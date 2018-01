Trucos para que la comida dure más tiempo en la nevera

Voz 1 00:00 a su no bueno no

Voz 2 00:33 te organización con la compra Isabel pues la verdad es que lo intento pero tengo mucho que mejorar

Voz 0187 00:39 intento hacerlo bien pero pasó mucho tiempo sola en casa y cocinar y comprar para uno a veces también es complicado para que no se estropee para que no sobre para que se conserve bien así que yo creo que el programa de hoy va a servir mucho es verdad es que es verdad que cuando realizamos la comprarnos comentamos durante un tiempo realmente en manipuladores de alimentos sí debemos poner especial atención sobre todo al proceso en el supermercado como hacemos no esa compra en qué orden compramos esos alimentos y luego también es importante el traslado y qué hacemos cuando te vamos a casa como los colocamos en la nevera o el armario donde tengamos que colocarlos ir eso queremos hablar hoy que por eso decíamos que es un tema muy práctico que seguro que sí

Voz 2 01:17 sirve de utilidad todos los que nos escuchen porque que no hace la compra todos los días quién no llena la nevera sino todos los días una vez a la semana pero vamos que no manipula alimentos no todos los días hay alguna manera de hacer la compra que sea más adecuada que otra por ejemplo en el orden cuando uno llega al super es mejor coger unos alimentos antes que otros

Voz 0187 01:35 claro sea lo ideal sería empezar cogiendo aquellos alimentos que son no perecederos que pueden estar más tiempo por ejemplo lo necesitan frío que pueden estar más tiempo en el carro de la compra y luego ya termina por aquellos productos que son refrigerado si congelados pero aquí hay que tener especial cuidado no con estos alimentos sobre todo en tener cuidado como los vamos a llevar a casa también aquí podemos utilizar estas bolsas hizo térmicas que nos viene muy bien para conservar el alimento pero así y todo tampoco podemos tenerlos fuera de la zona de frío durante mucho tiempo para que realmente no pierdan no pierdan sus propiedades

Voz 2 02:09 por ejemplo de eso de ir por la mañana porque te cuadra una hora hacer la compra meterla en el maletero que has comprado congelados por Genaro y luego las siete de la tarde llegar a casa eso no no tendría sentido claro

Voz 0187 02:18 porque lo que no puedes hacer es un alimento congelado de congelarlo y luego volverla congelar eso no puedes hacerlo entonces ahí pues estarías estropeando el alimento con lo cual no tiene mucho sentido

Voz 2 02:27 vale y una vez hecha la compra toca guardarlos los alimentos en la cocina en casa ese paso es determinante para saber cómo hacerlo bien que conserva

Voz 0187 02:34 a sus nutrientes hubo olor su sabor también sus propias que consejos ocurre claro sería al revés lo primero que haríamos nada más llegar a casa es meter en el congelador todo lo que es congelado todo lo que necesita mantener el frío luego irían los productos refrigerados pues por ejemplo los yogures las nunca y por último ya colocaría a aquellos productos que son no perecederos que irían colocados por ejemplo en el armario pues ahí podemos poner no sea inmediatez las legumbres que eso al fin y al cabo da igual el tiempo que esté fuera de de de la cadena de frío porque es uno no necesita cadena de frío entonces es al revés de como lo hemos comprado en el suelo

Voz 2 03:12 claro claro y esta es la parte quizás que o una de las partes que más nos interesa hablar hoy que es la refrigeración de los alimentos no porque es verdad que el frigorífico la nevera sirve totalmente para conservar los alimentos a una revolución en las casas sí pero no es todo poderoso hay que saber usarlo hay que saber ordenarlo y hay que saber qué cosas meter y qué cosas no y eso es lo que queremos hablar con nuestro invitado de hoy déjame que incorpora la conversación Enrique García portavoz de la OCU de la organización de consumidores usuarios nos está escuchando ahora mismo buenos días Enrique

Voz 3 03:43 hola buenos días qué tal buenos días Enrique

Voz 2 03:45 yo por ejemplo te preguntaría Enrique primero a qué temperatura deberían estar en los congeladores de una casa normal de una familia para que los congelados se conserven bien

