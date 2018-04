La tierra no es plana

Voz 1 00:00 es el momento de saludar a nuestras escépticos de cabecera José María Mollet es doctor en Biología y profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y autor del blog tomates con genes

José María muy buenos días

Alfonso Gámez es periodista autor del blog magnífico el doctor de la serie escépticos en ETB

Voz 4 00:45 Luis Alberto Peral

Voz 1 00:48 oye si acumula mucho eh tenemos hijos plancha eh que las últimas semanas no no hemos tenido oportunidad de hablar con vosotros y acumulada por ejemplo ayer una el entre la revista científica los se publicó un artículo que revela que hace cincuenta años la industria azucarera estadounidense consiguió retirar un estudio que vinculaba el consumo de azúcar con enfermedades como la diabetes la obesidad enfermedades del hígado posiblemente algunos tipos de cáncer era y no Mulet

Voz 5 01:16 a ver no es un veneno pero como y además es frívolo decir que es un veneno porque nadie se muere por tomarse una cucharada de azúcar el problema es que el abuso que estamos haciendo es sí que es peligroso correlaciona con muchas enfermedades no el abuso que nosotros vemos es la cucharadita el café el abuso es en productos elaborados como por ejemplo las bebidas con burbujas o muchos productos industriales que tiene una cantidad de azúcar exagerada

Voz 1 01:43 es la dosis como suele decir JM siempre ejecutara lo decía antes que yo

Voz 4 01:47 bueno vale lo de los refrescos es muy divertido porque si la industria azucarera ha invertido mucho dinero en tapar los efectos el consumo exagerado de de azúcar los que más están invirtiendo ahora es la gran industria del refresco que el refresco es en la mayor parte es agua y azúcar como la homeopatía

Voz 1 02:07 sólo que muchísima cantidad

Voz 4 02:10 me parece JM corrígeme que la OMS se habla de de que tenemos que consumir como mucho cincuenta gramos de azúcar

Voz 3 02:15 ya o algo así no eh

Voz 4 02:18 bordó el dato exacto sobre todo es una lata de treinta y tres centilitros

Voz 3 02:23 de de una bebida tiene treinta y pico treinta y nueve gramos

Voz 4 02:28 que es muchísimo entonces que estamos casi superando a no más todo lo que hay en la comida preparada y todo eso

Voz 5 02:33 pero el problema es que también lo importante es consumir azúcar en forma hidratos de carbono de cadena larga almidón y tal que lo vas digiriendo poco a poco mientras que si te metes azúcar esto te genera un subidón de insulina que eso es lo que realmente malo y luego además todo eso acaban en Michelin qué es lo que a la larga correlaciona con obesidad es curioso porque las partes no está muy demonizado por un lado pero también hay que comer fruto que Fruit pero hay muchísimos azúcar es que la fruta además del azúcar tiene unas son azúcares lentos y entonces ese azúcar nota hace tanto daño el problema son azúcares o lo que no pone Casón azúcares piensa que tomar miel o tomar azúcar moreno nos tomar azúcar y es lo mismo ir luego en los puntos labor

Voz 3 03:18 a dos tienes Jarabe de frutos a Jarabe de los que buscan osa glucosa todos estos azúcar también claro el azúcar tiene más de cincuenta apoteosis como el diablo

Voz 1 03:29 desde los años setenta y ochenta han ido cambiando el nombre no sé si con la idea de que no pillamos que lo que estábamos comiendo era directamente azúcar esta es una lista

Voz 6 03:37 tenemos Jarabe de arroz integral cebada mal Tejada azúcar moreno azúcar de Florida menoscabado por supuesto el jarabe de maíz de alta Fructuoso a veces llamado azúcar de maíz

Voz 1 03:51 algunos dicen que por ejemplo John Kudrin que es el científico que denunció el azúcar en mil novecientos veintidós lleva años reivindicando a otros científico

Voz 7 04:00 con con muchos seguidores

Voz 1 04:02 afirma que es me endocrino especialista en obesidad infantil que afirma que el azúcar es tan adictiva como la cocaína

