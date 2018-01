Vanesa Lorenzo: "Controlar la respiración es controlar nuestro cuerpo y nuestras emociones"

Voz 1 00:00 se ha ir Ortí

Voz 0187 00:18 las tres temporadas que llevamos ya debió Keith siempre hemos insistido en la misma idea es necesario conocer nuestro cuerpo y saber escucharlo por ejemplo hemos repetido hasta la saciedad lo de que la dietas adaptativa

Voz 0545 00:29 ETA todo tiene que ser adaptada la vida de cada persona a ves que no vale

Voz 0187 00:33 muchas veces queremos seguir unos patrones que no van con nosotros lo que decimos siempre lo de si yo tengo que comer todos los días fuera de casa por por mi trabajo que voy a hacerse si me en la dieta que está siguiendo muy obligan a comer de notable sentido no tiene ningún sentido dos tendré que aprender a comer incluso comiendo todos los días eh fuera de casa tenemos que aprender a cuidarnos y tenemos que aprender qué es lo que nos aporta salud que es lo que nos aporta bienestar también es muy importante en todo esto el papel que juega el deporte

Voz 2 01:01 la actividad física y es que hoy en concreto queremos hablar de eso de una disciplina que bueno no sólo es una actividad física en sí misma sino que conlleva también una filosofía que tiene que ver con eso que tú estás contando Ángela con la conexión cuerpo mente y con saberlo que lo que nuestro cuerpo necesita es decir utilizar el deporte como herramienta para conocernos para escucharnos para saber cuáles son nuestros límites Isabel superarlos y ponernos retos de esa manera si pues procurar estar lo más sanos y lo más en paz posible seguro que muchos con lo que estoy diciendo ya está tengo una idea de lo que vamos a hablar qué es el yoga bueno que yo tenía muchas ganas de dedicarle ya un programa a que después de tres temporadas no la habíamos tratado en profundidad yo creo que con la atención que se merece al menos

Voz 1365 01:41 tu practicas yo yo la verdad que sí ahora lo tengo

Voz 2 01:43 poquito abandonado y eso me hace sentir un poco pero también tiene muchas ganas de que lo tratáramos por eso porque ahora nuestra invitada seguro lo corrobora los que hemos practicado yoga sabemos que no es el deporte que mucha gente piensa no que que sí que es duro y que te hace sentir fuerte es verdad que te hace concentrar te mucho conectar te mucho con lo que estás haciendo en ese momento la verdad que yo no soy muy deportista no he practicado muchos deportes como para poder comparar unos con otros pero yoga te hace sentir

Voz 1365 02:11 muy bien y a mí eso me parece pues un lujo

Voz 0187 02:14 el yo también hice durante muchos años pero del PSOE como tú

Voz 0545 02:16 que lo que estamos ahí está tan mal pero oye no lo podemos plantean no oye como récord la temporada bebió porque el yo creo yo la tenemos y no va a hablar de todo esto pues una gran conocedora de de esta disciplina la modelo y diseñadora Vanesa Lorenzo que ha escrito también el libro Yoga un estilo de vida y nos está escuchando ahora mismo Ángela desde Radio Barcelona Vanesa Lorenzo buenos días buenos días qué gana escenario por invitarme mucha ilusión a nosotros

Voz 0187 02:43 estamos encantados de que esté aquí tuvimos la suerte de conocernos hace muchos años como en el noventa y siete Bray y bueno nos hemos reencontrado hace poco en en San Jordi y estoy encantada de que de que estés aquí con nosotros sí que nos cuentes cosas sobre este libro tan bonito con estas fotos tan bonitas y no sólo ante las fotos sino el contenido del libro que está súper bien pues muchas gracias y bueno vamos a empezar por el principio el título del libro es va un estilo de vida el yoga también es un estilo de vida tú lo plantea

Voz 1365 03:10 sí no sí porque además eh bueno es que es una filosofía que además de que de que es una filosofía milenaria pues contempla no sólo como como bien habéis dicho antes no solo una práctica física sino también es una postura ante la vida no con lo cual pues hay muchas cosas que que aquí empañan a a a esta a esta disciplina el yoga dices en en el libro que a ti te hubiera gustado encontrar cuando de iniciase en el en el mundo de yoga un libro

Voz 0187 03:38 parecido a éste necesita saber algo antes de empezar a practicar este deporte entre comillas

