Be OK: Trucos para la nevera, el 'brunch' y las emociones (25/11/2017)

Voz 0598 00:00 se escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 2 00:15 no no lo creo que sí se ha ganado la eh

Voz 3 00:30 de eh

Voz 0187 00:38 buenos días cómo están bienvenidos un sábado más al programa Vioque y el rinconcito de la radio en el que cada semana apostamos por la salud y el bienestar y bueno un poco por la buena compañía porque sin alegría filosofía lo ha de cuidarse no no tiene gracia verdad Isabel Bolaño en verdad totalmente Ángela buenos días cómo estás muy bien hoy tenemos preparado un programa de esos que nos gustan porque son de gran utilidad

Voz 4 01:00 para el día a día leve un

Voz 0187 01:02 bueno no no vamos a decir nada vamos a dejarlo no pero como muy práctico como que todo el mundo puede poner utilizar los consejos que vamos a dar un día sí y otro también porque son cosas

Voz 5 01:13 hacemos todos los días y además ya sabes que te traigo una tendencia que en este caso me interesa mucho porque yo soy muy pro verán

Voz 6 01:21 bueno en lo que te quiero hablar hoy iracunda debido en cada uno incluyendo de la tendencia Tiemblo a ver que trae esta semana y luego también tenemos

Voz 5 01:29 estaba Raquel para hablar de las emociones son buenas malas y se pueden clasificar que bueno ya luego ya nos contará bien bueno pues muchas cosas muchas cosas abrazamos

Voz 7 01:56 no ah

Voz 5 02:11 que organizar bien con la compra Isabel pues la verdad es que lo intento pero tengo mucho que mejorar

Voz 0187 02:17 intento hacerlo bien pero pasó mucho tiempo sola en casa y cocinar y comprar para uno a veces también es complicado para que no se estropee para que no sobre para que se conserve bien así que yo creo es el programa de servir mucho es verdad es que es verdad que cuando realizamos la comprarnos comentamos durante un tiempo realmente en manipuladores de alimentos debemos poner especial atención sobre todo al proceso en el supermercado como hacemos no esa compra en qué orden compramos esos alimentos y luego también es importante el traslado y qué hacemos cuando llevamos a casa como los colocamos en la nevera o el armario donde tengamos que colocarlos ir eso queremos hablar hoy que por eso decíamos

Voz 5 02:54 un tema muy práctico que seguro que sirve de utilidad todos los que nos escuchen porque que no hace la compra todos los días quién no llena la nevera sino todos los días una vez a la semana pero vamos que no manipulan alimentos no todos los días hay alguna manera de hacer la compra que sea más adecuada que otra por ejemplo en el orden cuando uno llega al súper es mejor coger unos alimentos antes que él

Voz 0187 03:14 claro sea lo ideal sería empezar cogiendo aquellos alimentos que son no perecederos que pueden estar más tiempo por ejemplo lo necesitan frío que pueden estar más tiempo en el carro de la compra y luego ya terminar por aquellos productos que son refrigerado Si congelados claro aquí hay que tener especial cuidado no con estos alimentos sobre todo en tener cuidado como los vamos a llevar a casa también aquí podemos utilizar estas bolsas hizo térmicas que nos viene muy bien para conservar el alimento pero así y todo tampoco podemos tenerlos fuera de de la zona de frío durante mucho tiempo para que realmente no pierdan no pierdan sus propiedades

Voz 5 03:47 claro no vale por ejemplo eso de ir por la mañana porque te cuadra una hora hacer la compra a en el maletero Si has comprado congelados por Genaro y luego las siete de la tarde llegar a casa eso no no tendría sentido claro porque lo que

Voz 0187 03:57 no puedes hacer es un alimento congelado descongelar congelar eso no puedes hacerlo entonces ahí pues estarías estropeando el alimento con lo cual no tiene mucho sentido

Voz 5 04:06 vale y una vez hecha la compra toca guardarlos los alimentos en la cocina en casa ese paso es determinante para saber cómo hacerlo bien que conseguir

Voz 0187 04:12 en su sus nutrientes hubo olor Suso

Voz 5 04:15 bordo también propiedad que consejos de Salud Medio Oriente ocurre claro

