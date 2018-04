Violencia de género

Voz 0237 00:00 cuántas armaría muy buenos días buenos días buenos días estaremos todos en el dos mil cincuenta incluidos y yo yo voy a tener noventa y cinco fantasma no tendría digo voy a tener no me doy a esa es la actitud de juegos como en el dos mil cincuenta habrá ya justicia universal por ejemplo espero que ya mucho antes tengamos esa jurisdicción universal ya es necesario que haya jurisdicción universal pero no son no sólo para los

Voz 0269 00:24 crímenes tradicionales como genocidio como lesa humanidad sino medioambientales con ejemplo

Voz 1 00:30 no están bien o cómicos financieros que

Voz 0269 00:35 que tanto daño está en produce a la humanidad por tanto si yo abogo porque mucho antes pero desde luego en el dos mil cincuenta esa son también las presiones de Naciones Unidas Si te vamos a tener esa conexión artificial con las máquinas pues deberíamos de primero arreglar no es un poquito nosotros antes de conectándose a la máquina

Voz 0237 00:58 casa no sé que si me gusta la forma de pensar pero no tengo muy claro que sigas eso siempre ocurre con los

Voz 1 01:04 que somos pesimistas positivos si tenemos esperanza

Voz 0237 01:10 qué unida a un poco de utopía no está se pueden conseguir las cosas no esta nada como te imaginas el dos mil cincuenta que yo

Voz 2 01:20 cumplió ayer treinta y cinco años o sea que para

Voz 0237 01:23 en el dos mil cincuenta serán cincuenta y dos los que tendrás

Voz 2 01:27 estar en en esa etapa en la que la mujer yo creo que vale evitando ya porque está está más madura que nunca no

Voz 1995 01:36 porque sientes antes a que porque es verdad que la forma en la que envejecidos ahora es muy distinta hace veinte años alguien con setenta años y recuerda mi abuela creo me dobla con setenta años

Voz 3 01:47 una imagen de una

Voz 1995 01:49 mujer muy anciana apenas podía moverse ya no sólo pues estamos en esa pelea contra el tiempo estamos algo algo hacemos que estamos ganando varía

Voz 2 01:57 no no desde luego pero es que estamos ganando no sólo evidentemente en temas de salud de pero encima en temas emocionales que es a lo que yo me refiero no yo creo que es una edad preciosa a mí siempre me dicen huye va para los cuarenta ahora mira ojalá llegue a los cuarenta porque para mí es una edad en la que por ejemplo Treo todas las mujeres que conozco están en un nivel emocional guión nivel de de conciencia de sí mismas es maravilloso no de madurez

Voz 1995 02:25 sí

Voz 2 02:26 estupendo no entonces pues donde estaremos mil cincuenta espero que en la igualdad de derechos para

Voz 1995 02:31 pues ojalá mina pues ya tenemos deberes tenemos para el dos mil cincuenta participen esto es con sus preguntas Hoy por Hoy dos mil cincuenta es es casta con el que trasladaremos sus preguntas sus cuestiones esos planteamientos a dos de los mejores científicos en este país tenemos que

Voz 0237 02:45 volverá al terreno del hoy en día Eloy en el presente crisis pero que no llega al dos mil cincuenta el presente no te lo que vamos a hablar no me resisto a creer que vivimos en una sociedad antes entre lo lo que tenemos más cercano tenemos aquí un montón de Tele sí estaba la CNN hablando de lo que está ocurriendo una vez más en señalaba el juez Garzón ya ni es noticia si esa es la pena

Voz 0269 03:10 si vemos una un genocidio crímenes contra la humanidad contra el pueblo Ratzinger una migración masiva hacia Bangladesh

Voz 0237 03:20 en desapariciones forzadas violaciones asesinatos

Voz 0269 03:25 y apenas ocupa espacio que ni siquiera te da tiempo a ver en un medio de comunicación internacional desde luego en España ya hace bastantes días semanas que no veo ni una sola noticias Oberto y es una de las masacres que está produciéndose ahora mismo no se marginan los conflictos Se elimina aquello que no que no nos interesa o que alguien o algunos deciden que no es interesante se reduce la noticia in volvemos al día a día más cercanos más pero seguimos sin darnos cuenta que aquello está tan próximo como lo nuestro cotidiano

Voz 1995 04:09 se crea unifica tiene que ver con lo que quiero plantearse en el día de hoy no sé si esos conflictos como llevan ya mucho tiempo acaban desapareciendo el primer día quizá estamos aquí atención con el tiempo va esa atenciones interés va desapareciendo no así la situación no porque

