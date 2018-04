Joan Grimalt: "La contaminación en las grandes ciudades es un problema de salud pública"

Voz 1727 00:00 Joan Grimalt es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y experto en química ambiental profesor buenos días tenemos más contaminación o ahora la medimos más con criterios más estrictos

Voz 1 00:16 no yo creo que ahora darle ánimos más y con criterios más estrictos como usted dicen porque en el pasado en las ciudades había una contaminación mucho más alta y eso yo creo que si alguien recuerda puede pues la cómo era el aire en en en la mayoría de ciudades europeas hace treinta años pues bueno era mucho peor si que pasa que antes las partículas eran más grandes porque los procesos de introducción de contaminación atmosférica eran diferentes y ahora tenemos una contaminación diríamos más sutil más penetrante

Voz 1727 00:57 pues acompáñenos profesor que vamos a recorrer el mapa de este problema cada día entran en Madrid millón y medio de coches millón y medio de coches y en uno de ellos en plena hora punta ahora mismo está Elena Jiménez buenos días

Voz 1315 01:10 hola qué tal buenos días estamos ahora atravesando el centro de Madrid a ratos en esa procesión de vehículos en la que se convierte los atascos cada mañana a las ocho de la mañana hemos salido desde Pozuelo es una localidad que está a catorce kilómetros del centro de Madrid es una de esas ciudades que cada mañana aparece la información que nos da el la información local la DGT por los continuos atascos que tiene hemos accedido a Madrid por una de las carreteras regionales los coches no iban a más de setenta kilómetros al margen de la prohibición que hay hoy pues será imposible también porque había bastante tráfico no se conseguía ir ni mucho menos a más de esa velocidad a unos cinco kilómetros cuando llegábamos desde esa M quinientos divisaba parte del perfil que tiene la ciudad de Madrid la Torre de Madrid que está en la plaza de España un perfil la verdad bastante borroso bastante esa contaminación Manuel Hernández es uno de esos conductores que cada día viene en este caso desde Pozuelo en su vehículo privado a Madrid el me confiesa que todos los días escucha la radio a la información que se da sobre la contaminación pero él me hice mis horarios son muy complicados hoy actor soy director de una academia de actores sí eso me complica mucho el dejar en coche en casa e intentar venir en vehículo en transporte público Manuel cómo estás muy bueno

Voz 2 02:25 los días buenos días qué tal es imposible dejar el coche en casa

Voz 3 02:29 es imposible esas mide como tú has dicho soy director de una escuela de actores que es Madrid que estamos aquí justo en en el Teatro Bellas Artes en el núcleo muy bueno mis horarios aparte soy actor es todavía actuando por las noches

Voz 4 02:46 pues sí

Voz 3 02:48 bueno mis horarios aire ayer llegué a las once y media casa de la noche a otros días llegó a la una de la mañana depende de Bono los viernes llega a las dos de la mañana porque estoy actuando naves setenta y tres con una obra ya empiezo a las diez y media con Manuel buenos días pero mi horario continuo de lunes a domingo hay muy bueno

Voz 5 03:09 yo prefiero venir

Voz 3 03:12 pues eso a las siete y cuarto de la mañana a desayunar en la cafetería al lado de del Bellas Artes sí al menos volver por las

Voz 1727 03:21 si Manuel te pregunta Pepa se le pregunto hola Manuel

Voz 6 03:24 hola hola Pepa qué tal buenos días

Voz 1727 03:27 necesitas el coche estás explican dos éxitos pero no puedes ponerte de acuerdo con alguien para compartir coche un hombre un coche una mujer un coche eso es matador se puede compartir

Voz 3 03:38 Pepa yo quisiera compartir pero ten en cuenta que M

Voz 1276 03:42 estaría de verdad pero ten en cuenta que yo no

Voz 3 03:45 tengo un horario yo yo si fuera funcionario y dijese mira salimos todos los días a las siete y media Herrero regresamos todos los días a las cinco de la tarde pues sí podría hablar o poner en Facebook o poner tal pero yo no puedo coger al tiene decir mira tú te vienes a las siete y media ya volverás a tu casa igual como vuelvo a mi casa porque no tengo horario entonces yo como comprenderás que ese es mi gran problema yo no tengo horario

Voz 2 04:14 fijo con un abrazo un abrazo Manuel a ver si lo consigues

Voz 1727 04:20 el profesor mal que se consigue con medidas como la que está aplicando el Ayuntamiento de Madrid con la restricción a aparcar en el en el centro para los no residentes

Voz 1 04:32 bueno el Ayuntamiento de Madrid hace lo que hacen los ayuntamientos de la mayor parte de capitales europeas que es restringir el uso del coche o sea que lo que lo que hace todo el mundo sobre todo en estas circunstancias de emergencia porque esto no es problema no es que hay ha pues mira pues es que no vemos bien en el I no vemos bien porque hay mucha negarla es que están ir planos está perjudicando la salud aquí esto son problemas pública en primer lugar mi sea y por tanto el Ayuntamiento hace lo que hace todo el mundo en entonces bueno ya es una cosa que no es modesta diríamos porque me ponen son restricciones pero es que no hay otra otra otra

