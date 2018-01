Be OK: Todo sobre el yoga: un estilo de vida (11/11/2017)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1 00:35 buenos días qué tal están bien

Voz 0187 00:36 venido hace una semana más ha habido que ya saben que este es un espacio en el que cada sábado aprendemos a cuidarnos a darle a nuestro cuerpo lo que necesita y sobre todo aprender a escucharlo para saber lo que nos pide el tema de hoy tiene mucho que ver con esto verdad Isabel Bolaño

Voz 4 00:49 verde Adela buena Ángela buenos días buenos días cómo estás pues si hoy tenemos por delante una entrevista yo creo que muy interesante yo creo que nos dejamos de de preámbulo si arrancamos te pareces empezamos empezamos

Voz 0187 01:18 en las tres temporadas que llevamos ya debió y siempre hemos insistido en la misma idea es necesario conocer nuestro cuerpo y saber escucharlo por ejemplo hemos repetido hasta la saciedad lo de que la dietas adaptativa te pesa la día

Voz 4 01:30 todo tiene que ser adaptada a la vida de cada persona

Voz 0187 01:33 que no vale muchas veces queremos seguir unos Padró es que no van con nosotros lo que decimos siempre lo de Si yo tengo que comer todos los días fuera de casa por por mi trabajo que voy a hacer si me en la dieta que está siguiendo me obligan a comer y no tiene sentido no tiene ningún sentido dos tendré que aprender a comer incluso comiendo todos los días eh fuera de casa tenemos que aprender a cuidarnos y tenemos que aprender qué es lo que nos aporta salud que es lo que nos aporta bienestar también es muy importante en todo esto el papel que juega el deporte

Voz 4 02:02 la actividad física y es que hoy en concreto queremos hablar de eso de una disciplina que bueno no sólo es una actividad física en sí misma sino que conlleva también una filosofía que tiene que ver con eso que tú estás contando con la conexión cuerpo mente y con saber lo que lo que nuestro cuerpo necesita es decir utilizar el deporte como herramienta para conocernos para escucharnos para saber cuáles son nuestros límites Isabel superarlos y ponernos retos de esa manera si pues procurar estar lo más sanos y lo más en paz posible seguro que muchos con lo que estoy diciendo ya se hacen una idea de lo que vamos a hablar qué es el yoga bueno que yo tenía muchas ganas de dedicarle ya un programa a que después de tres temporadas no lo habíamos tratado en profundidad yo creo que con la atención que se merece al menos tu practicas yo yo la verdad que sí ahora lo tengo un poquito abandonado y eso me hace sentir un poco pero también tiene muchas ganas de que lo tratáramos por eso porque ahora nuestra invitada la seguro lo corrobora los que hemos practicado yoga sabemos que no es el deporte que mucha gente piensa no que que sí que es duro y que te hace sentir fuerte es verdad que te hace con centrarte mucho conectar mucho con lo que estás haciendo en eso

Voz 0564 03:04 momento de la verdad que yo no soy

Voz 4 03:07 muy deportista practicaba muchos deportes como para poder comparar unos con otros pero

Voz 6 03:12 muy bien y a mí eso me parece pues un lujo

Voz 0187 03:15 genial yo también hice yo durante muchos años pero del que soy como tú

Voz 4 03:17 que lo hagan estamos ahí está ahí pero oye no lo es

Voz 0187 03:20 hemos plantean no yo como recordó agrega temporadas

Voz 4 03:23 bebió porque la tenemos y quiénes va a hablar de todo esto pues una gran conocedora de de esta disciplina la modelo y diseñadora Vanesa Lorenzo que ha escrito también el libro Yoga un estilo de vida y nos está escuchando ahora mismo Ángela desde Radio Barcelona Vanesa Lorenzo buenos días buenos días qué ganas tenía por invitarme porque hace mucha ilusión a nosotros

Voz 0187 03:44 estamos encantados de que esté aquí tuvimos la suerte de conocernos hace muchos años como en el noventa y siete Bray y bueno nos hemos reencontrado hace poco en Sant Jordi aquí estoy encantada de que de que estés aquí con nosotros sí que nos cuentes cosas sobre este libro tan bonito con estas fotos tan bonitas y no solamente las fotos sino el contenido del libro que está Superbe