Voz 2 04:22 que tiene mucho que ver con lo que decía Baltasar de qué es lo que nos exponen los medios de comunicación porque si no vale la el pensamiento de que es algo lejano no vale que salvo en larga en el tiempo porque para otras cosas y consumimos cosas eh en vidas de famosos lejanos e que lleva mucho tiempo es decir es más una cuestión de que por lo que sea no me no me atrevería a decir de que las consideramos víctimas de segunda pero creo que de alguna manera es hay algo de esto

Voz 0237 04:52 ah sí Single de discriminación

Voz 2 04:55 la hacia bueno que se estos no no tiene porqué afectar a nosotros esa falta de de concepción de la universalidad de las personas es decir en la jurisdicción universal

Voz 1995 05:05 en moto tremendo en Irán cuatrocientos muertos mil

Voz 0237 05:07 desde víctimas si los

Voz 0269 05:10 sí porque el conflicto de Myanmar la antigua Birmania

Voz 0237 05:14 está más lo que estás haciendo está más por quién es

Voz 0269 05:19 la presidenta de ese país allí que es Premio Nobel de la Paz pero salen noticias respecto de ellas ir referencia al pueblo Revenga pero no es el pueblo Roy inca ir el genocidio el protagonista sino quién estaba omitiendo hacer algo se siempre en en lugar

Voz 4 05:37 otro ejemplo titulas la prensa sueca antes había un accidente vivió accidente avión Australia trescientos muertos ninguno sueco es cómo es ese es la forma que retrata través

Voz 0237 05:49 le dimos tanto nuestra vida es que es imposible realmente entender estas noticias llegan tan lejos de nosotros en en el ser humano pero tan lejos pero tan cerca porque hoy los medios de comunicación

Voz 0269 06:00 León te lo ponen delante de de los ojos y si no te sensibilización es porque es el Rey de la de la indiferencia no porque lo tienes eh pero también es verdad que no es tan sencillo como apagar el receptor de televisión desaparece esa imagen esa preocupación pero lo tenemos lo tenemos Michelin Mathieu lo lo define muy bien el reposo del guerrero no es decir hoy los medios de comunicación universalista en esas víctimas de las que habla María I sino las tenemos no las asumimos como tales es porque nos negamos a ellos lo tenemos

Voz 0237 06:37 excusa si es difícil justificar que haya ciudadanos de primera y algunos que simplemente me importa no existen es como si vemos esa realidad claramente

Voz 1995 06:49 los bueno vamos a hacer una pequeña pausa diez veintiséis nada menos en Canarias seguimos hablando con Baltasar Di María Garzón hablamos yo creo que podemos aplicar la misma conversación sobre la insensibilidad la incapacidad de sentirnos emocionados con lagunas la sociedad es que hemos en el mundo no parece que también ocurre en nuestro entorno Mariano Chris que con la violencia de género hemos clasificado un problema al que ya no prestamos la suficiente atención tenemos encima de la mesa el juicio a la manada lo que ocurrió el fin de semana en en Alzira se noticias que aparecen recurrentemente pero no sé si somos conscientes del enorme problema que tenemos como sociedad

Voz 6 07:24 ese es el problema que la gente en general excepto aquellos que están más implicados si mi bueno hay gente que está más sensibilizada no entiende la gravedad de que haya habido por ejemplo esa agresión a Gayá a esas agresiones sexuales no entiende la gravedad de que mujeres tengamos pánico por la noche a caminar solas la gravedad de que tú todas las chicas que yo conozco y todas las chicas que este país se cambien tal hayan tenido que cambiar de acera por si acaso tengan que hayan tenido en algún momento que

Voz 2 07:58 inventarse una llamada para para meterse en el portal que más cercano porque realmente tiene miedo a una agresión sexual de esas que realmente grave que la mitad de la sociedad vaya con ese miedo

Voz 1995 08:11 es gravísimo hoy uno de los temas del día es la y admitido a trámite una investigación de un abogado de un detective privado en el juicio de la manada una investigación posterior a los hechos hoy es uno de los temas del día porque resulta incomprensible no sé si la judicatura vive en un planeta distinto al del donde vivimos los demás Si se extrae pero un asunto que es socialmente muy relevante que está en el foco de los medios de comunicación como juez tuvieras admitido a trámite esa

Voz 0237 08:42 bueno lo primero es que paras