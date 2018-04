Voz 1 00:00 yo creo yo tú me encuentro con Alberto Casado y Bodegas Los tanto misma full

Voz 2 00:08 y me pregunten si me ha gustado la broma no lo entendí no entendí nada no sabía de qué me estaban hablando pero no te pierdas me aclara sobre la broma la amistad Cospedal nosotros éramos los rusos

Voz 3 00:19 un que ya no saben cómo llamarla

Voz 4 00:22 sí

Voz 5 00:27 hola buenas qué tal Alberto Casado Robert Gates

Voz 4 00:33 hoy existe el teatro hemos estrenado esas de Madrid y criterio ninguna otra para que veas cualquiera estrena la semana semana estamos hoy en una semana rara vez semana rara Parra bueno sal es que es el Black Friday es difícil y hay mucha gente nervioso pero me gustaría olvidar si no olvidarlo vas a tener que estará el viernes enterraba en tu casa creer en usted solo como beso estamos hablando antes de decir que a ponerme lo que Cascos no sí pues va a ser que sí se bueno pues eso estaban nerviosos porque hay gente nerviosa esperando a que llegue el Black Friday para darnos caprichos pero nosotros que tenemos de todo ya

Voz 6 01:18 si no ir el viernes a comprarnos cosas

Voz 5 01:20 pues que ya tenemos mató lo que queremos hacer dentro de lo que nos pueden

Voz 4 01:24 hemos permitir osea no tenemos un yate pero es que eso aunque estén a descuento no no lo podemos comprar pero de cosas así normales sí que tenemos de todo tenemos la A5 cosas que todo chaval de treinta y tantos necesita que son ropa Kuko un iPhone la entrada del Primavera Sound del año que viene Netflix y un mueble de Ikea lo vuelve que no es de Ikea es complicado no sabemos si es porque cuando tienes no digo vamos a recontar para ser guay la vida si no tiene esta pero necesita una alguien de treinta y tantos ropa Cuco un iPhone la entrada del Primavera Sound Flix inmueble que no dicte van sí la del muebles porque cuando tienes visita que te digan joder y esa butaca puede decir no a quedar brutal luego ya puede servir bien Ras en lata Ibis escotes con Philadelphia en tu mesita Lac de tres euros que ya es sofisticado que son mueble que no es un triunfador bueno vamos bien vamos bien bueno eso es que con todo esto el Black Friday hemos visto artículos bastante intrascendentes en por ejemplo si el país en su artículo Black Friday recomendaciones básicas aconseja cosas como Evita decisiones impulsiva sí sí según El País tampoco puede ser impulsivo en rebajas Yves su se que te mola al cuarenta por ciento pues

Voz 6 02:44 el día te da tómate un café piensan los jerséis que tienes cuántos días crees que va a hacer frío nos has tan impulsivo que a ver si comprar un jersey nuevo va a haber uno viejo que te pongas

Voz 4 02:54 hay que pensárselo bien te que nosotros entendemos que si es una moto de agua a lo mejor si te lo tienes que pensar pensar un rato pero vamos a ver un jersey déjanos darnos el capricho El País bueno

Voz 6 03:04 venimos hoy aportan información que realmente sirva para algo así que va nuestro análisis del Black Friday cosas buenas y cosas malas de este viernes empezamos por Lass veloz por las me da mala además cosas malas yo si acabamos arriba

Voz 4 03:20 la acción se multiplica por diez sí

Voz 6 03:21 si crees que una ciudad de dos millones de habitantes no cabe

Voz 4 03:24 el Corte Inglés si las respuestas luego más cosas malas a partir de las once de la mañana todo también resuelto

Voz 6 03:32 sí sí es algo que te gusta pues te tienes que agachar a por ello revolver y te lo vas a llevar sucios todos

Voz 4 03:37 y sobre todo que es algo que la gente creemos que mucha no lo sabe no todo tiene

Voz 6 03:41 cuento claro porque la gente flipa pensando que el viernes todo va a tener descuento y no es así hay ahí no hay no te puedes volver loco porque no todo va a estar rebajado hay cosas que no se rebajan como por ejemplo lo chino

Voz 4 03:52 si al final el Black Friday es un viernes y el viernes sale si vamos a estar en una plaza porque nos parece cara a la guerra en los bares pues no seamos tan cutres de pedirle descuento al chino que te vendrá datos tampoco

Voz 6 04:05 descuento en Wall a pop

Voz 4 04:07 lo que queda es el viernes con alguien de la pop Se mantiene el precio que había acordado por el chat

Voz 6 04:13 presentarte en esa boca de metro pedirle al vendedor que te rebaje dos euros de esa banqueta que ibas a comprar por ocho

