una carrera de más que aceptable y luego ya se se ha colapsado los centros de salud se cerraron porque hay mucha gente ves pues los sanitarios

Voz 0861 37:03 entonces eso se liga

Voz 8 37:05 lo ha hecho en donde normalmente hay cólera pues que este brote se especialmente intenso y nosotros estamos ir pero estamos en chica por el Casal que no nos ha afectado directamente pero sí que está relativamente cerca y sobretodo estamos conectados por un río y entonces sí que se ha puesto en marcha un mecanismo de vigilancia ir un plan de contingencia hago del caso a la zona en la que nosotros estamos en otra cosa que por ahora no

Voz 0861 37:42 Pablo te preguntar en durante los peores momentos de de esta de esta crisis este conflicto ya lo decía Nico no miles de personas huyeron en muchas de ellas al bosque creo ahora han regresado hoy en casa que se han encontrado con han vuelto

Voz 8 37:55 se desplazó prácticamente la mayoría de la población a a los bosques yo estuvieron viviendo allí durante meses que más o menos será cuando más intensidad tuvo el conflicto y ahora están volviendo ya en la mayoría de sitios bueno al que nosotros no podíamos llegar a la periferia eh y que por motivos de seguridad iré es de desde finales de septiembre más o menos sí que estamos empezando a salir porque se autorizó por sé que es la posibilidad por la situación de seguridad sí lo que no sé lo que nos estamos encontrando en muchos sitios son pueblos totalmente devastados con los pueblos que ya de por si las construcciones son bastante endeble suelen ser madera suele ser algo le han sido total excluidos sublimado en el retornar López

Voz 36 38:42 esas han sido destruidas

Voz 8 38:45 ha ganado mucho de la población que había en la en el pueblo ya no está viviendo allí y que aparte los campos eh que pedían sembrados que han sido destruidos también hay gente que no tienen no tiene la cosecha para ese momento la mayoría de la gente que está volviendo está cosechando ahora pero claro hasta aquí viven sobre todo la agricultura sobre todo que malísima Chopard a unos tres meses en poder ese consumo entonces a Pedro qué ha ocurrido pues ahora va a haber un alimentario que que prolongarse durante los próximos no

Voz 0861 39:20 Pablo el retorno de los refugiados se a esa zona de Kasai has comentado ahora mismo no ha sido un regreso a una zona completamente asolada también me gustaría que nos de escribas en qué condiciones están por ejemplo los centros de salud que habéis encontrado allí en la zona tú quieres médico

Voz 8 39:37 los los esa duda ha sido especialmente dañados los hospitales ha habido algunos que están totalmente destruidos de los sitios donde hemos estado porque el enfrentamiento utiliza Abad que que los actores que entraron en esos pueblos en su objetivo principal era todo lo que tuviera algo de relación con el Gobierno y los centros de salud para ellos tratasen dada personal estatutario que por lo tanto eran un objetivo central es toda esa gente ha huido muchas villano envuelto entonces persona cualificada un ha vuelto lo que eran las estructuras se han quedado sin material incluso lo que es la misma estructura sí ha sido estudian muchísimo se y en algunos de ellos pues con ayuda externa y en particular en los plenos porque es hemos estado con Médicos Sin Fronteras pues están empezando las actividades está empezando el flujo de medicaciones pero todavía

Voz 1620 40:32 sí sí sí antes muy intermitente

Voz 8 40:35 y encima la gente viene de de los bosque Del Bosque donde ha estado viviendo en condiciones ponen enfermedad es que se ha dado mucho y en situaciones muy muy causadas por directamente por los ataques de pensiones como por infecciones frecuentes bueno la malaria o la fiebre que fuera que se han prolongado al no recibir asistencia sanitaria sobre

Voz 1620 41:02 toque comenta estos días hablábamos con compañeros que ha regresado ahora del terreno de la República Democrática del Congo de Karzai nos comentaba que mucha de la gente que vuelve Del Bosque vuelve con las heridas en tan mal estado que se está teniendo que proceder incluso amputaciones no

Voz 8 41:16 muchas de ellas están amputar porque no han sido conjurada si están las condiciones en las que salgan y Arenal

Voz 37 41:23 pero en miembros ya que amputar

Voz 1620 41:26 no no te iba a preguntar por los niño precisamente porque hablaba alimentario no esta dificultad devolver

