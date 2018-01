Be OK: Alergias e intolerancias: ¿cómo identificarlas? (18/11/2017)

Voz 1 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

buenas vías Isabel buenos días Ángela qué tal cómo va la semana cómo llevas el yoga bueno tengo que decirte que ya he encontrado un sitio para hacerlo a cantar retomado el todo es decir cerca de casa porque ése tiene que ser que sea cerca de casa bueno no lo voy a hacer pero ya tengo yo tengo yo esperaba que me dijeras que yo lo había retomado pero bueno espero sino que sea un prófugo estos año nuevo venga con Raquel que ponemos pero luego nada pregúntame en un par de semanas vale vale apuntar a ver es bueno quién esté un poco perdido porque no sepa de lo que estamos hablando que sepa que la semana pasada el sábado pasado entrevista vamos a la modelo Vanesa Lorenzo que nos habló de su libro de yoga llevaba un estilo de vida y estuvimos ahí aprendiendo de yoga de meditación de relajación de de un montón de cosas que nos propusimos poner en practica por eso yo pregunto Ángela si ya lo ha retomado lo pusimos en la lista de despropósitos empezamos que estamos

Voz 0385 01:52 va hoy en día se llegan a diagnosticar muchísimas supuestas intolerancias alimentarias específicas por ejemplo a la leche al chocolate al trigo incluso a bebidas de cola para hacernos una idea según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición alrededor de un veinte por ciento de los españoles reaccionan de manera adversa algún alimento y aquí claro surgen muchísimas dudas hay muchísimas preguntas sobre este tema si como por ejemplo si realmente son fiables los test que se hacen a doscientos tres tía

Voz 3 02:21 entonces cuatrocientos alimentos así es lo mismo la intolerancia a la lactosa que la intolerancia a la leche por ejemplo os y es lo mismo ser Celia Koke alérgico al trigo bueno las preguntas son infinitas Ángela claro y como siempre conviene resolverlas con este caso con una espléndida que elimine las confusiones y nos cuente que hay realmente detrás de las alergias y las intolerancias alimenticias quién es nuestra invitada de hoy pues nuestra invitada de hoy es Carmen Vidal es catedrática de Nutrición en la Universidad de Barcelona miembro de del Comité de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria también autora de de publicaciones como sabemos lo que comemos dos saques justo lo que queremos hablar hoy nos está escuchando ahora mismo desde Radio Barcelona

Voz 0385 02:59 Carmen Vidal buenos días hola buenos días qué te parece si empezamos por el principio qué diferencia hay entre una alergia y una intolerancia

Voz 5 03:08 bien son dos haber son dos reacciones de hipersensibilidad a los alimentos comparten algunos síntomas pero son dos situaciones completamente diferentes y además con distinta gravedad en comento las diferencias más importantes luego en el caso de las alergias la la la pieza clave es que hay una respuesta hay una reacción del sistema inmunológico esto significa que este sistema inmunológico interpreta que el alimento o mejor dicho algún componente del alimento es una sustancia extraña que el está agrediendo hoy por tanto reacción a la defensiva reacciona defensiva liberando anticuerpos y luego sustancias mediadoras catalogar lograr todo ello servido síntomas sea el organismo interpreta erróneamente que ha que el componente del alimento es es un agente extraño que va agredirle y por tanto se defiende en el caso de las intolerancias el problema está en que falla también por parte del organismo un chiste al alguna etapa algún en la meta abolición la mayoría a nivel de digestión sea por lo que sea por pueden ser causas primarias genéticas son causas secundarias hay un problema muchas veces en la digestión de aquel componente de alimento y por tanto yo no dije irse también provoca toda una serie de de síntomas y de consecuencias son dos casos las alergias son más graves normalmente ambas son reacciones de hipersensibilidad a los alimentos y hay que decir que es muy importante porque ahora parece que está de moda que todo el mundo tenga alguna cosa de estas no que que que no es correcto hacer un diagnóstico hay que ir a los profesionales para que hagan el diagnóstico correcto y que la culpa in me gustaría destacar esto la culpa no es del alimento que a veces se culpabilizar los alimentos la culpa es de la persona entre comillas la culpa en leemos no

