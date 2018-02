¿Quién gana con la política de control de fronteras de Europa?

Voz 1667 00:00 como sabéis Europa ha encarado la llamada crisis de los refugiados con una política policial y de defensa de las fronteras que tiene sus ganadores las empresas encargadas de fabricar las concertino más o las que flotan los vuelos de deportación o las encargadas de construir los centros de internamiento de extranjeros la Fundación por causa punto RG ha buceado en los archivos oficiales ya ha recopilado un buen puñado de contratos que vamos a revisar con la ayuda de Virginia Rodríguez que es la coordinadora de este estudio buenas noches Virginia de cuánto dinero público estamos hablando destinado al control de las fronteras cuánto dinero habéis encontrado en en este informe

Voz 1 00:36 hemos encontrado seiscientos diez millones de euros que es la suma de los más de novecientos contratos que nos ha costado un año recopilar para para dimensionar esta industria Éste es el dinero que el Estado ha transferido a través de contratos públicos a empresas que desarrollan actividades prestan servicios y bienes con la con la finalidad de las al control migratorio

Voz 1667 00:59 a qué labores exactamente se destina a este dinero pues

Voz 1 01:02 la gran mayoría de este dinero se destina a la construcción de los perímetros fronterizos su vigilancia al desarrollo tecnológico de Bono diferentes vías para poder localizar los intentos de llegada de personas a través de los a través del mar Mediterráneo es es el gran volumen pero también hemos incluido aquí los contratos destinados a bueno a los Cíes y a detener a la gente para para luego expulsarla los vuelos de deportación todo todo el dinero que se mueve en torno a las actividades que bueno implementan en en España son necesarias para poder ejecutar las políticas de control migratorio

Voz 1667 01:40 todo en un sistema de de fondos de intermediarios de contratistas que se forma en torno a estas políticas cuáles son las empresas más beneficiadas por estos contratos

Voz 1 01:48 bueno a la empresa más beneficiada es Indra que hemos localizado más de sesenta contratos en los que ha participado bien sola o bien a través de una Unión Temporal con otras empresas y bueno en los quince años que hemos recopilado de contratos hemos podido recopilar ha recibido un total de ciento diez millones de euros de bueno de estos contratos

Voz 1667 02:07 las ciento diez de los seiscientos diez que no sólo horas antes

Voz 1 02:09 efectivamente hay bueno es Indra hay otras nueve empresas suman más de la mitad de de todo este volumen

Voz 1667 02:17 de dinero ya han llegado estas empresas acumular tanto poder poder suficiente para condicionar estas políticas migratorias quiero decir son esas empresas las que definen la acción política en materia de inmigración aquí estoy deseando la pregunta clave la pregunta el millar

Voz 1 02:33 eso es interesantísimo porque eso era lo que nos preguntamos al principio queríamos descubrir una descubrir queríamos ver si si realmente existía un fenómeno de captura regulatoria o captura política al fin lo que hemos podido hacer es constatar la existencia de esta industria pero no este buen bueno que este fenómeno se esté produciendo sin embargo estamos más convencidos que cuando empezamos de investigación de que realmente puede estar sucediendo porque bueno no hemos podido no hemos encontrado evidencias de que esto esté sucediendo por la opacidad por las dificultades que nos hemos encontrado no solamente para encontrar los contratos sino también para poder verificar actividades com bueno pues incidencia o de influir o participar en eventos comunes Seminario reuniones de que no se que no son lo suficientemente transparentes como para que podamos verificar hay bueno hay una falta de transparencia en todo el sistema que es un poco lo que nos ha lo que no ha impedido poder llegar a constatarlo pero estamos mucho más convencido es que al principio de que de que es posible que esto esté sucediendo

Voz 1667 03:38 cierto Virginia es que sea como sea esta política de control de fronteras la elegido la política no los mismos políticos son los que han elegido este camino en otro