Voz 0187 04:18 sería al revés lo primero que haríamos nada más llegar a casa es meter en el congelador todo lo que es congelado todo lo que necesita mantener el frío luego irían los productos refrigerados pues por ejemplo los yogures las nunca y por último ya colocaría aquellos productos que son no perecederos que irían colocados por ejemplo en el armario pues ahí podemos poner no sea imagínate las legumbres que eso al fin y al cabo da igual el tiempo que esté fuera de de de la cadena de frío porque es uno no necesita cadena de frío entonces es al revés de como lo hemos comprado en el sur claro claro y esta es la

Voz 5 04:51 parte quizás que o una de las partes que más nos interesa hablar hoy que es la refrigeración de los alimentos no porque es verdad que el frigorífico la nevera sirve totalmente para conservar los alimentos a una revolución en las casas pero no es todo poderoso hay que saber usarlo hay que saber ordenarlo y hay que saber qué cosas meter y qué cosas no y eso es lo que queremos hablar con nuestro invitado de hoy déjame que incorpora la conversación Enrique García que es portavoz de la OCU de la organización de consumidores usuarios nos está escuchando ahora mismo buenos días Enrique

Voz 8 05:21 hola buenos días qué tal buenos días Enrique

Voz 5 05:24 yo por ejemplo te preguntaría Enrique primero a qué temperatura deberían estar en los congeladores de una casa normal de una familia para que los congelados se conserven bien

Voz 8 05:34 pues se ha menos dieciocho grados sin duda es la forma de garantizar la congelación había hablado antes cuando habla muy importante el proceso es debe llevarlo a alimentos congelados el supermercado a casa no podemos romper la cadena de frío es decir durante ese traslado pues no es nuestro que dure lo menos posible para que no se baje de esta de esta temperatura teniendo dieciocho va bajo cero que la idónea yazidí se mantenga por mucho tiempo del congelado

Voz 0187 06:03 y en el caso de los alimentos refrigerados eh que temperaturas óptima en la que tengamos el que tenemos que tener el refrigerador

Voz 8 06:09 pues mira ahí va un poco en función del tipo de alimento en general las carnes y pescados son los que necesitan una temperatura más baja entre uno y cuatro grados hizo el resto de alimentos pues con ponencias fruta verdura y alimentos preparados entre cinco y ocho grados la temperatura más adecuadas entonces

Voz 0187 06:29 nosotros tenemos que regular la manivela de nuestro refrigerador que lo pondríamos más o menos como a cinco grados más o menos no sería

Voz 8 06:34 el exacto teniendo en cuenta que el frigorífico tiene por por su esquema de funcionamiento el poder fábricas y tiene digamos dos parte una mirada fría y otra más templada la más fría habitualmente suele estar cerca del congelador frigorífico más habitual en los Convit que ya están abajo en la parte de abajo pues les en los corazones de fruta y verdura donde esa es la parte más fría en tenemos que combina los alimentos muy importante colocarlo bien con un objetivo fundamental no bueno no dos primero es el frío está para retrasar la acción de lo de los patógenos de lo contaminante no de forma que en alimento tarda más en estropearse si duran más no muy sobretodo es más seguro desde el punto de vista

Voz 5 07:19 que no haya contaminación cruzada

Voz 8 07:22 exacto en un alimento que seguro no y luego otra parte no conservamos durante más tiempo ya que hemos comprado la limito hoy evitemos el desperdicio alimentario que bueno pues al final es un problema muchos hogares media que tira por persona y semana uno coma tres kilos de alimentos que a lo largo del año son muchos donde tonelada de alimentos que tiramos muchas veces es porque no gestiona el móvil inicial MANES enemigo

Voz 0187 07:50 claro si nos organizamos bien y compramos también la cantidad que necesitamos y la cocina hemos cuando la tenemos que cocinar pues ahí también podemos ahorrar dinero en ese sentido porque si no tomamos alimentos estamos ahorrando dinero

Voz 8 08:00 por supuesto son alimentos que hemos pagado eh por lo menos lo tanto es muy importante bueno seguir una una cierta regla es que consumir primero por lo que está más cerca de esa fecha de caducidad no

Voz 0187 08:14 claro es importante por ejemplo como colocamos las frutas y las verduras porque esto no es tarea fácil no vienen etiquetadas no tienen fecha de caducidad no vienen instrucciones de de conservación entonces es importante que verduras y que frutas tenemos que colocar en la nevera y cuáles no por ejemplo las manzanas los albaricoques estarían en la nevera por poner un ejemplo pero los plátanos