Voz 3 03:55 pues se ha menos dieciocho grados sin duda es la forma de garantizar la congelación había hablado antes cuando habla muy importante el proceso es debe llevarlo a alimentos congelados el supermercado a casa no podemos romper la cadena de frío es decir durante ese traslado pues no es no es Merino que dure lo menos posible para que no se baje de esta de esta temperatura teniendo dieciocho va bajo cero que la idónea yazidíes mantenga por mucho tiempo del congelado

Voz 0187 04:25 en el caso de los alimentos refrigerados eh que temperaturas óptima la que tengamos en la que tenemos que tener el refrigerador

Voz 3 04:31 pues mira ahí va varía un poco en función del tipo de alimento en general las carnes y pescados son los que necesitan una temperatura más baja entre uno y cuatro grado hizo el resto de alimentos pues competencias fruta verdura y preparado entre cinco y ocho grados sería la temperatura más adecuadas entonces

Voz 0187 04:50 nosotros tenemos que regular la manivela de nuestro refrigerador que lo pondríamos más o menos como a cinco grados más o menos no será

Voz 3 04:56 el exacto teniendo en cuenta que el frigorífico tiene por a su esquema de funcionamiento de fábricas y tiene digamos dos parte una mala fría y otra más templada está más fría habitualmente suele estar cerca del congelador frigorífico más habitual los Convit que ya están abajo en la parte de abajo pues suele ser los corazones de fruta y verdura donde esa es la parte más fría en tenemos que combina los alimentos es muy importante colocarlo bien con un objetivo fundamental no bueno no dos primero es el frío está para retrasar la acción de lo de los patógenos de los contaminantes no de forma que el alimento tarda más en estropearse si duran más no muy sobretodo es más seguro desde el punto de vista

Voz 0187 05:41 que no haya contaminación cruzada

Voz 3 05:43 exacto en un alimento que seguro no y luego otra parte no conservamos durante más tiempo ya que hemos comprado el alimento pues diremos lo evitemos el desperdicio alimentario que bueno pues al final es un problema muchos hogares media que tira por persona y semana uno coma tres kilos de alimentos tenencia a lo largo del año son muchos donde tonelada de alimentos que tiramos muchas veces que no gestiona móvil en hermana de enemigo

Voz 0187 06:12 claro si nos organizamos bien y compramos también la cantidad que necesitamos y la cocinados cuando la tenemos que cocinar pues ahí también podemos ahorrar dinero en ese sentido porque si no tiramos alimentos estamos ahorrando dinero

Voz 3 06:21 por supuesto son alimentos que hemos pagado eh por lo tanto es muy importante bueno seguir una una cierta regla es que consumir primero por lo que está más cerca de esa fecha de caducidad no

Voz 0187 06:35 claro es importante por ejemplo como colocamos las frutas y las verduras porque esto no es tarea fácil no vienen etiquetadas no tienen fecha de caducidad no nos viene en instrucciones de de conservación entonces es importante que verduras frutas tenemos que colocar en la nevera y cuáles no por ejemplo las manzanas los albaricoques estarían en la nevera por poner un ejemplo pero los plátanos eso sí estaría

Voz 3 06:57 hay una hay una razón y es que hay dos tipos de de sobretodo en las no la que maduran después de recolectada osea la productos Se recoge y luego tiene un proceso de maduración pues el tomate el plátano espera ir la fruta porque frutas verduras que directamente pues hay que cogerla en ese momento de maduración porque después se estropea si se ponen verdes se pudren ya está no maduras no en este sentido pues las frutas que maduran en en ese plazo pues se pueden mantener fuera del frigorífico eh durante ese periodo de maduración y luego ya cuando empiezan a estar madura

Voz 0187 07:37 introducirlo

Voz 3 07:39 de cinco y ocho horas esto ocurre por ejemplo con los no

Voz 2 07:44 claro

Voz 3 07:46 más se mete en el frigorífico para retrasar alguna manera ese proceso

Voz 0187 07:52 también es importante una vez que están dentro de de la nevera separar las frutas y las verduras sobre todo para evitar que el ETI Leno que producen algunas frutas en su proceso de maduración no puedan estropear esas verduras entonces estaría muy bien separar en el cajón de las hay algunas neveras que ya vienen con dos cajones uno para fruta verdura pero poder separar de aquí una manera hay poner en un lado las frutas y en el otro lado las verduras para que éste Haití Leno no me estropearlo