Voz 8 41:30 así lo deciden que hay

Voz 1620 41:33 por ciento es nutrición infantil aguda de es una cifra alarmante no

Voz 8 41:37 sí que según la OMS soy no hay que la actores humano también a partir de un cinco por ciento significa que es una emergencia humanitaria por la cantidad de hambruna que al he aquí la mayoría de sitios donde nosotros hemos estado trabajando que antes hemos hecho una una encuesta alimentaria encontramos datos por encima del diez por ciento o sea que es prácticamente el doble de lo que se vio nada en ha aumentaría los la gente más afectadas son los niños en menos de cinco años que lo que más frecuentemente los que no es frecuente y sufren las consecuencias de la hambruna yo estamos viendo realmente pasó desastrosos y sin uno de los cosas que está haciendo es intentar precisamente hacer un terrorista nutricional tanto no en los pueblos como en los pasos que son muy graves refiriendo las achica padres es la ciudad más Marte Enrique más grande porque aquí tenemos un un hospital en el que estamos trabajando y en el que el que los pacientes más graves pues encantada ir útil

Voz 0861 42:47 yo te quería preguntar Pablo porque claro tú además ser es pediatra y y con ese esa situación ese panorama que dibuja de la infancia en Congo con qué estáis contando he trabajado ahora mismo en en un hospital cómo estáis abordando la situación allí

Voz 8 43:04 la la malnutrición se trata de dos maneras que la gran mayoría de los que están malnutridos una apendicitis no quieren pueden ser tratados ambulatoria mente son unos escritos que se eh que eso no es fácil títulos hechos a base de crema de cacahuete ahí esa es la mejor de las situaciones es decir a la la familia una vez ha vuelto por ejemplo el pueblo en el que tuvieron que huir pues pues ese pueblo hoy empieza a hacer actividades semanales y semanal vemos presentan algunas enfermedades específicas pues se les dar tratamiento específico pero el un diez a un quince por ciento de los niños tienen unas complicaciones están graves he perdido el apetito que es lo que acababa ocurre no cuando nutrición sensación muy severa que no son capaces de Renault Nissan que no van a ser capaces de de comer pero esos pacientes la verdad se les está trasladando o hacía aquí capa a un hospital que Hay esos pacientes reciben un trato un poquito más un poquito más pormenorizado estudiados

Voz 0861 44:13 hablo por curiosidad no sé dónde debíamos ahora mismo lo que estabas haciendo qué estás haciendo ahora mismo hay encastado

Voz 8 44:20 yo estoy en el hospital yo he estado en el primer mes y medio esta vez en la periferia íbamos a esos centros ambulatorios vamos abriendo y luego los maten digamos iraquí ahora desde hace unas semanas estoy estoy en el hospital estoy cansada uno de los que él y aquí tenemos un centro de pacientes ingresados para prisión ya estaba estaba ahí está pasando visita con un médico nacional

Voz 0861 44:48 vale ya para ir terminando comentaba antes Nico que estamos una vez más ante una crisis Se completamente que Acaip en el en el olvido tú que estás ahora mismo allí en el terreno y no sé qué explicación en cuentas para que la comunidad internacional en fin para qué en Europa en fin en otros países y no sitúe en ahora mismo esa región de casi en el mapa la crisis tan grave que se está viviendo

Voz 8 45:13 pues bueno hay otros conflictos que también está habían empezado con anterioridad y que han captado relativamente la atención y luego pues probablemente no lo sé una una desatención hacia una de las más ocurre en los últimos años porque la verdad es que he otro hicieran en menores de cinco años en la mayoría de crisis las vemos y la tratamos pero es que en este caso estamos viendo claro piensa que la gente ha pasado meses en el bosque y nos cuentan a veces incluso lo que han esta volviendo son hojas básicamente entonces estamos viéndonos prisión en adultos de un adulto es más otra en tensiones severas adultos con la idea de la situación en la que estado vivió ninguno y de la mano de de la el impacto que ha tenido el conflicto en esta zona

Voz 0861 46:08 pues Pablo Álvarez pediatra Hay miembro de del equipo móvil de de Médicos Sin Fronteras en en la región de Kasai en Congo gracias de verdad por primero porque tu trabajo y sobre todo también por por atendernos aquí en punto el fuego un abrazo muy fuerte

