El Black Friday: la gran tendencia consumista

Voz 1 00:00 en este tramo Dhanga

Voz 2 00:04 adiós ah

Voz 3 00:19 Isabel que mientras eso y Ángel

Voz 4 00:21 yo tengo una noticia a ver ya esta aquí el Black Friday bueno el próximo viernes veinticuatro de noviembre a este próximo viernes es el día ya parece que nos están entrando todos la ansiedad por ser los primeros por encontrar lo que queremos que los descuentos sean gigantes especialmente en lo que queremos conseguir tú que quieres comprar

Voz 5 00:40 joe puesta en hora pensado no porque ya tengo nevera ya que era algo nostálgico nevera igual te pueden comprar un hueco en el hueco ya tengo nevera

Voz 4 00:51 pues no sé voy a pensar al reedite genera mucha ansiedad esto del aire estas fechas así nada por la gente está muy loca si ya te lo digo yo creo vamos a ver esto es una moda de hace poco pero lo que está claro es que conforme van pasando los años cada vez está más establecidos a ya cada vez son más no sólo los clientes por supuesto que nosotros vamos como locos a las tiendas sino los negocios que establecen esta fecha como clave en el calendario y todos los años hacen no sólo hundía veces sino una semana entera de descuentos y te lo están anunciando desde tres meses antes para que tú sepas que Thalía o tal fecha exactamente o sea que yo creo que es una clara tendencia no podíamos dejar de dedicarle esta pequeña sección del programa Black Friday bueno me parece bien pero se puede

Voz 6 01:33 ver todo tipo de cosas porque yo pensaba que al principio estaba un poco

Voz 4 01:36 los enfocado Noa informáticas si fundamentalmente sigue siendo eso pero cualquier excusa es buena para que cualquier negocios es sume eso sí tendencia buena o mala

Voz 3 01:45 pues yo qué opinas se mire todo lo que sean descuentos

Voz 4 01:48 es buenísimo podemos considerar que buena no si lo utilizamos bien aquí pensamos que podemos conseguir cosas que necesitamos por menos precio claro pero yo me he estado informando con los expertos y todos están de acuerdo en que el Black Friday que esperamos con tantas ganas y con tanta ansia es un engaño consentido en serio estamos ahí todos preparándonos para estos días sino escucha qué contestaría a la pregunta de te gusta que te engaña seguro que la respuesta es no pues ya está aquí el Black Friday la mayoría de nosotros estamos dispuestos a entrar en el juego de lo que según dicen los expertos es un engaño consentido o al menos eso es lo que explica el profesor galleta García del Master en Dirección de Marketing de la EAE Business School

Voz 8 02:40 la mentira el engaño o las medias verdades se han instalado en nuestra sociedad consumista como un elemento natural de la interacción humana lo que intenta es suyo da al punto de venta hay una vez que ese consumidor está en el punto de venta según Pirlo hizo rodear Lourdes de sensaciones maravillosas para que pueda comprar no sólo aquello que le hace falta sino que aquello que intuitivamente precisa se produce ciertamente un cierto juego de inteligencias cierta trampa psicológicas

Voz 4 03:12 y como todo comportamiento la compra ansiosa compulsiva también tiene que ver con nuestras emociones compramos en el Black Friday según nos cuenta la terapeuta y coach especializada en autoestima es cuestión de emociones Raquel Calonge porque este tipo de experiencia de compra nos hace sentir fugazmente alegre su satisfechos

Voz 9 03:28 cierto es que en la búsqueda de del objeto Nos distrae y luego cuando lo tenemos en comprarlos no nos hace sentirnos satisfechos de de poseerlo no sentimos alegres no sentimos motivados no sentimos tristes si no lo tenemos eso hace que que su compra sea impulsiva y que la gratificación desaparezca pronto

Voz 4 03:48 sí también como toda estrategia de marketing cuyo blanco son las emociones las campañas del Black Friday son más efectivas con aquellos que son más débiles o delicados psicológicamente

Voz 9 03:57 si se hace una campaña de publicidad como el Black Friday consiguen venderlo como el día más especial del las rebajas del año aunque sepamos que es falso de alguna manera nos hace sentirnos un poco especiales no él encontrar ese objeto especial especialmente cuando una persona no está bien no está bien emocionalmente tiene ciertas carencias

Voz 4 04:16 año tras año son más los negocios que se apuntan a participar de esta fecha señalada también son más los clientes que pican el anzuelo yo me pregunto tiene límite este auto engaño del que parece todos somos conscientes

Voz 8 04:28 es engaños tiene ciertos límites no todo el mundo tiene la misma permeabilidad a ser engañados la misma tolerancia a todos nos gusta que a las siete de la mañana con menos estábamos de levantarnos tenían que estamos guapísimo su piso y más que nuestra barriguita cervecera pues es súper sexy es el ego ha existido siempre es un elemento de supervivencia humana yo creo que el límite se lo pone cada uno

Voz 4 04:53 ya saben si quieren formar parte de este juego están más que invitados eso sí no pierdan de vista las reglas no olviden que están siendo víctimas de un autoengaño

Voz 3 05:07 bueno que me dices ahora yo creo que me haré una lista hizo lo compra

Voz 5 05:12 cosita siempre Ángela y luego yo no soy igualmente no soy muy consumista eh tengo que decirte no bueno sí voy a verlo el pues la semana que viene te pregunta para ordenador