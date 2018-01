Deporte con sobrepeso: ¿todo vale?

Voz 1

03:21

viento de fuerza un aliado la ciencia demostrado que el volumen de entrenamientos una de las variables fundamentales a la hora de mejorar la composición corporal el volumen Ángeles toda cantidad entrenamiento que podemos realizar una sesión por ejemplo yo digo tenemos ahora pues ese volumen entraría en la serie la repeticiones los ejercicios todo lo que podemos meter en una hora de entrenamiento así compactado no la idea es ir poco a poco aumentando con el paso de las semanas ese volumen de entrenamiento hay estudios que indican que es más productivo conmina entrenamiento aeróbico con entrenamiento de fuerza y quiero hacer una reflexión hay investigadores muy importantes como González Badillo o el profesor Juan Ramón te dio con el que ha hablado para para hacer este tema es uno de los investigadores más importantes en este país sobre esto y es que las personas obesas es primordial como dicen estos investigadores que sean capaces de mover su propia masa corporal común con poquito esfuerzo que pueden hacer sus actividades de la vida diaria de la vida laboral de su vida cotidiana su día a día este objetivo difícilmente puede lograrse por otra vía que no sea la mejora de la fuerza máxima explosiva ir y es que el ejercicio en no deja de ser una herramienta Ángela para evitar que nuestro cuerpo se se convierta en un lastre me hace tiempo me pasó una cosa muy curiosa con un cliente les voy a contar para que los oyentes también lo sepan él tenía mucho sobrepeso creo que anda por unos ciento veinte kilos así lo trajo a entrenar de la oreja su mujer porque estaba asustada de lo mal que estaba su marido bueno pues he pasado toda la hora de entrenamiento el primer día diciéndome yo no debo estar aquí yo no necesito no lo han visto allí donde sí sí sí sí no yo no no sé qué hago aquí y al final de la sesión fue una cosa muy curiosa yo a veces pienso que hay alguien por ahí que que mueve los hilos cayó un vaso de puedo beber agua hay un vaso de la de la máquina cierto fue incapaz de de de cogerlo del suelo no pues fíjate a fíjate qué importante es a día de hoy han pasado seis años cuarenta kilos menos yo puedo afirmar que es uno de los defensores del ejército más fervientes que conozco pero en ese momento hasta ese momento yo dije bueno cuando se le cayó el vaso dije bueno no podían porque yo lo veía que se intentaba día intentaba por era era incapaz digo bueno ahora sabes qué haces aquí no pues eso es muy importante tener nuestra funcionalidad otro elemento también a la hora de tener en cuenta a la hora de hablar de ejercicio con sobrepeso el hit que está muy de moda pero vamos a decir que es que bueno que no hay que lanzar a los cuatro vientos bondades sobre ningún sistema de de entrenamiento vamos agujerito con pintas verdad es que me aplicaciones también para el móvil no que te descargas sí pero pero yo esto lo cogería todo con pinzas porque siempre yo pienso que el que el ejercicio debe será medida el secreto está la dosis para eso hay que ver muy bien quiénes pauta ese ejercicio Iber las cartas que tenemos el hit es un protocolo que consiste en salir muy breves e intensas de ejercicios separadas por periodos cortitos de de la recuperación no se recomienda yo no las recomiendo nunca por favor realizarlos sin autorización de un médico especialista para personas principiantes o que puedan tener algún tipo de cardiopatía hay que saberlo el hit al ser muy intenso requiere un tiempo de recuperación posterior de hecho su beneficio no está en la propia sesión sino que parece ser que viene después de ello ya que aumenta el metabolismo basal en las horas posteriores bueno pues con un par de días de agit intercalados con trabajo cardiovascular extensivo se podrían conseguir buenos resultados me tramo Car cardiovascular el clásico el que dura tiempo por ejemplo caminar una hora también es un buen aliado para la mejora de la