Voz 4 04:18 si el viernes que han pasado por el hecho de vender una banqueta como vais sonó la comprase y lo dijiste nada es que pensé que me iba a sentar pero al final casi nunca

Voz 5 04:27 a la sentarme pero

Voz 4 04:31 bueno no hay descuento en futbolistas el viernes no se puede fichar a cracks con con descuentos o que sería curioso que en la oficina de Jorge Mendes ese día en la puerta pues hubiese una cola de presidentes eh algo

Voz 7 04:41 no dudó ayer de Madrid evidentemente no tienen descuento los gorrillas no los gorrillas siguen valiendo un euro vale bares hombres que aparcar en el Black Friday ese es el día que más Curro tienen los gorrillas y no va a cobrar menos ese día que tiene al estrés para un corrillo claro claro y además es normal que ellos no pueden hacer descuento si los que venden droga tampoco lo hace

Voz 4 05:02 bueno no sé si estamos siendo el camino correcto tampoco hay descuento en empresas como las empresas no tienen si quieres comprar una empresa que cotice en Bolsa Toni Se mantiene el valor de la empresa en Bolsa no vale no hay descuento bueno la gente que comprar empresas supongo que ya sabe esto último que también conviene recordarlo las las condenas

Voz 6 05:21 si no nos volvamos locos si tienes pensado robar la caja del Media Mark aprovechando que ese día ver negocio pues que sepas que las condenas son las mismas

Voz 4 05:28 no hay descuento tampoco el Black Friday se mantiene perdido también desde nuestras entradas

Voz 5 05:33 para el sábado en Barcelona hay el siete bueno cuando hay Forza de colarnos el dato del sábado espera

Voz 4 05:44 en Barcelona yo el siete de diciembre en Madrid bueno pues vamos ya con las cosas bien

Voz 5 05:47 las de le diga hombre hay cosas buenas

Voz 4 05:52 no hay gente mal vestida por la calle están todas Primark

Voz 6 05:58 da por ahí haciendo una cola de una hora para comprar por seis euros una camiseta que vale ocho van a estar todos

Voz 4 06:05 ahí siguiente cosa buena si eres de esas parejas que el domingo va al centro comercial ir el viernes te convalidar por fin vas a poder tener un domingo de dos sofás

Voz 6 06:13 bueno no más cosas buenas pues que si quiere rico no vas a notar alboroto en tiendas como Rolex parada o Jaguar bases

Voz 4 06:19 que habiendo poquita gente ese viernes y si hay campo y luego si te compras algo yo qué sé cómo unas zapatillas si alguien dice que las tapas tú puedes decir la astilla en el Black Friday que esto hace como ilusión a la gente le hace ilusión donde hay más alto sus claro ella sola al funeral sienten que esas cuatro horas entrega al centro comercial aparcar ver todas las tiendas cola en la caja pues dan sentido a esos veinte euros de compensaba y luego muy este viernes también otra cosa buena es que hay menos

Voz 6 06:51 posibilidades de que te pille un captador de ONG

Voz 4 06:55 sí hay muy pocas claro de de probabilidad con tanta gente por la calle tienes que ser muy paquetes para que te pare matiz claro es lo que era muy fácil esquivarlo

Voz 6 07:04 la mejor cosa del Black Friday no tiene disparando

Voz 4 07:08 sí a diferencia de Halloween San Patricio la Navidad nadie llevan gorros ridículos porque sea Black Friday consejeros lo mejor que agradecemos lo están porque desde entonces pero tan acertado

Voz 1 07:25 está muy bien pero no sé si tanto pero

Voz 5 07:28 no bueno vamos entonces

Voz 4 07:33 conclusiones venga porque hay sorpresa

Voz 5 07:36 no no hoy las conclusiones

Voz 4 07:39 es porque no siendo nosotros fans del Black Friday de repente pues el resultado nos ha estallado en la cara sí sí sí porque nuestro propio te lo ponéis vosotros desde la objetividad de lo que nos sale haciéndola análisis que han salido cosas malas tres cosas buenas seis

Voz 5 07:57 por lo tanto nota del Black Friday como día bueno pues no

Voz 4 07:59 los con ellos vivos diversión escaso aforo Betao ahorro interesante duración una tarde satisfacción si compras te vas contento nota general seis contigo y con mejor que San Valentín y peor que los miércoles a muy duro en el cien Montaditos eso sí

Voz 1 08:18 es que estáis utilizando unos referentes que conocemos y es difícil no está de acuerdo con la otra cosa que decir que a mi me gusta dos a Dani Crespo como referente sabio ya no como cómico sino como referente

Voz 4 08:36 sabios aguda me gusta ser un referente ahí