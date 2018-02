Colombia: ¿peligra el acuerdo de paz?

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER según Group

Voz 2 00:03 a mí me dijo Tú me sacó las armas y le dio la orden al al que lo acompañaba dispara a ella

Voz 3 00:11 una de las cosas fue una noche que se enfrentaron con la policía escuchando un enfrentamiento desgrana de de disparos y todo

Voz 4 00:21 en ese miedo ya vienen de casa incansable no eso fue horrible horrible horrible horrible

Voz 3 00:26 aquí no mataron a una señora clama que fueron grupo me habían violado y estaba desnuda eso a yo fiesta más siete Ada muy ultrajada fui muy eso me metí no le a la casa que no quería saber del sol

Voz 3 00:57 intente mataban para desaparecer él me pasaba es de angustia que miraba tía ay en el cuerpo y me sí tenía un cuchillo de la mano para experimentar cómo será acumule algo como todo buen sólo diez angustia horrible ha traído el del maltrato de tanto miedo sufrimientos eso un angustiado Reino en el recuerdo bien

Voz 1667 01:24 R y la violencia sigue fresco en Colombia la paz cumple un año pero todavía hay muchas heridas abiertas el acuerdo que puso fin a medio siglo de conflicto no está exento de dificultades que pueden hacer descarrilar este proceso no son pocos los que rechazan la integración de las FARC por ejemplo en la sociedad civil y hoy recibimos en Punto de Fuga a una ex guerrillera Tung Pablo Morán Camila buenas noches

Voz 6 01:49 muy buenas noches como esta Camila tiempo

Voz 1667 01:51 fuegos que es el nombre que tú adopta esté cuando llegue hasta las FARC en homenaje al revolucionario cubano no elegiste tú había alguien que que impone a los salidas

Voz 6 02:00 lo elegí como el olor a ese gran Raúl sudario al señor de la sonrisa de los pueblos

Voz 1667 02:06 es habitual que todos los integrantes de las FARC tuviera si diferente a vuestro nombre civil

Voz 6 02:11 nosotros no le decimos ahora les hicimos un pseudónimo de alguien que represente algo o que haya sido histórico nuestro país

Voz 1667 02:19 qué recuerdas cuál era el seudónimo de algunos de tus compañeros

Voz 6 02:22 sí por ejemplo una compañera que se llama quiera Castro en honor a la madre de Iván Cepeda

Voz 1667 02:29 que frenarle era hace veinticuatro años contrastar las FARC asomarnos

Voz 6 02:34 tres veintitrés porqué pena ingrese porque quería un cambio de mi país porque las condiciones no estaban dadas a lo que aspiraba en esa época de adolescente donde pedía o expiraba una educación de calidad y la cual no se nos garantizaba a los estudiantes de secundaria donde mis profesores tengan que ir a marchar para que les pagarán sus salarios me cuentan y me gustó que por eso decidí unirme Sfar donde se representados derechos en igualdad de condiciones para toda la humanidad

Voz 1667 03:08 esa esa decisión esa determinación venía condicionada por tu origen porque tú tú venías también de una familia humilde que tenía dificultades para para todo eso

Voz 6 03:19 no tanto por mi origen que tuviera dificultades porque a mi edad tenía la educación garantizado pues me crié con mis padrinos Nice me enviaron a la ciudad para que me cara pero no concedía en mí que por qué te tendría privilegios Carmen otros niños no podían hacerlo no concebía esa concepción de esos privilegios

Voz 1667 03:40 el papel de la mujer dentro de las FARC Camila era muy diferente al de los hombres

Voz 6 03:44 no en las FAR hay unos roles establecidos al no hay esa connotación de que por usted ser mujeres tienen un papel el hombre tenía otro dolor roles en las FAR son iguales para hombres y mujeres de igualdad de derechos igualdad de condiciones hay un reglamento que lo estipula que dentro Far a los hombres y mujeres somos libres tenemos hijos ambos de igualdad de autonomía y de derechos

Voz 1667 04:06 hubo algo que le decepcionada cuando entró las FARC era dentro ya de del grupo era lo que usted se imaginaba sí

Voz 6 04:15 de pronto lo que me sexo a hacer las caminatas

Voz 1667 04:18 no sólo eso hizo porque está

Voz 6 04:23 muy joven no estaba acostumbrada el cambio de la vida civil en la vida militar es un poco drástico y además era muy joven entonces eso a veces me sexo nada porque no tenía la suficiente capacidad de destreza para andar de noche para ir la Guardia para ciertos cosas que se hacían eso que a mí me dejaron un tiempo sin Guardia asignar más porque tenía catorce años y el reglamento lo establece que a partir de los quince pero como les una pata que me dejara entonces el compromiso fue que estudiaba de ahí hay hay aprendía hice quería irme antes de los quince años podía ir pero resulta que

