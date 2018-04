El vino crepúsculo

Voz 1 00:00 José Castro programó el GPS de Cristóbal Colón José Castro decidió que era buena idea llamar invencible aquella armada

Voz 2 00:07 yo sé Castro sus rostros besos al oir a Rafael Alberti se equivocó la paloma

Voz 3 00:13 se equivoca se equivocaba

Voz 1 00:15 si quieres escuchar su nombre no han sentido una emoción especial no se extrañen es perfectamente normal quizá incluso lo hayan visto en televisión lo hayan olvidado antes de la primera pausa policías

Voz 4 00:26 haría gusto

Voz 5 00:31 yo sé Castro es como el Windows XP su diseño es muy discutible y está repleto de errores pero mientras no llegue uno mejor yo seguiré

Voz 2 00:40 no se utilizara muy buenos días

Voz 3 00:43 muy buenas de humo tu estas yo tomo hemos ya yo como tú

Voz 2 00:47 bueno voy a hacerte la misma pregunta que le hizo el cirujano a Leticia Sabater

Voz 3 00:57 estamos dando lo había descrito pues creo crudo hace una pregunta o llegaba

Voz 2 01:07 a qué has venido muchos eh yo he venido reivindicar el terrorismo

Voz 7 01:13 sesenta y la pasos perdidos y rutas ya ves tan hora natural los vertidos todo

Voz 2 01:28 bueno empiezo recordando nuestros oyentes pueden enviarnos sus audios imágenes de roedores escritos errores humanos errores al fin y al cabo al guasa que seis nueve nueve treinta once XXII a nuestro correo electrónico que es hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com pero si quieren hacerlo ahora mismo si se atreven vamos más ahí se atreven a ese Alex pueden llevarnos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y contarnos ese terrorismo en directo hoy vamos a darnos pero pero viendo espera bien qué bien que somos tan imperfectos no si no habla de esta sección claro bueno general no estaríamos aquí ya que tener algún fallo porque todos no

Voz 8 02:06 pues bien a todos

Voz 3 02:09 yo yo

Voz 8 02:10 de hecho debería empezar comentando un terrorismo mío que fue una cosa quizás no sea un mea culpa mea culpa un gracias un terrorismo mío que logré volar en primera yo estaba en San Francisco California entonces estaba con unos amigos y estaba delante de la puerta de embarque de un avión y entonces me dediqué a hacer una cosa que hago yo con las piernas es que parece como que que me faltan los huesos desde mi época de break dance sabe que algunas cosas un poco raras y empieza a caminar raro entonces mis amigos estaban riendo con la tontería de repente una azafata la azafata del vuelo me ve pero como una nos avisó como no avisó viendo pensando que yo era los algún tipo de minusvalía entonces me quedé así cortado la gente empezó a mirar y me dijo Quiero una silla de ruedas digo no no no y claro me vi en la obligación de tener que seguir haciendo el tonto con las piernas porque ya todo el mundo me estaba mirando yo decía a creer que soy minusválido bueno pues la señora me acompañó de la mano me metió de primero en el avión y me metió en Primera

Voz 3 02:59 y si me ves desaparecer por aquel fin haciendo el idiota con las piernas Mis amigos tirados por el suelo de la risa y tú sabes que yo te digo que cuando él decía han cogido bien pero tienen pero el esfínteres entera

Voz 2 03:19 bueno pues concentrarnos a favor

Voz 8 03:22 los errores lo que es bueno tenemos algunos que no han enviado unos cuantos empezamos con un han enviado para él

Voz 9 03:29 hola muy vistas de mis amores pues hoy Javi mayor yo os cuento que una conocida mía era eh recepcionista en una consulta privada o ginecólogo tenía una señora de la limpieza que se enteraba de todos los tejemanejes que había por allí ya cuando despidieron a una clienta al cerrar la puerta esta mujer se acercó a a la recepcionista de dijo el secreto pues a esa ya la conozco yo ha tenido

Voz 3 03:56 dos alborotos desgarros de matriz no salvará otra cuando se te alborotada todo por dentro pues mi hijo de mi ese alboroto

Voz 8 04:07 el espontáneo y alboroto

Voz 3 04:09 años más y los pagos con otro audio que tenemos también por ahí pero la misma señora anda más señoras yo hablando de

