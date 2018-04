Didier de la Crua

como les decíamos al inicio del programa sino un informe el setenta por ciento de los españoles admite ser poco productivo en su trabajo lo que no dice el estudio es que todos intentan disimular esa productividad que completar un poco las estadísticas bueno todas menos uno que ya no disimula su productividad

no que al ser yo en Llerena no es verdad es verdad de verdad no trato bueno

hemos tiempos de preocupaciones nos preocupa que nos puedan robar en casa nos preocupa que nos roben los datos y accedan a nuestra cuenta corriente o que se conecten a nuestra cámara del móvil no es expiden vivimos preocupados este es el tema hoy en extranjeros por el mundo y no la anterior

Didier vive proclamado en es la cual en la mesita donde les quedan a la luz bueno voy para allá Didier vive preocupado al médico cada dos días pero no le pasa nada nadie les sigue Nile quieren hacer daño pero vive atrincherado entre paneles de hormigón y acero blindado le dan miedo los cambios bruscos de temperatura siempre lleva chaquetilla por si refresca hoy Ivana conocerá Didier una persona preocupada en extranjeros por el mundo CAP nueve Nine

diario por la red de Dalí la mano pero no puedo toca hacer nada siempre Thibault guantes Bier trata de estar al corriente de de puede decir que me dedicó Azkar actúen con estoy siempre anda hasta estuve cuatro meses sin salida la cantidad ese lo utilicé que tuvo dos mil seis

Voz 1

05:06

pero me ha gustado eh y me ha gustado hay que saber irse de los sitios estoy muy muy muy bien así estoy segura salida sea John yo otra cosa no pero con esta semana no es importante es cuando con con dignidad y a veces hay que saber no ir a los sitios no sólo e también también hay que saber si