Voz 5 04:08 a mí eso me parece frivolizar en cualquier persona que haya tenido problemas con la cocaína que lo comparen con el azúcar no a ver sí que es verdad que determinado comportamiento de la gente golosa puede parecerse a un comportamiento adictivo y que determinados parámetros se producen pero a ver la cocaína actúa directamente en el cerebro en la zona placer en el núcleo a Hens el azúcar es un nutriente no puede tener el mismo efecto otra cosa es que indirectamente genera alguna endorfinas que su defensa se deriva también en su plana placer da pero decir que el azúcar es como la cocaína me parece un poco frívolo además el estudio último que salió diciendo esto en el titular que en una revisión que salió en una revista científica de medicinal deporte tenía un conflicto interés bastante evidente porque es que la gente que utilizaba este titular luego vendía productos para quitarte la adicción al azúcar entonces qué quieres que te diga no frivoliza hemos con temas tan serios

Voz 1 05:08 vale con una noria no frivoliza hemos otra noticia el trasplante de de cabeza ayer aparecía la noticia médico chinos y uno italiano Sergio Cannavaro se han propuesto hacer un trasplante cada cabeza el próximo mes de diciembre dicen que pasa con que que pasan de los debates éticos que esto supone que ellos no son médicos ellos son médicos sino filósofos lo mejor de todo ha sido la reacción de de cuando hemos contado esto a Gámez que decía bueno pues tanto el tailandesa de cuerpo no

Voz 4 05:36 claro porque si la cabeza está el cerebro la ceremonia

Voz 1 05:39 yo no os guste o no nos guste

Voz 4 05:42 sí a nuestro celebró el pasado con nosotros morimos ya aunque esté de nuestro cuerpo absoluto totalmente intacto el resto no no lo que para mí esto de estos tipos es un poco los científicos locos me ha recordado a cuando lo rebeldía no es una secta de los veladores de los extraterrestres anunciaron hace diez o doce años que iban a clonar a seres humanos te acuerdas verdad hace poco estuve en una charla de ellos por cierto bueno pues estos tipos se pasaban también por el arco del triunfo todas las normas éticas lo que pasa es que bueno lo de los rabinos bueno era una chiflado muy muy propia de ellos pero aquí se les podría acusar de de homicidio porque vamos preso supuestamente estos tipos lo que va a nacer es cortar una cabeza de algún modo imponerla en otro cuerpo que será de alguien digo yo

Voz 4 06:27 entonces en vez de matar a una persona humana matar a dos porque claro estamos hablando de una cosa que que no se la cree nadie no

Voz 5 06:37 eh yo es que creo esta noticia sale de vez en cuando como Guadiana yo recuerdo haberla ido Ac5 seis años yo sí yo creo que están buscando publicidad simplemente es cuando ves

Voz 4 06:48 ah y además hay gente por ahí hay un millonario no sé si ruso para variar los millonarios son rusos chinos que está muy enfermizo y que tiene un problema y que dice que está financiando cosas de éstas pero vamos a ver los científicos están intentando regenerar Médulas conectar Médula para ver si a la gente con Tetra con parapléjico paraplejia le sol les solucionan el problema esos complejísimo imaginemos lo que es cortar una cabeza de conectarla vasos sanguíneos todos es que es una locura

Voz 5 07:17 a ver pero es que además no se ha conseguido en animales este hecho operaciones ensayan antes en animales

Voz 4 07:22 no quería ni pensarlo en el monolito o el ratón todo conectado Juan

Voz 5 07:26 todo tipo de operación de este tipo primero se prueban animales durante mucho tiempo antes de tener un visto bueno para

Voz 3 07:32 hacerse in no hemos sabido que ningún animal ha sobrevivido a esta operación bueno igual ellos

Voz 4 07:39 esto yo creo que está muy claro lo hacen en diciembre no pues si en diciembre lo hacen en enero tienen que estar en la trenza porque habrán matado un par de personas así de claro porque el cuerpo será de alguien

Voz 1 07:50 bueno pues me deja es mucho más tranquilos vamos con un tercer tema que también aparecía esta semana y bueno hablamos del genio moderno