Voz 6 04:02 pues muchas gracias bueno vamos a empezar

Voz 0187 04:04 el principio el título del libro es va un estilo de vida el yoga también es un estilo de vida tú lo planteas así no

Voz 6 04:11 sí porque además es bueno es que es una filosofía que bueno además de que de que es una filosofía milenaria pues contempla no sólo como como bien habéis dicho antes no solo una práctica física sino también es una postura ante la vida no con lo cual pues hay muchas cosas que que

Voz 0187 04:28 campaña en a a a esta a esta disciplina del yoga dices en en el libro que a ti te hubiera gustado encontrar cuando te iniciase en el en el mundo del yoga un libro parecido a éste necesita saber algo antes de empezar a practicar este deporte entre comillas no

Voz 6 04:44 sí yo recuerdo cuando me introduje en el yoga en Nueva York hace muchísimos años hace más de quince años y entonces bueno la primera práctica que dice llame despertó partes del cuerpo que no que ni sabía que existía ni empezó mi gusanillo y empecé a indagar y a leer y entonces era todo como muy denso y me costó mucho entender de una forma sencillitas pues el origen del yoga y lo que significa entonces por eso este libro pues ese es ese que me da a mí me hubiera gustado encontrar que me hubieran explicado una formas encendía honesta también y también de una forma práctica el libro también es es práctico no sólo no sólo de la filosofía el yoga hay de cómo introducir la práctica física sino también algo que va muy ligado a a cuando te empiezas a preocupar por tu bienestar que es la alimentación no también pues lo que me ha ayudado a mí de conocimiento de la de una base de lo que significa como tu organismo reacciona no con según qué alimentos y cómo funciona tu organismo para que luego tú pueda ser autónomo hizo lo que hablabais también antes que me encanta escucharos no que no es seguir una dieta sino es entender cómo funciona tu cuerpo y tus necesidades para darle lo que lo que tu cuerpo piden cada ensayo

Voz 0187 06:01 no no bueno me imagino que habrá que empezar poco a poco porque algunas posturas sobre todas las que aparecen al final a mí me parecen prácticamente imposible estas estas posturas invertidas claro me imagino que esto será un proceso y que tenemos que ir poco a poco

Voz 6 06:15 sí el libro además está planteado en cinco fases para que te puedas ir introduciendo poco a poco también la práctica eh física que hay pues también va va in crescendo iba en crescendo tanto en tanto en tiempo como en dificultad con lo cual al principio pues Se bueno son más facilita y luego al final el yoga es muy el oso cada sana o postura nosotros lo llamamos a sanas las tienes que adaptar a tu a tu cuerpo a tus capacidades y limitaciones porque siempre nos en el yoga lo hay una cosa muy bonita que la esterilla siempre te confronta con tus capacidades que está muy bien y te sientes fuerte pero muchísimas veces con con tus limitaciones que es lo que hace también que evoluciones no sólo de una forma física sino también mental no de de aceptar esas limitaciones si continuar hacia adelante

Voz 0187 07:06 y luego en el yoga jugar un papel muy importante también la respiración porque yo recuerdo cuando empecé a hacer yoga que para mí lo más difícil fue empezar a controlar la respiración

Voz 6 07:15 es una herramienta valiosísima la de la respiración y es algo que no nos enseña no debería ser como como un así

Voz 7 07:21 Natura más en el con más en el cole porque es la bueno al final

Voz 6 07:26 nuestra respiración y va va ligada a nuestras emociones no oí cambia según según nos sentamos no entonces sí podemos controlar y ser conscientes de nuestra respiración Podemos cambiar estados de ánimo porque porque podemos redirigir nuestra emoción no porque está claro cuando estamos estresados lo estamos no sea algo Nos Nos preocupa o incluso algo Nos Nos estamos malhumorado por algo no la respiración no es larga muy corta no muy entre coartada es corta y rápida entonces si nos damos en ese momento un tiempito decir ostras que que le está sucediendo a mi respiración porque yo me siento en este momento así basa o no pues bueno Nos incluso aunque sean sólo unos segunditos voy a intentar respirar alargar mi respiración conectar me con ella ya eso es muchísimo no es una herramienta que no que no la utilizamos Ike y que va ligada Bono a la filosofía el yoga es que van de la mano claro yo creo que a veces