Voz 5 05:02 lo normal lo normal es no reaccionar de una manera extraños es tolerar bien los alimentos es que no provoquen alergias que no lo reconozcan como unos Francia extraño esto es lo normal lo que esa normal es que el organismo responda de una manera que no es la la que toca por decirlo así no o que no lo pueda digerir

Voz 0385 05:20 los efectos que producen en el cuerpo las intolerancias y las alergias son diferentes

Voz 5 05:24 comparten decían algunos síntomas por ejemplo a las intolerancias muchos son a nivel digestivo y por tanto hay muchos síntomas digestivos son los típicos de dolor abdominal hinchazón de de vientre de encías malestar diarreas que también pueden darlo algún los procesos alérgicos en el caso de las alergias además de los problemas digestivos puede haber pues como todo el mundo sabe problemas dermatológicos osea para haber Picazo urticaria prurito todo tipo de síntomas puede haber también complicaciones digamos respiratorias rinitis es Picazo en la boca inflamación de los de la boca de los labios de la lengua en casos más graves broncos pasmo hay más síntomas

Voz 0385 06:10 sí por ejemplo en el caso de los frutos secos no que suele a la gente que es alérgico a los frutos secos suele tener una sintomatología muy virulenta nube

Voz 5 06:16 sí bueno porque aquí también depende claro sea depende la la gravedad del grado de el grado de exactos

Voz 0385 06:26 hablamos por ejemplo en el caso de las intolerancias estas intolerancias pueden aparecer por una sobreexposición a un determinado alimento

Voz 5 06:33 no tiene nada que ver no no porque el problema no está en el alimento problemas tan la persona sí que haber cuando hablamos de alergias por ejemplo te habíamos vamos a diferenciar Hamza cuando hablamos de alergias sí que es verdad que se detectan más ahora ya aquí se han buscado causa o sea una evidencia muy muy clara creo que tampoco la ya se han buscado causas para explicar el porqué de esta reacciones extrañas del organismo no pues entre las causas una de las más de las que se ha habido más es el tema este de la higiene de que un exceso de higiene hace que vivamos en una burbuja y nuestro sistema inmunitario no sea costumbre por decirlo así a enfrentarse a sustancias extrañas entonces cuando se enfrenta alguna reaccionó de una manera exagerada y siempre ponen una comparación decir que hay muchas más alergias en las sociedades desarrolladas por ejemplo que no las sociedades digamos más en vías de desarrollo donde quizás las condiciones de higiene no son tan elevadas la higiene por una parte tanto en los alimentos que cada vez tienen menos sustancias extrañas como he a nivel personal hace que realmente no nos enfrentemos a estos a estos agentes extraños nuestro sistema inmunitario se tiene que ir desarrollando pues desde el momento del nacimiento no entonces sí vamos protegiendo protegiendo protegiendo pues esto podía ser una razón o contribuir ya digo que las causas tampoco está muy claras han dicho muchas cosas en por ejemplo que el cambio climático también puede contribuir porque por ejemplo a la alergia al polen al al la la polinización son más largas entonces estamos durante más tiempo expuestos a que podía haber una razón de sobre exposición en principio que yo sepa no hay sea por tomar más lactosa no te puedes intolerante a la lactosa al revés osea la lactosa y es un ejemplo claro de de intolerancia en donde el problema se debe a un fallo en la digestión porque nos falta una encima Lasa esa exacto que rompen la la lactosa en sus dos componentes que son la glucosa la gala todos aquel luego se absorben iban a la sangre por separado no si no tenemos este encima qué pasa que no se puede no

Voz 0385 08:41 de manera correcta entonces está lactosa

Voz 5 08:43 llega al al intestino grueso y hay unas bacterias de la microbiología que reciben aquello como si fuera o en un manjar no entonces lo Fermín tan y como consecuencia de la fermentación se producen gases se produce hinchazón encías de ahí la diarrea porque también arrastra agua etcétera En el caso de la toso decía claro el organismo si no toma la Tossa si no hay una ingesta de la Toxo más o menos continuada puede acabar perdiendo la capacidad bueno dejando de fabricar la la tasa a la base no para que va fabricaron una cosa que no usa no entonces en este caso por ejemplo el el consumo continuado favorece que no haya disminución de la actividad física hablamos si te parece de la

Voz 0385 09:29 de la Celia aquí a lo que es lo mismo ser alérgico al trigo que ser celiacos no tiene nada que no tiene nada que ver