Voz 9 04:17 de gente conocida de Vigo aquí en de repente estas señoras alta índice hombre pues a ese ya lo conozco yo que he limpiado muchas veces el mofletes bajo pensando a ver qué era el filete de graves y postrado

Voz 3 04:32 pues a mí me ha dejado torcido él no se mete será nadie mayo con esa voz tan viril que que que que bueno

Voz 2 04:42 sí y además el quite no sabemos lo que nos has dejado con la luna todo lo demás no sabe Javi en fin martes con más errores terrorista Nos

Voz 8 04:55 nos traslada una conversación de una llamada al uno uno dos El médico que atiende la llamada dice ha tenido usted fiebre y el paciente dice fiebre no pero sí que he tenido calor fríos

Voz 2 05:05 calor frío lo escalofríos no

Voz 8 05:10 bueno de hecho el diccionario recoge escalofríos acabamos así sí sí recoge un los investigados será investigar nada porque porque a mí ya me ha pasado de pensar que las cosas están mal lo quizás Tonys acuerdo que yo una vez nos dijeron que el tiburón era un escuálido nos reímos mucho Yamón biólogo marino hijos porfió reír si se dice escuálido además de escualo quedamos

Voz 2 05:32 es muy listos lista lo sabíamos todo yo no culpa claro yo más bueno yo mismo en un programa de televisión

Voz 8 05:39 ah y que presentaba sabía los mandaba una noticia en la que alguien se había caído de cara había roto decía la noticia los huesos propios hija hacker risa los huesos

Voz 3 05:51 también nos llamó un médico si es que se llama así los nuestros propio huesos propios en la cara

Voz 2 05:58 pues fíjate te quedas como otros venga más errores

Voz 8 06:01 bueno otro terrorista dice el hijo de una amiga con seis años llegaba del cole bilingüe y le dice a su madre mamá no sé porque la profe me llama Pablo sit down si yo me llamo Pablo Durán

Voz 2 06:12 el chaval a Pablo

Voz 8 06:17 dura si es que Juan Pablo que estaba mucho de pie bueno a otro terrorista dice mi madre enferma me telefoneó para decirme niña el martes que viene vienen los paleolítico que lo sepas eran

Voz 3 06:35 los médicos de paliativos pobre es que a lo mejor era un poco bruto sale también podría ser que se quizás los antiguos

Voz 8 06:43 bueno este esta este te va a gustar porque normanda Juanjo Arevalillo y es de un anuncio de un bar en Torremolinos dice en el cartel no deje de probar nuestro Gym Tony

Voz 3 06:53 el gintonic buenísimo Antoni voz es una bebida seguramente tú con ginebra o te estoy imaginando embadurnado en Ninette no dos no me imagino

Voz 2 07:04 pero lleva nueve cero dos catorce sesenta sesenta y compartan sus errores bueno también de Juanjo Arevalillo dice dos que me dijeron

Voz 8 07:11 a mí dice vi un documental buenísimo sobre el Buitre

Voz 3 07:14 Leonardo tardó que lo hizo lo de las tortugas Ninja efectivamente la Capilla Sixtina también tenemos aquí delante mucho antes decidía buitre leonado Leonardo claro de unas de mucho tiempo hombre es que hable es que no son todos los días menos mal que te que acabamos de la rollo más efectivamente

Voz 8 07:31 bueno de hecho Leonardo tenía fama de tacaño les decían buitre

Voz 3 07:33 tres

Voz 2 07:35 no podemos avanzar si me

Voz 8 07:37 decía mi hijo otra que nos dice dice mi hijo tenía fuimos is it casi no podía retirar el precipicio

Voz 2 07:43 no es que te ves ahí hay días que te ves ahí a ver si al filo del precipicio por decir actual mío

Voz 8 07:56 el operar un precipicio debe ser una cosa como

Voz 2 07:58 la música son mucho vértigo sí bueno Marianne

Voz 8 08:01 para unos envía otra gracias María Amparo dice mi amiga Esther es andaluza por supuesto muy simpática bueno por supuesto no

Voz 3 08:07 me acordé ayer oral espera dice pero no da

Voz 8 08:10 es una con bola con los dichos populares un día me estaba contando algo que iba a hacer si si me suelta aunque salga el sol por peteneras bien imagino

