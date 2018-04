Voz 1 00:00 con el lunes cuando ganasteis a sea cuando clasifica Astiz porque no ganasteis empatar ustedes cuando es clasificarse para seis alegría fervor que se entonces ahí esas mariposas esa cosa arriba si no no entre bueno pues lo contrario es pantomima full sabes poco por orientar que emocionalmente porque tú necesitas una guía emocional más que espiritual emocional llegan Rober Bodegas y Alberto casa

Voz 2 00:31 pantomima full la fue sin más los amigos no sé yo cuando iba full no ya eso es cutre llamo desde Estambul Maravall ella una Fulano no tiene que nos elegido el nombre anti estarían estarías lejos cuando pasó todo bueno

Voz 3 00:53 sí bueno en nada venimos hemos visto hoy el anuncio de la Lotería de Navidad

Voz 4 00:57 a estuvo Amenábar aquí aquí amigo hermano bueno bueno pues vale pues ya veremos emocionada es broma

Voz 2 01:06 y el anuncio venimos emocionados porque el sábado estrenamos Joe está todo vendido no poder estrenáis Alcázar siga siendo alcanza ya está ya está todo vendido ya lo había no rendido hasta la siguiente función no hay no se puede ir pero bueno no sabemos lo que se anunció pues como todos los de la lotería no sé si a ver siendo de Amenábar pues que quieres que te diga me gustó mal Los otros o Tesis es injusto

Voz 3 01:35 eso comparar una película autor con un anuncio de lotería pero bueno al final somos españoles y salgo no gustas derribar mitos

Voz 2 01:41 sí gratuitamente y de manera injusta dos horas y media

Voz 5 01:48 el anuncio para quién no la ya no lo haya podido haber todavía es una historia de amor entre un chaval y una extraterrestre guapa porque supongo cundió aliándose con Villaverde pues a los de la lotería no no les convendría del todo la mano

Voz 3 02:00 pensaron por qué no va a haber un planeta en el que sus habitantes parezcan escandinava Wafa

Voz 2 02:05 bueno pues si bien no es posible

Voz 5 02:07 caso caso el chaval le toca la lotería es enamorado de otro planeta y esa es la sinopsis más o menos

Voz 3 02:13 que debe ser curioso que te toque la lotería conozcas a un extraterrestre People el mismo día

Voz 2 02:17 si una cosa que juegue más que cuentas primero

Voz 5 02:21 no os ha aquí atiende antes Ana Rosa o a Iker Jiménez a ver quién se lo crea tramas no no te la querella entonces no te emociona porque dices te imaginas ese chaval no no no me imagino que me pasa eso no me lo pues si además que entendemos que no es extraterrestres con tecnología suficiente como para viajar a la Tierra pues comprarían lotería por internet no harían colas ahí rollo Doña Manolita como de todas formas criticar

Voz 3 02:44 muy fácil lo sabemos si ya que tan

Voz 2 02:46 esto somos vamos a lo vais a proponer anunció está está lista lo tú tenéis un corazón que de buenos vamos con los que sois gratis

Voz 3 02:58 anuncios creíbles para la lotería de Navidad

Voz 6 03:04 primer anuncio J

Voz 5 03:05 se el testarudo sí bueno José es un tío que nunca compra lotería no y este año pues resulta que en el curro todos han jugaba un número seis ex compañero le dicen José no vas a comprar y José dice que no que yo nunca con provoca eso por no toca esos Un saca cuarto

Voz 3 03:20 ya se va rayado porque sabe que como todo que él ha sido un testarudo se le va a quedar una cara de tonto porque me

Voz 2 03:25 estar todo el mundo ha llegado llegando

Voz 5 03:28 víspera del sorteo tiene pesadillas con los de la oficina celebrando se ve el ordenador trabajando le llegan facturas no puede pagarlas porque no la toca o lo típico bueno llega el día en los lotería hijos está acojonado como toque me cago en mi puñetera vida y al final se hace el sorteo hoy innato no toca porque si tocase ser anunció sería otro topicazo hijos él

Voz 3 03:47 testarudo dice no vuelvo no vuelva a pasar por esto vale que no ha tocado pero el año que viene no voy a tirarme estos tres días rallado he sido una un testarudo email ya no

Voz 5 03:57 no se vio el mensaje se verán pues se aprende la lección de que no com no compensa el sufrimiento por veinte euros y el eslogan es si eres mínimamente envidioso compra lotería comprado

Voz 2 04:07 mínimamente no bueno claro es hacer

Voz 5 04:11 a lo mejor al auto magnífica no también es un giro es lo que viene siendo lo sabemos desde Loterías otra anunció que se nos ha ocurrido las amigas sean si esto pues serían dos amigas Carmen y Cristina que eran amigas de pequeñas y ahora cosas de la vida una vive en Valencia y otra en Santiago pero sigue siendo amiga

Voz 3 04:29 serán la Alice en Facebook se siguen en Instagram son amigas no

Voz 5 04:32 si entonces un día que hablan por Whatsapp Cristina hice oye voy a comprar un décimo para las dos a ver si toca innovar y nos vamos de viaje juntos

Voz 3 04:38 aquí Carmen por compromiso y pos pos compro todo vale más por compromiso que por la noche para nada no suele comprar estoy viendo

Voz 5 04:46 total que llega al día del sorteo y toca el número de cara

Voz 3 04:49 Carmen porque al final lo he visto hasta tía dos veces en dos años y ahora le tengo que dar doscientos mil euros por una conversación de guasa

Voz 2 04:56 y entonces ya la anunció se vuelve un anunció de juicios abogados movidas entre ella

Voz 3 05:01 no serían como siete ocho capítulos de anuncios porque esto

Voz 2 05:04 el juicio se largo sí bueno acaba

Voz 5 05:06 el juez da la razón a Cristina y Carmen que es la que había ganado pues ya había comprado un piso Icon acreditaba Cristina ya no puede pagar el piso

Voz 3 05:14 el anuncio de una una movida es una movida y el eslóganes lotería de Navidad si quiere se compra para quiso

Voz 7 05:19 a él lo ve un poco

Voz 2 05:23 de la trama no está mal espíritu pero tirar distinto bajo no bueno tercer anuncia a ver si este convence Luis el cabra loca Luis siempre es un cabra loca ah sí ya desde el instituto era de estos chavales que funciona un poco para arrebatos

Voz 3 05:43 dejó un instituto para trabajar en un taller el taller para montar un bar el bar lo vendió para ir a Fuengirola porque es lío con una chica de Málaga bueno pues siempre iba dando bandazos

Voz 5 05:52 si los dos últimos años estuvo de lista ahí ya estaba arte dijo a ver si toca la lotería y salimos de pobres

Voz 3 05:58 porque el plan de Luis siempre fue el azar Él nunca tuvo una estrategia a largo plazo para que les fuese bien

Voz 2 06:03 nada lo fiaba todo al azar y el caso es que Luis

Voz 5 06:05 es compró un décimo y catapulta que le toca el gordo Albi

Voz 3 06:08 ya a principios se llevan un susto porque no sabe dónde tiene el décimo pero enseguida aparece lo tiene el pantalón de ayer

Voz 2 06:14 sí pero bueno está repente Luis

Voz 5 06:16 el cabra loca el van Darra Se ve con cuatrocientos mil euros todas las ideas malas que lo abordado durante toda su vida

Voz 3 06:23 pues al final eso entre malas inversiones en malas compañías gente que aprovecha de Luis va a sacar de lo que puede exceso

Voz 5 06:29 el barco que se compró Luis que pensó que es aparcaba como un coche en la acera pero eso tiene su amarre un mantenimiento

Voz 3 06:35 un desastre al final a medio año Luis ya estaba endeudado ir pidiendo trabajo Antonio en la descarga de atunes

Voz 2 06:41 este anuncio es verdad que lo dirigiría Fernando León vale para Amenábar al menos

Voz 3 06:48 y el eslóganes lotería de Navidad para cabezas amueblado parten vaya si pasa una vez con mucho gusto empeño

Voz 1 07:01 yo creo que no no no que no pasa nada eh pero yo un anuncio de lotería

Voz 8 07:05 de Navidad dirigido por León de Aranoa

Voz 3 07:08 son mensajes honestos no

Voz 8 07:09 te he dicho esto bueno vamos a pasar

Voz 3 07:12 la nuestra valoración de los anuncios de creemos que son el anuncio del año y no entendemos

Voz 5 07:18 muy bien por qué mejor sí porque al final de este año que a lo mejor la gente todavía no ha visto pero por ejemplo el año pasado gallega una señora mayor haciéndole creer que la había tocado que no es muy ético

Voz 3 07:29 el anterior era es anuncio del bar que uno no había comprado pero aun así les aguarda undécimo a ese rato

Voz 5 07:35 cosa que tampoco era muy entonces valoramos Credit Bell credibilidad de estos anuncios nula sensible hería alta duración larguísimos presupuesto hay pasto actores bien suspense ninguno siempre toca puntuación global de los anuncios de lotería tres con cinco peores que los anuncios de Nike mejores que los cortos del todo

Voz 2 07:54 bueno no está mal entonces a todos nos ha matado a sentar Joaquín pantomima Jun muchísimo se ha si es como siempre un placer