Voz 5 09:37 la alérgico es alérgico a una proteína del trigo que puede ser cualquiera vale no lo he dicho antes pero las alergias normalmente son componentes proteico esa proteínas au péptidos que son derivados de proteínas y muchas veces se deben sobre todos los niños contra son más pequeños un problema de inmadurez intestinal y después a veces a medida que madura desaparecen esto pasa en algunos casos no bien la alergia es la lejía el trigo es una alergia a unas proteínas de trigo la Celia aquí a es es una reacción Don adversa en donde hay Compromís eso también del sistema inmunitario a unas proteínas muy concretas que son el gluten proteínas de gluten que son la obtenido bueno igual no todo proteínas entonces lo que ocurre que estas proteínas del gluten a nivel intestinal provocan alteraciones en la mucosa intestinal al hacen por ejemplo que se degrade en la la bueno la mucosa intestinal que se provoque en los niños es muy típico mala absorción de nutrientes y por tanto de aquí derivan retrasos en el crecimiento de acuerdo en principio se pensaba que era un problema sólo en niños después ha visto quedaba también

Voz 0385 10:51 que también haya hay envían allí en adultos

Voz 5 10:54 en adultos los síntomas ya no se aprecia este retraso en el crecimiento pero sí que hay síntomas más variados que forman parte de esta sintomatología a veces un poco difusa no de de fatiga de dolor en las articulaciones de cansancio que es lo que hace que mucha gente que puede tener estos síntomas sin que sea sin que tenga una una tolerancia hay una Celia aquí o o una sensibilidad al gluten no celíaca que es el otro cuadro pues piensa que lo tiene no porque son síntomas según como un poco específicos dolor de cabeza dolor articulaciones malestar bueno muchas veces podemos tener estos intentos por otras

Voz 0385 11:30 no simplemente por una biopsia intestinal lo que no tiene por qué estar relacionado en concreto con la Celia con una intolerancia

Voz 5 11:37 por eso siempre es lo mismo no sea en el auto diagnóstico ni en la intolerancia a la lactosa que se da muchas veces ni en la Celia aquí o en la intolerancia al gluten no las sensibilidad al gluten no celíaca es un buen la cosa se necesita evidentemente pues que el especialista haga las pruebas correspondientes para detectarlo en el caso de que se detecte pues no pasa nada hay alternativas evidentemente dieta sin gluten idiotas en la Tossa no pero lo lo importante aquí es hacer un buen diagnóstico porque si no se tiene esta enfermedad sino se tiene nuestros problemas no sirve de nada tampoco el el el dejar de tomar estos alimentos más allá de que la gente a veces por un efecto placebo piensa que si no entienda bien pero hay que hay que realmente hay que discernir si es un efecto placebo au si es que que que realmente esta problema de base

Voz 0385 12:23 claro sí a este punto quería llegar yo no al punta de la moda que uno las más que se están poniendo ahora de tomar todo sin gluten tomar todo sin lactosa qué bueno que es verdad que hay gente que sí que es verdad que tiene una intolerancia a ese tipo de alimentos pero hay muchísima gente que no y no lo estamos encontrando que se está eliminando de las dietas por ejemplo yo he visto a gente que consume alimentos para celiacos porque eh creen que ellos tienen una intolerancia al gluten y hay muchos alimentos que se venden en el mercado que son aptos para celiacos que tienen muchos azucares añadidos entonces bueno ha cuidado con eso cuidado con

Voz 5 12:56 han sabido altamente cuidado con eso porque evidentemente también tenemos un problema que quizás es más en cuanto a incidencia mucho más importante que ese problema de sobrepeso verse datos eh hay muchos más problemas de sobrepeso diversidad que no de que no de Celia aquí en cuanto a incidencia en la población por tanto mal remedio no pero es que además es que son ganas de complicarse la vida osea si realmente tiene ese problema pues bueno cuando tienen una enfermedad tienes que tratar la por supuestísimo no pero si no está sino está la enfermedad son ganas de complicarse la vida porque al cabo vivimos en un patrón alimentario una cultura alimentaria hay que sabemos lo que es un equilibrio alimentario todo el mundo sabe que en la base de la pirámide están los cereales y todo el mundo sabe que los lácteos son una fuente muy importante de calcio el con el papel que tiene el calcio no solamente en los niños que es lo que la gente piense si no en los adultos para la prevención de osteoporosis no por tanto si prescindibles estos alimento todos nos estamos complicando la vida porque hemos de cubrir las necesidades nutritivas por los por unos canales que no son los que están arraigados en nuestra cultura por tanto son son ganas realmente de complicarse sin necesidad