Voz 0187 08:26 quizá es complicado encontrar un momento de calma para bueno en los que tenemos niños pequeños no para concentrar te para realmente ponerte a hacer yoga yo recuerdo que la última vez que deje de hacer yoga fue porque lo hacía en un sitio donde sí hoy al lado la música de la clase de spinning entonces es difícil hacer yoga entonces creo que es importante no el sitio en el que estás el ambiente que tienes alrededor cómo te preparas para esa clase de yo va a mí eso me parece una parte muy importante no

Voz 6 08:53 sí sí que lo es la verdad que que si el espacio lo que te envuelve pues va acorde con con poder coger un espacio ese momento un poquito más de paz pues es lo más conveniente pero

Voz 7 09:06 yo ahora que tengo dos peques Yola estáis bien hilado me yo siempre digo a lo mejor es enemigo de lo bueno siempre se puede hacer mejor pero bueno también siempre se puede hacer peor con lo cual pues yo intento muchas veces introducir la practica ahora algo

Voz 6 09:22 que antes no hacía cuando no tenía peques queda como mucho más

Voz 7 09:25 es disciplinada hay decía no no una hora mínimo de práctica pues ahora bienvenidos sean veinte minutos o los que sean ni en si la peque yo qué sé estamos en casa a gritar se ponen a juguetear por ahí a la hoy entorpecen la práctica pues bueno pues no pasa nada al final es claro

Voz 0187 09:44 a ellas ya las ha introducido un poco en el mundo lleva porque hay yoga hay niños que ya empiezan a practicar desde pequeñitos el el yoga yo creo que también les puede venir muy bien no para corregir posturas para controlar esta respiración que decíamos no quizás un poco más mayores con ocho nueve no si más mayorcito

Voz 6 09:58 se empiezan a tener más conciencia y es más fácil no pero yo creo que es una a mi me gusta muchísimo yo les les doy los mensajes de en de esta filosofía en la que yo creo desde que desde que me puedo comunicar con ellas verbalmente y ya se entienden más o menos lo que les digo no porque me parece que eso no ahora mientas tan valiosa es la de la respiración la de el conectarse contigo no son son son como posturas ante la vida que que si desde bien pequeñitos introducimos en nuestra en la en la educación no ya a finales desde desde casa no pues yo muchas veces les digo antes de ir a dormir mira ponte la manita en el pecho para que veas cómo respiran claro para para sentir tu respiración ves que ahora vamos a dormir tenemos que es mejor que estemos relajados sabes lo sea yo yo introduzco lógicamente adaptándolo algo bajo cero pues incluso en la comida también no en vez de intento todo lo posible que no que no tengan dispositivos electrónicos al lado y entonces Se les hago ser conscientes de de lo que están haciendo pues mira mira el alturas no era el color beige que esto es un color más oscuro oeste tal esto te parece más más salado más dulce este alimento yo hablo mucho de la comida cuando estoy comiendo con ellas para que también bueno introduzcan esa conciencia en en un poquito todo lo que

Voz 0187 11:24 hagan no hay una parte bueno creo que en la parte de las sanas es muy bonita en el libro es muy importante también la parte que tienes en la que hablas de de nutrición en la que apuestas por los alimentos integrales también hablas y durante bastante tiempo de la importancia de masticar los alimentos que yo eso es algo que repite y es verdad que muchas veces lo que tú decías no ponemos al niño delante de la Tablet y al final me están comiendo pero ni siquiera son conscientes de lo que están comiendo ni están masticando la comida ni nada simplemente están saciado el hambre y muchas veces incluso comen mucho más de lo que deberían comer porque no son conscientes realmente de lo que están comiendo

Voz 6 11:59 es que es importantísimo no estar estar en el momento presente hagas lo que hagas hoy en la comida es súper importante porque eh estuvo hablando con Bono con profesionales de alimentación in y psicólogos de de infantil les decían que que claro los dispositivos que tenemos cuando nacemos no con respecto a la a a la alimentación ni a si tenemos hambre hoy o ya estamos aciagos están súper puros entonces tenemos esa conexión absoluta a un bebé no no comer a más de lo que no desee o lo que su cuerpo necesita no esos dispositivos de que nuestra naturaleza Nos Nos da pues los empezamos a a

