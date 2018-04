Errores parrafales

Voz 0237 00:00 para situarle porque a pesar que lleva aquí tres meses no no lo reconocerán como si fuese la primera vez yo sé que esto es el hombre que maneja el Photoshop precisamente la Generalitat de Cataluña es el responsable de las contrataciones de Televisión Española y quién filtra las llamadas de María Dolores de Cospedal ese sé es el encargado de calcular los asistentes a las manifestaciones y a su vez sus errores se cuentan por millones según los organizadores pero son pocos cientos según la policía es pesimista es Gastro recorre los platós de televisión los estudios de Radio de este país con un éxito desigual en algunos de dejan pasar como en éste y en otros afortunadamente no José Castro muy buenos días qué tal qué es mejor si te voy a preguntar lo mismo que le habrá preguntado y San Pedro a Charles Manson se puede saber a qué bien así no hay manera

Voz 1494 00:58 bueno en cualquier caso queridos amigos y entonces yo vengo a reivindicar el terrorismo

Voz 1 01:05 o como pasos perdidos y las llaves y un panorama más perdido la natural hizo todo por error gramatical

Voz 1494 01:52 empezar diciendo me me ha lanzado un guante amigo Pedro que fue el coprotagonista de un terrorismo que yo protagoniza y es que jugó como si no sea me dijo a que no te atreves a contarlo en la radio a que me atrevo me voy a atrever a darlo pues si esto es un terrorismo mío resulta que yo estaba en un congreso que estábamos sentados así en una mesa como estamos ahora ya había un micrófono y la gente el público afrontar las piernas porque tenía como frío este compañero de mesa de Miró así como un poco extrañado como diciendo

Voz 0237 02:22 como

Voz 1494 02:23 diciéndome con la mirada porque Forta es así y me acerqué a él le hizo una broma

Voz 0237 02:27 a qué se oyó por todo el auditorio le dije creo que tengo la de ellas

Voz 1494 02:34 entonces en ese momento todo el público que estaba asentándose giró hacia mí y claro mi futuro quedó condicionado no puedes decir ya que es broma porque claro es que es broma la gente dice porque iba a decir una broma así con lo cual me miraron con cara de asco durante toda la charla

Voz 0237 02:49 ya normal es bueno y ahora sí lo de la gente normal

Voz 1494 02:53 señor de la gente de la gente más normal tenemos aquí algunos audios vamos que echaron medio que nos enviaron por Bachar

Voz 2 02:58 una vez tuvimos una luna que realmente tenía serios problemas para traducir y para redactar en español día entregó una una tarea de de varios folios la entrega corregida estaba completamente llena de de bolígrafo rojo por todas partes Si bueno pues de verdad de luego peor que que visto Le dijimos bueno dime qué le dijimos que te parece que como a sacar la asignatura tal y cogió el papel muy triste se quedó mirando los folios corregidos y dijo estar tratadas son muchos fallos para Rafale eso compensa

Voz 0237 03:37 claro claro cuando bueno Charo cuando no prescritas son parrafada Rafale si es si son hablado son garra has tenido un fallo garrafal pero sí sí sí sí tiene muchísimo sentido sí sí sí que no me parece que es ser terrorismo positivas exacto los fallos para Rafale exacto entonces no se robar así que bueno buena nota bueno tenemos otra Odeón

Voz 3 04:01 una vez más para ayudar a subir el nivel del programa que está flojito muchos quieren otros tres periodos secos a los chalets por ejemplo en dos años acosados con respecto a las rotondas pues evidentemente llaman redondas en media España y en la otra media

Voz 0237 04:22 oye pero entonces el nivel del programa hombre a venir aparte en esta parte sí sí durante buena parte pero tenemos tenemos a la gente yo sí que no es que sea yo te lo dice la gente

Voz 1494 04:36 me siento muy subidito se oye porque no has dejado tu nombre eh dejando nombre y apellidos si tú bueno nosotros tenemos otro Dios