Voz 5 08:33 eso sí estaría bien

Voz 8 08:35 hay una hay una razón y es que hay dos tipos de de sobretodo de frutas verduras no la que maduran después de recolectada osea la producto se recoge luego tiene un proceso de maduración pues el tomate el plátano espera ir la fruta porque su dura que directamente pues hay que cogerla en ese momento de maduración porque después se estropea si se ponen verdes se pudren ya está no mangas no en este sentido pues las frutas que maduran en en ese plazo pues se pueden mantener fuera del frigorífico eh durante ese periodo de maduración y luego ya cuando empiezan a estar madura Futre ofertadas dijera a esa temperatura de entre cinco y ocho horas esto ocurre por ejemplo con los plátanos o con los tomates que se pueden tener fuera no acierten más maduro y topo se mete en el frigorífico para retrasar alguna manera este proceso

Voz 0187 09:30 también es importante una vez que están dentro de de la nevera separar las frutas y las verduras sobre todo para evitar que el ETI Leno que producen algunas frutas en su proceso de maduración no puedan estropear esas verduras entonces estaría muy bien separar en el cajón de las hay algunas neveras

Voz 5 09:45 ya vienen con dos cajones uno para fruta verdura pero poder separar de alguna manera hay poner en un lado las frutas

Voz 0187 09:51 en el otro lado las verduras para que éste Haití Leno

Voz 5 09:53 López porque lo de las bolsas que esa es una duda muy muy cómo no la bolsita que utilizamos en el súper para coger la fruta o la verdura luego una vez llegamos al Frigo mantenemos sola tiramos si metemos la fotónica

Voz 8 10:04 no es conveniente que no rompen con con directamente con la superficie sobre todo para evitar mancha de suciedad que al final son gérmenes dentro del frigorífico por tanto se puede mantener perfectamente separados unos de otros sitios

Voz 5 10:20 Enrique antes hablabas de la temperatura yo tengo una duda imagino que no es bueno hablamos de que entorno cinco grados no estaría bien tener el frigorífico supongo que ir subiendo y bajando el termostato no será del todo bueno para los alimentos no me me pasa mucho esto de Wii siento que no está sufriendo mucho los hubo un poquito de repente me di cuenta de que algo que estaba al fondo se está congelando

Voz 8 10:41 pues efectivamente no muy bueno no una nosotros recomendamos pues a la hora de Medi como la mayoría lo frigorífico incorporó termostato donde se puede ver esa temperatura no pero si queremos comprobarlo mira un truco sencillo se pone un vaso de agua que se mide en general la temperatura que mantenerla lo más estable posible pues que en ese clima de que evidentemente no supere eso ocho orado

Voz 5 11:06 bueno pues Enrique García portavoz de la OCU muchas gracias por atendernos gracias Enrique

Voz 8 11:11 gracias a vosotros ha sido un placer un saludo al sale

Voz 5 11:14 no Ángel hablábamos del orden en el que organizar el frigorífico hemos hablado de las verduras y las frutas pero no es así en general hay una propuesta de orden así como generar no que se haya llegado al acuerdo de por ejemplo de tienen que ir los embutidos donde tiene que ir la leche hay algunas cosas que tengan que ir arriba y abajo por alguna razón si yo te propongo un ordena a ver qué te parece haber fíjate en los que eso sí los embutidos en la parte superior

Voz 0187 11:35 porque es algo que se va a consumir tal cual no vamos a no hay que cocinar se va a comer tal cual si yo pongo el embutido la parte de abajo por ejemplo y arriba pongo carne que voy a cocinar siempre puede otear algo puede haber un problema de contaminación cruzada lo que voy a consumir tal cual que no va a ser cocinado ni elaborado de ninguna manera eso tiene que ir en la parte superior para que no haya problema de contaminación cruzada con lo cual el queso y los embutidos los pondría arriba lo que colocaría hemos en el centro pues en el en el centro podríamos colocar los yogures la leche bueno que es verdad que aquí tenemos que tener cuidado porque una vez abierta pueden durar abiertos pueden durar entre tres y siete días dependiendo del producto es verdad con yogur te lo comes pero también encontramos ahora formatos de yogur que son mucho más grandes que no

Voz 5 12:17 luego haremos día para otro eso es entonces

Voz 0187 12:20 pues mirar bien la etiqueta del producto para que nos digan cuánto tiempo puede durar eso se colocarían en la parte central porque siempre van tapados entonces no hay problema de contaminación cruzada

Voz 5 12:28 ahí abajo del todo claro es la parte más baja que es

Voz 0187 12:30 la parte más fría es dónde colocamos la carne y el pescado porque porque están están crudos a los que vamos a están crudos que deben de ser cocinados siempre pueden soltar pues pocos sangre no entonces hay que tener cuidado siempre lo pondríamos sobre un plazo para que para evitar este goteo que fumar un poco y luego ya en el cajón pues pondríamos la las las frutas y las verduras la puerta podríamos colocar los huevos por ejemplo la mantequilla las mermeladas

Voz 5 12:57 quién alzas no que es muy es crítico no que esté ahí pues si tienes un bote de mayo no pasaba por no tener no

Voz 6 13:03 el pero es el si acaso esta sería la

Voz 5 13:06 pues nada de tendríamos que que colocarlos luego en el

Voz 0187 13:08 cajón las frutas y las verduras separadas

Voz 5 13:11 y ahora que decías el tiempo que tardarán consumirse por ejemplo un yogur me he acordado hay alimentos un poco conflictivos que uno a veces no sabe que lo pruebe no que entendemos todos que si tomamos algo en mal estado vamos a saber reconocerlo pero hay alimentos que no sabemos muy bien si están malos buenos o cuánto tiempo duran por ejemplo un huevo cuánto tiempo dura bueno un huevo un huevo cocido que quizás sean las complica

Voz 0187 13:32 lo primero que hay que hacer es que no hay que lavar los huevos es decir tenemos que lavar los antes de ponerlos en la en la nevera hombres está muy sucio pero hombre une clavar los y luego un huevo puede durar entre tres o cuatro semanas pero sí que es verdad que los huevos ya vienen con fecha de caducidad con lo cual ahí tenemos una pista muy clara y luego cocidos pues pueden llegar como máximo a durar una semana vale vale saque ahí

Voz 5 13:53 la tensión una semana es más usado mejora al mejor que curar esta vez mejores echarlo por ejemplo alguna receta casera para la que huya hayamos utilizado ejemplos hacemos una mayonesa en casa puede tener buena pinta pero bueno también

Voz 9 14:07 a huevo dentro entonces hay que controlar los días

Voz 0187 14:09 claro que lleva huevo lleva huevo crudo en además no en el caso de la mayonesa huevo crudo lo importante es guardarla sobretodo muy bien cerrada herméticamente cerrada también para que no coja sabores de otros alimentos en la nevera y ahí como máximo tres días sanos no lo tendría más de tres días y sobre todo eso buscar un un un recipiente que cierre muy muy bien para que no cojan sabor a otros alimentos que pueda haber en la nevera

Voz 5 14:33 qué hará que dices lo de cerrar bien por ejemplo otra duda es muy común las conservas una vez hemos abierto una conserva no sé de lo que sea no le hemos terminado lo que no sale si la guardarlo en el frigo pero tampoco se puede guardar ahí eternamente

Voz 0187 14:47 yo por ejemplo he nunca guardó el alimento en la lata Sam lo pasa montada y ahí te puede durar una lata de mejillones imagínate pues sí una es una lata de mejillones grande lo que no te vayas a tomar lo puedes poner un y lo puedes cerrar

Voz 5 15:01 si cierra mejor es el lo que era nada y encima

Voz 0187 15:04 no puede no va goteando que luego podemos tener casos otra vez como decíamos antes de de contaminación cruzada que le caiga algo dentro a la lata entonces lo mejor es sacarlo de la lata iba

Voz 4 15:14 hacerlo en en un en un taller para Pamplona

Voz 5 15:17 madre mía Ángela no quiero que venga a bicha Arminio nevera porque claro ahora que ya se todas estas cosas no tengo excusa claro no ya lo practican

Voz 0187 15:26 fíjate hay muchos casos de familias que sufren pequeños procesos de gastroenteritis y tal que vienen por aquí tiene que ver con la organización en la que no han colocado correctamente saber son casos como de intoxicación con muchas comillas se como malestares intestinales que muchas veces están a escarbar Amos veníamos que tienen que ver porque no se han colocado

Voz 5 15:46 los alimentos de manera correcta en la nevera por esto que te decía

Voz 0187 15:48 la de la contaminación crucial luego otra cosa que imagino que es

Voz 5 15:51 indispensable no haría falta siquiera decirlo es tener la nevera muy limpia

Voz 0187 15:55 hombre claro por supuesto en eso claro si ahí

Voz 5 15:58 que además no es raro que por muy bien que conservamos todos lo cerremos todo de vez en cuando pues algo se derrame caiga un poco y todo eso hay que limpiarlo muy bien porque es algo a larga pues si eso puede hacer que no esté bien limpia y que se contamine los alimentos