Voz 1667 05:04 después de cincuenta años de conflicto actualmente estamos en un escenario bien diferente pero después de tantos años de conflicto después de participar las FARC directamente en una guerra que ha provocado más desplazados internos que que ningún otro conflicto en el mundo después de tantas víctimas que mensaje tiene las FARC para esas víctimas hoy en día

Voz 6 05:25 pues para estas víctimas hay un punto que es el punto quinto que es donde recoge que es el centro el acuerdo que son la las víctimas del conflicto armado dentro y fuera de él y creo que es un gran aporte que le digamos a la sociedad colombiana donde las víctimas deben ser reconocidas en su plenitud de derechos hay una comisión de la verdad que se está estableciendo donde debemos saber qué pasó en el conflicto armado dentro y fuera de donde bueno vamos a ofrecer justicia va subiendo repetición pienso que es uno de los grandes logros que que al menos va a tener en nuestro país es conocer la verdad de los hechos que sucedieron en más de cincuenta y tres años de conflictos

Voz 1667 06:04 y en esa verdad las FARC que tiene que decir hay alguna autocrítica de las FARC en todo este proceso

Voz 6 06:10 por supuesto que en todas las guerras deben haber autocríticas y nosotros en su debido momento la hacemos dado y estamos dispuestos a darlas en la comisión de la verdad no requiere

Voz 1667 06:23 hoy usted usted algo que haya hecho las FARC o que usted mismo derecho

Voz 6 06:30 y es que el arrepentimiento es una cosa que que lo tomo como un religioso yo pienso que viene es reflexionar sobre los no se accionarios que estamos haciendo y me hubiese gustado hacer las cosas distintas de otra manera donde que hubiesen podido tener otro resultado sino los que se dieron en esa época si alguna vez quisimos daño que no fue una cosa que que las FAR diera vamos a hacer esto no fue una connotación nuestra como organización hacer daño a los pobladores y en especial específicamente sino es causar dolor daño a alguien hizo su debido momento nos corresponde pedir perdón lo haremos pero aunque sea de verdad de corazón y a quién hemos hecho daño

Voz 1667 07:18 cuando ahora en eso no está condicionado ya sé

Voz 6 07:21 lo hemos hecho en el caso de las víctimas de Bojan ya hicimos con los diputados de Cali hicimos con los indios y creo que eso es un gran espacio un gran paso que hemos dado porque cuando se reconoce que uno se ha equivocado y no es vale pero eso no buscamos un arrepentimiento o una pérdida de perdón para salir medio de comunica es una decir he pedido perdón que que el el perturbó individuales algo tan personal es decir el daño que se ha hecho sin haberlo querido hacer pero a lo largo del conflicto lamentablemente suceden cosas que no habían de suceder

Voz 1667 08:00 digamos va dejémoslo una autocrítica no que eso también lo tendría que practicar el Estado

Voz 6 08:05 cada cual se creo que es responsable lo que ha hecho presa esta comisión de la verdad es tan importante porque hay vamos a conocer qué pasó y eso es lo que hace en este momento está a puerto de de los

Voz 7 08:21 que hay con lo de la Ahed

Voz 6 08:23 porque la gente no es sólo para la Alfar o para las fuerzas militares la es para todo aquel que tuvo que ver dentro de conflicto armado directa o indirectamente como fueron los empresarios los medios de comunicación todo aquel que tuvo vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico es ahí donde vamos a ir a rendir pues verdad justicia y no repetición de los hechos

Voz 1667 08:44 usted ha participado directamente en las comisiones de diálogo entre las FARC y el Estado y el Estado colombiano en el tránsito que va a permitir a las FARC presentarse como partido político en las próximas elecciones de Colombia se descarta por tanto la vuelta a las armas las FARC descartan la vuelta a las armas

Voz 6 08:59 su puesto que sí

Voz 1667 09:01 la única vía que reconoce las FARC que hoy en día es la política

Voz 6 09:04 la es siempre nuestro inicio desde los desde el año mil novecientos sesenta y cuatro ha sido la vida no militar sino la vía política la hemos concebido como la única alternativa de lograr una paz en nuestro país una paz estable y duradera y esa fue nuestra apuesta y sigue siendo nuestro puesto