Voz 0187 12:40 hola a Haro a mano sí sí aquí juegan un papel muy importante dos hormonas que son la leptina él agregó Lina que son unas la que te hace tener ganas de comer es decir tengo hambre quiero comer y la otra es la que te dice para estás saciado entonces es verdad que muchas veces dejamos de oír estas hormonas claro comemos de manera compulsiva incluso a veces cuando no deberíamos de comer porque no tenemos hambre y muchas veces nos vimos esa señal de para que ya has comido suficiente y espera unas tres cuatro horas para volver en julio en alimento

Voz 6 13:11 los que nuestra mente está está en otra está focalizada en otra cosa que no tiene nada que ver con con el hecho de que estás comiendo claro no te da las señales que te debería de estar dando un niño es lo mismo no es igual te pones si tú le pones haber unos dibujos suele poner a a distraer les un Sun su pensamiento en otra cosa que no es lo que realmente está haciendo que es comer de no de gustar masticar IS y esas sensaciones no las tiene presentes pues claro ya estamos mareando ahí nuestro nuestra naturaleza

Voz 0187 13:42 la meditación también está muy ligada no con con el yoga yo creo que van un poco de la mano no muchas veces hacemos yoga y junto hacemos al final un poco de meditación no van como en paralelo

Voz 6 13:52 si como se medita qué beneficios nos puede dar

Voz 0187 13:55 una meditación quizá lo mejor no tiene que ser una meditación de una hora pero

Voz 6 13:58 quizá sí podríamos hacer una meditación corta claro porque la meditación a mí la meditación me daba muchísimo respeto y también era como muy escéptica no al principio porque yo yo además me acerqué al de una forma con unos objetivos como físicos luego entendí que había mucho más no detrás de esta filosofía I no era solo no conseguir una un estado físico superó óptimo no

Voz 7 14:21 IU y la meditación es verdad que claro que es meditar no deberíamos en sí que si de empezar por el principio porque claro que es meditar pues meditar es tenemos un cerebro que piensa su músculo que que no que no va no va a dejar de pensar en donde es caro no es que no pensemos es redirigir

Voz 6 14:39 tu pensamiento hacia donde tú de ese es no ir y como muchas veces no practicamos S A aquí y ahora pues la diva gamos entre pensamientos entonces la meditación consiste en en centrar en redirigir nuestra pensamiento hacia el aquí y ahora a mí me ayuda mucho a una situación que es muy muy muy sencillitas no que es conectarla con la respiración cuentas los segundos la respiración la vas alargando no conforme también porque porque yo necesito yo todavía no ha llegado aún a un estado de meditación en el que no necesito una herramienta más necesito algo que que pueda dirigir mi mente hacia eso porque sino mis pensamientos pues van y vienen iban y vienen todo constantemente no

Voz 0187 15:26 la meditación en el yoga pues

Voz 6 15:28 es mucho más fácil porque cómo estás centrado en en en esa postura en esa sana en ese movimiento corporal pues llevas tú tu pensamiento a eso no pero eso lo podemos llevar a cualquier a cualquier acto de nuestro día a día no al final yo creo que la meditación les pueda acompañar en todo lo que hacemos sí si la denominamos el el el Mainz Funes no en el estar en aquí ahora hay y al final es mucho más productivo si estás en una tarea realmente tu pensamiento lo centran en esa tarea la acabará antes y será mucho más productivo pero si estás en esa tarea con mis cosas no estás pensando en lo que tienes que hacer mañana o ostras no no es que se me ha olvidado que tengo que pues entonces bueno lo que no sucede constancia entre el once sí sí sí

Voz 0187 16:16 en el puedes tener en la cabeza mil pensamientos y lo que tiene que ser conscientes de lo que estás haciendo

Voz 6 16:20 Justo en ese momento y luego ya cuando termines este

Voz 0187 16:23 o te dedicas otra cosa no es un poco la sensación

Voz 6 16:25 es un poco todo el rato como volver no yo siempre digo la meditación qué haces vuelve vuelve claro porque es tu cabeza se va

Voz 0187 16:34 a por estar con nosotros nada recomendar el libro porque la verdad que es muy bonito las fotografías son preciosas lo que

Voz 6 16:40 tú dices está contado de una manera sencilla

Voz 0187 16:43 al principio y luego las las sanas cada vez van evolucionando y al final yo opino que hay algunas que son in

Voz 6 16:48 creíbles y luego la parte de nutridos que practica

Voz 7 16:52 bueno a lo mejor dentro de unos años te cuento que llegué a la página cuatro cero hoy por hoy en la uno