composición corporal bueno el hip podría ser interesante utilizarlo de vez en cuando para pensar por ejemplo que tienen problemas de agenda no pueden pasar tanto tiempo siempre por favor con permiso del médico claro lo que hemos dicho no primero lo del reconocimiento médico súper importante súper importante puede ser una herramienta más pero no hay que lanzar esto como si fuera lo mejor y a los cuatro vientos Si hemos dicho que también el trabajo cardiovascular convencional aeróbico puede ser indicado para perder grasa puede ser una opción tenemos dos opciones yo Justo Algaba bueno que como te he comentado es un investigador muy importante sobre este tema y él me reconocía que falta investigación al respecto no queremos tener mucha cautela respecto a proclamar las bondades que exige un entrenamiento cardiovascular clásico frente frente al aquí no es obvio que que esto es una alternativa que puede ser interesante pero como todo lo que te dicho dependerá del profesional que prescriba ese ejercicio para aplicarlo correctamente importantes sobre todo esto siempre acompañado una buena dieta porque no tiene ningún sería eso es hay estudios cierto se me pasaba allí es verdad hay estudios que dicen que esto sin una alimentación esto no tiene ningún sentido porque el ejercicio yo siempre digo que es un porcentaje pero la dieta son porcentaje si me apuras mucho mayor sabes a la hora de perder peso y eso lo puedes contar tu muchísimo mejor que yo pero estos son dos digamos que es una mano y otra ensalmo hay derechas e Izquierda necesitamos las dos las dos patitas para poder para poder caminar no hacia ese objetivo que es que es la pérdida de peso y luego otro consejo para la gente que vaya al gimnasio ejercicios multe articulares es decir aquellos que mueve mucha masa muscular se tenemos que elaborar en plan de entrenamiento vamos a optar por esos ejercicios de tirón egipcios de empujón Press es es ejercicios a una pierna como puede ser un estepa bajito no hombre sentado hallados valdría ni tablillas sí pero a ver vamos a ver yo nunca digo sí bueno no me gusta decir categóricamente sentaditos así sesenta días no vale todo dependería de cómo se come personas si vamos a vamos a adoptar ejercicios que Moha mucha masa muscular por ejemplo podría ser una sentaditos podría son la persona lo tolera pero vamos a intentar evitar si lo que queremos es perder peso y hacer un gol de bíceps por lo que toda la gente que no sólo hace bueno es una articular bien está ahí pero si queremos perder peso a lo mejor hay hay ejercicios que nos pueden ayudar un poquito más siempre por favor supervisión aprender bien la técnica de los ejercicios que no todos mover peso que el entrenamiento es muy lentos como huerto tu es una lechuga pero es que mañana sábado necesitamos tener resultados muy rápido y eso sabe tampoco vayamos a pensar que eso es no a las a las dos diera habría gimnasia Nos vamos a notar para bien la vida nominal para nada esto es con huerto hay que tener ya lo hice Michael voy no hay que tener paciencia el organismo responde a estímulos genera unas adaptaciones necesita su tiempo siempre técnica del ejercicio muy importante a la hora de ponerse a empezar a entrenar mucha gente se centran en el peso y otra cosa no nos obsesionó hemos con El resultado disfrutemos del proceso Sara hemos aprendido muchísimo yo soy la primera que aprendo sigo aprendiendo y me queda mucho que aprender muchísimo porque esto estaba evoluciona tanto Ángela ya que que tú lo sabes que te dedicas a a este sector a la nutrición un día vale una cosa idea el día siguiente vale diferente pero mira nos vamos a quedar con una cosa que seguro que vale siempre que es lo del reconocimiento médico es decir que antes de ponernos a hacer deporte estemos seguros que el deporte que vamos a hacer es apto para nosotros si yo lo pone al entrenador a la persona que nos vaya pauta ejercicio la medicación que estamos toma eso es qué gozada tenerle aquí me vemos de un par de semanas otra de un besito un beso hasta luego