Voz 1 03:45 efectivamente cuando

Voz 1667 03:48 recopilamos todos estos contratos la pregunta

Voz 1 03:50 Nos hicimos es de donde viene el dinero que que que alimenta todo esto es lo que lo que constatamos fue que que bueno viene una gran parte de de los los Presupuestos Generales del Estado pero la mayor parte viene de fondos europeos estos fondos destinados pues a controlar las fronteras y que se movilizan desde la Unión Europea ideas de Frontex también la Agencia para bueno poder tras pasárselo a los Estados y que los estados ejecuten esas prioridades que están marcadas desde la Unión Europea

Voz 1667 04:21 España no se no se establece un ránking tenéis una idea de es de España en qué posición ocupa no en todo este mercado en toda este negocio de de control de las fronteras no nos hemos centrado

Voz 1 04:32 solamente en el caso de España no no hemos analizado

Voz 1667 04:36 no

Voz 1 04:37 cómo lo ha gestionado otros países y como se está distribuyendo en otros países y además subimos un poco de la idea de Rankin siempre de poder dimensionar porque toda la información que hemos recopilado sabemos que no es toda la que hay es pues muy probablemente haya más contratos que no hemos podido llegar a identificar sí y allá más fondos que estén destinando a esto pero desde luego lo que lo que tiene un papel clave Españas en el liderazgo a la hora de proponer medidas que ayuden a controlar los flujos de personas a través de las fronteras por la situación geográfica hay porque bueno pues la realidad que tenemos de muchos años personas intentando llegar de forma irregular

Voz 1667 05:16 es decir que España sí que al final ha estado en la vanguardia de este sistema no ha influido en el desarrollo de una industria a nivel europeo para aplicar estas políticas no porque España las empezó a aplicar mucho antes que Europa ya a principios de los dos mil

Voz 1 05:29 con con cierta antelación siempre respecto a lo que lo que va pasando hablamos de Indra antes bueno pues Indra es una empresa que ha sido absoluto liderazgo lo que ha tenido en el desarrollo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior que es bueno pues una un sistema de vigilancia que se extendía por todas nuestras costas y que ha sido el referente para el que se está poniendo ahora a nivel europeo el que está implantando que es euro sur así que el papel de liderazgo de España de las empresas españolas a la hora de bueno de de de plantear medidas y plantear acciones que pueden que protejan las fronteras que es la terminología comercial de de todos estos productos bueno pues el lo han estado desarrollando hoy sí que ha tenido un papel de vanguardia a la hora

Voz 1667 06:18 desarrollar la estrategia por lo que me cuenta suele ser que bueno pues una empresa determinada plantea un sistema que ofrece un plus respecto al que está no y luego en los gobiernos lo lo compran lo contrata

Voz 2 06:28 no no no es una estrategia determinada idea

Voz 1 06:31 eso el el comienzo es es más allá de de de la iniciativa que pueda tener una empresa esto responde a una forma de entender la inmigración la inmigración irregular se ha convertido en una en una amenaza para la seguridad de de los estados europeos y de la Unión Europea y bueno eso ha llevado a que haya una determinada forma de percibir está esta esta necesidad de proteger Europa de esta amenaza esto ha justificado que se adopten bueno determinadas políticas determinados enfoques políticos determinadas prioridades que al final han acabado necesitando de Industria viene sobre sobretodo de la defensa pero también de las constructoras ha necesitado unos bienes y unos servicios especializados que se han puesto al servicio de del cumplimiento de esas prioridades políticas

Voz 1667 07:20 pero realmente en los movimientos migratorios son tan antiguos como la humanidad no porque ahora se desarrolla esta industria porque ahora se crea esa esa necesidad de la que no sólo las de proteger las fronteras de guardar en nuestras costas de de la llegada de nuevos refugiados de inmigrantes en general

