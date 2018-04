"Está de moda tener intolerancia a algo, lo que sea"

Voz 1 00:00 en en sitio

Voz 1365 00:21 hoy en día se llegan a diagnosticar muchísima supuestas intolerancias alimentarias específicas por ejemplo a la leche al chocolate al trigo incluso a bebidas de cola para hacernos una idea según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición alrededor de un veinte por ciento de los españoles reaccionan de manera adversa algún alimento y aquí claro surgen muchísimas dudas hay muchísimas preguntas sobre este tema si como por ejemplo si realmente son fiables los test que se hacen a doscientos tres cientos a cuatrocientos alimentos los y es lo mismo la intolerancia a la lactosa que la intolerancia a la leche por ejemplo o es lo mismo ser celiacos que alérgico al trigo bueno las preguntas son infinitas Ángela claro y como siempre conviene resolverlas con este caso con una espléndida que elimine las confusiones y nos cuente que hay realmente detrás de las alergias y las sin dolencias alimenticias quiénes nuestra invitada de hoy pues nuestra invitada de hoy es Carmen Vidal es catedrática de Nutrición en la Universidad de Barcelona miembro de del Comité de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria y también autora de publicaciones como sabemos lo que comemos dos saques justo lo que queremos hablar hoy nos está escuchando ahora mismo desde Radio Barcelona Carmen Vidal buenos días hola buenos días qué te parece si empezamos por el principio qué diferencia hay entre una alergia y una intolerancia

Voz 2 01:35 bien son dos haber son dos reacciones de hipersensibilidad todos los alimentos comparten algunos síntomas pero son dos situaciones completamente diferentes y además con distinta gravedad comento las diferencias más importantes luego en el caso de las alergias la la pieza clave es que hay una respuesta hay una reacción del sistema inmunológico esto significa que este sistema inmunológico interpreta que el alimento o mejor dicho algún componente del alimento es una sustancia extraña que el está agrediendo y por tanto reacción a la defensiva reacciona defensiva liberando anticuerpos y luego sustancias mediadoras que ha dado síntomas sea el organismo interpreta erróneamente que ha que el componente del alimento es es un agente extraño que va agredirle y por tanto se defiende en el caso de las intolerancias el problema está en que falla también por parte del organismo un viste al alguna etapa de algún en la meta abolición la mayoría a nivel de digestión o sea por lo que sea por pueden ser causas primarias genéticas son causas secundarias hay un problema muchas veces en la digestión de aquel componente de alimento y por tanto al no dije irse también provoca toda una serie de de síntomas y de consecuencias son dos casos las alergias son más graves normalmente ambas son reacciones de hipersensibilidad a los alimentos y hay que decir que es muy importante porque ahora parece que está de moda que todo el mundo tenga alguna cosa de estas no que que que no es correcto hacer un diagnóstico hay que ir a los profesionales para que hagan el diagnóstico correcto y que la culpa in me gustaría destacar es toda la culpa no es del alimento que a veces se culpabilizar los alimentos la culpa es de la persona entre comillas la culpa en leemos no

Voz 1365 03:27 pese a que reaccione de esa manera se lo

Voz 2 03:29 lo normal lo normal es no reaccionar de una manera extraña osea es tolerar bien los alimentos es que no provoquen alergias que no lo reconozcan como unos estancia extraño esto es lo normal lo que es anormal es que el organismo responda de una manera que no es la que toca por decirlo así no o que no lo pueda digerir

Voz 1365 03:47 los efectos que producen en el cuerpo las intolerancias y las alergias son diferentes

Voz 2 03:51 comparten decía algunos síntomas por ejemplo a las intolerancias muchos son a nivel digestivo y por tanto hay muchos síntomas digestivos son los típicos de dolor abdominal hinchazón de de vientre de cancha encías malestar diarreas que también pueden darlo algunos procesos alérgicos en el caso de las alergias además de los problemas digestivos puede haber pues como todo el mundo sabe problemas dermatológicos osea puede haber Picazo urticaria prurito todos qué tipo de síntomas puede haber también complicaciones digamos respiratorias rinitis es Picazo en en la boca inflamación de los de la boca de los labios de la lengua en casos más graves bronco espasmo hay más síntomas

Voz 1365 04:37 por ejemplo en el caso los frutos secos no que Soler la gente que es alérgico a los frutos secos suele tener una sintomatología muy virulenta núm

Voz 2 04:44 no porque aquí también depende claro sea depende la la gravedad

Voz 1365 04:49 el grado de no del grado de exactos

Voz 2 04:52 ya estás va hablamos

Voz 1365 04:54 en el caso de las intolerancias estas intolerancias pueden aparecer por una sobreexposición a un determinado alimento

Voz 2 04:59 no

Voz 1365 05:00 no tiene nada que ver no

Voz 2 05:02 que el problema no está en el alimento problemas tan la persona sí que haber cuando hablamos de alergias por ejemplo vamos a diferenciar Hamza cuando hablamos de alergias sí que es verdad que se detectan más ahora ya quise han buscado causas su sea una evidencia muy muy clara creo que tampoco la ya se han buscado causas para explicar por qué de esta reacciones extrañas del organismo no pues entre las causas una de las más de las que se ha habido más es el tema este de la higiene de que un exceso de higiene hace que vivamos en una burbuja y nuestro sistema inmunitario no sea costumbre por decirlo así a enfrentarse a sustancias extrañas entonces cuando se enfrenta alguna reaccionó de una manera exagerada y siempre ponen una comparación decir que hay muchas más alergias en las sociedades desarrolladas por ejemplo que no las sociedades digamos más en vías de desarrollo donde quizás las condiciones de higiene no son tan elevadas la higiene por una parte tanto en los alimentos que cada vez tienen menos sustancias extrañas como he a nivel personal hace que realmente no nos enfrentemos a estos a estos agentes extraños nuestro sistema inmunitario se tiene que ir desarrollando pues desde el momento del nacimiento no entonces sí vamos protegiendo protegiendo protegiendo pues esto podía es la razón o contribuir ya digo que las causas tampoco está muy claras han dicho muchas cosas bien por ejemplo que el cambio climático también puede contribuir porque por ejemplo a la alergia al polen al al la la polinización son más largas entonces estamos durante más tiempo expuestos aquí podía haber una razón de sobreexposición en principio que que yo sepa no hay sea por tomar más lactosa no te puedes intolerante a la lactosa al revés osea la lactosa y es un ejemplo claro de de intolerancia en donde el problema se debe a un fallo en la digestión por qué nos falta una encima de la tasa exacto que rompen la lactosa en sus dos componentes que son la glucosa la gala todos aquel luego se absorben iban a la sangre por separado no si no tenemos este encima qué pasa que no se puede no manera corre entonces está lactosa llega al intestino grueso y hay hay unas bacterias de la macrobiótica que reciben aquello como si fuera bueno un manjar no entonces lo Fermín tan y como consecuencia de la fermentación se producen gases se produce hinchazón encías Trias diarrea porque también arrastra agua etcétera en el caso de la toso decía claro el organismo si no toma la Tossa si no hay una ingesta de la Toxo más o menos continuada puede acabar perdiendo la capacidad bueno dejando de fabricar las alabanzas la no para que va fabricaron una cosa que no usa no entonces en este caso por ejemplo el el consumo continuado favorece que no haya disminución de la actividad física hablamos si te parece de la

Voz 1365 07:55 de la Celia aquí a lo que es lo mismo ser alérgico al trigo que ser celiacos no tiene nada que no tiene nada que ver

Voz 2 08:03 la alérgico es alérgico a una proteína del trigo que puede ser cualquiera vale no lo he dicho antes pero las alergias normalmente son componentes proteico sea proteínas au a péptidos que son derivados de proteínas y muchas veces se deben sobre todos los niños cuanto más pequeños a un problema de inmadurez intestinal y después a veces a medida que madura desaparecen esto pasa en algunos casos no bien la alergia es la alergia el trigo es una alergia a unas proteínas de trigo la Feli aquí a es es una reacción con adversa en donde hay compromiso también del sistema inmunitario a unas proteínas muy concretas que son el gluten proteínas de gluten que son la UTE Nino bueno igual no todo proteínas entonces lo que ocurre que estas proteínas del gluten a nivel intestinal provocan alteraciones en la mucosa intestinal hacen por ejemplo que se degrade en la la bola la mucosa intestinal provoque en los niños es muy típico mala absorción de nutrientes y por tanto de aquí derivan retrasos en el crecimiento de acuerdo en principio se pensaba que el problema sólo en niños después abierto quedaba también ahí también haya también hay en adultos si no adultos los síntomas ya no se aprecia este retraso en el crecimiento pero sí que hay síntomas más variados que forman parte de esta sintomatología a veces un poco difusa no de de fatiga dolor en las articulaciones de cansancio que es lo que hace que mucha gente que puede de estos síntomas sin que sea sin que tenga una una intolerancia hay una Celia aquí o o una sensibilidad al gluten no celíaca que es el otro cuadro pues piensa que lo tiene no porque son síntomas según como un poco específicos dolor de cabeza dolor articulaciones malestar bueno podemos tener estos intentos por otras cosas pero eso puede estar nacional

Voz 1365 09:57 simplemente por una crisis intestinal lo que no tiene por qué está relacionado en concreto con la Celia

Voz 2 10:04 por eso siempre es lo mismo no sea en el auto diagnóstico ni en la intolerancia a la lactosa que se da muchas veces ni en la Celia aquí o en la intolerancia al gluten no la sociabilidad al gluten uno celíaca es un buen criterios se necesita evidentemente pues que el especialista las pruebas correspondientes para detectarlo en el caso de que se detecte pues no pasa nada hay alternativas evidentemente dieta sin gluten idiotas en la Tossa no pero lo lo importante aquí es hacer un buen diagnóstico porque si no se tiene esta enfermedad sino se tiene nuestros problemas no sirve de nada tampoco el el el dejar de tomar estos alimentos más allá de que la gente a veces por un efecto placebo piensa que si no que se entienda bien pero hay que hay que realmente hay que discernir si es un efecto placebo o si es que que que realmente hasta problemas de base

Voz 1365 10:50 claro sí a este punto quería llegar yo no al punta de la moda que uno las más que se están poniendo ahora de tomar todo sin gluten tomar todo sin lactosa qué bueno que es verdad que hay gente que sí que es verdad que tiene una intolerancia a ese tipo de alimentos pero hay muchísima gente que no y no lo estamos encontrando que se está eliminando de las dietas por ejemplo yo he visto a gente que consume alimentos para celiacos porque eh creen que ellos tienen una intolerancia al gluten y hay muchos alimentos que se venden en el mercado que son aptos para celiacos que tienen muchos azucares añadidos entonces bueno os ha cuidado con eso cuidado con en subido y también que cuidado con

Voz 2 11:24 en eso porque evidentemente también tenemos un problema que quizás es más en en cuanto a incidencia mucho más importante que ese problema en el sobrepeso y lo verse datos hay muchos más problemas de sobrepeso u obesidad que no de que no de Celia aquí en cuanto a incidencia en la población por tanto mal remedio no pero es que además es que son ganas de complicarse la vida osea si realmente tiene ese problema pues bueno cuando tienen una enfermedad tienes que tratar la por supuestísimo no pero si no está sino está la enfermedad son ganas de complicarse la vida porque acabo vivimos en un patrón alimentario con una cultura alimentaria hay que sabemos lo que es un equilibrio alimentario todo el mundo sabe que en la base de la pirámide están los cereales y todo el mundo sabe que los lácteos son una fuente muy importante de calcio el con el papel que tiene el calcio no solamente en los niños que es lo que la gente piensa si no en los adultos para la prevención de osteoporosis no por tanto si prescindibles estos alimentos Nos estamos complicando la vida porque hemos de cubrir unas necesidades nutritivas por los por unos canales que no son los que están arraigados en nuestra cultura por tanto son son ganas realmente de complicarse sin necesidad

Voz 1365 12:27 desde la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria siempre insistimos en la necesidad de que si se tienen síntomas lo correcto es acudir al médico a un especialista

Voz 2 12:35 eso acudiera la especialista que el diagnóstico correcto

Voz 1365 12:37 métodos de diagnóstico existen en este momento para para detectar las alergias y las intolerancia

Voz 2 12:43 a ver en el caso de las intolerancias es es más y bueno hay que hacer no remonte pruebas de provocación es todo lo la gente es destinarla un gastroenterólogo no en el caso de las alergias pues también existen pruebas que las hace el alergólogo que son pruebas en la piel respecto a estos hay una moda también que está circulando por ahí que seguramente tienen un interés comercial brutal y hay mucha gente que a la cree

Voz 1365 13:07 los seis de intolerancia de esos pues vale

Voz 2 13:10 hasta donde yo sé hasta donde yo sé no hay evidencia científica evidentemente son de aquellas cosas que daño no hacen no pero no sé si su si no hay evidencia científica de que sea muy fiables yo creo que no deben sustituir bueno estoy segura que no deben sustituir a la consulta al especialista entonces en función del del caso hay pruebas diferentes no pero las tiene que evidentemente hacer el especialista estos estos métodos vuelvo a repetir que hasta donde yo sé no hay evidencia científica para de su fiabilidad

Voz 1365 13:43 y qué papel juegan los problemáticos y los previo a las intolerancias y las

Voz 2 13:48 alergias es probablemente uno de los una de las causas sea Studies vio seis que comentábamos antes no y por tanto problemáticos previo Tiko son formas de de alguna manera de regular o de atenuar tomar bueno de modificar vamos a dejarlo así la composición de la flora intestinal favoreciendo el desarrollo de microorganismos y digamos beneficiosos no en detrimento de los que producen pues estas fermentación es más o bueno de los que producen efectos indeseables entonces es una manera de de modificar la composición de la me voy intestinal hacía una hacia unas formas en las que predominan los microorganismos con efectos beneficiosos más

Voz 1365 14:33 ha cuánto hemos aprendido Carmen Carmen Vidal del Comité de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa gracias por todo lo que nos has enseñado