Voz 1667 09:20 qué modelo proponen para esas próximas elecciones con que el programa o con qué medidas estrella va a concurrir las FARC en esas próximas elecciones en Colombia

Voz 6 09:31 pues no tanto como en las elecciones nuestra apuesta siempre ha sido una reforma rural integral donde garantice los derechos de hombres y mujeres donde la propiedad y los títulos de Terra sean entregados nuevamente a sus antiguos dueños el tema el paramilitarismo en Colombia dejó centenares de familias desplazadas centenares de líderes lideresa asesinados en tierras que fueron compradas a muy bajos precios y que hoy en día esos títulos están en manos de los empresarios cuando el amor una justicia hoy una reparación también se pide que esas tierras sean devueltas a sus dueños donde la tierra no sea para unos pocos y no que tengamos unas garantías de vida digna para los pobladores y pienso que esa es una apuesta de que

Voz 1667 10:17 qué que ha hecho no como política

Voz 6 10:19 subieron es elecciones sino como una forma de de buscar justicia de que has condiciones de un país cambie porque nace de concede a los fusiles cuando se vive la hombre Sevilla eh aún la estigmatización hacia las mujeres hacia los niños y niñas donde no hay escuela donde no hay vías de penetración del campo estar olvidado en nuestro país es cuando buscamos hablamos de una forma integral es donde garantice el buen vivir de los colombianos y colombianas

Voz 1667 10:48 la conversión de las FARC que en en un partido político el fin del conflicto en general no sí que dejan otra otra consecuencia preocupante que es la lucha de las bandas criminales por hacerse por el por el control del mercado de la droga en en en Colombia les preocupa ustedes eso qué solución plantean

Voz 6 11:05 veces no es tanto una solución nuestra es una solución que tiene que dar el Estado como garantías como el acuerdo reza que van a crear planes pilotos que vuelen de de acuerdo a la Justicia como les y muy nosotros porque me lo pueden seguirse desangrando finalmente quién paga las consecuencias son los sectores menos favorecidos en este caso es la población más vulnerable como son los jóvenes y las mujeres en la que ha dinámico tráfico en nuestro país que quién va a las cárceles son las mujeres menos favorecidas y los hombres porque los grandes narcotraficantes no está en las clases están en otros países

Voz 1667 11:41 usted qué papel quiere jugar dentro de esta nueva etapa de las FARC

Voz 6 11:45 el papel que siempre me ha jugado históricamente de la construcción del sueño de un país distinto un país donde los derechos y garantías es estén dados para un país que tiene tanto que ofrecer como Colombia

Voz 1667 11:55 yo usted en concreto Camila quiere tener la perspectiva de participar activamente en esa campaña ocupando algún puesto relevante

Voz 6 12:05 pues estamos en Simi partido o los que somos la origen sea del partido alternativo me lo exige estoy para para estas para ello siempre se es consciente de que las FARC en lo que uno quiera sino lo que pues Le terminen eh como militante de un partido inicie el partido me designada bien sea para hacer profesora para hacer política para ser enfermera que hice yo pero en bien del común de la sociedad estaría dispuesta a hacer

Voz 1667 12:37 Camila muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 6 12:39 exacto la invitación

Voz 1667 12:59 pues vamos a conocer algo más por este camino que está recorriendo Colombia con alguien que acaba de volver de allí es una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha participado en una misión de verificación del proceso de paz es Garbiñe Biurrun Garbiñe buenas noches muy buenas noches después de escuchar a Camilo Cienfuegos hace unos minutos te preguntamos Satty están las FARC preparadas para entrar en política