Voz 0187 16:57 dos y luego la parte de alimentación también que está muy chula y muy bonita muchas gracias por invitarme gracias así un beso

Voz 0564 17:05 te paso a paso modo la modelo diseñadora Vanesa Lorenzo nos ha enseñado que no es sólo una actividad física sino un estilo de vida una filosofía milenaria que aúna el cuidado del cuerpo y de la mente que nos obliga a competir con nadie más que no seamos nosotros mismos todo con el objetivo de conocernos de localizar nuestros límites ida aprender a centrar nuestra atención en el ahora en el momento presente eso es lo que le llama Mein Führer es el primer paso es algo tan simple y tan complicado al mismo tiempo como controlar nuestra respiración no sabemos hacerlo según dice la modelo incluso debería ser una asignatura más en los colegios porque aprender a controlarla significa conquistar el poder sobre nuestro propio cuerpo controlar el estrés la ansiedad el enfado y a los niños está también les sirve por supuesto pueden y deben iniciarse en esta filosofía eso sí adaptando las lecciones a su propio lenguaje que observen cómo se mueve su cuerpo al respirar que aprendan a concentrarse en que comen mientras lo comen en los colores las texturas porque la alimentación es como siempre parte indispensable de cualquier estilo de vida que tenga como objetivo la salud algunos requisitos pues comer con tranquilidad sin distracciones masticar lentamente los alimentos y apostar por los integral nos ha encantado yoga un estilo de vida el libro que ha Vanesa Lorenzo lo hubiera gustado encontrar cuando se inició en el yoga el que todos deberíamos leer si queremos empezar a aplicarlos este estilo de vida

Voz 9 18:35 mediante una mano Dhanga

Voz 1 18:59 llega el momento más divertido del programa y el que me damas es la tendencia que nuestra Isabel Bolaño esquí de la corrida

Voz 4 19:07 Ángela yo mira todas las semanas intento que cada vez pues eso te guste más entonces yo hoy me lo he currado mucho para que la idea te conquiste por qué pues porque hoy te traigo una tendencia no pensando en ti ni pensando en los oyentes sino pensando Julieta que empezar dando lo que te cuento bueno cuenta quiénes Julieta porque quién no esté escuchando me tendrá vida bueno Julieta

Voz 0564 19:27 Bichot maltés de añito y medio

Voz 4 19:30 que es bueno vamos a poner una foto te parece si la pondremos en la web tal para que toda una conozca esta Julieta es una princesa pues he pensado en ella porque en el mundo de las tendencias gastronómicas cada vez se piensa más en los pequeños de la casa y no me refiero a los niños sino eso a las mascotas y seguro que estás pensando por ejemplo lo en comida gourmet pienso de última generación pienso ecológico largas de lo ecológico con además de una gama de precios increíble si puedes comprar un pienso normal aún pienso entre

Voz 0187 20:00 presupuesto en pienso y en peluquería te digo ya

Voz 4 20:03 claro claro está la moda de la ropita de las correas con brillantes a dormir todos bueno pues nada de eso yo pensaba que las modas relacionadas con los perros tenían que ver con todas esas cosas pero no que existieran pastelerías caninas pensé que gente que celebrar los cumpleaños de los perros en Madrid hay una tienda que se llama Miguel citas que se dedica a eso a vender galletas donuts tartas todo lo que puedan necesitar para dar un homenaje eso sí tienen mucho cuidado con los ingredientes utilizan pues sólo productos frescos evita los aditivos íbamos que continúan pensando también en que Julieta no pierde la figura madres

Voz 7 20:41 ya es claro por ejemplo no podrá tener chocolate me imagino que llegarán con algarrobas

Voz 4 20:45 exactamente luego que no todo es dulce por ejemplo sino que puede ser una mal nada pero lo que lleve por dentro pues puede ser Salmón Chile gusta mucho al perro el salmón vamos que hacen unas cosas que va a Brasil

Voz 0187 20:57 Hidalgo para que pruebe

Voz 4 20:58 tú escucha y luego ya hablamos

Voz 0564 21:08 la necesidad de cocinar pequeños premios para Un perro alérgico al trigo fue la que hizo que naciera hace cinco años el negocio mi quitas una tienda de repostería canina que lleva desde entonces revolucionando a Madrid con sus galletas Brown y Imaz IMS para perros los lo cuenta Álvaro uno de sus reposteros