Voz 1365 03:43 no si yo recuerdo cuando me introduje en el yoga en Nueva York hace muchísimos años además de quince años y entonces bueno me la primera práctica que dice llame despertó partes del cuerpo que no sabía que existían y ahí empezó mi gusanillo y empecé a indagar y a leer y entonces era todo como muy denso a mí me costó mucho entender de una forma sencillitas pues el origen del yoga y lo que significa entonces por eso este libro pues ese es ese que me da a mí me hubiera gustado encontrar que me hubieran explica una formas encendía honesta también y también de una forma práctica el libro también es es práctico no solo no sólo de la filosofía el yoga y de cómo introducir la práctica física sino también algo que va muy ligado a a cuando te empiezas a preocupar por tu bienestar que es la alimentación no también pues lo que me ha ayudado a mí de conocimiento de la de una base de lo que significa como tu organismo reacciona no con según qué alimentos y cómo funciona tu organismo para que luego tú pueda ser autónomo hizo lo que hablabais también antes que me ha encantado escucharos no que no es seguir una dieta sino es entender cómo funciona tu cuerpo y tus necesidades para darle lo que que tu cuerpo

Voz 0187 05:00 vive en cada acto no bueno me imagino que habrá que empezar poco a poco porque algunas posturas sobre todo las que aparecen al final a mí me parece templar

Voz 0545 05:07 es imposible estas estas posturas invertí

Voz 0187 05:10 claro me imagino que esto será un proceso y que tenemos que ir poco

Voz 1365 05:13 poco si el libro además está planteado en cinco fases para que te puedas ir introduciendo poco a poco también la practica eh física que hay pues también va va in crescendo iba en crescendo tanto en tanto en tiempo como en dificultad con lo cual al principio pues Se bueno son más facilita luego al final el yoga es muy respetuoso cada sana o postura nosotros lo llamamos a sanas las tienes que adaptar a tu a tu cuerpo a tus a ciudades y limitaciones porque siempre nos en el yoga lo hay una cosa muy bonita que la esterilla siempre te confronta con tus capacidades que está muy bien y te sientes fuerte pero muchísimas veces con tu Luis con tus limitaciones que es lo que hace también que evoluciones no sólo de una forma física sino también mental no de de aceptar esas limitaciones si continuar hacia

Voz 0187 06:04 adelante y luego en el yoga juega un papel muy importante también la respiración porque yo recuerdo cuando empecé a hacer yoga que para mí lo más difícil fue empezar a controlar la respiración

Voz 1365 06:14 es una herramienta valiosísima la de la respiración es algo que no nos enseña no debería ser como como una asignatura

Voz 0545 06:22 más en el con más en el cole porque es la bueno al final

Voz 1365 06:25 nuestra respiración y va va ligada a nuestras emociones no oí cambia según según nos sentamos no entonces sí podemos controlar y ser conscientes de nuestra respiración podemos cambiar estados de ánimo porque porque Podemos redirigir nuestra emoción no porque está claro que cuando estamos estresados estamos no sea algo Nos Nos preocupa o incluso algo Nos Nos estamos malhumorado por algo no la respiración no es larga y muy corta no muy entrecortada es corta y rápida entonces si nos damos en ese momento un tiempo decir ostras que que le está sucediendo a mi respiración porque yo me siento en este momento así basa o no pues bueno nos incluso aunque sean sólo unos segunditos voy a intentar respirar alargar mi respiración conectar me con ella ya eso es muchísimo no es una herramienta que no que no la utilizamos Ike y que va ligada Bono a la filosofía el yoga es que van de la mano claro yo creo que a veces

Voz 0187 07:25 quizá es complicado encontrar un momento de calma para buenos los que tenemos niños pequeños no para concentrar te para realmente ponerte a hacer yoga yo recuerdo que la última vez que deje de hacer yoga fue porque lo hacía en un sitio donde se hoy al lado la música de la clase de spinning entonces es muy difícil hacer yoga entonces creo que es importante no el sitio en el que estás el ambiente que tienes alrededor como te preparas para esa clase de ello va a mí eso me parece una parte muy importante no

Voz 1365 07:52 sí sí que lo es la verdad que que si el espacio lo que te envuelve pues va acorde con con poder coger un espacio ese momento un poquito más de paz pues es lo más conveniente pero