Voz 1 07:36 pues con con la percepción que hay bueno pues por la evolución política que hemos tenido en los últimos tiempos que de repente sea se ha fijado como como una amenaza todo lo que lo que venía de fuera no se podía controlar los requisitos para poder acceder a Europa de forma legal son absolutamente el igualitario son profundamente injustos o eres una persona que viene con unos recursos demostrable eso tiene un determinado perfil un estudiante un profesional altamente capacitado o bienes de a gastarte dinero como turista o es el el gran movimiento de entrada a Europa Frontex cuantifica setecientos millones de personas al año entrando a través de las fronteras exteriores a Europa el problema lo que sea posible matizado lo que se ha criminalizado es la irregularidad la gente que no tiene estas posibilidades que no tiene estos recursos nuestra capital para poder acceder de forma legal y no le queda más remedio que bueno jugarse la vida intentando llegar porque bueno cuanto más dificultades ponemos para que la gente intente llegar eh no es que se vaya a frenar todo este movimiento de intentar acceder a Europa es que cada vez va a ser más complicado más peligroso es bueno lo que va de año ciento cincuenta y seis personas han muerto tratando de llegar a España

Voz 1667 08:54 también aumentará el negocio no de de estas empresas de esta industria cuál ha sido la evolución porque hemos hablado de las de las cifras que habéis detectado en en el estudio pero no no sé cuál ha sido exactamente la evolución de este negocio

Voz 1 09:06 bueno la evolución de este negocio en cifras tenemos una dificultad que es la la la capacidad que hemos tenido acceder a los contratos más antiguos ha sido un trabajo de verdad arduo durante un año de tratar de identificar todos estos contratos pero sí que hay una tendencia a que que bueno pues cada vez se invierte más en tecnología que permita bueno muy muchos fondos han sido para desarrollar la tecnología que haga posible detectar perfeccionar más la detección de de personas el control a través de los pases a través de los aeropuertos verificación de visados un montón de medidas qué hay de acciones no que al final lo que lo que la tendencia muy probablemente sea que esto se vaya fortaleciendo se vaya consolidando vaya moviendo cada vez más dinero

Voz 1667 09:54 curiosamente contrasta con la caída de dinero público destinado a la cooperación no que también tendría que completar al menos completar estas estas políticas de control de fronteras hay una descomposición descompensación clara no Virginia entre entre ambas partidas

Voz 1 10:09 bueno es es está estableciendo un vínculo entre entre migración y cooperación que está resultando un poco perverso porque se están destinando a a fondos bueno la merma política de cooperación y cómo han afectado los recortes particularmente a esta política durante durante estos años se lo que se está viendo por parte de la Unión Europea por ejemplo es la tendencia a destinar fondos de cooperación vincularlo a actividades que permita en lo que se llama prevención en origen no de invertir mucho dinero para que sean otros Estados los que bueno se ocupen de de llevar a cabo el control desde desde sus latitudes trasladar las fronteras de Europa a otros estados eso eh en esta parte de la industria que hemos analizado y bueno pues la contratación pública es es absolutamente residual más del noventa y siete por ciento de los de los del dinero que hemos identificado en estos contratos han ido a perímetros fronterizos Ia los mecanismos de detención y expulsión de inmigrantes consideramos que la industria tiene otros otras otros aspectos de otros sectores los llamamos que es el de la acogida y la integración en la externalización pero que las lógicas económicas que lo rigen qué es lo que nos permite hablar de industria son son distintas y es lo que vamos a seguir investigando todavía no hemos hemos sacado la investigación pero que vendrá será la próxima

Voz 1667 11:38 sigue en construcción está investigación donde la pueden consultar nuestros oyentes Virginia nosotros vamos a ayudar a difundirla a través de nuestras redes sociales pero dónde pueden acudir a nuestros oyentes a revisar esta información tan útil y tan interesante pueden ir a la página web

Voz 1 11:51 de por causa tres W punto por causa punto o RG allí tienen bueno pues tienen el informe tienen buen hoy en breve también tendrán la la base de datos accesible a todo el mundo que la quiero

Voz 1667 12:04 su Virginia Rodríguez gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo