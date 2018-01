Caprichos perrunos: lo último en repostería canina

Voz 4

00:33

hola yo mira todas las semanas intento que cada vez pues eso te guste más entonces yo hoy me lo he currado mucho para que la idea te conquiste por qué pues porque hoy te traigo una tendencia no pensando en ti ni pensando en los oyentes sino pensando en Julieta que mesa jonda anda lo que te cuento bueno cuenta quienes Julieta porque quién no esté escuchando no tendrá minutos bueno Julieta es mi dicho maltés de añito y medio que es bueno vamos a poner una foto te parece si la pondremos en la web será vital para que todo una orquesta Julieta una princesa pues he pensado en ella porque en el mundo de las tendencias gastronómicas cada vez se piensa más en los pequeños de la casa y no me refiero a los niños sino eso a las mascotas y seguro que estás pensando lo en comida gourmet pienso de última generación pienso ecológico largas de lo ecológico con además de una gama de precios increíble si puedes comprar un pienso normal aún pienso entre el presupuesto en pienso alguien peluquería te digo ya que claro está la moda de la ropita de las correas con brillante a dormir bueno pues nada de eso yo pensaba que las modas relacionadas con los perros tenían que ver con todas esas cosas pero no que existieran pastelerías caninas pensé que gente que celebrar los cumpleaños de los perros en Madrid hay una tienda que se llama Miguel citas que se dedica a eso a vender galletas donuts tartas todo lo que puedan necesitar para darse un homenaje eso sí tienen mucho cuidado con los ingredientes utilizan pues sólo productos frescos evita los aditivos íbamos que continúan pensando también en que Julieta no pierda la Figo