Voz 0385 14:00 desde la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria siempre insistimos en la necesidad de que si se tienen síntomas lo correcto es acudir al médico a un especialista

Voz 5 14:08 los acudiera la especialista que el diagnóstico correcto

Voz 0385 14:10 métodos de diagnóstico existen en este momento para para detectar las alergias y las intolerancias

Voz 5 14:16 a ver en el caso de las intolerancias es es más y bueno hay que hacer no solamente pruebas de provocación es todo lo la gente a destinarla un gastroenterólogo no en el caso de las alergias pues también existen pruebas de que las hace el alergólogo que son pruebas en la piel respecto a estos hay una moda también que está circulando por ahí que seguramente tienen un interés comercial brutal y hay mucha gente que a la cree

Voz 0385 14:40 los test de intolerancia ustedes vale

Voz 5 14:43 hasta donde yo sé hasta donde yo sé no hay evidencia científica evidentemente son de aquellas cosas que daño no hacen no pero no sé si son si no hay evidencia científica de que sean muy fiables yo creo que no deben sustituir bueno estoy segura que no deben sustituir a la consulta al especialista entonces en función del del caso hay pruebas diferentes no pero las tiene que evidentemente hacer el especialista estos estos métodos vuelvo a repetir repetiré hasta donde yo sé no hay evidencia científica para de su fiabilidad qué papel juegan los problemáticos y los previa

Voz 0385 15:19 éticos en las intolerancias y las alergias

Voz 5 15:22 qué es probablemente uno de los una de las causas sea Studies vio seis que comentábamos antes no y por tanto propio ticos previo Tiko son formas de de alguna manera de regular o de atenuar Gates mar bueno de modificar vamos a dejarlo así la composición de la flora intestinal favoreciendo el desarrollo de microorganismos y digamos beneficiosos no en detrimento de los que producen pues estas fermentación es más bueno de lo que producen efectos indeseables entonces es una manera de de modificar la composición de la microbio intestinal hacía una hacia unas formas en las que predominan los microorganismos con efectos beneficiosos madre mía cuánto hemos aprendido Carmen

Voz 0385 16:09 gracias Carmen Vidal del Comité de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa gracias por todo lo que nos has enseñado a vosotros por invitarme un abrazo un abrazo

Voz 3 16:28 alrededor del veinte por ciento de los españoles reaccionan de manera adversa a algún alimento es lo que llamamos alergias e intolerancias son dos reacciones del organismo debido a una hipersensibilidad Carmen Vidal catedrática de Nutrición en la Universidad de Barcelona que nos ha visitado hoy nos ha explicado que las alergias el sistema inmunológico sigue afectado al incidir el alimento son casos graves

Voz 0385 16:48 lo que pasa por eliminar el alimento

Voz 3 16:51 ETA en las intolerancias falla la metabolizar del ingrediente especialmente en la digestión provocando así hinchazón malestar diarreas e incluso sobrepeso Se puede tomar sí pero con control el problema es que desgraciadamente será alérgico intolerante parece que está de moda y eso hace que sea muy común auto diagnosticar se lo cual evidentemente es un error además llevar una dieta que elimine una sustancia que en realidad nuestro cuerpo si tolera tiene también sus peligros por ejemplo muchos de los productos sin gluten que se venden en el mercado contienen grandes cantidades de azúcar es otro ejemplo peor aún si acostumbramos a nuestro organismo a no tomar lactosa es posible que nuestro intestino deje de producir la tasa la enzima que la procesa terminemos en siendo efectivamente intolerantes también es importante saber que las alergias e intolerancias no aparecen por una sobreexposición la culpa no es del alimento sino del organismo de cada persona porque entonces se detectan más ahora que hace unos años pues los científicos aún no lo saben bien pero los estudios apuntan por ejemplo a la higiene cada vez vivimos más en una burbuja y eso hace que nuestro cuerpo sufra más al exponerse a determinados elementos eso explicaría también que haya más casos de alergias e intolerancias en los países desarrollados que los subdesarrollados toda una lección que en los tiempos que corren no deberíamos perder de vista

Voz 3 18:33 hola tengo una noticia a ver ya esta aquí el Black Friday el próximo viernes veinticuatro de noviembre a este próximo viernes es el día ya parece que no está entrando todos la ansiedad por ser los primeros por encontrar lo que queremos que los descuentos sean gigantes especialmente en lo que queremos conseguir tú qué quieres

Voz 10 18:51 entrar

Voz 1490 18:51 joe pues todavía no he pensado no porque ya tenemos nevera nevera igual te pueden comprar un hueco entré hueco ya tengo nevera

Voz 3 19:03 pues no sé voy a pensar ahí te genera mucha ansiedad esto del Zaire estas fechas así pero nada Mista la gente está muy loca si ya te lo digo pero vamos a ver esto es una moda de hace poco pero lo que está claro es que conforme van pasando los años los cada vez está más establecidos a ya cada vez son más no sólo los clientes por supuesto que nosotros vamos como locos a las tiendas sino los negocios que establecen esta fecha como clave en el calendario y todos los años hacen no sólo hundía veces sino una semana entera de descuentos y te lo están anunciando desde tres meses antes para que tú sepas que Tanguy o tal fecha exactamente o sea que yo creo que es una clara tendencia no podíamos dejar de dedicarle esta pequeña sección del programa Black Friday bueno bueno

Voz 0385 19:44 parece bien pero se puede comprar todo tipo de cosas porque yo pensaba que al principio estaba un poco más enfocado a Noa informática

Voz 3 19:49 sí fundamentalmente sigue siendo eso pero cualquier excusa es buena para que cualquier negocios es sume eso sí tendencia bueno o mala

Voz 0385 19:56 pues opinas se mire todo lo que sean descuentos

Voz 3 20:00 a Pepe y me podemos considerar que buena no si si lo utilizamos bien y si lo pensamos porque podemos conseguir cosas que necesitamos por menos precio claro pero yo me estaba informando con los expertos y todos están de acuerdo en que el Black Friday que esperamos con tantas ganas y con tanta ansia es un engaño consentido en serio estamos Aitor preparándonos para sino escucha

Voz 0385 20:32 qué contestaría a la pregunta de te gusta que te engaña seguro que la respuesta es no

Voz 3 20:37 pues ya está aquí el Black Friday y la mayoría de nosotros estamos dispuestos a entrar en el juego de lo que según dicen los expertos es un engaño consentido o al menos eso es lo que explica el profesor galleta García del Master en Dirección de Marketing de la EAE Business School

Voz 13 20:51 la mentira el engaño o las medias verdades se han instalado en nuestra sociedad consumista como un elemento natural de la interacción humana lo que intenta es el consumidor al punto de venta yo una vez que ese consumidor está en el punto de venta seducir lo hizo rodear Lourdes de sensaciones maravillosas para que pueda comprar sólo aquello que le hace falta sino que aquello que intuitivamente precisa se produce ciertamente un cierto juego de inteligencias cierta trampa psicológica

Voz 3 21:23 y como todo comportamiento la compra ansiosa compulsiva también tiene que ver con nuestras emociones compramos en el Black Friday según nos cuenta la terapeuta y coach especializada en autoestima es gestión de emociones Raquel Calonge porque este tipo de experiencia de compra nos hace sentir fugazmente alegre su satisfechos

Voz 14 21:40 lo cierto es que en la búsqueda de del objeto Nos distrae y luego cuando lo tenemos en comprarlos no nos hace sentirnos satisfechos de de poseerlo no sentimos alegres no sentimos motivados nos sentimos tristes si no lo tenemos eso hace que que su compra sea impulsiva y que la gratificación desaparezca pronto

Voz 3 21:59 sí también como toda estrategia de marketing cuyo blanco son las emociones las campañas del Black Friday son más efectivas con aquellos que son más débiles o delicados psicológicamente

Voz 14 22:09 si se hace una campaña de publicidad como el Black Friday consiguen venderlo como el día más especial de las rebajas del año aunque sepamos que es falso de alguna manera nos hace sentirnos un poco especiales no él encontrar ese objeto especial especialmente cuando una persona no está bien no está bien emocionalmente o tiene ciertas carencias

Voz 3 22:28 año tras año son más los negocios que se apuntan a participar de esta fecha señalada y también son más los clientes que pican el anzuelo yo me pregunto tiene límite este auto engaño del que parece todos somos conscientes

Voz 13 22:39 es engaños tiene ciertos límites no todo el mundo tiene la misma permeabilidad a ser engañados la misma tolerancia que a todos nos gusta que a las siete de la mañana con menos estábamos de levantarnos tuvieran que estamos guapísimo son piso y más que no es clara barriguita cervecera pues es súper sexy es el ego ha existido siempre es un elemento de supervivencia humana yo creo que el límite lo pone cada uno

Voz 3 23:04 ya saben si quieren formar parte de este juego están más que invitados eso sí no pierdan de vista las reglas no olviden que están siendo víctimas de un autoengaño

Voz 9 23:19 bueno que me dices ahora yo creo que me haré una lista hizo lo compraré

Voz 1490 23:24 es cosita siempre Ángela y luego yo no sé si me igualmente no soy muy consumista de tengo que decirte no bueno te voy a verlo buena que no te pregunta para la nevera ordenador no el año pasado yo creo que no compré nada bueno no sé vamos a ver este año

Voz 1490 24:01 ya saben que nos gusta terminar el programa con una pequeña sección que cada semana dedicamos bueno a algo diferente a psicología a gastronomía y hoy nos toca deporte lo sea que hoy vamos a hablar con Sara Tavares Sara Tavares ya la conocéis pero trabaja en ser saludable en Valencia y además es entrenadora personal en Valencia directora de Per forma entrenadores personales qué tal estás Sara fenomenal me encanta

Voz 10 24:25 música te gusta bueno es la que más Galicia

Voz 1490 24:27 no me gusta que te gusta me gusta muchísimo

Voz 10 24:30 ahora aquí en el estudio me gustan mucho voy a empezar a moverme bueno

Voz 1490 24:33 de qué hablamos hoy Sara bueno pues ejercicios

Voz 10 24:36 para personas con sobrepeso bueno muy importante no importante porque sobrepeso un mal que afecta a muchísimas personas en España lo primero que decir es que hay que hacer un reconocimiento médico muy importante porque antes de comenzar cualquier programa de ejercicio deberíamos a ver nuestras cartas conocerlas para jugarlas como digo yo lo mejor posible habría que comprobar si ese sobrepeso puede tener asociadas alguna patología de tipo cardiovascular a usted articular diabetes también deberíamos tener en cuenta sobre todo también la medicación porque por ejemplo no es lo mismo una persona con hipertensión eh que está tomando ágil inhibidores de agit asignados vetar bloquean de eso un diurético eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pactar un programa ejercicio dicho esto lo primero cuando decimos ejercicio y persona que tiene sobrepeso lo primero mucha gente

Voz 1490 25:27 piensa que lo primero que debe hacer es salir a correr error grande grande yo diría bueno no me no saben que la yo digo bueno ya allí son los veo yo sólo veo muchísimo en la cuando la gente viene adelgazar es Bali voy a salir a correr dices produce va pedagógico poco hay que adelgazar primero un poco y luego ya empezamos a correr que estar fuerte hay que tener un acondicionamiento físico general hay que tener en cuenta que nuestras articulaciones

Voz 10 25:52 los estudios reciben entre dos y cuatro veces impacto de nuestro peso corporal no llevamos a cuidarlas hay que estar en forma para poder correr no correr para estar en forma por favor por ejemplo podemos empezar caminando no sería mucho mejor ha venido caminando es genial yo yo siempre digo el reto de los diez mil pasos para está muy bien la Organización Mundial de la Salud recomienda a las personas caminar diez mil pasos al día para mantenerse en forma y a los estudios han dicho si hay una mejora a nivel de de índice de masa corporal iba a nivel cardiovascular así que mira eso es fenomenal empezar por ahí puede ser un buen comienzan los compramos cincuenta pasos o el pero

Voz 1490 26:30 el reloj ahora llaga en la mayoría de los los lo Ángels tenemos en en el móvil

Voz 10 26:35 súper fácil además

Voz 1490 26:37 motiva porque vas viendo a lo mejor miras al final del día cuanto voy dar yo te voy a confesar algo intento hacer mis diez mil hizo cuando llego a casa no lo he conseguido me Con Hamid perrita muy revueltas muy alta que lleva a los diez mil fenomenal oye pero es que el fenómeno yo tengo fíjate siempre ya me han regalado la Bota de Oro la verdad es que luego te mandando está siendo alcalde tengo muchas botas venga todo el mundo a coleccionar botas

Voz 10 27:04 el entrenamiento de fuerza un aliado la ciencia demostrado que el volumen de entrenamientos una de las variables fundamentales a la hora de mejorarla composición corporal el volumen Ángeles toda cantidad entrenamiento que podemos realizar una sesión por ejemplo yo digo tenemos ahora pues ese volumen entrarían la serie la repeticiones los ejercicios todo lo que podemos meter en una hora de entrenamiento y compactado no la idea

Voz 1490 27:25 es ir poco a poco aumentando con el paso

Voz 10 27:28 las semanas ese volumen de entrenamiento hay estudios que indican que es más productivo combina entrenamiento aeróbico con entrenamiento de fuerza y quiero hacer una reflexión hay investigadores muy importantes como González Badillo o el profesor Juan Ramón Heredia con el que ha hablado para para hacer este tema es uno de los investigadores más importantes en este país sobre esto y es que las personas obesas es primordial como dicen estos investigadores que sean capaces de mover su propia masa corporal con con poquito esfuerzo que puedan hacer sus actividades de la vida diaria de la vida laboral de su vida cotidiana su día a día este objetivo difícilmente puede lograrse por otra vía que no sea la mejora de la fuerza máxima explosiva y es que el ejercicio no deja de ser una herramienta Ángela para evitar que nuestro cuerpo se se convierta en un lastre a mí hace tiempo me pasó una cosa muy curiosa con un cliente les tú te lo voy a contar para que los oyentes también lo sepan él tenía mucho sobrepeso creo que anda por unos ciento veinte kilos así lo trajo a entrenar de la oreja su mujer porque estaba asustada de lo mal que estaba su marido bueno pues he pasado toda la hora de entrenamiento el primer día diciéndome yo no debo estar aquí yo no necesito no allí donde sí sí si no yo no no sé qué hago aquí y al final de la sesión fue una cosa muy curiosa yo a veces pienso que hay alguien por ahí que que mueve los hilos le cayó un vaso de puedo beber agua hay un vaso de la de la máquina Berto fue incapaz de de de cogerlo del suelo no pues fíjate a a fíjate que importantes a día de hoy han pasado seis años cuarenta kilos menos que os puedo afirmar que es uno de los defensores del ejército más fervientes que conozco pero en ese momento hasta ese momento yo le dije bueno cuando se le cayó el vaso dije bueno no podían porque yo lo veía que es intentaba día intentaba por era era incapaz digo bueno ahora sabes qué haces aquí no pues eso es muy importante tener nuestra funcionalidad otro elemento también a la hora de tener en cuenta a la hora de hablar de ejercicio con sobrepeso el hit que está muy de moda pero vamos a decir que es que bueno que no hay que lanzar a los cuatro vientos bondades sobre ningún sistema de de entrenamiento vamos a verlo todo con pintas bueno breves que muchas aplicaciones también para el móvil no que te descargas sí pero pero yo esto lo cogería todo con pinzas porque siempre yo pienso que el que el ejerció debe será medida el secreto está la dosis para eso hay que ver muy bien quiénes pautas ejercicio Iber las cartas que tenemos el hit es un protocolo que consiste en series muy breves e intensas de ejercicios separadas por periodos cortitos de de la recuperación no se recomienda yo no las recomiendo nunca por favor realizarlos sin autorización de un médico especialista para personas principiantes o que puedan tener algún tipo de cardiopatía hay que saberlo el hit al ser muy intenso requiere un tiempo de recuperación posterior de hecho su beneficio no está en la propia sesión sino que parece ser que viene después de ello ya que aumenta el metabolismo basal en las horas posteriores bueno pues con un par de días de gira calados con trabajo cardiovascular extensivo se podrían conseguir buenos resultados entrar cardiovascular el clásico el que dura tiempo por ejemplo caminar una hora también es un buen aliado para la mejora de la composición corporal bueno el hit podría ser interesante utilizarlo de vez en cuando para pensar por ejemplo que tienen problemas de agenda no pueden pasar tanto tiempo siempre por favor con permiso del médico pero lo que hemos dicho no primero lo del reconocimiento médico súper importante súper importante puede ser una herramienta más pero no hay que lanzar esto como si fuera lo mejor y a los cuatro vientos sí hemos dicho que también el trabajo cardiovascular convencional aeróbico puede ser indicado para perder grasa puede ser una opción tenemos dos opciones yo Justo Algaba bueno que como te he comentado es un investigador muy importante sobre este tema y él me reconocía que falta investigación al respecto no debemos tener mucha cautela respecto a proclamar las bondades que exige una estamento cardiovascular clásico frente frente al aquí no es obvio que que esto es una alternativa que puede ser interesante pero como todo lo que te dicho dependerá del profesional que prescriba ese ejercicio para aplicarlo correctamente importante eso

Voz 1490 31:34 si todo esto siempre acompañado una buena dieta porque no tiene ningún sería eso es hay estudios cierto se me pasaba allí es verdad hay estudios que dicen que esto sin una alimentación nosotros no tiene ningún

Voz 10 31:49 sentido porque el ejercicio yo siempre digo que es un porcentaje pero la dieta es un porcentaje si me apuras mucho mayor sabes a la hora de perder peso y eso lo puedes contar tu muchísimo mejor que yo pero estos son dos digamos que es una mano y otra ensalmo hay derechas e Izquierda necesitamos las dos las dos es patitas para poder para poder caminar no hacia ese objetivo que es que es la pérdida de peso y luego otro consejo para la gente que vaya al gimnasio ejercicios multe articulares

Voz 1490 32:17 es decir aquellos que mueve mucha más amo

Voz 10 32:19 Lula se tenemos que elaborar un plan de entrenamiento vamos a optar por esos ejercicios de tirón ejerció este empujón Presen Poole es ejercicios a una pierna puede ser una estepa bajito no hombre sentado hallados valdría ni Tadic sí pero a ver vamos a ver yo nunca digo sí bueno no me gusta decir categóricamente sesenta sesenta días no todo dependería de cómo el de comerse una persona así vamos a vamos a a optar por ejercicios que Moha mucha masa muscular por ejemplo podría ser una sentaditos podría son si la persona lo tolera pero vamos a intentar evitar si lo que queremos es perder peso y hacer un de bíceps pensando que toda la gente que no sólo hace bueno es un ejercicio en articular bien está ahí pero si queremos perder peso a lo mejor hay hay ejercicios que nos pueden ayudar un poquito más ir siempre por favor supervisión aprender bien la técnica de los ejercicios que no todos mover peso que el entrenamiento es muy lento es como huerto tu plantas una lechuga pero es que mañana salga de esa lechuga no

Voz 0385 33:20 necesitamos tener resultados muy rápido y eso tampoco vayamos a pensar que eso es no a las nos diera habría gimnasia

Voz 1490 33:27 Nos vamos a notar para dominar para nada

Voz 10 33:30 esto es como un huerto hay que tener ya lo hice Michael voy no hay que tener paciencia el organismo responde a estímulos genera unas adaptaciones y necesitó su tiempo siempre técnica del ejercicio muy importante a la hora de ponerse a empezar a entrenar mucha gente se centran en el peso y otra cosa no nos obsesionados con el resultado disfrutemos del proceso joven hemos aprendido muchísimo yo soy la primera que aprenda

Voz 1490 33:54 sigo aprendiendo y me queda mucho que aprender muchísimo porque esto estaba evoluciona tanto Ángela ya que que tú lo sabes que te dedicas a a este sector a la nutrición hundía día vale una cosa y al día siguiente vale trata exactamente diferente pero mira nos vamos a quedar con una cosa que seguro que vale siempre que es lo del reconocimiento médico es decir que antes de ponernos a hacer deporte estemos seguros que el deporte que vamos a hacer es apto para nosotros si yo lo pone al entrenador a la persona que nos vaya pauta ejercicio

Voz 10 34:23 la medicación que estamos toma eso es que goza

Voz 1490 34:25 Ada tener de aquí vemos de un par de semanas otra vez Un besito un beso hasta luego

cada semana se me hace más corto Isabel igual eso son las ganas que tienes ya de comer que hasta ahora es decir terminar ya pues puede ser puede ser la verdad es que bueno que la gente no es un poco de menos no y que sepa que puede seguir unos por facebook por Twitter y que pueden escribirnos a habido y arroba Cadena Ser punto com pueden vemos la semana que viene hasta la semana que viene

sí