Voz 2 08:15 que lo de las bolsas que esa es una duda muy muy cómo no la bolsita que utilizamos en el súper para coger la fruta o la verdura luego una vez llegamos al Frigo mantenemos sola tiramos y metemos la fruta en el cajón

Voz 3 08:26 es conveniente que no roces con con directamente con la superficie sobre todo para evitar mancha de suciedad que final son gérmenes dentro del frigorífico por tanto se puede mantener perfectamente separados unos de otros sitios si están

Voz 2 08:42 Enrique antes hablabas de la temperatura yo tengo una duda imagino que no es bueno hablamos de que entornos cinco grados no estaría bien tener el frigorífico supongo que ir subiendo y bajando el termostato no será del todo bueno para los alimentos no me me pasa mucho esto de Wii siento que no está enfriando mucho lo sube un poquito y de repente a los dos días me di cuenta de que algo que estaba al fondo se está congelando

Voz 3 09:02 pues efectivamente no muy no una esto nosotros recomendamos a la hora de Medi como la mayoría lo frigorífico incorporó termostato donde se puede ver esa temperatura no pero si queremos comprobarlo mira un truco sencillo te pone un vaso de agua entre el momento que se mire aunque en general la temperatura que mantenerla lo más estable posible pues que en ese clima de que evidentemente pues no supere esos ocho orado

Voz 2 09:28 pues Enrique García portavoz de la OCU muchas gracias por atendernos gracias Enrique

Voz 3 09:33 deseamos otro ha sido un placer un saludo sale no

Voz 2 09:36 Ángel hablábamos del orden en el que organizar el frigorífico hemos hablado de las verduras y las frutas pero no sé si en general hay una propuesta de orden así como generar no que se haya llegado al acuerdo de por ejemplo que tienen que ir los embutidos donde tiene que ir la leche hay algunas cosas que tengan que ir arriba y abajo por alguna razón si yo te propongo un ordena que te parece haber fíjate los que eso sí los embutidos en la parte superior

Voz 0187 09:56 porque es algo que se va a consumir tal cual no vamos a no hay que cocinar se va a comer tal cual si yo pongo el embutido la parte de abajo por ejemplo y arriba pongo carne que voy a cocinar siempre puede otear algo puede haber un problema de contaminación cruzada entonces lo que voy a consumir tal cual que no va a ser cocinado ni elaborado de ninguna manera eso tiene que ir en la parte superior para que no haya problema de contaminación cruzada con lo cual el queso y los embutidos los pondría arriba luego que colocaría íbamos en el centro pues el en el centro podríamos colocar los yogures la leche bueno que es verdad que aquí tenemos que tener cuidado porque una vez abierta pueden durar abiertos pueden durar entre tres y siete días dependiendo del producto es verdad que un yogur te lo comes pero también encontramos ahora formatos de yogur que son mucho más grandes que no

Voz 2 10:39 no es un día para otro eso es entonces

Voz 0187 10:41 mirar bien la etiqueta del producto para que nos digan cuánto tiempo puede durar eso se colocarían en la parte central porque siempre van tapados entonces no hay problema de contaminación cruzada

Voz 2 10:49 ahí abajo del todo claro es la parte más baja que

Voz 0187 10:52 la parte más fría es dónde colocaría hemos la carne y el pescado porque porque han están crudos a los que vamos a están crudos que deben de ser cocinados siempre pueden soltar sangre no entonces hay que tener cuidado siempre lo pondríamos sobre un plato para que para evitar este goteo que fumar un poco y luego ya no el cajón pues pondríamos la las las frutas y las verduras la puerta podríamos colocar los huevos por ejemplo la mantequilla las mermeladas

Voz 2 11:19 quién alzas no que es muy simpático no que esté ahí pues si tienes un bote mayor pasaba por no tener no

Voz 4 11:24 por nuestra gran es el si acaso

Voz 2 11:27 pero nada de tendríamos que que colocarlos luego en

Voz 0187 11:30 cajón las frutas y las verduras separadas

Voz 2 11:32 ni ahora que decías el tiempo que tarda es un eso por ejemplo un yogur me he acordado hay alimentos un poco conflictivos que uno a veces no sabe que lo pruebe no que entendemos todos que si tomamos algo mal estado vamos a saber reconocerlo pero hay alimentos que no sabemos muy bien si están malos o buenos o cuánto tiempo duran por ejemplo Un huevo cuánto tiempo dura bueno un huevo o huevo cocido que quizás sea más complicado