Voz 0545 08:05 yo ahora que tengo dos peques Joel abre aquí esta IPIC estáis bien hilado me yo siempre digo a lo mejor es enemigo de lo bueno siempre se puede hacer mejor pero bueno también siempre se puede hacer peor con lo cual pues yo intento muchas veces introducirla practica ahora algo que antes no hacía cuando no tenía peques queda como mucho más disciplinada hay decía no no una hora mínimo de práctica pues ahora bienvenidos sean veinte minutos o los que sean y en si la peque yo qué sé estamos en casa gritar se ponen a juguetear por ahí a la hoy

Voz 1365 08:37 entorpecen la práctica pues bueno

Voz 0545 08:41 pues no pasa nada si al final es claro

Voz 0187 08:43 ayer ya las ha introducido un poco en el mundo lleva porque hay yoga hay niños que ya empiezan a practicar desde pequeñitos el yoga yo creo que también les puede venir muy bien no para corregir posturas para controlar esta respiración que decíamos no quizás un poco más mayores con ocho nueve no si más mayorcito

Voz 1365 08:57 se empiezan a tener más conciencia y es más fácil no

Voz 0187 09:00 pero yo creo que es una a mi me gusta muchísimo yo

Voz 1365 09:03 les les doy los mensajes de de esta filosofía en la que yo creo desde que desde que me puedo comunicar con ellas verbalmente y ya se entienden más o menos lo que les digo no porque me parece que son herramientas tan valiosa es la de la respiración la de el conectarse contigo no son son son como posturas ante la vida que que si desde bien pequeñitos introducimos en nuestra en la en la educación no ya a finales desde desde casa no pues yo muchas veces les digo antes de ir a dormir mira ponte la manita en el pecho

Voz 0187 09:38 pues cómo respiran claro para para sentir

Voz 1365 09:41 tu respiración ves que ahora vamos a dormir tenemos que es mejor que estemos relajados sabes lo sea yo yo introduzco lógicamente adaptándolo algo bajo cero pese incluso en la comida también no en vez de intento todo lo posible que no que no tengan dispositivos electrónicos los al lado y entonces Se les hago ser conscientes de de lo que están haciendo pues mira mira el altura

Voz 0187 10:07 las no era el color beige que este es un color más oscuro

Voz 1365 10:10 el tal esto te parece más más Salade

Voz 0187 10:13 no más dulce este alimento yo hablo mucho de la

Voz 1365 10:17 mida cuando estoy comiendo con ellas para que también Bono introduzcan esa conciencia en en un poquito todo lo que ha

Voz 0187 10:23 hagan no hay una parte bueno creo que en la parte de las sanas es muy bonita en el libro es muy importante también la parte que tienes en la que hablas de de nutrición en la que apuestas por los alimentos integrales también hablas y durante bastante tiempo de la importancia de masticar los alimentos que yo eso es algo que repite Vito y es verdad que muchas veces lo que tú decías no ponemos al niño delante de la Tablet y al final me están comiendo pero ni siquiera son conscientes de lo que están comiendo ni están masticando la comida ni nada simplemente están saciado el hambre y muchas veces incluso comen mucho más de lo que deberían comer porque no son conscientes realmente de lo que están comiendo

Voz 1365 10:58 es que es importantísimo no estar estar en el momento presente hagas lo que hagas no y en la comida es súper importante porque eh estuvo hablando con bueno con profesionales de alimentación in y psicólogos de de Iván diles y me decían que que claro los dispositivos que tenemos cuando nacemos no con respecto a la a a la alimentación ni a si tenemos hambre hoy o ya estamos hacia dos están súper puros entonces tenemos esa conexión absoluta a un bebé no no comer a más de lo que no desee o lo que su cuerpo necesita no esos dispositivos de que en nuestra naturaleza Nos Nos da

Voz 3 11:36 los empezamos a Irán

Voz 1365 11:39 a Kuala Jacara Haro Aroa manejar

Voz 0187 11:41 sí aquí juegan un papel muy importante dos hormonas que son la leptina él agregó Lina que son unas la que te hace tener ganas de comer es decir tengo hambre quiero comer y la otra es la que te dice para estás saciado entonces es verdad que muchas veces dejamos de oír estas hormonas claro comemos de manera compulsiva incluso a veces cuando no deberíamos de comer porque no tenemos hambre y muchas veces nos vimos esa señal de para que ya has comido suficiente y espera unas tres cuatro horas para volver en julio un alimento

Voz 0545 12:10 pero claro si nuestra mente está está en otra está focalizada en otra cosa que no tiene nada que ver con con el hecho de que estás comiendo claro no te da las señales que te debería de estar dando un niño es lo mismo no es te pones si tú le pones haber unos dibujos suele poner a a distraer les Un Sun su pensamiento en otra cosa que no es lo que realmente está haciendo que es comer de no de gustar masticar Illes y esas sensaciones no las tiene presentes

Voz 1365 12:37 pues claro ya estamos mareando hay nuestro nuestra naturaleza

Voz 0187 12:41 sí sí la meditación también está muy ligada no con con el yoga yo creo que van un poco de la mano no muchas veces hacemos yoga y junto hacemos al final un poco de meditación no van como en paralelo

Voz 1365 12:52 sí como ese medita qué beneficios nos puede dar

Voz 0187 12:54 una meditación quizás a lo mejor no tiene que ser una meditación de una hora pero quizá sí podríamos hacer una meditación corta claro porque la meditación a mí la meditación me daba muchísimo respeto

Voz 1365 13:05 a mí también era como muy escéptica no al principio porque yo yo además me acerqué al llega de una forma con unos objetivos como físicos luego entendí que había mucho más no detrás de esta filosofía y no era sólo conseguir una un estado físico super óptimo no

Voz 0545 13:21 IU y la meditación es verdad que claro que es meditar no deberíamos empezar por el principio porque claro que es meditar pues meditar es tenemos un cerebro que piensa es un músculo que que no que no va no va a dejar de pensar en donde es caro no es que no pensemos es redirigir

Voz 1365 13:38 tu pensamiento hacia donde tú de ese es no ir como muchas veces no practicamos S A aquí y ahora pues la diva gamos entre pensamientos entonces la meditación consiste en en centrar en redirigir nuestro pensamiento hacia el aquí y ahora a mí me ayuda mucho una habitación que es muy muy muy sencillitas no que es conectarla con la respiración cuentas los segundos la respiración la vas alargando no conforme también porque porque yo necesito yo todavía no ha llegado aún a un estado de meditación en el que no necesito una herramienta más necesito algo que que pueda dirigir mi mente hacia eso porque sino mis pensamientos pues van y vienen iban y vienen todo constantemente no la meditación en el yoga pues es mucho más fácil porque cómo estás centrado en en en esa postura en esa sana en ese movimiento corporal pues llevas tú tu pensamiento a eso no pero eso lo podemos llevar a cualquier a cualquier acto de nuestro día a día no al final yo creo que la meditación puede acompañar en todo lo que hacemos si si la denominamos el el el lunes no el estar en aquí ahora hay al final eres mucho más productivo si estás en una tarea realmente tu pensamiento lo centrarse en esa tarea la acabará antes y serás mucho más productivo pero si estás en esa tarea con mis cosas no estás pensando en lo que tienes que hacer mañana o

Voz 0545 15:09 ostras no no es que sea olvidado que tengo que

Voz 1365 15:12 pues entonces bueno lo que no sucede constancia sí sí

Voz 0187 15:15 si es que al final puedes tener en la cabeza mil pensamientos y lo que tiene que ser conscientes de lo que estás haciendo justo en ese momento y luego ya cuando termines eso te dedicas a otra cosa

Voz 1365 15:23 pero la sensación es un poco todo el rato como volver no yo siempre digo la meditación qué haces vuelve vuelve claro porque es tu cabeza se va dice muchas gracias por estar con nosotros in a recomendar el libro

Voz 0187 15:36 porque la verdad que es muy bonito las fotografías son preciosas lo que tú dices está contado de una manera

Voz 1365 15:42 decía al principio y luego las las sanas

Voz 0187 15:44 Chávez vez van evolucionando y al final yo opino que hay algunas que son imposibles

Voz 1365 15:48 luego la parte de nutritivos que practica buen

Voz 0545 15:51 a lo mejor dentro de unos años te cuento que llegué a la página cuatro pero hoy por hoy en la uno en la ida

Voz 0187 15:57 y luego la parte alimentación también que está muy chula muy bonita muchas gracias por invitarme gracias así un beso