Voz 2 08:20 no tenía y triste

Voz 10 08:22 de veinte bueno no tan liado

Voz 8 08:26 también a Leao aprovecho para recordar que seis de salir salir por peteneras como no es se dice salir por peteneras o salga el sol por Antequera a la frase completa de salga el sol por Antequera buques sea lo que Dios

Voz 3 08:38 claro

Voz 2 08:39 pues yo estoy intentando salir de esto lo sabía lo sabía pero claro que estaba eras si no hubiesen abra que que esto sí

Voz 8 08:52 bueno remedios de Galicia dice comenta un anciano a otro concebía en la farmacia con Luis y ahora volvía concebir en la tienda

Voz 3 09:03 hacia una vez pero ya pasan muchas cosas pero visualizar valenciano coincidiendo en una tienda es mejoraba aunque ahora con la inseminación y todo esto la gente con quiero decir que coincidió coincidí pero no no no puedo concebir que estás embarazado pero no

Voz 2 09:24 otro lado gracias por hacer un comentario pero no lo voy a hacer no

Voz 8 09:28 bueno otro terrorista dice un paciente pidiendo explicaciones dice el médico me mandó pedía explicaciones supone a una enfermera dice el médico me mandó recoger en este bote

Voz 3 09:39 clorato para no para contigo

Voz 2 09:43 imaginas meter el a aún no me lo imagino entonces la enfermera le dijo no ex punto era análisis de saliva entonces dejó escrache estoy ves que Dios nueve cero dos catorce sesenta sesenta miga uno más hacemos una pausa y escuchamos a nuestros queridos

Voz 8 10:03 vale pues otro error terrorista dice mi nieto es listo que acaba de sacar el granula

Voz 2 10:08 claro sí sí pero aquí tenemos doble tenemos tenemos tenemos doble anulado de limón

Voz 3 10:23 yo no

Voz 2 10:29 a ver momento ya lo que también eh

Voz 3 10:32 no hay que valorarla pero lo cierto es

Voz 2 10:36 Miguel

Voz 12 10:39 no se ha granizado

Voz 2 10:43 venimos claro ya que el lado

Voz 12 10:45 yo hombre ya

Voz 2 10:48 daño pero lo cierto es que el granizadas bastante cara anulados a nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos estoy de aquí vamos a intentarlo también está una pequeña pausa enseguida volvió lo estamos haciendo esta sección cada vez mejor eso sí si cada viendo a lo mejor ya son muchos los oyentes que llaman para quejarse de los distintos sectores eso ahí estás con nosotros

Voz 1 11:14 ejemplo Rocío Pavón que dice Leonardo Da Vinci no pintó nada en la Capilla Sixtina cuidado con los errores el terrorista atea

Voz 2 11:22 entre es que esta haces que estamos bordeando se reivindicar cometerlo sea una cosa es reivindicarlo mira es como ha sido el grano lado de la dicha adrede pero pero encaja muy bien nueve cero dos catorce sesenta sesenta Javier que está en Málaga Javier muy buenos días

Voz 1 11:39 buenos días qué tal cantabas de saludarte tienes un par de por ahí no

Voz 13 11:43 sí tengo yo aquí un par de ellos que recuerdo de mi cuñado que la verdad que suele cometer

Voz 2 11:48 ante es muy gracioso que aparte de bueno es muy gracioso

Voz 14 11:54 el primero en llamas a la radio

Voz 2 12:00 la coña el cónclave Ramos está ahí

Voz 13 12:04 está con birmana siempre algo de resentimiento quiera creo

Voz 2 12:07 va adelante Javier venga

Voz 15 12:11 pues mire primero que recuerdo me preguntó bueno cuñado como fue en la cena de aniversario abismales tú muy bien inmune la verdad que mira mantuvimos una botella de Crepúsculo uno afiliados ir de Crepúsculo los vinos pues que si bien es que italianos cita brusco e excede la hambruna que desea Crepúsculo yo me estaba yendo a Paul las las series juveniles que Haidar pero

Voz 2 12:39 no es un buen nombre para un y no sé si ha sido bueno si lo lo triste cuando vino no caro pero el brusco

Voz 8 12:52 todo tiene un color Crepúsculo

Voz 2 12:54 el que más paso Javier con tu coño

Voz 15 12:57 porque bueno el segundo es que le pregunté bueno como fue el concierto que fuisteis el viernes pasado jugó tuvo el concierto pues estupendo pero si te digo la verdad me gustaron más los Tenorio

