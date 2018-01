El 'brunch': la comida definitiva

Voz 1480

01:43

ha levantado tan pronto que aquí ya nada a desayunar a la hora de siempre claro si no hay niño yo me apuntaría claro es una muy buena idea es verdad no es una buena idea pero claro te digo que si tienen niños pequeños esto no no puede ser un hombre puede ser pero ya lo convierte es la conversión porque tú bueno también es una buena idea no desayuna a las ocho y luego ya la una que celebra bueno yo me he estado informando con como sabes de lo que me interesa me informo muy bien y esto es lo que me han contado a estas alturas que no sabe que el brunch ese esa majestuosa mezcla entre fuerzas Ilan el desayuno y la comida suele servir entre las diez de la mañana y las cuatro o cinco de la tarde y aunque la idea se la debemos atribuir a los ingleses hoy en día esta flexible comida ha conquistado el mundo entero