Voz 4 04:44 más hola buenas quería contar un neorrealismo que conozco resulta que que una familia que conocemos eh viajó a China para adoptar a a su hija y coincidieron con varias familias eh que iban a lo mismo no entonces en el avión de vuelta eh se preguntaron mutuamente qué nombre habían puesto a sus nuevos los nuevas hijas chinas entonces cuando cuando está familia que era de El País Vasco les dijo les dijo el nombre le preguntaron qué bien que de haber mantenido su nombre chino hice no es Aitziber que es un nombre euskaldun

Voz 1494 05:56 de sesenta se nos encantan estos terrorismos de Jaén Nos gusta incluso más que los flexión kilos sin sintáctica que la gente que cometió un error y lo reconoce públicamente

Voz 0237 06:08 bueno Elena nos dice mi vecino que tiene un hijo

Voz 1494 06:10 bombero me contó que su hijo le había regalado unas voto

Voz 0237 06:13 estás xenófobas a como lo son para patear y ahí viene la bota y mete al inmigrante pero que no era sino fue una yo creo que era ignífugo xenófobas disfruto y los bomberos echar a Karzai que las soy bombero hoy pateó a extranjeros tenga otro error

Voz 1494 06:32 lista dice hoy he oido una conversación en la que un tipo les decía a su pareja no se puede estar en misa y en la prostitución

Voz 0237 06:38 no se puede he difícilmente no se debe no

Voz 1494 06:42 no se no se no se suelen mezclar ambas cosas no pero pero bueno esto de en misa y repicando cambiar repicando por prostitución me parece un error mismo muy creativo más bueno otro lado otra realista creo que Sandra dice una noticia La Vanguardia decía el hombre fue detenido acusado de amenazas llamamiento demorada daños ya que rompió unas puertas pero curioso cuidado esto es una noticia en La Vanguardia que yo fui a comprobar y efectivamente pusieron llamamiento demorada pero luego lo corrigieron impusieron hayan a mí

Voz 0237 07:11 entonces no lo corrigieron no no no lo que sí es La Vanguardia antes pero me gusta mucho lo del llamamiento demorada estáis hay que entró en la casa a casa llamamiento eso me recuerda al chiste Devine había claro llamamiento amenazas morada

Voz 1494 07:31 bueno al otro terrorista dice una conversación en un pueblo de la

Voz 0237 07:34 tras riojana influye mucho el contexto pues se debe ser que sí porque si pone cierra reo

Voz 1494 07:40 dice le dice un fulano a otro este caracol es macho o hembra dicen los caracoles no son machos o hembras porque son todos semaforito está claro

Voz 0237 07:49 con todo es muy semaforito sobre todo ahí amarillo y verde estrenó según el color es el sexo que tiene todo rojo pues es macho verde pues es hembra pues es un transgénero vale hermafrodita no sé estas Agus

Voz 1494 08:08 sin Garcés dice hola amigos de terrorismo Sin Fronteras dice mi madre fue la primera persona que vio un concierto de Toni Garrido en Benidorm en el año verano del setenta y ocho como mi error lista madre llegó al hotel con la novedad para que fuéramos de concierto a toda la familia después de ver en la calle un cartel de las actuaciones que ponía concierto Toni lo cierto es Knigth que sea leyó Two Night como todo lo leyó literalmente en español mi concertó Toni

Voz 5 08:37 te dijo ahí está dice que sí serían que verdad

Voz 1494 09:01 bueno dice mi suegra tiene un hijo camionero y una mañana le dice a su hija a tu hermano se ha comprado un fraile

Voz 0237 09:06 nuevo Fraile es un tráiler para un cura claro lleva rapada aquí como la ella

Voz 1494 09:16 aquí nos manda también Agustín muchas gracias un terrorismo propio ahí ahí está reconociendo dice a veces confundo dos palabras hice menudo calor hace menudo calor hace una flema del POM en vez de

Voz 0237 09:27 una Flame y clama al no no eso que nuevo flema no lema buena letra

Voz 1494 09:36 Nos manda Paloma de la Cruz le dice al padre de una vecina lo operaron de la próstata de cuando mi madre y le preguntó si le habían puesto anestesia general la esposa de contento

Voz 6 10:12 para ello se los errores

Voz 1494 10:15 demo para

Voz 6 10:17 como por el teléfono hombre

Voz 0237 10:19 Francisco de Sevilla han tenido bien las normas de funcionamiento Francisco muy buenos días