Voz 8 46:20 nada un abrazo

Voz 0861 46:26 Nico y cerramos con contigo Bono para terminar de situar el el contexto político que se vive allí ahora mismo en en Congo noche ya denunció hace muy poquito tiempo en el mes de agosto los graves delitos que se están cometiendo Agent en Congo por todas las partes en este conflicto no en la región de de Kasai casi se llega a hablar ya de crímenes de lesa humanidad sí que me gustaría que al menos no seis voces un poquito el quién está detrás de de camufladas en sapo que que es uno de los grupos rebeldes ahora mismo que más están desestabilizando la situación ahí sí

Voz 1620 46:55 si el concreto él era el líder Jean Pierre Pandit Camuñas en sapo era líder tradicional de esta zona del centro del Congo reclamaba digamos un reconocimiento para su estatus de la región como decía nuestro invitado a una región tranquilas dentro de la conflictividad de la República Democrática del Congo pero la policía congoleña cuando empieza esta pequeña revuelta lo asesina lo mata empieza una revuelta entre los civiles las fuerzas oficiales esto genera Javier que haya más de ochenta fosas comunes de gente desaparecida fosas comunes a mano de la de la fuerza oficiales de la República Democrática del Congo Joseph Kabila un presidente que se quiere queda en el poder que tenía que haber convocado lesión ya no las ha convocado esto un foco de inestabilidad importante y una revuelta de por ejemplo murieron dos observadores de Naciones Unidas que fueron hacer un informe sobre la vulneración de los derechos humanos fueron asesinados el pasado mes de marzo se estamos hablando de un contexto muy preocupante que seguramente por la multiplicación de crisis Siria Irak Sudán del Sur República Centroafricana Nigeria lo tenemos olvidado pero las dimensiones del drama en más de un millón y medio desplazado ese diez por ciento desnutrición infantil o desnutrición adultos los tienen que hacer mirar a la República Democrática

Voz 0861 48:02 pues no resistimos aquí en Punto de Fuga que Congo caiga en el olvido así que como sabes Nico un gusto que como siempre programa Un placer seguimos en contacto

Voz 0032 48:13 hola a todos las adolescentes rojilla son invisibles en Bangladesh según datos de la ONU todas son víctimas o testigos de violaciones ataques sexuales o asesinatos cuando llegan a Bangladesh siguen siendo víctimas de esa violación sexual pero no lo cuentan porque no se atreven desde Plan Internacional dicen que son invisibles porque aunque hay espacios para proteger a los niños no los hay para las adolescentes Sara selva hablado con la directora de la ONG que acaba de llegar de conocer de cerca la situación allí en Bangladesh

Voz 1510 48:42 el año Humain tiene quince años y está embarazada ha llegado a Bangladesh desde y ahora vive en una tienda improvisada construida con plásticos y palos de bambú una tienda de unos cinco metros cuadrados de la que apenas puede salir porque no se atreven como ella hay cientos de adolescentes rojilla

Voz 25 48:56 creo que hoy se te pinches siempre bien

Voz 1510 49:01 usted champán especialista en emergencias de Plan Internacional acaba de volver de allí nos cuenta que las adolescentes tiene miedo a salir de sus tiendas todas según la ONU han sido víctimas o testigos de violaciones ataques sexuales llegan a Bangladesh siguen sufriendo esa violencia sexual pero no lo cuentan y buscan ayuda y por eso según internacional son invisibles Comín las chicas a dicen que igual que se han creado los espacios en los que los niños se sienten según muros y protegidos esos espacios tienen que crearse también para las adolescentes algunas vienen con sus familias que las intentan proteger prohibiendo les salir de la tienda o casando las otras muchas como Andy Humain llegan solas embarazadas las complicaciones se multiplican cuando tienen la menstruación

Voz 25 49:41 por el día comino la nichos

Voz 1510 49:46 no se atreven a ir a las letrinas comunes porque los hombres las mira mientras pasean por la noche

Voz 25 49:51 a dar fe

Voz 1510 49:54 corren el riesgo de ser violadas o atacadas muchas optan por no salir de sus tiendas y utilizar trozos de ropa en sustitución de los productos de higiene que no tienen desde finales de agosto más de quinientos mil rejillas han llegado a Bangladesh según la ONU la mitad son niños