Voz 13 21:25 las hacemos de harina de trigo integral lo hacemos otras con harina de arroz que si poder génica para los perdidos que tengan también una alergia al trigo hacemos de carne pescado frutas zumos galletas decoradas también compruebe patatas con carne de pollo tenemos el nombre ahí

Voz 0564 21:44 no caigamos en el error de creer que los canes no tienen también sus preferencias ellos no pueden elegir el chocolate porque no pueden tomar azúcar pero en su lugar endulzar el paladar con la harina de Algarrobo sin embargo sus recetas preferidas no son esas sino las que llevan

Voz 13 21:58 las que llevan carne hígado de pollo son las que más se venden porque sólo aunque las que más le gustan los perritos el Brown y que lleva hígado de pollo y Arinaga roba la mezcla les disgusta bastante por lo general hace pro el producto que más se vende hasta un montón sirio iraquí cerca abren todos los días lleva su su trocito de Brown ni todos los años se llevan su Partit ahí sí la verdad

Voz 0564 22:21 y claro ante tal oferta no se resisten los dueños ni los perros

Voz 13 22:25 de algún cliente que el perro le tira desde arriba de la calle para venir aquí a comprarle una un juicio para Jagger es por aquí

Voz 0564 22:32 galletas dulces y suculentas tartas que desde un euro pueden servir para arreglar un día cualquiera celebrar un cumpleaños o incluso para celebrar Halloween o Navidad

Voz 13 22:41 sí ahora con Halloween pues tenemos que evitar con forma de calabaza falta admita Astún más y demás luego en San Valentín también hacemos pues justito pa San Valentín en Navidad hacemos galletas con forma de estrella de Navidad copos

Voz 0564 22:56 un negocio que cada vez está más de moda y que parece que ha llegado para quedarse bueno para el próximo cumpleaños de Julieta ya tienes el regalo

Voz 1 23:09 bueno no sé a ver yo creo que lo de celebrar el convenio en el perro ya demasiado me parece un poquito exagerado pero bueno oye que me parece bien que lo prueben no yo creo que bueno la banca andar porque a ella le encanta todo lo del cumpleaños ya lo de invitar amiguitos del perro me parece un poco fuerte

Voz 4 23:39 Ángela dijimos la semana pasada que Olli responde haríamos algunas de las dudas que no llegan al correo el programa vio que hay arroba Cadena Ser punto com Lo prometido es deuda así que si te parece te traigo las dudas de algunos oyentes intentamos darle solución darle respuesta venga vale vamos a había muchas son preguntas que ya hemos tratado que ya hemos respondido a lo largo de las temporadas del Pro drama pero que yo creo que nunca está mal recordar por ejemplo Manu González dice que pensaba que el sushi era el alimento ideal ya que combina las grasas y las proteínas del pescado con los hidratos del arroz las verduras y es que las lleva pero ha leído que es un alimento con un alto índice cruce Mikko y eso ya lo ha dejado descolocado nos ahora no sabe si es bueno o es malo a ver a nivel de composición San como está combinado los alimentos es verdad que hay un hidratos de carbono de carga serial arroz y luego bueno y luego tenemos eh de cara a la baja que sería así llevan verduras Diogo algas y luego además lleva el pescado

Voz 0564 24:33 que en muchos casos es un pescado azul que tiene omega tres el único problema que tienen su si es que el arroz una vez cocido sería añada azúcar

Voz 15 24:43 para poder hacer bien el trabajo y el arroz también queden la a poder montar eso es y además tiene más arroz que pescado entonces