Voz 0422 10:24 hola buenos días tal vez saludarte aquí estoy igualmente

Voz 0237 10:28 pues te puedes hacer cargo como estoy bien no estoy

Voz 0422 10:32 bien no esto ya índice de parte ha sido muy bien

Voz 7 10:47 para el al compañero

Voz 0322 10:49 por que esperar

Voz 0237 10:53 muchas gracias no pasa es que se te va la voz Francisco un mensaje bueno que hay ahora se apunta el satélite ratico muchas gracias pero a veces te lo crees que te lo agradezco corazón os diré ahora ahí Corazón corazón Francisco que pasó en tu caso

Voz 7 11:12 pues mira o como un poquito en antecedente que echó fuera

Voz 0237 11:15 lo sabes qué pasa vamos a volver te llaman cuelgue porque sirve te la voz y vaya si hace un poco complicado bueno entonces ahí te volvemos a llamar de la misma y mientras saludamos a Óscar que está en Madrid y Óscar muy buenas

Voz 0422 11:30 hola muy buenas qué tal tonito mi especialmente eso se como compañeros de profesión y creo que los conocemos hace días el propio todo lo digo que ardía llaman los amigos cualquier día hombre que bueno pero cargo

Voz 0237 11:42 el caso de llamar especialmente H se hombre cuidado cualquier persona que se sabría nada pues entonces sí sepamos y Ganemos que paso Oscar

Voz 0322 11:54 pues se conoció una doctora que tenía tenía pacientes bastante curioso sonido muy arrimar la descripción de los síntomas cuando llegaban a su consulta a finales de enero diciendo que ya había comido pescado en que había que tiene a una espina en el clítoris hola muy de la doctora pues contuvo la risa a duras penas me pregunto qué cómo comía pescado ascendió a lo que he pretendido decir era que tenía una espina en le pidió o algo así

Voz 5 12:24 quería ir quería ahí apuntó dio al

Voz 0237 12:27 la de la sí pero muy el lado eh

Voz 0322 12:32 luego la abuela de una amiga mía de Ana a la reina de nuevas del humor involuntario y a veces nos dijo que estaba muy contenta porque por la noche un musical por la televisión de tonos religioso que se llamaba Jesucristo en su pedestal

Voz 0237 12:48 a su pedestal estaba en España lo interpretó Camilo Sexto entre otros en su pedestal pues Óscar hasta siempre especialmente de parte de hecho se Sagrada gracias por habernos gracias vamos a Asimo recuperaba ese día

Voz 0422 13:12 a ver si tener que ahora

Voz 0237 13:15 a pocos pocas es arenga a Francisco

Voz 7 13:19 bueno pues a si a o poco un poquito de esas partidas de la te lo de las niñas

Voz 8 13:26 ya finalizando

Voz 7 13:28 aunque Sito estaban ahí a punto de ganar llega una prima donde la pregunta es la siguiente el dos por digamos que más volveré a pasar a todo el mundo y expectante serían tal palo Molin

Voz 0422 13:47 claro pero pero convencido no Volker que se pierde

Voz 7 13:57 pero de verdad diciendo ya la bueno llevamos riendo todo todas las vacaciones porque vamos

Voz 0422 14:03 no tendría sentido que paró muy bien pues digo que nunca

Voz 0237 14:08 tareas

Voz 0422 14:10 a la vista

Voz 7 14:12 analizando lo tenía su sentido relativamente fácil no todo el mundo

Voz 0422 14:17 a uno decían bueno ya hemos perdido socio

Voz 7 14:20 por un lado igual no es elevadas al palo

Voz 0422 14:25 Francisco un abrazo muy grande gracias por llamarnos a gracias a vosotros

Voz 0237 14:31 durante bueno los tenemos ya que despedir pero sí me gustaría que antes de irte ya de una vez nos explica que hemos que hemos aprendido

Voz 9 14:41 bueno pues hoy chavales hemos aprendido muchas cosas en Hoy por Hoy por ejemplo que los errores garrafales son los que son prescrito claros sin no sería encaró antes de ser así y que también se habla mucho de la cosa los niños pero nadie habla de los pobres chalés acosados hasta ahora

Voz 10 14:55 Cáritas útil que sería el ladrillo