Estartapeando: Especial Málaga

Voz 1762 00:19 llegamos al tiempo de los emprendedores y las empresas Rafa Bernardo buenas noches muchas esos Price el resultado del primer viaje que he hecho estartapeando si el primero es el primero de lo que llevamos encuentros estartapeando con lo que vamos a visitar distintas ciudades españolas pues para tener contacto directo con sus emprendedores para conocer sus proyectos supuestas bueno el entorno en el que se mueven no la primera parada lo hemos hecho en Málaga a comienzos de esta semana ha ido todo estupendamente ya te lo hemos aprendido un montón que ha hecho buen tiempo ha hecho un tiempo estupendo vamos a presentar si os parece algunas de esas iniciativas que hemos conocido no empezando por un proyecto para decorar viviendas en las que el ochenta por ciento de los muebles y materiales son reciclados o recuperados se llama la mueble hería de vez en cabeza Inmaculada Sánchez

Voz 4 01:02 normalmente utilizamos lo que la gente tiene o con lo que la gente piensa que tiene que quitarse de en medio porque no les sirve sin embargo pues se lo se lo utilizamos de alguna manera que

Voz 1762 01:14 destrezas tenéis que aplicar para esos aquel que Bagram que hay conocimientos es bueno pues desde Pin

Voz 5 01:21 Tura tejido tapizado vamos hacemos un poco de todo somos un como yo digo Magee en todo un poquito en ese sentido del mueble no incluso ya hemos empezado a coger muebles y hacerlos totalmente distintos a inventar no nuestro

Voz 4 01:36 propios muebles personalizado un poco pues cada uno de los proyectos qué hacemos

Voz 1762 01:40 redes sociales cómo de importantes son para dar un poco conocer esto que es entiendo que bueno

Voz 4 01:45 es fundamental yo esa es mi espinita la tengo grabada en mis hijas me dice mamá no te mueves por las redes sociales son fundamentales todo mi cliente me dice lo mismo por favor Inma cuelga cosas todas la semana es fundamental de Facebook es fundamental a la página web recogemos ideas de otras personas que mira que he visto en Pinter es todo lo que sea soy capaz de hacerlo

Voz 1762 02:05 claro que si no estamos en ello entonces bueno pues sí es muy importante pasos que queréis dar ahora en qué momento estáis lo primero digamos que es un poco sí

Voz 4 02:15 la verdad es que es un proyecto muy ilusionante para la gente que está dentro empezamos con una tienda de cincuenta metros ya tenemos aquí al lado en el Polígono una nave de cuatrocientos entonces lo futuro es abrir tiendas porque exposición es importante la gente verdad que les gusta tener y tocar Iber y sentarse lo que sí quiero ir pienso incluir en cada uno de esos proyectos es gente que está excluido del mundo laboral es algo que yo he visto que padecido creo importan de USA que en nuestro proyecto futuro todo el que esté empleado posiblemente sea alguien excluido por alguno de los ámbitos ya sea porque sea mayor de cuarenta y cinco años porque sea minusválido porque sea mujer maltratada o en fin cualquier tipo de ese colectivo será bienvenida

Voz 1762 03:01 Nuestra empresa que bonito pues muchísimas gracias Inmaculada de nada nosotros ya que hablamos de muebles ahora un negocio que le vendrá bien

Voz 6 03:08 que tenga que guardarlo si trasteros Plus se llama

Voz 7 03:11 es una cadena de alquiler de trastero y guarda muebles con varios centros en Málaga capital en la Costa del Sol que nos decía su fundador Alberto Serrano trabaja con particulares y con empresas el particular

Voz 8 03:20 tenemos de todo tipo desde el que no tiene espacio en su casa para ir con la bicicleta los fines de semana

Voz 9 03:26 no hay Le gusta guardar su

Voz 8 03:29 en un sitio bueno pues seguro oí en su casa no

Voz 9 03:32 on

Voz 8 03:33 hasta el que colecciona relojes de cuco el que tiene en la bodega de vinos de su casa de todo tipo el la ropa de invierno en las sillas de la playa de verano y luego en empresas tenemos es también un amplio abanico desde el autónomo hasta hasta el hasta el logístico no hacemos de almacén de empresas Ivi bueno esto a las empresas les suele gustar porque como tenemos recepción en cada uno de nuestros centros el vamos la violación al al la empresa de recepción a sus mercancías bueno estar allí pendiente cuando oración a demandamos un email es lo metemos en su trastero no lo que sí que intentamos hacer para diferenciarnos del resto es utilizar la tecnología en el sentido de de dar seguridad pues por ejemplo todos nuestros centros están vigilados veinticuatro horas concentrar central de alarmas tienen cámaras de seguridad todos los pasillos tienen alarma en todo el edificio desde al al entrar Se registra aquí acceso no da acceso a tal zona o tal otra de mediante el sistema de alarmas

Voz 1762 04:36 planes de futuro haber trasteros puso una pensemos

Voz 8 04:39 comen llevamos mi mujer y yo empezamos hace cuatro años tenemos ya cuatro centro sea que la idea es llegar a diez centros para dos mil veinte

Voz 1762 04:47 así que si todo sale como está previsto en una cuestión de dónde viene esta no sé si es decir vocación au

Voz 7 04:53 el encuentro que has tenido con este nicho de mercado de dónde sale oye vamos a dedicar

Voz 8 04:57 no sabes pues este negocio no existía en Málaga B ya que este negocio ya estaba ya extendidos en otras ciudades de España Hay de Europa ahí no vino la idea que dimos podría funcionar muy bueno afortunadamente tuvimos tuvimos razón en ese en esa observación no que qué contra ciudades sí que estaba funcionando y funcionaba muy bien en Málaga ha estado ya implantado

Voz 1762 05:18 pues Alberto Serrano muchísimas gracias por estar con nosotros gracias

Voz 1762 05:52 sí

Voz 13 05:55 nosotros seguimos hablando el encuentro estartapeando esta semana en Málaga según la siguiente empresa de la que hablamos

Voz 1762 06:02 te llama ese hombre que refleja la filosofía de esta agencia está ligado con uno en la socia fundadora de de esta iniciativa que es María Núñez de Castro nos cuenta precisamente por qué han elegido este nombre

Voz 14 06:15 soy tu tipo viene de que para comprar un producto que al final es tu marca hoy es tu identidad y tienes que estar enamorada máximo de entonces queremos ser el tipo de esa persona que que crea una empresa o crear una marca con tanta ilusión que quiere enamorarse de ella como lo darnos un poco el catálogo de servicios pues mira a nosotros lo de de trabajo offline también hacemos vale a nivel de cartelería Roma Idepa a nivel offline redes sociales página web ahora mismo no estamos avanzando un poco en el tema de juez para el sector turístico

Voz 1762 06:53 marketing online importancia del mismo ponerse enfermos a hueco

Voz 14 06:58 con el tema de la red social es muy importante no es necesario estar en todas sino en las indicadas para tu producto para tu público objetivo es una forma muy rápida de publicitar una forma bastante económica en comparación con otros con otros productos de una tienen una posibilidad muy grande segmentar tú tu público objetivo de poder hacer métricas del resultado de una campaña

Voz 1762 07:24 entre las cosas que también destaca o destacado de esta Kayes en nuestra página web está el tema editorial Un poco que las cosas se hacen limpias ordenadas adecuadas importante bueno para los que nos dedicamos a la comunicación lo vemos todos los días

Voz 14 07:38 Vimos que hacéis aquí pues mira a nosotros y a nivel de editorial vale qué pasión tanto como bueno incluso vamos un poco toda la parte esa física y estética Don producto nosotros abogamos totalmente porque se empieza la claridad creemos muy importante que el mensaje llegue muy claro y cuanto más rápido mejor al público objetivo y para eso tiene que ser muy limpio muy ordenado cuanto más bonito para nuestro gusto mejor entonces si nosotros cuanto más clarito y más limpito

Voz 1762 08:11 pues no había muchísimas gracias y nos queda una propuesta Rafa relacionada con el turismo sí es una agencia de viajes por Internet que comercializa packs de vuelo más hotel a precio fijo ciento cincuenta doscientos doscientos cincuenta euros por persona depende se llama Fly made in detrás de ella está David García

Voz 15 08:26 lo hacemos de una forma muy innovadoras de tal forma que simplemente con un dato básico en un solo clic nosotros rastrear amo todo lo malo que en este caso parten desde Málaga creando packs de vuelo más hotel

Voz 16 08:37 precio fijo en cuestión de treinta segundos fue el usuario el cliente puede adquirir un viaje de dónde nace un poco la idea esta de oye yo te doy el precio osado tú me pides el precio yo te doy el destino bueno verdad hemos detectado un problema que es a la hora de planificar un viaje pues ha convertido una una labor bastante compleja de media un usuario visita en torno a XXXVIII cuatro antes de finalizar no lo que siendo su proceso de compra nosotros queremos simplificar eso al máximo y hacerlo en menos de treinta segundos con la garantía de un viaje bueno con una una expectativa que nosotros cumplimos de de hecho muy bien ya me fío de vosotros por qué que me promete esa materia de Aerolíneas sí que me promete ser materia de hoteles bueno en nuestro algoritmo solado e opera con con aerolíneas de bajo coste por ejemplo Ryanair es Vueling Easy en cuanto a hoteles siempre seleccionamos hoteles que son clasificados con cuatro maestro ya Països eh ubicados a menos de tres kilómetros del centro siempre habitación privada con baño privado ir en transporte público en la puerta

Voz 1762 09:40 a Málaga decías hay planes de hacer más ciudades llevar el modelo a otros lados profundizar en lo que ya estáis viendo cuáles son un poco puestas perspectivas por supuesto como dice estamos comercializando en Málaga pero nuestra expectativa de expansión pues a partir de enero empezaremos a otro

Voz 16 09:56 mirar en Madrid Barcelona inyectó a escala hable como digo

Voz 1762 10:00 a cualquier aeropuerto de España sabéis quién está utilizando vuestros servicios a tener unas métricas ya que dice no oye mira la persona que hace este tipo de viajes es así pues supuesto esto

Voz 16 10:10 tendencia está más ligada al colectivo migrañas esa esa gente joven que ha nacido en un mundo digital que lo quiere todo ahora y esto es un atractivo bastante importante para este colectivo de jóvenes pues David muchas gracias muchísimas gracias