Voz 9 13:23 bueno es una pregunta complicada vista desde fuera pero lo que nosotros los estás en la misión hemos constatado esta misión de verificación de la hacer un informe que se va a presentar a primeros de diciembre en Bruselas pues en primer lugar hemos constatado menos la conclusión a la que hemos llegado que las FARC desde luego están comprometidas con los acuerdos de paz las gentes de las FARC que están cumpliendo hasta el momento todos los compromisos que había llegado desde luego eso significa que están totalmente les movilizadas que han dejado las armas en su momento que están en una buena parte por lo menos dispuestas en un proceso de capacitación reincorporación a la vida civil y que como es bien sabido las FARC que han transformado en el partido FARC ya han hecho su congreso constitutivo es un partido que precisamente estando en Colombia nuestra misión se al ha sido legalizado sí y por lo tanto yo entiendo que efectivamente bueno están dispuestas desde luego a participar en política me da la sensación de que también están preparadas pero sin prejuzgar absolutamente ni siquiera como para haber la ciudadanía colombiana esta transformación pero digo que en principio parece que sí que están preparadas por cuanto que es factible dar durante los cincuenta años prácticamente de de guerrilla Defar como fuerza armada pues no sólo ha sido el aspecto armados que han seguido sino desde luego también en toda una linea politica de intervenciones etcétera sin insisto prejuzgar nada ni hacer ninguna valoración de lo que ha sido estos años terribles también para otra parte de las FARC pero sí entiendo que están en política y además bueno pues por lo que sabemos además de que el candidato a la presidencia a base de Rodrigo Londoño alias Timochenko por ejemplo la que va a ser candidata a la vicepresidencia lo menos que lo que se sabe es una señora que nada tiene ha tenido nunca ha estado en el exilio democrática etcétera por lo por lo tanto parece ser que incluso estarían sumando fuerzas de personas no vinculadas a las FARC hasta este momento que es una fuerza política dardos

Voz 1667 15:47 pues fíjate Garbiñe que te crea hacer otra o te quería plantear otra cuestión a lo mejor igual de complicada que la anterior del Estado colombiano

Voz 10 15:52 a sus ciudadanos están preparados para hacer

Voz 1667 15:55 dar ese nuevo papel de las FARC en la sociedad civil

Voz 9 15:58 pues esto sí que es más dudoso por cuanto que también yo creo que es sabido con carácter general pero que hemos podido también palpar lo mucho más bueno pues los acuerdos de paz están siendo en estos momentos se muy discutidos uno ya tuvo complicaciones su aprobación en aquel plebiscito lo negativa la respuesta de la mayoría de la ciudadanía de Colombia está viendo muchos muchas dificultades para su implementación el Gobierno de Santos en estos momentos tiene muchos problemas para sacar adelante algunas cuestiones como una jurisdicción especial de paz etc esto revela que en la ciudadanía colombiana bueno pues por lo menos hay serias dudas respecto de la futuro a lo que se añade que bueno pues por parte de la oposición colombiana que supongo que también tiene altas expectativas respecto a las elecciones que va a haber municipales que también desde luego presidenciales legislativas el próximo año dos mil dieciocho pues puede ser un tema que desde luego se agita muchísimo en la campaña pueda también en derivar en un sentido o en otro la opinión pública desde luego puedas muy muy discutido en estos momentos pese esporádicamente la incertidumbre que pesa sobre los acuerdos que sobre el futuro de Colombia en este terreno

Voz 1667 17:13 de quería preguntar también antes de entrar por por el trabajo de la comisión de la que has formado parte te quería preguntar por otra cosa que que nos ha comentado estas guerrillera de las FARC que bueno resaltaba la importancia de la Comisión de la Verdad como pieza clave en todo este proceso no cuál es el objetivo concreto que esta comisión Garbiñe bueno pues

Voz 9 17:30 el pues su nombre tú mismo lo dice efectivamente es para hacer la verdad de lo acontecido han acontecido como en todos los lugares en los que se ha producido conflicto armado conflicto violento muchísimas cosas a muchas bandas ha habido muchos actores armados han existido las FARC con grupos paramilitares hoy sucesores del antiguo paramilitarismo también paramilitares definitiva fuerzas es bueno grupos armados también vinculados al al narcotráfico está él el N también que en estos momentos negocia el Gobierno colombiano en Quito y ha habido muchísima muchísimo sufrimiento muchísimo dolor ha habido muchísima muchísimo sufrimiento causado en poblaciones campesinas en poblaciones indígenas en poblaciones afronta todo esto esto es lo que se trata de sacar a la luz no solamente ha las FARC sino en la actuación de toda una serie de sujetos que como digo también las FARC han causado una una unos grandes sufrimientos que no todo va puede ser resuelto en sede jurisdiccional y la jurisdicción especial de parchís que se llega a constituir a poner en marcha definitivamente sino que va a hacer falta efectivamente otra sede está jurisdiccional una comisión de la verdad en este caso llamar así que efectivamente permita conocer todo todo lo acontecido o por lo menos en su mayor parte en la medida que pueda ser ácido

Voz 1667 18:55 muy bien entramos a hablar ya del trabajo de esa semana que habéis estado allí verificando el proceso de paz ahora vais a elaborar un informe que que que se enviará a la Comisión Europea cuál es el diagnóstico que vais a trasladar en ese texto veis algún riesgo que que amenace con con hacer descarrilar este proceso de paz