Voz 0187 16:10 luego hay hay trucos también porque por ejemplo ahora venden unas cosas para poner el cajón de abajo de las verduras y las frutas que son como una especie de España no exactamente esponjas pero que hacen como una burbuja de aire y eso hace que ayuda a conservar mejor los al mejor las frutas y las verduras porque no están en contacto directo con el con el plástico de abajo entonces eso es un truco por ejemplo yo descubrí hace poco muy fácil muy fácil si se compra ese recorta el tamaño del del cajón de la de el frigorífico es verdad que que ayuda mucho a que se conserven mejor las frutas y las verduras

Voz 5 16:42 oye pues cualquier ayuda es buena claro pues tenemos eso muchas cosas para poner en práctica siempre decimos luego hay que hacerlo dentro de unas semanas volvernos a preguntar a ver qué tal está nuestra a ver a verse tan buena temperatura están las cosas en orden todo bien cerrado mira yo aquí puedo presumir fíjate hombre claro es que

Voz 6 17:01 vamos ahí vamos a estar el reto es que la tengo ordenadas yo bueno pues queremos una foto de la te prometo pero darme hay un poco de margen para gana costumbre

Voz 5 17:13 bueno y ahora hacemos la reseña te parece venga vamos a ello paso a su moto allá cuando hacemos la compra Nos convertimos durante un tiempo en manipuladores de alimentos y si queremos que la comida se conserva en buen estado y el mayor tiempo posible debemos seguir ciertas pautas el primero paso la compra mucho cuidado con los refrigerados y los congelados debe ser lo último que metamos en el carrito y también lo primero que guardemos llegar a casa el siguiente paso el frigorífico es un aliado casi mágico para la conservación de los alimentos pero muy a nuestro pesar tampoco hace milagros así que lo suyo es poner de nuestra parte para que funcione lo mejor posible por ejemplo tenerlo ordenadas si existe un orden lógico popularmente aceptado para evitar malos olores la contaminación cruzada por ejemplo los quesos y embutidos mejor en la parte superior en el centro la leche y sus derivados en su envase original en la parte baja y por tanto la más fría todo lo que sea más delicado y además corre el peligro de manchar o contaminar como la carne el pescado o los restos de comida bien tapados eso sí las frutas y verduras en los cajones siempre mejor sueltas que en bolsas cuidado especialmente con ellas porque no todas necesitan fríos las manzanas albaricoques frutos rojos olas de verduras de hoja por ejemplo banal Frigo los aguacates kiwis nectarinas mejor guardarlas en seco en la despensa al menos los primeros días si seguimos todos estos consejos evitaremos tirar comida prevén veremos también muchas intoxicaciones leves que surgen por la mala conservación de los años

Voz 0187 18:40 mentó

Voz 4 18:48 no

Voz 0187 18:50 no

Voz 11 18:53 dime

Voz 4 19:01 llega el momento de la tendencia

Voz 5 19:03 la semana esta vez no estoy nerviosa que se me escapa de nuevo hoy voy aprovechar esta sección para romper una lanza en favor de los desayunos ellos ahí tú sabes hay personas que desayuno normal personas que aman los desayuno y de las que han malos desayuno yo Ángela te plantea un dilema que creo que enfrentado históricamente a padres e hijos a mí personalmente muchas veces con padres si te levantas tarde un domingo sí y te ves obligado hacer una comida si sí a la una de la tarde porque sino te muere de hambre Desailly

Voz 9 19:34 buenas o ya comes

Voz 5 19:36 yo lo tengo claro yo desayuno por eso sí dan inventó para reconciliar a padres e hijos no sino hacer algo intermedio porque es en mi casa hubiéramos instaurado la costumbre del Brand se hubieran evitado muchas peleas de no niña ya lo que hay que hacer es comer con tu póster tu fruta yo quería mi esto estaba con con la caja opaca entonces otra hablar hoy de esta mezcla entre desayuno y comida que afortunadamente cada vez es más tendencia en España ella casi todos los bares tienen durante una franja horaria del día la posibilidad de pedir un Bratz que además los hay muy muy completo Si Varias versiones por ejemplo el brunch francés que es pues es un desayuno comida más divo francés quizá con la parte dulce hay una idea por ejemplo obras han hay muchísimas variedades yo no sé si tú te apuntadas estas modas de te pasa esto de tener que elegir pues mira cuando tienes niños pequeños el brazo

Voz 6 20:27 según claro porque te estás muy temprano

Voz 5 20:30 vantado tan pronto que aquí ya dadas a desayunar a la hora de siempre

Voz 0187 20:34 claro si no hay niño yo me apuntaría claro eh

Voz 5 20:37 es una muy buena idea verdad no es una buena idea pero claro

Voz 0187 20:39 te digo que si tienen niños pequeños esto no lo puede ser hombre puede ser pero ya lo convierte tú bueno también es una buena idea no desayuna a las ocho y luego ya la una celebran bueno yo me he estado informando como saben de lo que me interesa me informo muy bien

Voz 5 20:54 y esto es lo que me han contado a estas alturas que no sabe que el brunch ese esa majestuosa mezcla entre proezas Ilan el desayuno y la comida suele servir entre las diez de la mañana y las cuatro cinco de la tarde y aunque la idea se la debemos atribuir a los ingleses hoy en día esta flexible comida conquistado el mundo entero

Voz 15 21:19 la verdad es decir cuando empezamos no había tanto éxito con el gente no lo conocía tanto venía mucho mucho americano a muchos extranjeros pretéritas diga sí que lo conocemos más lleva con más años comiendo plancha ahí pero desde hace cinco años de así la gente lo vea más normal veo que fallero de extranjeros y españoles inquietos todo el mundo quiere paz

Voz 5 21:39 Nos habla Isabel Llop de la Gringo uno de los mejores sitios en Madrid para disfrutar de un buen Branch ellos han convertido lo más típico de la cocina estadounidense en suculentas combinaciones que sirven para saciar el hambre de quiénes eligen unir el desayuno y la comida pero qué clase de brunch es el que más triunfa

Voz 15 21:54 los nuevos ranchero los dos pues Benedicto está hacemos con beicon salmón ponemos France que es una patata muy típica que comemos de ir esa obtenidos para el brunch que China arraigada con un poco de Segovia el tiempo es salado y dulce y luego las carteras que tenemos que son muy famosos de nuestro país que zanahoria de chocolate

Voz 5 22:15 tanto se ha popularizado el brunch que incluso existen guías gastronómicas dedicadas en exclusiva a reunir referenciar los restaurantes y cafeterías con mejores servicios deberán en las ciudades más importantes del mundo es el caso de Brunete art punto com que publica un top ten de los mejores de la

Voz 0187 22:31 Londres Barcelona o Madrid en el que por cierto

Voz 5 22:34 aparece la agrega Carlos García el cofundador de esta guía asegura que los ránking son totalmente democráticos

Voz 16 22:40 a raíz de un viaje a Nueva York tuvimos que el tema del brunch pues era como algo muy normal no decidimos sacar la guía decimos porque en hacer un directorio con con los sitios que vayan saliendo y que se ve a conocer un poco también con artículos especializados de recetas también de brunch nuevas tendencias que llegan de fuera evidentemente aquí la gente pues cuando entra en alguna ficha puede votar es un top diez democrático

Voz 5 23:10 y aunque la idea original combinará el pan con los huevos revueltos las salchichas o legumbres y un buen surtido de bollería como tortuguitas instó cruasán el concepto de gran está mutando ya no es nada raro ver en su lugar leches vegetales con el café por ejemplo o cereales integrales como la la gran ola combinadas con yogur opciones menos abundantes más saludables y aptas también para veranos es el caso de cara Arabel en Barcelona con los empleados

Voz 17 23:35 plato vegetariano y a lo mejor algún plato que gano pero nosotros ahora estamos un poco a la clientela que es como síntomas de gana o vegetariana pero pero los platos principales son son originales

Voz 16 23:48 el Brann va va mutando porque ya al principio llamaba la atención que fueran abundantes no pero últimamente por ejemplo pues está imponiendo los Help

Voz 5 23:59 desde luego no será poca oferta las combinaciones son infinitas eso sí hay que saber combinar bien para que el resultado sea nutricionalmente positivo eso lo dejo en vuestras manos bueno y las de Angela claro

Voz 14 24:13 balas puede venir

Voz 5 24:21 entonces el brunch a nivel nutricional es una buena opción porque implica cambiar un poco el horario no sobretodo tu insisten mucho en comer cada tantas horas hacer varias comidas al día si haces un brunch en realidad lo que estás haciendo

Voz 0187 24:34 concentrar dos comidas en una no sé si en este sentido es un poco a lo bruto quizás bueno si te acabas de levantar au te has levantado hace poco y de repente de Tomás este gran desayuno en el fondo es un poco como si estuvieras adelantando la comida el problema que tiene el problema que yo le veo es que muchas veces hay demasiada aparte dulce no en todo esto no habría que equilibrar los eso es entonces que también hubiera es verdad que yo también los he visto con huevo a veces ponen tortilla y tal pero claro si nos vamos a hacer uno que sea solamente dulce no vale no vale porque para mí eso no sustituye a una comida al mediodía

Voz 5 25:07 claro no podemos versionar luego el brunch como queramos de verdad una una combinación real entre desayuno y comida yo me apunto igualmente vale

Voz 18 25:16 además canta

Voz 0187 25:38 la semana pasada hablamos de yoga y lo importante que es encontrar momentos de calma para para animarnos para escuchar a nuestro cuerpo para gestionar las emociones precisamente sobre las emociones queremos hablar en el programa de hoy y como podrán imaginar no hay nadie mejor

Voz 4 25:52 para hablar de las emociones que Raquel Calonge de la bien pensada buenos días Raquel

Voz 19 25:58 me encanta esas entradas que me hacéis la gente que tengo un reto

Voz 6 26:01 está no es un bloque empiece un título tan bonito que cómo no vamos a decirlo no me no me encanta me encanta

Voz 5 26:10 que les terapeuta el coach especializada en A

Voz 0187 26:13 estima ingestión de emociones y ahí mociones

Voz 5 26:15 de todo tipo de emociones nos vas a hablar de las

Voz 19 26:18 bueno eso de las malas hoy bueno lo primero es que podríamos estar mucho tiempo hablando es a veces no te emociones vale me emociona pero no hay emociones ni buenas ni malas eso es lo peor pero que debería de de saber la gente todas las emociones te dan algo y todas son poderosas entonces por favor que nadie diga más eso de vamos a controlar las emociones o que las emociones son bueno esos son malas mal ya que no no podemos decir hay por ejemplo en cuando no os prometemos a nosotros mismos decir no voy a llorar nunca más que estamos haciendo qué estamos haciendo mal ahí bueno pues es como si tuvieras una fisura en la que te sale hay un poquito de agua y le pusieran una mano no consigue eras como empezar a llenar parte no hasta que ya de pronto esa mano ya no te sirve ya es agua Por otro lado y entonces pones otra mano impactara Sallent hasta que ya explotan las emociones se tienen que expresar de la manera que sea bueno normalmente siempre es de la mejor manera lo que pasa que para nosotros es incómodo digamos que tenemos dos dos tipos de emociones básicas el miedo y el amor eh hay gente que dice que es la alegría que también sólo puedo comprar pero a mí personalmente me gusta más hablar de amor las que las emociones que derivan de la More todas son geniales la alegría la esperanza el bienestar no pasarlas disfrutamos casi sin darnos cuenta pero qué ocurre con las que vienen del miedo inseguridad frustración si rascas al final todas tienen el mismo origen que es el miedo hombre son más incómodas de sentir pero desde luego que son las mejores para aprender cosas sin no carga damos sobre ellas y aprendiera a leer cuál es el mensaje que nos viene nadar sería estupendo lo que pasa que como nos incomodan decimos no me quiero sentir así no lo niego y hago como que no historia apuntó de que se me cae la lágrima y me aguanto no lo estamos un poco mal ya que sería mejor identificar esa emoción IU ir cuál es el origen cuál es la razón por la que me siento así las emociones son alarmas que tienen nuestro organismo es como tener un cochazo con muchísimos extras y de pronto se te enciende el piloto de Lima no doce te enfada cómo es posible que se me encienda el guarden bueno pero es que te falta gasolina que tienes que hacer era la gasolinera en camiones donde se enfada Cambre ha mostrado desde hace mucho toda una mala gestión de qué qué deberíamos hacer entonces de repente tenemos una emoción de estas negativa la tenemos ahí estamos a punto de estallar entonces qué hacemos paramos parar reflexionar respiramos como decía si la manera bueno las emociones es que tienen tres maneras para expresarse es una es corporal si no si me ocurre algo que me es incómodo que no negativo que es incómodo pues a lo mejor moto cosquilleo en el estómago me pongo roja mudo hincar días claros es una manera de expresar una emoción otra es eh cognitiva es decir empiezo a