Voz 0032 50:07 ya Amnistía Internacional ha presentado esta semana diez recomendaciones al Congreso de los Diputados para dar pasos para conseguir avances en cuanto a los derechos de verdad justicia y reparación de las personas que fueron víctimas de crímenes de derecho internacional durante la Guerra Civil y el franquismo entre ellas que se apliquen las recomendaciones de organismos internacionales sobre la ley de amnistía la promoción de una comisión de la verdad que se articule un instrumento para la búsqueda de niños y niñas robados y la formalización de disculpas públicas por las violaciones de derechos humanos cometidas estos años paralelamente Amnistía Internacional ha lanzado la campaña esta Navidad toca

Voz 38 50:50 claro que sí que con el pretexto del sorteo de la Lotería de Navidad Ica pido un compromiso con las víctimas y sus familias

Voz 39 51:06 Anthony en Arda Fernández lo utilice

Voz 0032 51:14 víctimas y familias como Rosa María García torturada en mil novecientos setenta y cinco por Billy el Niño

Voz 29 51:20 Estados golpes no me hizo ninguna pregunta entonces sus amenazas da te vamos a llevar a casa campo nariz enterar donde esté te dejamos etcétera violar manzanas era una amenaza bastante común a las mujeres pues por salir de la cárcel yo me hice casa de mis padres porque no podía donde cuarto voy a un coche que padecía apartaba o un frenazo un ruido las escaleras

Voz 0032 51:49 o Jaime Romera sobrino de Arsenio Martínez que fue fusilado hoy desaparecido el catorce de agosto del XXXVI

Voz 40 51:55 sentido todavía está enterrado en la cuneta de la carretera llevar un ex no pero nos hemos donde yo quiero que se sepa lo que en caso de que reposa como esta no pueda pasar nunca más mi luxación es cumplir con aquello que mi madre siempre había soñado encontrar los restos de su hermano poderle dar una sepultura en condiciones

Voz 0032 52:25 Soledad Luque su hermano mellizo fue un bebé robado en mil novecientos sesenta y cinco

Voz 41 52:31 Francisco voy yo nacimos el veinticinco de enero de mil novecientos sesenta y cinco en la maternidad de O'Donnell de Madrid Francisco allí Sequero ese tiempo en la incubadora a la siguiente visitas cuanto comunican que el niño ha muerto ir cuando mis mi hermano quisieron recoger el cadáver les comunicaron que lo habían incinerado cuando pidieron las cenizas les comunicaron que las cenizas ya habían desaparece

Voz 0032 52:57 en la India centenares de mendigos de la ciudad de Hyderabad al sureste del país han sido retirados de las calles y trasladados a albergues es una medida que se produce poco antes de la llegada de Ivanka Trump la hija y asesora del presidente de Estados Unidos según reconocen las propias autoridades policiales del país Ivanka va a acudir a esta ciudad que es uno de los centros tecnológicos del país para participar en la cumbre

Voz 0861 53:20 lo Vall de emprendimiento que se celebra

Voz 0032 53:22 a finales de noviembre bien pues las autoridades han hecho efectiva una norma que prohíbe la mendicidad en sitios Lycos hasta el próximo siete de enero la organización Save the Children alerta de la violencia que se ejerce sobre los menores en los colegios de Afganistán a raíz de la muerte de un estudiante piden el fin del castigo físico en las escuelas del país Mariluz Marco

Voz 1915 53:43 petición directa al Gobierno afgano para que aplica adecuadamente la prohibición de los castigos corporales en los colegios que está vigente pero según denuncian no se cumple en su totalidad el incidente que mencionabas ocurrió en la provincia del Val al norte del país la víctima era un estudiante de secundaria es un ejemplo extremo dicen desde Save the Children aunque no un caso aislado teniendo en cuenta los datos de un reciente estudio de la OCU la manipulación nueve de cada diez niños sufren violencia en Afganistán el cuarenta por ciento de los encuestados han sido víctimas de patadas el veintiuno por ciento de estrangulamiento y el quince por ciento había sido quemado humillado o marcado de alguna forma hay además casi la mitad de los adultos encuestados estuvo de acuerdo en que los niños deben ser castigados físicamente para poder ser criados o educados adecuada