Voz 9 19:12 bueno pues como el informe no está elaborado y no soy yo

Voz 11 19:14 sí sí establece la verdad es que han pero ya alguna

Voz 9 19:20 las sensaciones que efectivamente tenemos sí que compartimos también estando ahí en Colombia en esta semana en esa semana con muchísimos grupos la ciudadanas de Ciudadanos de mujeres de comunidades desplazadas comunidades indígenas Saffron con la Iglesia con la veeduría con la procuraduría con la Defensoría con ACNUR con la misión dos de las Naciones Unidas con el Alto Comisionado derechos humanos para las Naciones Unidas con delegaciones de la Unión Europea etcétera con otras organizaciones no gubernamentales en espacio de Cooperación por la Paz ha sido una semana intensísima la que hemos estado con prácticamente todo aquel que tiene algo que decir y que ha sufrido que está motivado moviendo pues tiene relativas a los acuerdos de paz y desde luego la primera conclusión es que está viendo muchísimas dificultades para implementar los acuerdos que a pesar de que las FARC han cumplido sus compromisos no parece que hoy por hoy el Estado colombiano este haciendo los suyos ni en relación con las FARC ni en relación con las comunidades indígenas hay problemas de cédulas ciudadano sabe darles documentación de bancarización apartar de determinadas eh cantidades económicas para constituir una común cooperativas etcétera paso reincorporación también a la vida socioeconómica de El País está habiendo al parecer incumplimientos también en relación con lo que restitución de tierras a las comunidades campesinas indígenas sí sí a Frost bueno en estos momentos como digo por otra parte hay Nos ha parecido que hay una cierta dejación o gran dejación por parte del Estado de colombiano de ocupar los territorios que las FARC han liberado es curioso pero de los territorios que las FARC han dejado que han abandonado pues a partir de la desmovilización muchos de ellos han sido ocupados algunos de ellos por el Ejército del vecino el ELN otros territorios los mismos que ha ocupado el ELN han sido también ocupados por paramilitares y grupo S a vinculados al narcotráfico por lo tanto la lo que nos contaban las comunidades indígenas y campesinas y afro es con la que hemos estado era que realmente en estos momentos casi sienten una mayor amenaza que cuando estaban las FARC por cuanto que hay nuevos agentes armados en esos territorios en una especie aunque el él en en estos momentos están un cese al fuego bilateral con el Estado pero realmente la situación se ha complicado muchísimo no parecido muy sorprendente que el Estado colombiano realmente no haya tomado digamos tomado literalmente esos territorios para poder entrar como Estado con todos los servicios públicos para desplegar todo lo que hace falta en un en un Estado verdaderamente Encina auténtico

Voz 1667 22:13 habéis dado un enfoque de género apostó trabajo según me han contado no Garbiñe porque cuál es el cuál es la importancia de este cuál es el papel de la mujer en este proceso

Voz 9 22:23 bueno el enfoque de género por dos razones de escuna en relación echando la vista al pasado ha pasado tan largo pero por otra parte tan reciente en el que se aprecia con claridad es también lo así que la mujer ha sido pues son sujeto ojo especialmente para hacedor que ha sufrido especialmente de todo el conflicto armado y toda una serie de de es como suele ocurrir en muchos momentos conflictos armados en cualquier lugar del planeta y en estos momentos por otra parte segundo gran aspecto es que las mujeres han contribuido mucho a los acuerdos par hay una ciudadanía femenina muy moderada también en las comunidades indígenas ya pues con las que hemos estado en muchas de ellas son las mujeres las ya liberado y está liderando de lo que ha sido una rebelión pacífica en el sentido de una rebelión de de manda ir de reivindicación de sus derechos de sus tierras etcétera de esas comunidades que de verdad que muchísimo más de ellas son las mujeres las que han liderado liderando por esos dos aspectos por haber sido a las mujeres las que mayor mente han parecido el conflicto las que en estos momentos están muy en poder a las están liderando era muy importantes enfoque de ese enfoque de género que desde luego hemos querido darle a esta misión que es de verificación efectivamente de analizar en estos momentos un año después de haberse firmado aquellos acuerdos cuál es la situación real de los mismos

Voz 1667 23:54 nosotros seguimos pendientes de la evolución de ese proceso de paz Garbiñe Biurrun muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo

Voz 9 24:01 a a quienes escuchan

Voz 12 24:04 buenas noches