Voz 20 29:20 pensar lo que comúnmente decimos

Voz 19 29:22 los en bucle no les a sales fatal ruidosos

Voz 20 29:25 Ander me van a despedir no cualquiera cualquier

Voz 19 29:27 cosa y entonces ahí también empezamos como a a potenciar la emoción muy la tercera es la conductual hacer algo sí estoy nerviosa fumo como como me gusta pero no para picotear justo entonces es son las tres maneras en las que expresamos las emociones en vez de cargar sobre la sobre ti mismo normalmente como me zarpado este bollo o como hemos fumado diez cigarros pues lo suyo sería pregunta cuál es el mensaje cuál es la razón por la que me encuentro así y tú crees que la gente realmente separa AIG pregunta cuál el mensaje no luego vienen a ver a ver

Voz 6 30:05 para eso estoy yo para que venga nada bien encantados

Voz 19 30:10 claro porque no yo creo que muchas veces Nin y nos paramos hay días en los que nos sentimos mal y va ya pasará mañana será otra cosa para es lo más necesario lo que pasa que no acabamos de lo vemos como fácil no que tontería parar y respirar pero al final lo más difícil porque no lo hacemos es la base es la base danos una definición de las emociones Raquel hay varias muy buenas a mí una que me gusta mucho eso nada de Daniel Goldman que dice que es la habilidad para motivarse persistir frente a las frustraciones desarrollando empatía hay esperanza imagínate la importancia no cuando tú me dices que sin las tapamos no pueden tapar

Voz 0187 30:54 como sabes que es desadaptativas

Voz 19 30:56 a una emoción como se sabe eso pues normalmente porque es una vieja amiga es como un sentimiento antiguo que se repite a lo largo del tiempo lo olvidas ido pronto vuelve a aparecer en situaciones parecidas pone un ejemplo pues muchas veces dices porque me ocurre esto a mí no porque siempre encuentro personas comprometidas porque siempre tengo problemas en el trabajo con los compañeros no cuando se nos repite una situación más allá de lo normal quiero desear lo mejor tres veces a ellas poco ya es mucho una puede ser dos escasa cualidad tres cuando algo ocurre en nuestra vida en vez de mirar para los demás y poner el foco en los demás hay que poner el foco en uno mismo de decir qué es lo que yo hago como contribuyó a que pase esta esta situación ya intentar cambiarlo ya e intentar cambiarla porque si solo carga sobre la emociones obviamente otra vez me siento mal otra vez me siento incómodo otra vez me siento frustrado es que no vas a aprender nada y entonces la vida que a veces es muy injusta pero creo que esto lo hace muy bien pues te vuelve a poner la misma situación pero como un poquito más potente no como de cada vez más a ver si ahora se da cuenta pero la gente no el hachazo no la achaca esto un poco a la casualidad de que casualidad otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo si la suerte tengo claro porque también hacemos un uso exagerado del victimismo no deja otra vez me ha pasado qué mala suerte tengo bueno tú para que pasó claro no siempre contribuimos nosotros en en primera persona Nos has contado antes que algunas emociones llevan a tener comportamientos como lo que decíamos no como la de comer picotear cómo funciona todo esto bueno porque el origen de las emociones es que nos ayudan a organizarnos y adaptarnos a una situación entonces lo que suelen hacer es facilitan la comunicación de de los estados afectivos sabe cómo nos sentimos regula la manera en la que los otros no responden pues depende de nuestra expresión facial lo corporal facilitan las la acciones sociales esto es hay veces que las personas que son más positivas pues es más fácil que se relacionan con los demás y son más felices hay a veces una sonrisa muchas veces no sabemos si es educacional lo social emocional pero ayuda a veces a quitar tensiones no mira todo lo que nos reímos nosotras menos mal gracias Raquel por haber venido a contarnos todo esto muchísimo la próxima vez que tengamos una emoción intentaremos gestionarla bien de verdad que es un mundo apasionante no sería mucho mejor si nos preparamos un poco más de emoción

Voz 4 33:27 con no vida gracias hasta luego

Voz 22 33:37 ah pues hemos terminado un programa más aquí

Voz 5 33:47 en las semanas que vuelan pues si la semana que viene adelanto un poquito vamos a tener un sábado muy muy dulce los locos de los dulces que estén atentos porque seguro que les va a gustar el vio que el de la semana que viene y mientras tanto ya saben que estamos en Facebook en Twitter en Airbus en iTunes en todos sitios nos volvemos a escuchar el

Voz 0187 34:05 el sábado que viene a las doce en Cadena Ser punto com

Voz 5 34:08 pues hasta la semana que viene adiós