Voz 1727 05:24 nos hemos preguntado qué están haciendo en otros países los otoños cálidos las lluvias escasas y torrenciales el cambio climático el freno a la automóvil son debates en los que algunas capitales europeas llevan tiempo tiempo pensando por ejemplo en París Francia Carmen Vela buenos días

Voz 0390 05:41 buenos días el Ayuntamiento de París aplica medidas puntuales contra la polución del aire que pueden ir desde la gratuidad del transporte colectivo al del uso de bicis y coches eléctricos mediante abono desde enero los vehículos que circulan en la capital deben mostrar cuánto contaminan mediante unas etiquetas de diferentes colores pegadas al parabrisas a este sistema que facilita a los ayuntamientos la implementación de la circulación alterna cuando los picos de polución son consecutivos sea su

Voz 3 06:08 Madoff Lyon Grenoble Lily desde hoy

Voz 0390 06:11 Bush además desde dos mil dieciséis está prohibida la circulación por el centro urbano de autobuses y camiones también de vehículos con más de veinte años pero sólo en teoría no se controla en absoluto por falta de inspectores

Voz 1727 06:23 es que se está haciendo en Alemania corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 06:26 la contaminación atmosférica Se sufre mucho de las ciudades alemanas como no podía ser de otro modo en la cuna de las grandes automovilísticas y de hecho a la Comisión Europea tiene previsto llevar a Alemania ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pues la mala calidad del aire en muchas ciudades y regiones el veintiocho de noviembre está prevista una reunión del Gobierno con todos los municipios afectados para ver cómo reducir la contaminación medidas como el uso masivo de la bicicleta zonas donde sólo se puede circular a treinta kilómetros por hora o la prohibición de circular por el centro a los vehículos que no cumplan las normas medioambientales no está siendo suficientes

Voz 1727 07:00 y que decía no se decía el profesor que hablamos de un problema de salud pública de qué hablamos cuando hablamos de salud pública pues hablamos de esto Laura Marcos buenos días Pepa qué tal el pico de contaminación está afectando particularmente a los enfermos crónicos a los que tienen bronquitis crónica por ejemplo has hablado con una de esas víctimas que te ha contado que evita físicamente acercarse a Madrid

Voz 1276 07:22 Consuelo tiene sesenta y nueve años vive en Madrid el año pasado le diagnosticaron una enfermedad pulmonar obstructiva crónica lo que le ha obligado a ser muy estricta con sus hábitos respiratorios así que estos días el centro se ha convertido para ella en territorio vedado

Voz 7 07:36 hay mucha gente yo soy muy bajita de estatura y entonces me quitan el aire por mucho cada año por respirar lo malo que se respira no no no me su

Voz 1276 07:46 a pesar de medicarse cada día siente que se ahoga así camina por calles como la Gran Vía así que la contaminación acota sus paseos a espacios muy abiertos como el Parque del Retiro se obliga a caminar más despacio ya no cargar peso para evitar sustos dice

Voz 7 08:00 la mitad porque no te puedes arriesgar a vivir un episodio más grave terminar en una clínica para que te den el aerosol de rescate porque no no hace gracia terminar en un hospital matar

Voz 1276 08:12 por eso ante de lo lejos que ve una solución para dejar de inhalar aire nocivo Consuelo Se marcha una casita que tiene en La Villa de Don Fadrique en Toledo cuando siente que este aire contaminado no le deja respirar

Voz 1727 08:23 del caso se Consuelo lo avalan varios estudios que demuestran que cuando hay picos de contaminación ambiental con partículas finas como está pasando ahora mismo en la capital de España automáticamente aumentan los ingresos hospitalarios sí

Voz 1276 08:36 presos que se producen sobretodo por enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte en el mundo o por complicaciones respiratorias lo explica la doctora en epidemiología Ana Navas experta en salud ambiental que trabaja en la prestigiosa universidad

Voz 8 08:50 colombiana solo de echar personas que a la mejor tienes ya una enfermedad de base y que por algún motivo pasteles desencadena lo que sería pues la TAC el infarto de miocardio etcétera no

Voz 1276 08:59 pero los efectos de inhalar contaminantes unifican a largo plazo vivir en ciudades con mucha polución incrementa un cincuenta por ciento el riesgo de padecer cáncer de pulmón según la Organización Mundial de la Salud hay tres millones de muertes prematuras al año por esta exposición se han documentado también nuevos colectivos de riesgo

Voz 9 09:16 las embarazadas sobre todo durante el último trimestre crees que ha visto que puede relacionarse los que exigió a contaminación ambiental con un menor bajo peso al nacer de de los bebés

Voz 1276 09:29 es difícil calcular Pepa cuánto tiempo se puede vivir en un lugar altamente contaminantes sin desarrollar una enfermedad grave y crónica pero la doctora Navas participó en un estudio en seis ciudades estadounidenses y fue a los diez años cuando apreciaron que se disparaba el riesgo de infarto de enfermedad coronaria pero los plazos pueden ser mucho más cortos según advierte

Voz 1727 09:49 a estas para Laura gracias buenos días gracias a ti hasta luego profesor Grimalt sirven de algo todas las medidas que se toman sino invierte primero en transporte público a luego en pedagogía ciudadana porque esta semana contábamos aquí en la SER que la primera consecuencia de prohibir aparcar en el centro de Madrid era que se estaban borrando los parkings privados hay que hacer pedagogía ciudadanas está haciendo