Voz 0187 11:54 lo primero que hay que hacer es que no hay que lavar los huevos tenemos que lavar los antes de ponerlos en la en la nevera hombres está muy sucio pero en breve une clavar los luego un huevo puede durar entre tres o cuatro semanas pero sí que es verdad que los huevos ya vienen con fecha de caducidad con lo cual ahí tenemos una pista muy clara y luego cocidos pues pueden llegar como máximo a durar una semana vale vale saca a ella

Voz 2 12:15 tiene una semana más usado ya me mejor prevenir que curar eso es mejor de echarlo por ejemplo alguna receta casera para la que huya hayamos utilizado ejemplos hacemos una mayonesa en casa puede tener buena pinta pero bueno también lleva huevo dentro entonces hay que controlar los día claro

Voz 0187 12:31 eh lleva huevo lleva huevo crudo en además no en el caso de la mayonesa huevo crudo lo importante es guardarla sobretodo muy bien cerrada herméticamente cerrada también para que no coja sabores de los alimentos que pueda tomar en la nevera y ahí como máximo tres días sanos no lo tendría más de tres días y sobre todo eso buscar un un un recipiente que cierre muy muy bien para que no coja sabor a otros alimentos que pueda haber en la nevera

Voz 2 12:55 qué hará que dices lo de cerrar bien por ejemplo otra duda muy común las conservas una vez hemos abierto una conserva no sé de lo que sea no la hemos terminado lo que no sale si la guardarlo en el frigo pero tampoco se puede guardar ahí eternamente ya yo por ejemplo

Voz 0187 13:09 y nunca guardó el alimento en la lata Sam lo paso hay ahí te puede durar una lata de mejillones imagínate pues sí hombre es una lata de mejillones grande lo que no te vayas a tomar lo puedes poner un papel lo puedes cerrar

Voz 2 13:23 exigían la mejor ese así el millón que era nada y encima

Voz 0187 13:25 no puede no va goteando y que luego podemos tener casos otra vez como decíamos antes de de contaminación cruzada que le caiga algo dentro a la lata entonces lo mejor es sacarlo de la lata imponerlo en en un en un papel por ejemplo

Voz 2 13:38 madre mía Ángela no quiero que venga a bicha Armin nevera porque claro ahora que ya se todas estas cosas no tengo excusa claro no ya lo tengo que poner en práctica

Voz 0187 13:47 fíjate hay muchos casos de familias que sufren pequeños procesos de gastroenteritis y tal que viene

Voz 2 13:53 qué tiene que ver con la organización en la que no han con

Voz 0187 13:56 tocado correctamente saber son casos como de intoxicación con muchas comillas se como malestares intestinales que muchas veces están a escarbar ambos veníamos que tienen que ver porque no se han colocado los alimentos de manera correcta en la nevera por esto que te decía de la contaminación cruzada

Voz 2 14:11 luego otra cosa que imagino que es indispensable no haría falta siquiera decirlo es tener la nevera muy limpio

Voz 0187 14:16 hombre claro por supuesto en eso claro si ahí

Voz 2 14:19 que además no es raro que por muy bien que conservamos todos lo cerremos todo de vez en cuando pues algo este derrame caiga un poco y todo eso hay que limpiarlo muy bien porque esa o al alarga pues eso puede hacer que no esté bien limpia y que se contamine los alimentos

Voz 0187 14:32 luego hay hay trucos también porque por ejemplo ahora venden unas cosas para poner el cajón de abajo de las verduras y las frutas que son como una especie de Expo no exactamente esponjas pero que hacen como una burbuja de aire y eso hace que ayuda a conservar mejor los al mejor las frutas y las verduras porque no están en contacto directo con el con el plástico de abajo entonces eso es un truco por ejemplo yo descubrí hace poco muy fácil muy fácil si se compra ese recorta el tamaño del del cajón de la de frigorífico es verdad que que ayuda mucho a que se conserva en mejor las frutas y las verduras

Voz 2 15:03 oye pues cualquier ayuda es buena claro pues tenemos eso muchas cosas para poner en práctica siempre decimos luego hay que hacerlo dentro de unas semanas volvernos a preguntar a ver qué tal está nuestra a verse tan buena temperatura están las cosas en orden todo bien cerrado mira yo aquí puedo presumir fíjate hombre claro es que