Voz 0564 24:54 sushi como composición está bien a nivel de hidratos proteínas tampoco en el azúcar que decíamos antes mejor opción serial sea Simi qué tiene que sólo pescado entonces combinar algo de su si con algo de esas y mi bueno pues ahí tenemos la respuesta Javier Suárez pregunta que qué hay de mal o de bien en beber una caña cada día Javier es muy listo ni que cómo afecta eso a la dieta si en realidad la cerveza no tiene muchas calorías claro pero haberla cervezas hidratos de carbono líquido que como hidratos de carbono líquido entra pasan muy rápido al torrente sanguíneo pensemos que cada cada gramo de alcohol nos proporciona siete kilocalorías que es verdad que la cerveza no tiene muchos kilocalorías pero el problema es que detiene que se utilicen las grasas y los hidratos de carbono como combustible entonces no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tiene nutrientes sino que además tiene la combustión no el gasto de las gasas y de los hidratos de carbono entonces bueno si te vas a tomar una cerveza pues intenta acompañarlas siempre de una proteína el problema que tiene la cervezas que tiene un poquito de un comité de jamón claro lo que pasa que la cerveza en la mayoría de las ocasiones Se se puede tomar con cualquier tapa no es como con patatas bravas con vale todo sin embargo cuando nos pedimos un vino nos volvemos un poco más exquisitos no es como un vino con entonces a ella pedimos que es unas gambas que es un poquito jamón quizá el aperitivo que se asocia con la con la cerveza es un poco de peor calidad que el aperitivo que se asocia con el con el vino

Voz 4 26:24 pero tengo que mezclar la las dos costumbres por decirlo así claro Salou lo ideal es apostar por la caña pero acompañándole ahora de algo

Voz 0564 26:32 sí tengo un poquito más de sentido a nivel nutricional eso es que meter una proteína de calidad hilo de apostar todos

Voz 0187 26:37 Díaz yo ahí no lo tengo nada claro de vez en cuando el

Voz 4 26:39 de semana Javier no hace falta del arañas y otro oyente nos pregunta cómo gestionar el desayuno cuando hace deporte a primera hora de la mañana es decir si salimos a correr según Nos levantamos vamos con el estómago vacío que imagino que esto es totalmente prohibido o comemos algo antes de que lo acompañan

Voz 0564 26:58 es una vez volvamos a hacer deporte que es cuando más hambre que nunca deberíamos hacer deporte con el estómago vacío solamente deportistas de élite están muy adaptados para hacer deporte con el estómago vacío el resto de los mortales deberíamos de tomar siempre una pequeña porción de alimento porque porque corremos el riesgo de utilizar nuestra masa muscular como combustible cuando nosotros ingerir alimento se guarda en forma de iglú cogen ON ligado y en el músculo y eso es lo primero que se utiliza cuando nosotros hacemos deporte que pasa que siguió CNE por ejemplo a las diez de la noche y son las ocho de la mañana ya no tengo prácticamente nada de Bojan almacenados en el hígado ni en el músculo entonces sí empieza a hacer deporte corre el riesgo de utilizar mi masa muscular como combustible que me baje mi metabolismo basal al igual que al final las Celia audio sentido porque cuando haces deporte lo que quieres es que aumente la más a muscular y ponerte fuerte con lo cual es entonces la idea sería hacer un desayuno ligero es verdad que no me voy a tomar un cocido antes de salir a correr pero sí lo ideal sería hacer un algo ligero que tuviera Irati proteína por ejemplo una buena idea ahora hay podemos tomar un yogur ahora en el mercado hay muchísimos yogures que están enriquecidos en proteína

Voz 0187 28:02 llenan bastante y son como más d'en

Voz 0564 28:04 esos que tienen medio una buena día una composición de proteína mucho mayor que un yogur normal todos los lácteos eh

Voz 6 28:11 yogures tienen hidratos proteínas pero estos tienen

Voz 0564 28:13 a más de proteína de lo normal pues eso sería una buena idea o también podríamos tomarnos por ejemplo un trocito de pan con un poquito jamón de yo hablo con un poco de pavo o algo así son una porción pequeña que me diera para salir a correr y luego cuando venga puede hacer el desayuno es verdad que hay gente que desayunar normal sale a correr le sienta fenomenal entonces si ese es tu caso pues hace un buen desayuno pues perfecto que no ingiere una pequeña porción de alimento que tenga siempre hidra de proteína salarios cuerpo tires eso es sale a correr y luego cuando hay ayunas genial bueno pues ya saben que si tienen alguna duda que creen que Angela pueda resolver que seguro que son todas pueden escribirnos no sólo va Vioque y arroba Cadena Ser punto com sino un comentario por ejemplo a través de facebook o a través de Twitter y ahí pues leeremos y de estaremos bueno pues se terminó Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene el sábado a las doce en Cadena Ser punto com siempre en mi box remite en el App de Cadena Ser bueno estamos en todos lados exacto pues nos vamos el sábado Ángela luego

Voz 0187 29:12 adiós