Voz 9 07:58 muy buenas atados Oliver Yoyes traigo la tierra plana en diez minutos el horizonte siempre se ve plano sin importar la altura a la que se encuentra en los que

Voz 1 08:07 han chaval que se llama Live Oliver Ibáñez tiene más de noventa mil suscriptores en su canal de Youtube donde defiende cosas bueno pues como que la tierra es plana o que digo que algunas primeras damas son transexuales iluminar su libro tierra plana La conspiración de la historia de un éxito de ventas en Amazon en su libro Los malos el sistema educativo y los medios de comunicación y asaltaba la prevista porque Pedro Duque la Sonata a tuitear él cosa que ha contribuido a darle más bola entonces nosotros ahora hablando de esto lo estamos haciendo bien o mal

Voz 4 08:39 no no lo sé no tengo las ideas claras pero si lo que quiere decir es que este tipo de cosas son chorradas yo no creo que este tío se crea muchas os vamos a ver si se las cree tiene un serio problema lo que está haciendo es evidentemente es pillar público lo de a mí me hace mucha gracia lo de Obama lo de la mujer de Obama es un transexual iluminado y me parece fantástico me parece mejor que lo de la tierra plana no casi pero le no sé si le estamos dando audiencia lo que hay es que yo no me creo ahora bien hay seres humanos para todo como eh que hay gente que cree que el Arca de Noé y tal y que los dinosaurios no no allí han llegado a nuestros días porque no los metieron en Caracas

Voz 3 09:13 cuidado bueno y luego el que ni siquiera es original porque varios youtubers americanos y un jugador de la NBA que lo también lo están diciendo este año es curioso sí Simo la cantidad de jugadores de darnos esto Estados Unidos ir pero que esto no

Voz 4 09:29 no es bueno para ellos para comentar mucho sobre el transporte

Voz 2 09:34 debíamos unir las tres noticias no son que toma mucho azúcar

Voz 4 09:39 descubrir a través de la homeopatía les porque sólo azúcar todos toman mucho azúcar a través de la homeopatía les afecta al cerebro y acaban creyendo que la tierra es plan

Voz 5 09:48 esa cosa que da para pensar que vivimos en tiempos de la falacia Youtube Hyun cualquier cosa que si lo tuve

Voz 2 09:53 es verdad

Voz 4 09:56 te legitiman automáticamente diciendo es que tiene muchos seguidores te dice la gente es que apela a Perico Le siguen muchos seguidores pericos tonto así de claro no y bueno me pueden ser muy inteligente olvidado sacando una pasta yo creo que este chaval no es no no no

Voz 2 10:12 vamos a seguir es elevar su discurso de tener seguidores no es necesariamente

Voz 4 10:17 algo bueno porque lo han tenido unos cuantos locos por el mundo a Charles Manson por ejemplo

Voz 2 10:22 las más senil Jim Jones de hombre la el templo del pueblo era verdad siga es con la lista que entonces nos vamos ahí

Voz 1 10:33 menos mal que estáis ahí nuestra es escépticos de cabecera hay al menos son capaces de iluminar los y cuando es así caracteres por tierra todo muchos países no hay ninguna me pones cosas Bassi muy muy es que no lo va a poner apeló no

Voz 4 10:45 a ver que contradiga a Pedro Duque que ha volado en la Estación Espacial Internacional y el tráfico a veces espacial sí que Pedro arriba ya es un poco la ilusión

Voz 5 10:57 Gemma tú llegas a Osona Utah yo tengo noventa mil seguidores

Voz 4 11:01 claro exactamente a mí lo que me siempre me pregunto con los de la tierra planes cuando llega el borde a donde cada vez que pasa o qué narices es la luna no porque si no lo basarla sido la luz del día

Voz 1 11:12 por detrás del cuadro El Bosco que se puede ver el retablo de estas de de las Delicias está a la impresión del Bosco con la tierra plana y describe exactamente eso pues que ya te caes y el precipicio oí el más allá

Voz 4 11:25 hay tierra plan que tienen mapas de la tierra plana muy complicados para explicar todo lo de la tierra esférica evidentemente no lo consiguen pero bueno