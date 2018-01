¿Es muy malo tomar una caña al día? ¿Es sano el sushi?

Voz 0187

01:28

su como composición está bien a nivel de hidratos proteínas tampoco en el azúcar que decíamos es mejor opción serial sea Simi que tiene que sólo pescado entonces combinar algo de su si con algo de esas y bueno pues ahí tenemos la respuesta Javier Suárez pregunta que qué hay de mal o de bien en beber una caña cada día Javier es muy listo ni que cómo afecta eso la dieta si en realidad la cerveza no tiene muchas calorías claro pero a ver la cerveza es un hidratos de carbono líquido de como hidratos de carbono líquido entra pasa muy rápido al torrente sanguíneo pensemos que cada cada gramo de alcohol nos proporciona siete kilocalorías que es verdad que la cerveza no tiene muchos kilocalorías pero el problema es que detiene que se utilicen las grasas y los hidratos de carbono como combustible entonces no solamente no se está portando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tiene nutrientes sino que además detiene la combustión no el gasto de las gasas y de los hidratos de carbono entonces bueno si te vas a tomar una cerveza pues intenté acompañarlas siempre de una proteína el problema que tiene la cerveza es que tiene un poquito de agitar jamón claro lo que pasa que la cerveza en la mayoría de las ocasiones Se se puede tomar con cualquier tapa no es como con patatas bravas con vale todo sin embargo cuando no os pedimos un vino nos volvemos un poco más exquisitos no es como un vino con entonces a ella pedimos que es unas gambas es un poquito jamón quizá el aperitivo que se asocia con la con la cerveza es un poco de peor calidad que el aperitivo que se asocia con el con el vino pero luego que mezclar la las dos costumbres por decirlo así claro Salou lo ideal es apostar por la caña pero acompañando ahora de algo que tengan un poquito más de sentido a nivel nutricional eso es que meter una proteína de calidad hilo de apostar todos los días y no lo tengo nada claro de vez en cuando el fin de semana Javier no hace falta que todos Villacañas y otro oyente nos pregunta cómo gestionar el desayuno cuando hace deporte a primera hora de la mañana es decir si salimos a correr según nos levantamos vamos con el estómago vacío que imagino que esto es totalmente prohibido o comemos algo antes de que lo acompañamos es una vez volvamos a hacer deporte que es cuando más amplio nunca deberíamos hacer deporte con el estómago vacío solamente deportistas de élite están muy adaptados para hacer deporte con el estómago vacío el resto de los mortales deberíamos de tomar siempre una pequeña porción de alimento por qué porque corremos el riesgo de utilizar nuestra masa muscular como combustible cuando nosotros ingerir alimento se guarda en forma de iglú coge no en el hígado y en el músculo y eso es lo primero que se utiliza cuando nosotros hacemos deporte que pasa que si yo CNE por ejemplo a las diez de la noche y son las ocho de la mañana ya no tengo prácticamente nada de Bojan almacenado en en el hígado ni en el músculo entonces sí empieza a hacer deporte corro el riesgo de utilizar mi masa muscular como combustible que me baje mi metabolismo basal igual aunque al final las Celia han sido porque cuando haces deporte lo que quieres es que aumente la masa muscular y ponerte fuerte con lo cual es entonces la idea sería hacer un desayuno ligero es verdad que no me voy a tomar un cocido antes de salir a correr pero sí lo ideal sería hacer un algo ligero que tuviera hidratos proteínas por ejemplo una buena idea ahora hay podemos tomar un yogur ahora en el mercado hay muchísimos yogures enriquecidos en proteína llenan bastante y son como más densos que tiene medio una buena día una composición de proteína mucho mayor que un yogur normal todos los lácteos los yogures tienen hidratos proteínas pero esto es tienen un poco más de proteína de lo normal pues eso sería una buena idea o también podríamos tomarnos por ejemplo un trocito de pan con un poquito jamón york pavo o algo así son una porción pequeña que me diera para salir a correr y luego cuando venga puedo hacer el desayuno es verdad que hay gente que desayuna normal sale a correr le sienta fenomenal entonces si ese es tu caso pues hacer un buen desayuno pues perfecto que no ingiere una pequeña porción de alimento que tenga siempre hidra de proteína sala cuerpo tires eso es sale a correr y luego cuando hay unas genial bueno pues ya saben que si tienen alguna duda que creen que Angela pueda resolver que seguro que son todas pueden escribirnos no sólo a Vioque y arroba Cadena el punto com sino un comentario por ejemplo a través de facebook o a través de Twitter y ahí pues leeremos y de estaremos