Voz 2 13:09 claro claro

Voz 15 13:11 el grupo posan no sé qué digo yo digo no no no no te entiendo mañana si lo los que van ante los que no

Voz 2 13:18 lo digo

Voz 14 13:23 pero fíjate pendiente que tiene hay una fuente inagotable

Voz 15 13:28 verdad que sólo recuerdo espantoso pero si yo apuntar a cada una bella para errores internos

Voz 2 13:34 veamos un abrazo muchas gracias por llamarnos vamos a Ávila ahí está Begoña Begoña bueno

Voz 1 13:41 hola buenos días ya ves que aquí Se trata de equivocarse hayan seguir tu vete Sin miedo

Voz 16 13:47 pues mira yo tengo una vecina en el pueblo donde la las mujeres muy buena mujer pero tiene su propio vocabulario

Voz 2 13:52 el mundo si lo primero es decir no es buena gente buena gente que escucha

Voz 16 14:00 cuestiones que antes solían venir ahora ya menos solían venir por aquí esta gente que vende biblias y vende la revista ahí tácita y entonces ella estaba harta mundiales dijo al marido y que mira mira cierra la puerta porque es que andan ya por ahí los testigos DGB

Voz 2 14:20 el objeto

Voz 16 14:23 me tiene como te digo su propio vocabulario hay bueno pues en estos pueblos pequeños del servicio de de párroco pues está un poco un poco escaso entonces hay veces que viene un cura cura y otras veces viene un día no entonces un día me dijo ella es que mira voy a ir a misa pero no sé si va a venir el cura va a venir el rácano así que no

Voz 2 14:45 bueno eso es lo que te agarra oye Begoña un beso muy grande y gracias por llamarnos Degaña María Cristina en Parla Madrid muy buenos días

Voz 15 14:55 hola buenos días me encanta

Voz 2 14:58 qué te salvas celebrando el error

Voz 17 15:00 sí la verdad es que sí la verdad que mi hija eh es Estado han dado tiene hablar en cada vez que habla pues es que parece que sube el padre que tiene otra noche pues estábamos cenando ha llegado la hora de gaviota inhibición normal dame unas galletas

Voz 3 15:21 el detective

Voz 15 15:23 es que esto no quien venga armario gente se detective yo y Melilla me mira como diciendo ocho galletas Siro cuenta galletas famosa comprar la bajo los vemos resulta que Uruguay hija le faltó actitud miradas coge las que sea

Voz 18 15:40 la de Beatty Stevie a dice escribe sí sí sí

Voz 15 15:47 bueno cada vez cada vez que habla bueno puedo otra vez cuando se pone mala me dice no mente hermano pero después me dan chirigota

Voz 8 15:57 el terremoto sembró

Voz 15 16:00 me pues Dati de tal cosa chiringuito algo pues muy bien

Voz 18 16:03 la tenga muy bonitas palabras contundente

Voz 1 16:07 tal un beso muy muy grande en cuanto a casa un beso muy grande muchísimas gracias de a la que un beso muy muy grande nos vamos rápidamente Lola tenemos un minuto así que

Voz 2 16:19 cuando quieras

Voz 0277 16:22 no lo cuento no en la cabina hola señora que me limpia

Voz 2 16:28 sí

Voz 0277 16:28 el virus que así muy preocupa prácticamente lloramos digo que te pasa Ávila dice mira que dicen que lógicamente ella se refería puede Mou que Filemón nos va a quitar la paga lo que cobramos la poca para de jubilado sí Vigo no sí el otro yo me refería con lo único a lo Mortadelo Soledad las gafas dice calla que ha ido al extranjero y todo pero atiene gafas para quitarnos la verdad a mi me hizo mucha gracia ya están simplemente era eso digo Saban mañana por qué administración mientras estoy haciendo cosas en la casa digo voy a la más

Voz 2 17:10 pues basados vais ya me estoy siempre

Voz 0277 17:12 con tu programa y me da muchas alegrías hasta que los Jaume Figueras hacia un beso para Tanay ahí formado desde la cola con la Pepa

Voz 14 17:25 un beso enorme no ley gracias por llamarnos y no disguste nunca nunca nunca

Voz 2 17:30 de escucharnos nos vamos hemos aprendido muchas cosas pero no la tenía claro lo poco más de verdad yo ando muy grande al hola María Cristina Begoña Javier gracias Aurora ustedes escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser