Francisco, anclado en los 90

Voz 0521

03:22

tres no no no no me llevaron Carmelo pero Francisco ha rehecho su vida Ia ahora es feliz hobbies difícil me gusta mucho Phil Collins justa Phil Collins Francisco sigue teniendo una mente privilegiada pero quizás tenga razón Fenoll esté sacando provecho me semi chistes de Arévalo de cuanto una de las cosas mejor no y uno de Mariquita aquí eres mejor no de verdad que son otros tiempos digo una cosa como vuelvo a ponerse de moda la edad